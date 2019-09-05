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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Путін (10519) вік (3)

 "Я поки не дотягую", - Путіну розповіли про 95-річний граничний вік політиків у Малайзії. ВIДЕО

94-річний прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад під час економічного форуму СЕФ-2019 розповів про те, що в його країні граничний вік для політиків становить 95 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, присутній на форумі президент РФ Володимир Путін відреагував на це словами про те, що ще не дотягує до цього віку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ризикують наступити на ті самі граблі, що й Порошенко", - Путін не радить Зеленському чіпати його кума Медведчука. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146687
 
 
 Топ коментарі
 
да тебе скоту черти уже давно прогулы в аду ставят...пора подыхать...
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заметь, х.ло... не мы это сказали (и не дотянешь!)
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да тебе скоту черти уже давно прогулы в аду ставят...пора подыхать...
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заметь, х.ло... не мы это сказали (и не дотянешь!)
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А хотелось бы, да? Вова. Мне москалыкы, конечно, пофигу, но думаю, что это даже для них перебор. Ннльзя же так издеваться.
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Не являюсь фантом Путина, но нравится его стрессоустойчивость. Всегда корректен. Он больше похож на немца.
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Не желаете про нравившуюся вам "стрессоустойчивость" Путина на других сайтах писать?
Желательно, на российских...
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Он похож на финна. Чухонь белобрысая.
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а які в нього стреси, йому просто пофіг на росіян, втопився човен- пофіг, дітей в Беслані повбивали - пофіг, єдине ще коли Боїнг завалили, до Обами дзвонив з переляку.
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Ну да, настоящий от стресса собаку в ванной нанизывает, а один из его двойников стрессоустойчивость перед камерой изображает...
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Стрессоустойчивость???
Посмотрите на его каблуки -- это все, что надо знать о стрессоустойчивости фюрерка... Да он каждый день от злобы на всех, кто выше его ростом --- ковер грызет, как его колега в рейсканцелярии...
И чтобы два раза не вставать -- расскажите еще --- какой он гениальный разведчик!
Как он сам, с присущей ему скромностью заявил "В личном деле у меня записано --- обладает пониженным чувством опасности" ну, вот смельчак --- и все тут!! Объяснил бы кто ему, в свое время -- для разведчика чувство страха, опасности должно быть доминирующим! Любая ситуация, любые варианты рассматриваются -- с худшей стороны! Иначе -- только в завклубы!!
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премьер малайзии в гости к карлику, ни слова о боинге, вполне мирная беседа. а нидерланды там пухнут в одиночестве. грязное это дело политика.
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А Зеленському лише до віку ***** ще 20 років правити.
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"Я пока не дотягиваю", - Путину рассказали о 95-летнем предельном возрасте политиков в Малайзии" - значит, этот плешивый гэбушник собирается сношать 140 млн овец ещё долго, до тех пор пока тупая орда будет молиться на своего преступного, выжившего из ума от безнаказанности, идола.
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Мужчина как бессмертник может цвести всю жизнь.
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Думав москалі тільки глід **********, а вони і цмин приймають.
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старым ****** борозды глубоко не вспашеш, даже крабой паша на галере и таща её по руцкому полю, как бурлак )))
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*****,це квінтісенція всього так званого руссскаґа нарота і првити смєрдами буде вічно.
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Этого Кощея Безсмертного нечисть охраняет до поры.
Контракт с дьяволом, который и дает такую власть нужно оплачивать кровью невинных младенцев. Война в Грузии, Украине.. Беслан.. Боинг..Екатеринбург..
Все с его прямым или косвенным участием. Дети в кинотеатре сгорели заживо с билетом на сеанс, которые их родители получили на выборах путина. Что это, как не жертвоприношение? И заметили, какая рожа у этого упыря когда он типа скорбит за детьми? Кожа красная, как бы налитая кровью, а не ботоксом.
Знающие люди уже давно поняли, что это за тварь в человеческом облике..
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Ну, Ирода Великого нечисть тоже охраняла до поры... конец его -- был ужасен....
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