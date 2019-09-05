 "Я поки не дотягую", - Путіну розповіли про 95-річний граничний вік політиків у Малайзії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, присутній на форумі президент РФ Володимир Путін відреагував на це словами про те, що ще не дотягує до цього віку.

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