 "Ризикують наступити на ті самі граблі, що й Порошенко", - Путін не радить Зеленському чіпати його кума Медведчука. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Путін заявив, виступаючи на Східному економічному форумі.
"Чинна влада в Києві ризикує наступити на ті самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі колишнього президента Порошенка. Якщо сьогоднішня влада почне з переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде", - заявив Путін.
"Якщо сьогоднішня влада почне переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде ... Було б дивно, якби почалося якесь закручування гайок ... Вони не бігають по площах, не вимагають неможливого, вони працюють у межах Конституції України, в межах чинного закону. І, на мій погляд, було б великою помилкою, якби робилися спроби заважати реалізації їхніх конституційних прав", - додав Путін.
Зазначимо, що Путін назвав партію ОПЗЖ "парламентською опозицією, яка має за собою довіру значної кількості виборців, підтверджену в ході демократичних виборів голосуванням".
Раніше Путін заявив, що переговори між Росією та Україною з приводу взаємного обміну утримуваними особами виходять на фінальну стадію.
"К ноге, Владимир Александрович!. Кому сказано!"
-молчи, пропеллер
Зе молодец наехал на кума *****,у того хвост поджался до задницы
Как раз Якунович это гафно загнал под шконку...., как главного конкурента в лобызании пынеходов Пыни....
А Петя наоборот, вытащил эту собаку из под шконки, отмыл, поставил в Минскую группу.... Буду рад, если Мертветчук и его оппоблок угробит Барыгу, "отблагодарит" этому сучьему Потроху, за медвежью услугу Украине.....
Так что пуйло защищает и Петю тоже.
а прокацапские силу не трогает...боится *****.
зеЛя закончит на ростове...дело времени
Ану погодь . Как же так то ?? А шо ж мне тут трындели Г+Г , журнашлюхи разные , армия зебилов , ыкспердо-аналитеги всякие ,, что Порошенко друг -сват-брат ********** кума . ??? Шо за нафиг ,, получается - брехали безбожно .?? Ай яй яй , как нехорошо то ..!! Х.йло вас всех ,скоты ,ткнул рожей да в ваше же дерьмо . Шоб понимали , гниды ..
За роки правління Порошенка кум
Путіна отримав контроль над золотою жилою, яка дозволяє йому казково
збагачуватися. І в останні тижні влади Порошенка цей актив - дизельну трубу -
страхуючись на випадок зміни влади, медведчуківський клан оформив на білоруську
компанію. Антимонопольний комітет, який контролює президент Порошенко, дав
необхідні дозволи. Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3124985
Роснефть володіла в Україні мережею
АЗС із 141 заправки в 12 областях, а також Лисичанським нафтопереробним
заводом, а також нафтопродуктопроводом «ПрикарпатЗахідТранс», який був на
балансі російської державної «Транснафти».
Мережу заправок "Роснефти" в Україні викупили компанії, які пов'язані
з бізнесом Віктора Медведчука та його оточення
Путин сам сознался
ЧОМУ НЕ СИДИТЬ
МЕРТВЕЧУК ?
За підтримку дій Росії Віктор Медведчук у 2014 році потрапив під санкції
США. А от українські спецслужби ані тоді, ані зараз не цікавляться
проросійською риторикою цього політика та діяльністю його громадської
організації.
Навіть навпаки. Схоже, саме завдяки СБУ Віктора Володимировича
призначили до гуманітарної підгрупи на перемовинах у Мінську. А в Києві кум
Путіна фактично став«неформальним послом РФ» та одним з головних комунікаторів
між двома країнами і двома президентами"
а говорили. что Порошенко - кремлевский агент Лолита.
И кому теперь верить........
ЗЕленого лягушонка Путин опускает как только может.
Теперь нам будут указывать из Кремля что можно делать, а что нет.
ЗЕленухи, вы сделали нас.... !
выходит что грабельки московские по лбу Пороху дали.
а кто в составе грабель?
известные все персонажи: Бабломойский, нацжены........