 Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гонтарева показала свою палату, медобладнання, види Лондона, милиці та інвалідний візок.
Відео НВ
Крім того, Гонтарева прокоментувала підпал машини її сина сьогодні в Києві.
"Ця машина належала моїй невістці, у якої таке ж ім'я, як у мене - Валерія Гонтарева. Я вас прошу, припиніть усі інсинуації і нехай наша поліція займеться хоч колись своєю справою і розкриє хоч один злочин у нашій країні", - сказала Гонтарева.
Не о том ли за которого проголосовало 54% мудрого и простого нарида..., нет?
Начался плач Ярославны?
Ограбила 42 000 000 человек и в Лондон.
Надеюсь правоохранительные органы британии разберутся в ситуации.
Мне уже сегодня вопросов сто таких задали...
такой попробуй кредит не отдай - заколебаешься стирать постель, если начнет сниться)
И качество съемки тоже, чтоб разборчивей было видно. Нокия 3210 не иначе
Особенно страшная конструкция экзоскелета на ноге.
Позорище вобщем.
Если в таком стиле пойдет и дальше - скоро мы таки узнаем что петя всё украл
Ждем очередного персонажа - слепого Базилио) Представляю эту парочку в Антикорупционном суде!)Вопить будет точно так-же: "Подайте инвалиду! Бедному, несчастному слепому!"
Да этот шедевр надо на Оскара выставлять!!!!!! Не каждый в Болливуде даже так может сыграть...
видать не дают бухать в их больничках.. ))
І час приплющіть вічка,
Чудовий є такий ресурс,
Британськая больнічка.
"Мы пришьем ему)) новые ножки! И он опять побежит по дорожке!"
И анекдотик:
- Доктор, я сломала ногу в двух местах! - рассказывает Гонтарёва.
- Вы запомнили эти места?
- Да.
- Больше туда не ходите.