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Все про:Олег Богачук (887) полонені (421) Цемах (17)

 "Червона лінія", - на Майдані пройшла попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії. ВIДЕО

Увечері 5 вересня на київському Майдані Незалежності пройшла попереджувальна акція "Червона лінія", учасники якої виступають проти видачі підозрюваного у справі МН17 Росії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції зазначають: "Ми вже довго говоримо про "червоні лінії" для нової влади.

Звільнення з-під варти Цемаха, злочинця, сепаратиста і підозрюваного в співучасті в масовому вбивстві, і можливий обмін його на заручників Кремля це - та сама червона лінія.

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Це допоможе Росії уникнути покарання за вбивство майже 300 осіб. І вона тепер спробує "повісити" це на Україну.

Ми хочемо звільнення наших полонених. Але під цю тему нам не повинні заштовхувати зраду інтересів України. І все те, за що воювали ті, хто зараз у полоні. І ми всі. Сьогодні ми попереджаємо - Червону Лінію вже майже перейдено".

Відео - Олег Богачук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146748
 
   
 Топ коментарі
 
Ягель жуй, жеброта кацапская.
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А напомнить как начинался Майдан ? Пришло тридцать студентов. Ночью их избил беркут, чтобы установить ёлочку новогоднюю... а через два дня на площади уже пол-Киева собралось "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России - Цензор.НЕТ 9325
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А где же Олежка Тягнибок? Где Билецкий и его НацЖены?
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ваш пріпіЗдєнт депутатами місьради камандує і чєртямі, хотя йєму нє положено по констітуції
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Агов! У сюд подявяй, сэлючэ! Вин 5 роких рехвормований Пэтэй!
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Брехня...реформа до этих судей должна была дойти ажно в 2020 году Пока это банды портнова и зерыгов молодых.
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Судебная реформа - это завершение перезагрузки всех ветвей и уровней власти. Считаю конституционные изменения в сфере правосудия одним из главных решений за время своего президентства.

https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-provel-press-konferentsiju-kljuchevye-zajavlenija-139540.html
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.....выбрать ТОГО кот. не служил в АРМИИ , выбрать ТОГО кто ОБЗЫВАЛ свою страну последними словами , выбрать ТОГО кто в очи говорыть Я ТЕБЕ ничего не ДОЛЖЕН !!!! это КОНЕЦ !!! зе ЭНД !!!
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ЗЕлупинские ЗЕбилы должны понять простую вещь.Это-только начало пи#деца "гнусавого гнома" и его "лисапедно-самакатной каманды".
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Зеро-победа!Зеро нагадує "актрису з німецького кіно для дорослих", яка "готова прийняти у будь-якій кількості, з будь-якого боку"

"Червона лінія", - на Майдані пройшла попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії - Цензор.НЕТ 1897
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согласен, отпускать такого кадра не есть хорошо...
с другой стороны, если СБУ по настоящему работает - то никуда это чудо на букву Ц не денется! а может еще и его как живца отпустили, чтобы куйло попробовал его ликвидировать...
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Гундяй пообіцяв відправити Цемаха в Царство Небесне, пуйло поклопотав.
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Каждому порохососу, наклавшему здесь в комментах кучу соевого дерьма, предлагаю следующее - обратиться в посольство ********** с предложением заменить собой одного из наших пленных. А то, сидя на мягком диване, очень легко рассуждать о невозможности обмена этого цемаха на наших патриотов, удерживаемых ****** по нескольку лет. И только после этого каждый из вас будет иметь моральное право писать здесь
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Как погодка в Архангельске "Червона лінія", - на Майдані пройшла попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії - Цензор.НЕТ 5803 "Червона лінія", - на Майдані пройшла попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії - Цензор.НЕТ 4314 Третий глаз не жмет
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А у Вас, какое морально право высказывать подобные предложения? Чем отличились?
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Захоплення терориста Цемаха став кращою операцією СБУ, однак при цьому один розвідник загинув, а ще один був важко поранений.
А продажні кремлівські холуї ЗЕбіли - українофоби і їх главарь екс- квловун - капітулянт ...резидент відпустили цього кивавого виродка .Відпустили бо так їм Іудам наказав кривавий фашист )(уйло. А наші продажні виродки при владі злочинно виконали наказ нашого самого лютого кривавого ворога в світі.
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Как по мне - никчемный протест. Жизнь одного нашего захваченного моряка или активиста дороже 1000 дерьмовых цемахов!!!
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 12 часов назад

Русские бандиты угрожают женам и детям пилотов F-16, защищающих Балтику.
Ничего удивительного, ведь российское государство - это обычная мафия во главе с паханом. Следователей по делу МН-17 тоже запугивают. - https://nltimes.nl/2019/08/09/russians-threatening-dutch-f-16-pilots-family
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Зелёная плесень постепенно разрастается и обволакивает всю страну. Чем бы её обработать?
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