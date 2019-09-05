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 Політика України
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Все про:судова реформа (861) Ситник (513) Антикорупційний суд (427)

 Закликаю колег з Антикорупційного суду бути готовими до тиску, - Ситник. ВIДЕО

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник закликав колег з Вищого антикорупційного суду бути готовими до тиску.

Про це йдеться в розміщеному на сторінці НАБУ в Facebook привітанні директора НАБУ з нагоди початку роботи ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

Ситник зазначив, що сьогодні ВАКС розпочинає роботу.

"Цей процес починався дуже давно. Ще в травні 2016 року ми почали наголошувати, що Україна потребує створення незалежного судового антикорупційного інституту. Оскільки останні 3 роки показали, що чинна судова система просто не готова до того, щоб розглядати ті справи, які розслідує Антикорупційне бюро", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційні органи передадуть у ВАКС 208 кримінальних проваджень, - Ситник

Директор НАБУ додав, що раніше таких справ ніколи не було і судова система не знала, що з ними робити.

"Сподіваюся, що Антикорупційний суд запрацює дуже швидко, якісно. І я закликаю колег з Антикорупційного суду бути готовими до тиску. Але єдиний спосіб цьому тиску протистояти - це робота виключно відповідно до вимог закону", - зазначив Ситник і побажав суддям успіху.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146634
 
 
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закликаю судів не розслабляти булки а готуватися до оборони, до обмеження впливу та прав зі сторони нової пречесної влади та найчеснішого преза, в них є специ аля портнов, які ще не такі реформи зроблять. у вас , як у верховного суду є одна превелика біда- усі ви наслідки судової реформи пєці, а отже вам ...ець
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Неосторожное заявление... Они судьи, какие они тебе коллеги?
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Поросячьи подстилки верещат, значит все Зеля правильно делает
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Артёмка Сытник? Тот который поставлен Госдепом, ФБР, АНБ и ЦРУ - это уже поросячья подстилка?

Ох и ветренные же вы, зе!билы! А я всё думал, что вас так колбасит от одного мессии до следующего, пока на бабушкином буратике не остановились? А оно просто у вас новая инфа вытесняет предыдущую и вы забываете, что было вчера. А "вчера" артёмка был самый главный победун бариги и Ко.
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Конечно придет смотрящий за всей судебной системой Богдан и будет диктовать правильные решения по правильным людям. и буде суд работать на власть аж бигом
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Дурдом!Ситник который сам моментально лёг под зелёных... советует держаться Антикоррупционному суду...который так же ляжет под зелёных-как лёг под зелёных Конституционный суд!!!!!!!!!!!
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открывайте счета в банках,будет "сильное давление" Закликаю колег з Антикорупційного суду бути готовими до тиску, - Ситник - Цензор.НЕТ 9657
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"Призываю коллег из Антикоррупционного суда быть готовыми к давлению," и не демпинговать. держите планку
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