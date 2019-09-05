 Гарантія 20 років, і навіть більше: підрядник пишається капітальним ремонтом моста у Дніпрі. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, журналісти місцевого видання "Наше місто" зібрали повне досьє на спеціалізоване підприємство "Маст-Буд", а також поспілкувалися з його директором Михайлом Беккером. Він запевнив, що ремонт моста вони виконують за найсучаснішими технологіями, з використанням якісних матеріалів, і термін гарантії на всі їхні роботи становить, як мінімум 20 років.





Компанія "Маст-Буд" працює на будівельному ринку України вже чверть століття. Але створювати собі репутацію вона почала набагато раніше: в далеких 80-х у Маріуполі відкрили філію Київського підприємства "Маст-Буд". У радянські часи в Україні було лише три великі плаваючі мостозагони - в Києві, Дніпропетровську, Миколаєві і невеликий в Одесі.

"У 1993 році після реорганізації Маріупольського виконроба ділянки мостозагону №33 тресту "Мостобуд" ми стали самостійної фірмою, - згадує Михайло Беккер. - На новому підприємстві "Маст-Буд" працювало лише 18 осіб. А все наше майно складалося з шести одиниць зношеного технологічного обладнання - двох старих самоскидів, трактора К-700, двох автокранів вантажопідйомністю по 16 тонн і пересувної електростанції потужністю 10 кВт. Оскільки в Радянському Союзі нормального спецобладнання не було, я поїхав з колегами в Німеччину, щоб домовитися про купівлю сучасної техніки в розстрочку, лізинг".

Якщо до цього у "Маст-Буда" була вузька спеціалізація - будівництво мостів, то тепер почали активно освоювати гідротехніку.

"Запросили до Маріуполя для спільного виконання робіт у морському торговому порту бригади "плаваючого" Миколаївського мостозагону, - продовжує Беккер. - Три роки переймали досвід, потім викупили частину їхнього обладнання, модернізували, придбали більш сучасне за кордоном і стали працювати самостійно. Сьогодні у сфері гідротехніки й оснащеності нам немає рівних не тільки в Україні - деяка наша техніка існує у світовому масштабі лише у двох-трьох одиницях. Це дає змогу виконувати будь-які трудомісткі і складні роботи набагато якісніше і в кілька разів швидше за інші спеціалізовані фірми. Втілилася в життя моя давня мрія і поставлена ​​задача - замовник завжди має бути задоволений нашою роботою".

До речі, побудовані "Маст-Буд" гідротехнічні об'єкти отримали високу оцінку у німецьких та інших зарубіжних фахівців. Михайла Беккера разом з головним інженером навіть запрошували як почесних гостей оглянути в Німеччині будівництво Бременського порту, зокрема, спорудження кайзерівських шлюзів. Тоді він переконався, що багато в чому його фірма не поступається німецьким, але дещо з їхнього передового досвіду, як завжди, взяв на замітку.

Підприємство "Маст-Буд", де трудяться 1200 професіоналів своєї справи, оснащене найсучаснішим технологічним обладнанням, будівельною технікою, спеціальними агрегатами вітчизняного та імпортного виробництва, що забезпечує проведення будівельно-монтажних робіт високого рівня складності, зокрема в екстремальних технологічних і погодних умовах .

А будують тут такі гідротехнічні споруди, як причали, пірси, укріплення, а також транспортні споруди - мости, шляхопроводи і все, що пов'язано з буровими, пальовими, підводно-технічними роботами. У підприємства - величезний досвід зведення об'єктів в Азовському і Чорноморському морських басейнах, на річках Кальміус, Кальчик, Зелена, Сіверський Донець, Дніпро, великих металургійних заводах і будівництвах Маріуполя, Донецька, Одеси, Херсона, Дніпра, Києва, Криму і Карпат.

"Певною фішкою "Маст-буд" стало впровадження ефективних технологій з улаштування фундаментів у складних гірничо-геологічних умовах, в умовах відкритого моря і великих річок із швидкою течією, в умовах обмеженого простору, - розповідає Михайло Беккер. - Підприємство сертифіковане за системою управління якістю в будівництві відомою у світі міжнародною сертифікаційною компанією SAI GLOBAL і Реєстром судноплавства України. Після того як дев'ять років тому ми виграли тендер у титулованих претендентів за право будувати складні причали у відкритій акваторії Чорного моря - контейнерні термінали на Карантинному молу в Одеському порту, підприємство піднялося на вищий щабель розвитку.

"Определенной фишкой "Маст-буд" стало внедрение эффективных технологий по устройству фундаментов в сложных горногеологических условиях, в условиях открытого моря и больших рек с быстрым течением, в стесненных условиях, — рассказывает Михаил Беккер. – Предприятие сертифицировано по Системе управления качеством в строительстве известной в мире международной сертификационной компанией SAI GLOBAL и Регистром судоходства Украины. После того как девять лет назад мы выиграли тендер у титулованных претендентов за право строить сложнейшие причалы в открытой акватории Черного моря — контейнерные терминалы на Карантинном молу в Одесском порту, предприятие поднялось на более высокую ступень развития. Завдяки постійному розвитку і розширенню сфери діяльності ми сьогодні лідируємо в цьому напрямку".

Важливим поштовхом для подальшого розвитку "Маст-Буд" стало і будівництво масштабної за своїми обсягами, новизною і складністю естакади на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автодороги Київ-Луганськ-Ізварине в Дніпрі. Значущими були перемога в торгах щодо реконструкції причалу в Феодосійському порту і початок будівництва моста через Дніпро в Запоріжжі.

На рахунку провідного в Україні підприємства - сотні важливих об'єктів. Серед них реконструкція станції Донецьк, будівництво Ясинуватської розв'язки на автодорозі Київ-Луганськ-Ізварине, капремонт 13-го і 8-го причалів у Маріупольському порту, будівництво шляхопроводів на автодорозі Запоріжжя-Донецьк, реконструкція моста через річку Вовчу в Павлограді, будівництво 3-ї і 4-ї черг обходу Донецька. З об'єктів, які зводяться останні три роки, фахівці пишаються мостами на дорозі державного значення Н-01 Київ-Знам'янка, 1-ю чергою пиловугільного палива на "Азовсталі", мостом через річку Казенний Торець на автомобільній дорозі Київ-Харків-Довжанський, 675 км. Торік почали реконструкцію причалів №4 в Маріупольському порту і №1-z в Одеському.

Якість роботи "Маст-Буд" підтверджують численні нагороди, яких удостоєно підприємство і його керівник. М. Л. Беккер нагороджений орденами "За розбудову України" ім. М. Грушевського, двома орденами "Слава на вірність Вітчизни", міжнародними дипломами популярності і якості "Золота Фортуна".

Слід також зазначити, що підприємство сертифіковане за системою управління якістю в будівництві відомою у світі міжнародною сертифікаційною компанією SAI GLOBAL і Реєстром судноплавства України.

Фахівці підприємства відбудували розбиті під час війни мости під Маріуполем і в Семенівкою, звели нові в Новокраснянці і Добропіллі.

Під час збору інформації про підприємство журналісти також поспілкувалися і з його робітниками.

Микита Заволик, начальник ділянки:

"Я працюю в "Маст-Буд" лише вісім років, але вже серйозно просунувся службовою драбиною, оскільки починав монтажником. Керівництво підтримує молодь, тому з часом мене призначили майстром, потім виконробом, а в Дніпрі я очолив ділянку, де у мене в підпорядкуванні 150 осіб. Бачимося з Михайлом Леонідовичем часто, адже він особисто контролює ремонт моста і буває тут регулярно. Мені подобається, що будь-яке питання можна завжди поставити безпосередньо і відповідь буде вичерпною.

Я дивуюся не тільки його професійним якостям, а й людським. Коли почалися бомбардування, мені довелося залишити в Горлівці трикімнатну квартиру, речі, меблі... Важливо було вивезти з міста вагітну дружину і чотирирічного сина. Оскільки я на той момент був на будівельному об'єкті в Запоріжжі, Михайло Леонідович допоміг і сім'ю туди перевезти, і питання з житлом вирішити. І не мені одному. Він і виробництво рятував тоді, і людей. Ми це завжди будемо пам'ятати".

Олександр Горбань, головний інженер:

"У мене з Микитою схожа історія, оскільки я теж родом з Горлівки. І якби мені довелося починати трудову діяльність заново, як і сімнадцять років тому, зробив би це під керівництвом дивовижного в усіх відношеннях керівника Михайла Беккера. Поруч із ним біля витоків виробничого процесу стояв мій батько Віктор Григорович. Сьогодні він очолює виробничий відділ на "Маст-Буд". Свого часу директор допоміг нашій сім'ї з купівлею будинку, підставляє плече у важкі моменти і зараз, як, втім, і всім, хто цього потребує. Знаю багато випадків, коли він сам запропонував людям допомогу, що в наш час величезна рідкість. А ще мені подобається, що у свої сімдесят наш директор продовжує вчитися сам і інших надихає. Хіба не приголомшливо?"

Олександр Товкач, заступник головного інженера:







"Мій шлях на "Маст-Буд" почався двадцять років тому після закінчення ДІІТу зі спільного з Беккером проекту в Дніпрі, звідки я родом. Коли Михайло Леонідович запросив мене до себе на постійну роботу, навіть не роздумував, оскільки вже тоді оцінив його ділові та людські якості. Всі ці роки мені комфортно працюється з ним, оскільки в слово "комфорт" я вкладаю культуру і порядність і в стосунках, і у виробництві. Всі ми будуємо так, щоб не тільки якість об'єкта, а й його зовнішній вигляд око тішив. Зараз у Полтавській області укладено договір на будівництво 13 об'єктів. Унікальний міст через річку Псел. Ми цілодобово з директором на зв'язку, без перерв і вихідних - до десяти разів на день спілкуємося. Якщо у мене немає питань, він сам обов'язково на зв'язок вийде - гіпервідповідальна людина. Намагаємося відповідати".