 "Червона лінія", - на Майдані пройшла попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники акції зазначають: "Ми вже довго говоримо про "червоні лінії" для нової влади.
Звільнення з-під варти Цемаха, злочинця, сепаратиста і підозрюваного в співучасті в масовому вбивстві, і можливий обмін його на заручників Кремля це - та сама червона лінія.
Це допоможе Росії уникнути покарання за вбивство майже 300 осіб. І вона тепер спробує "повісити" це на Україну.
Ми хочемо звільнення наших полонених. Але під цю тему нам не повинні заштовхувати зраду інтересів України. І все те, за що воювали ті, хто зараз у полоні. І ми всі. Сьогодні ми попереджаємо - Червону Лінію вже майже перейдено".
Відео - Олег Богачук.
https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-provel-press-konferentsiju-kljuchevye-zajavlenija-139540.html
с другой стороны, если СБУ по настоящему работает - то никуда это чудо на букву Ц не денется! а может еще и его как живца отпустили, чтобы куйло попробовал его ликвидировать...
А продажні кремлівські холуї ЗЕбіли - українофоби і їх главарь екс- квловун - капітулянт ...резидент відпустили цього кивавого виродка .Відпустили бо так їм Іудам наказав кривавий фашист )(уйло. А наші продажні виродки при владі злочинно виконали наказ нашого самого лютого кривавого ворога в світі.
Русские бандиты угрожают женам и детям пилотов F-16, защищающих Балтику.
Ничего удивительного, ведь российское государство - это обычная мафия во главе с паханом. Следователей по делу МН-17 тоже запугивают. - https://nltimes.nl/2019/08/09/russians-threatening-dutch-f-16-pilots-family