EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  7019  83
Все про:Лондон (119) лікування (280) Гонтарева (286)

 Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок. ВIДЕО

Ексглава НБУ Валерія Гонтарева записала відео в палаті лондонської клініки, в якій вона проходить лікування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гонтарева показала свою палату, медобладнання, види Лондона, милиці та інвалідний візок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит

Відео НВ

Крім того, Гонтарева прокоментувала підпал машини її сина сьогодні в Києві.

"Ця машина належала моїй невістці, у якої таке ж ім'я, як у мене - Валерія Гонтарева. Я вас прошу, припиніть усі інсинуації і нехай наша поліція займеться хоч колись своєю справою і розкриє хоч один злочин у нашій країні", - сказала Гонтарева.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146667
 
   
 Топ коментарі
 
От её болезни нет лекарства...алчность, жадность, отсутствие совести не лечатся...Это так же как у её подельника Порошенко.
 показати весь коментар
 
А чого вона у Супрун не лікується,у своєї подружайки?
 показати весь коментар
 
Да у нас тут один артист и не такое показывал, обмотанный одеялом изображая дохлую селедку
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А чого вона у Супрун не лікується,у своєї подружайки?
 показати весь коментар
 
 
Чому російськомовна Лерка-облігація Гонтарева не звинувачує Коломойського у організації нападів на неї? А тому що немає фактів і все це пустопорожня болтовня! А машину мабуть самі родичи Гонтаревою і спалили, щоб додати трагізму ситуації.
 показати весь коментар
 
 
Супрун пошлет на прививку от жадности, а это больно.
 показати весь коментар
 
 
От её болезни нет лекарства...алчность, жадность, отсутствие совести не лечатся...Это так же как у её подельника Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
о каком порошенко вы пишите?
Не о том ли за которого проголосовало 54% мудрого и простого нарида..., нет?
 показати весь коментар
 
 
это ещё вместе с чинушами у кормушки и админресурсом
 показати весь коментар
 
 
Он всех ****** вместе с Фирташем, Лёвочкиным, Кличко.............
 показати весь коментар
 
 
Да у нас тут один артист и не такое показывал, обмотанный одеялом изображая дохлую селедку
 показати весь коментар
 
 
ця ідіотка взагалі людей ні за що має!!?!?!?! ми вже такого надивились і наслухались про "сльозні соплі" від різних посадовців-пройдисвітів, що ця клоунада навіть посмішку не викличе в пересічного українця. а може це вона коломойші шо проспорила.(цьому фантіку випало..... .)
 показати весь коментар
 
 
ох и умеют таки прибедняться. на вид - как будто шекель потерял (и не нашел)
 показати весь коментар
 
 
А баночка откуда идёт система... с мочёй, наверное, да???
 показати весь коментар
 
Инвалидное кресло, как непременний атрибут украинского политбомонда
 показати весь коментар
 
 
Роман, с языка снял! а ещё юля еле живая выезжала! страна больных воров!
 показати весь коментар
 
 
Мдя, осталось раздвинуть ноги и сразу все простят)
 показати весь коментар
 
 
Гонтарева записала видеообращение из британской клиники, показав свои костыли и инвалидное кресло.



Начался плач Ярославны?
 показати весь коментар
 
 
Политическое убежище наверное собирается просить . Для этого сама устроила весь спектакль.
 показати весь коментар
 
 
Ничего ..... и на кресле будем рады видеть на скамье подсудимых.
Ограбила 42 000 000 человек и в Лондон.
Надеюсь правоохранительные органы британии разберутся в ситуации.
 показати весь коментар
 
 
Они уже разобрались - все счета бени заморозили Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 5328
 показати весь коментар
 
Интересно, какая неизлечимая болезнь даст о себе знать, когда Порохлячий гетьман лишится депутатской неприкосновенности и отправится в суд? Или всерьез возьмется за карту диабета, которой 5 лет прикрывался его алгоколизм? Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 3043
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
1. На родину Гонтарєвої скоєнно замах. 2. Відпустили Цемеха. 3. Заарештували Гудименка ось, приблизно, що нас чекає. Але *****, прорвемося, і не таке гівно скидали
 показати весь коментар
 
 
Пора менять имя и фамилию и делать пластику.
 показати весь коментар
 
 
Цирк. Уплыли рабы ваши денюжки в Лондон. А вы думали она останется в Украине жить с наворованным и с вами поделится? Что то не вижу коментариев от порохосрани. Ауууу!!! Пецеботы, ето вы сделали вместе.
 показати весь коментар
 
 
Если налетят, то будут задавать вопросы типа: "А ты рядом был, когда она воровала и всё видел?" Ну или подобные вопросы будут задавать...
Мне уже сегодня вопросов сто таких задали...
 показати весь коментар
 
 
сын без парко-места живет...от укрозлыдень!
 показати весь коментар
 
Скажите спасибо ей что машину отогнала в безопасное место прежде чем поджечь. Могла бы и весь дом на нее обрушить вместе с жильцами или в подземном паркинге поджечь вместе с сотней других машин.
 показати весь коментар
 
 
Расскажи лучше, почему в Лондон сбежала. Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 4476 Дорого ведь там все. И откуда деньги на лондонскую недвижимость. Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 4476
 показати весь коментар
 
 
Как говорила Гонтарева, не вижу ваших денег. Не держите деньги под матрасами, несите их в банк Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 5766
 показати весь коментар
 
 
Так для красивых женщин там все бесплатно))
 показати весь коментар
 
Дык красивым и у нас жисть не в тягость.
 показати весь коментар
 
Ну вот же.....Петин цирк шапито разбрелся по миру Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 4766 и веселит публику онлайн!
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы сиськи показала.Ради смеха.А педофилов после таких показов и кастрировать ненадо ))
 показати весь коментар
 
 
как только кого-то с своры мародера берут за жопу, сразу они в больничку, ничего нового
 показати весь коментар
 
 
У одного клечатое одеяло, у другой пижама в горошек (видимо поможет)!
 показати весь коментар
 
 
б*же(
такой попробуй кредит не отдай - заколебаешься стирать постель, если начнет сниться)
 показати весь коментар
 
Особенно вид Лондона понравился Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 7471
И качество съемки тоже, чтоб разборчивей было видно. Нокия 3210 не иначе Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 8298
Особенно страшная конструкция экзоскелета на ноге.
Позорище вобщем.
Если в таком стиле пойдет и дальше - скоро мы таки узнаем что петя всё украл Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 6638
 показати весь коментар
 
 
Преступление, а именно обвал гривны в 3 раза при правлении Гонтаревой во главе НБУ, должно быть раскрыто.
 показати весь коментар
 
 
За такие бабки тебя на руках будут носить и на х....... тебе костыли. МРАЗЬ.
 показати весь коментар
 
 
цирк на дроти, видели мы уже в коляске, а потом побежала))
 показати весь коментар
 
 
Зачем мне её костыли и всё такое? Пусть людям не брешет! И пусть не думает, что кто-то её будет жалеть! Она вон какая радостная. Сейчас её фейс изменят и никто не услышит о ней ничего. Очень хочется обозвать её крепким словцом... Наглая и трусливая баба.
 показати весь коментар
 
Горе то какое! Горе..!!Не могу,... приму триста капель валерьянки..и прилягу!
 показати весь коментар
 
 
Ну, лиса Алиса с костылем из "Буратины" нервно курит в сторонке!))
Ждем очередного персонажа - слепого Базилио) Представляю эту парочку в Антикорупционном суде!)Вопить будет точно так-же: "Подайте инвалиду! Бедному, несчастному слепому!"
 показати весь коментар
 
3,14здец!!!!
Да этот шедевр надо на Оскара выставлять!!!!!! Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 2609 Не каждый в Болливуде даже так может сыграть... Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 2609
Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 6122
 показати весь коментар
 
 
следующее видео Угги должна снять в СИЗО. надо осваивать профессию бльохера. Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 5863
 показати весь коментар
 
Якщо вона і дійсно є хворою, ніхто в це не повірить, після юліного шоу у інвалідному візочку на шпильках та раптовим виздоровленням.
 показати весь коментар
 
, видно, что Лерка помолодела..
видать не дают бухать в их больничках.. ))
 показати весь коментар
 
 
Столько вывезла бабла с Украины, что можно сделать все искусственное.
 показати весь коментар
 
 
Лерка-облигация, лечись и незамедлительно возвращайся на Украину. Следствие на тебя ожидает. Ты неприменно сядешь и неприменно вернёшь бабло, которое ты украла у стариков и детей. Шмара ты воровская!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
о, петьки, ваша принцесса)) а што говорит?? "золотые костыли и кресло от астон мартин"?? это новый писк??
 показати весь коментар
 
 
вот что то подсказывает мне ничего ей не будет, ну разве что в малороссию вернется
 показати весь коментар
 
Як токо пасажир прокис,
І час приплющіть вічка,
Чудовий є такий ресурс,
Британськая больнічка.
 показати весь коментар
 
подсыпать ей крысомора в кифир собаке шоб ноги отпали и кишки волочились Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 8175
 показати весь коментар
 
А вдруг у неё новые ногЫ вырастут?
"Мы пришьем ему)) новые ножки! И он опять побежит по дорожке!" Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 6579

И анекдотик:
- Доктор, я сломала ногу в двух местах! - рассказывает Гонтарёва.
- Вы запомнили эти места?
- Да.
- Больше туда не ходите.
 показати весь коментар
 
 
сломанная нога и сожженная машина как компенсация за курс 27, ограбленных людей и разрушенную банковскую систему? обмен далеко не равноценный.
 показати весь коментар
 
эту быстро запакуют в отличие от цёлоха Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 3129
 показати весь коментар
 
Смысл сего послания? Смотрите, лохи, как я тут тусю на ваши бабки?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору