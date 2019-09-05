 "Я поки не дотягую", - Путіну розповіли про 95-річний граничний вік політиків у Малайзії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, присутній на форумі президент РФ Володимир Путін відреагував на це словами про те, що ще не дотягує до цього віку.
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+13
да тебе скоту черти уже давно прогулы в аду ставят...пора подыхать...
+6
заметь, х.ло... не мы это сказали (и не дотянешь!)
+6
катафалк дотянет...
Желательно, на российских...
Посмотрите на его каблуки -- это все, что надо знать о стрессоустойчивости фюрерка... Да он каждый день от злобы на всех, кто выше его ростом --- ковер грызет, как его колега в рейсканцелярии...
И чтобы два раза не вставать -- расскажите еще --- какой он гениальный разведчик!
Как он сам, с присущей ему скромностью заявил "В личном деле у меня записано --- обладает пониженным чувством опасности" ну, вот смельчак --- и все тут!! Объяснил бы кто ему, в свое время -- для разведчика чувство страха, опасности должно быть доминирующим! Любая ситуация, любые варианты рассматриваются -- с худшей стороны! Иначе -- только в завклубы!!
Контракт с дьяволом, который и дает такую власть нужно оплачивать кровью невинных младенцев. Война в Грузии, Украине.. Беслан.. Боинг..Екатеринбург..
Все с его прямым или косвенным участием. Дети в кинотеатре сгорели заживо с билетом на сеанс, которые их родители получили на выборах путина. Что это, как не жертвоприношение? И заметили, какая рожа у этого упыря когда он типа скорбит за детьми? Кожа красная, как бы налитая кровью, а не ботоксом.
Знающие люди уже давно поняли, что это за тварь в человеческом облике..