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 Політика України
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Все про:Медведчук (489) Путін (10519)

 "Ризикують наступити на ті самі граблі, що й Порошенко", - Путін не радить Зеленському чіпати його кума Медведчука. ВIДЕО

Путін заявив, що якщо українська влада "переслідуватиме" партію Медведчука, то це буде величезною помилкою президента Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Путін заявив, виступаючи на Східному економічному форумі.

"Чинна влада в Києві ризикує наступити на ті самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі колишнього президента Порошенка. Якщо сьогоднішня влада почне з переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде", - заявив Путін.

"Якщо сьогоднішня влада почне переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде ... Було б дивно, якби почалося якесь закручування гайок ... Вони не бігають по площах, не вимагають неможливого, вони працюють у межах Конституції України, в межах чинного закону. І, на мій погляд, було б великою помилкою, якби робилися спроби заважати реалізації їхніх конституційних прав", - додав Путін.

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Зазначимо, що Путін назвав партію ОПЗЖ "парламентською опозицією, яка має за собою довіру значної кількості виборців, підтверджену в ході демократичних виборів голосуванням".

Раніше Путін заявив, що переговори між Росією та Україною з приводу взаємного обміну утримуваними особами виходять на фінальну стадію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146641
 
 
 Топ коментарі
 
Кто найдёт? Тот суд, что сегодня Цемоха отпустил? Под "личное обязательство". Мертветчуку даже на залог тратиться не пришлось.
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Ога, нада толька перестать стрилять (с)
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ставлю 50грн на те, що скорше в пороха з*явиться пару нових справ, ніж одна в кума пуйла. бо по перше кум пуйла недоторканний, по друге багато чого зна про Зе команду, по трєтє має вплив на пуйла, ну і наостанок- хто ж союзиків то зачіпа)))
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Де була ця твоя логіка, коли ти ще півроку тому топив за зєлємойського кандидата кремля.
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Его не трогать надо , а просто выдворить из страны к своему куму .
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Не выйдет. Он сюда приедет с какой-нибудь танковой армией, а то и не с одной.
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Не надо этого бояться , он и так уже на голову сел украинскому обществу , смело выдворяйте эту мразь , никакой войной Путин не пойдёт на Украину - это надо был полным идиотом.
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А чего ты вообще себе придумал что путлер психически здоров? Решительно не понимаю.
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Схоже, це гарантії повернення бранців
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закріплення домовленості повернення бранців надавши проросійськи-налаштованим додаткових гарантій безпеки. Так краще?
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А ну, зебилы. Вы же большие герои. Бегом выкорчевывать Медведчука из его логова. Все силовики теперь под командованием скомороха. Вот и глянем, на что вы способны. Да и способны ли? Вот он, тест на то, отличаете ли вы реальность от своего зеленого виртуального мирка, в который вы загнали Украину.
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Не так нужно, ой не так.
"К ноге, Владимир Александрович!. Кому сказано!"
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А с чего это вдруг Путин бросился защищать украинскую оппозицию? С какой радости? 1. Медведчук кум, а куму подсобить - святое дело. 2. Медведчук гнет ту же линию, что и Путин. Значит линии партий схожи по цели достижения.
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Оказывается уже новой "зеленой" властью начинает руководить тот, на руках которого кровь десятков тысяч украинцев и русских на Донбассе, потому что жертвами этой авантюры Путина являются не только украинцы,но и российские граждане,погибавшие там не понятно за что. Наставления кровавого московского узурпатора "зеленой" власти - это яркое свидетельство слабости данной власти, ее способности к капитуляции перед внешним врагом.
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Ждем ответа нашегот ЗеГидранта с выпучеными глазами.
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Спокойно, он и не собирался Мертвячука обижать - его только Порох интересует, как его русский коллега и попросил. Зелень не будет на грабли наступать.
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Та то он пошутил. Шуток не понимаете?
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-дядя, путин, я уже летчик?
-молчи, пропеллер
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Да, при Порошенко Медведчук как сыр в масле катался, все ему с рук сходило, несколько каналов ТВ работали на него. Путлер хочет чтобы все остовалось по-прежнему.
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скажите кто-нить вове пуйло, что у нас уже целых 100 дней новый през, тоже вова. Удивительные дятлы - Порох им до сих пор покоя не дает!
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Ну що, Вофка... Ти мужик чи шмата для підлоги? Передзвони до ***** і поспитайся в нього грізно, як ти це вмієш - " Чево еще изволите, мой господин ?"
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Питання риторичне. Воно статева ганчірка - але зебобіки цього в наголос не бачать.
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Ти мужик чи шмата для підлоги, така ж як парашенка?
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Пристрелить как собаку бешаную, такое дерьмо в тюрьме Украинцы не долны содержать со своих налогов
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Кумхуйло частіше їздить на злучку зі своїм господарем ніж буває в Україні.
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Медведчука можно отправить на Московию,чтобы он занимался проблемами украинской Кубани и украинского Крыма
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Такого при Порошенко не было. Путин знал, что пока барыга при власти с его кумом ничего плохого не случится.
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Это что щас было? Оно сказало, что медведчук оппозиция у слуг народа? 😂😂😂 да это хозяева этих слуг!
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Какого лешего ***** лезет в нашу страну,это не его государство
Зе молодец наехал на кума *****,у того хвост поджался до задницы
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Метверчук и его ОПИЗЖец это не оппозиция, это предатели Родины и марионетки внешнего врага и оккупанта путинской России
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Это ещё и угрожает,интересно наш гидрант ответит или будет лизать дальше. Ценах,Вышинский уже на свободе,кто следущий?
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Если мертвечук со своей шоблой так ценны для ***** - то они идеальные кандидаты для обмена на украинских заложников. Если обмены будут частичными, то мертвечука можно тоже по-частям выдавать.
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Медведчук ценен Путину не в России,- там таких говнюков хватает,- он ценен ему в Украине, чтобы постоянно быть ручняком и тормозить страну, чтобы от совкового днища она не отрывалась. Можно сто раз посадить Медведчука, сто медведчуков, но пока есть люди, за них голосующих, ничего не изменится. До сих пор ещё некоторые глаголят о том, какой офигенной была страна СССР, и если б её вернуть. Ничего, что поливались кружкой в саду из таза и ходили на уличное очко, зато партия говорила, что мы - самые могущественные в мире. Ничего, что инженер получал 120 р в месяц, ( и тогда, в то время, выйти замуж за инженера - было равно загубить себе жизнь) Зато выше, длиннее, ширее,круглее всех в мире. Квартиры получали бесплатно, но все ли, кто в очереди стоял, до неё доживали? Находились те, кто эту очередь обходил,те, кто имел доступ к дефициту, остальным - трикотажные трико и трусы на резинках. Так что, правда жизни в том, что и тогда все жили по-разному: можешь что-то стырить с работы - будешь жить хорошо, не можешь или очень честный - так тебе и надо.
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Вот некуй все валить на папиредников - покажите всем свои бейцы, засадите до конца дней это мордовское кафно. Нет?
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Конечно нет! Зеленский и так уже почти всех иродов повыпускал, а вы хотите,чтобы он кого-то посадил.
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..за собой бы посмотрел, как ты поступаешь с оппозицией, разгоном и в каталажку, а Украине советуешь...козел
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Так зебілюки казали. що Порох та Медведчук ліпші друзі. а тут ***** каже. що ні.
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Оказывается Порошенко ТРОГАЛ Медведчука! Срам то какой...
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Пуйло на словах "прежнего президента"было заметно как призадумалось....читалось что думает, какого президента? Янека или Пороха?))))....
Как раз Якунович это гафно загнал под шконку...., как главного конкурента в лобызании пынеходов Пыни....
А Петя наоборот, вытащил эту собаку из под шконки, отмыл, поставил в Минскую группу.... Буду рад, если Мертветчук и его оппоблок угробит Барыгу, "отблагодарит" этому сучьему Потроху, за медвежью услугу Украине.....
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Так пуйлуша сказал не конкретно про "партию Медведчука", а про "оппозицию". А в оппозиции у нас уже и ПЕС с самим Порошенко, притом официально.
Так что пуйло защищает и Петю тоже.
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Чья бы корова мычала, а твоя молчала.. (путину)
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пока зЕля только за Порох бегает..
а прокацапские силу не трогает...боится *****.
зеЛя закончит на ростове...дело времени
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"Действующая власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента Порошенко. Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозици, то ничего хорошего из этого не получится", - заявил Путин. Источник: https://censor.net.ua/v3146641 "Ризикують наступити на ті самі граблі, що й Порошенко", - Путін не радить Зеленському чіпати його кума Медведчука - Цензор.НЕТ 6509 "Ризикують наступити на ті самі граблі, що й Порошенко", - Путін не радить Зеленському чіпати його кума Медведчука - Цензор.НЕТ 8028.!!!
Ану погодь . Как же так то ?? А шо ж мне тут трындели Г+Г , журнашлюхи разные , армия зебилов , ыкспердо-аналитеги всякие ,, что Порошенко друг -сват-брат ********** кума "Ризикують наступити на ті самі граблі, що й Порошенко", - Путін не радить Зеленському чіпати його кума Медведчука - Цензор.НЕТ 8028 . ??? Шо за нафиг ,, получается - брехали безбожно .?? Ай яй яй , как нехорошо то ..!! Х.йло вас всех ,скоты ,ткнул рожей да в ваше же дерьмо . Шоб понимали , гниды ..
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Конечно брехали. А путька говорит правду, верь ему. "Ризикують наступити на ті самі граблі, що й Порошенко", - Путін не радить Зеленському чіпати його кума Медведчука - Цензор.НЕТ 1683
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***** слухати себе не поважати ! Це коли петя чіпав мертвечука ?

За роки правління Порошенка кум
Путіна отримав контроль над золотою жилою, яка дозволяє йому казково
збагачуватися. І в останні тижні влади Порошенка цей актив - дизельну трубу -
страхуючись на випадок зміни влади, медведчуківський клан оформив на білоруську
компанію. Антимонопольний комітет, який контролює президент Порошенко, дав
необхідні дозволи. Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3124985

Роснефть володіла в Україні мережею
АЗС із 141 заправки в 12 областях, а також Лисичанським нафтопереробним
заводом, а також нафтопродуктопроводом «ПрикарпатЗахідТранс», який був на
балансі російської державної «Транснафти».
Мережу заправок "Роснефти" в Україні викупили компанії, які пов'язані
з бізнесом Віктора Медведчука та його оточення
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так выходит, что чипав......
Путин сам сознался
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Українською "путін" буде *****. не знав ?

ЧОМУ НЕ СИДИТЬ
МЕРТВЕЧУК ?

За підтримку дій Росії Віктор Медведчук у 2014 році потрапив під санкції
США. А от українські спецслужби ані тоді, ані зараз не цікавляться
проросійською риторикою цього політика та діяльністю його громадської
організації.


Навіть навпаки. Схоже, саме завдяки СБУ Віктора Володимировича
призначили до гуманітарної підгрупи на перемовинах у Мінську. А в Києві кум
Путіна фактично став«неформальним послом РФ» та одним з головних комунікаторів
між двома країнами і двома президентами"
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Вот это да, а зелебобы разрывались тут что Порох и Мертвечук кумовья)
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"Действующая власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента Порошенко. Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозици (Медведчука), то ничего хорошего из этого не получится", - заявил Путин.

а говорили. что Порошенко - кремлевский агент Лолита.

И кому теперь верить........ "Ризикують наступити на ті самі граблі, що й Порошенко", - Путін не радить Зеленському чіпати його кума Медведчука - Цензор.НЕТ 9373

ЗЕленого лягушонка Путин опускает как только может.

Теперь нам будут указывать из Кремля что можно делать, а что нет.

ЗЕленухи, вы сделали нас.... !
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Действующая власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента Порошенко. Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозици, то ничего хорошего из этого не получится

выходит что грабельки московские по лбу Пороху дали.
а кто в составе грабель?
известные все персонажи: Бабломойский, нацжены........
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А я не понял....это ШО??? Угрозаа??? Кремлякорептилоид решил в конвульсиях поугрожать??? А что Сибирь потушена? Погорельцы в домах? А утопленцы???....тоже???
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что бы справиться с медведчуком, надо сначала страну очистить от его избирателей или заставить их от него отказаться, но свои места на юго-востоке Украины эта вся нечисть проплатила, притом в Киеве и руководит на местах спокойно продолжают уничтожать страну из нутри, а власть крышует за откаты.
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хунта шо хоче то и делает!, рашеншвайне...
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Вот не пойму Ху#ло то ли Вову захотел приструнить не трогать Метверчину, то ли Петю похвалить, за то что не трогал.
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ето все игра ето зеленое чмо с мертверчуком играют одну пьесу в результате будет карта Украины как в высере слуга народа
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Что-то не припомню чтоб барыга наступал на грабли в вопросе кума пи*ды моржовой!)
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Смешно читать советы от Путина в отношении оппозиции, беря во внимание их отношение к своей. Это лишний раз доказывает, что карлик признаёт существование демократии в Украине, и отсутствие её в России.
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********* мертвячука холило и лелеяло. о чем это ***** свистит?
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Блок ЗАЖОПу не опозиційний блок ВРУ, а антиукраїнська партія яка є в опозиції до держави України, це партія Кремля в ВРУ, це вороги і їм місце не в ВРУ а на колу, по крайній мірі в зоні
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