 Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гонтарева показала свою палату, медобладнання, види Лондона, милиці та інвалідний візок.

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Крім того, Гонтарева прокоментувала підпал машини її сина сьогодні в Києві.

"Ця машина належала моїй невістці, у якої таке ж ім'я, як у мене - Валерія Гонтарева. Я вас прошу, припиніть усі інсинуації і нехай наша поліція займеться хоч колись своєю справою і розкриє хоч один злочин у нашій країні", - сказала Гонтарева.