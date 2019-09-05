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 Політика України
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Все про:Порошенко (9623) Росія (19576) мінські угоди (1595)

 Сьогодні Росія намагається змусити Україну прийняти капітуляцію, - Порошенко нагадав про підписаний п'ять років тому мінський протокол. ВIДЕО

Росія сьогодні намагається забути про мінський протокол, який був підписаний п'ять років тому, і таким чином ігнорує виконання своїх зобов'язань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив експрезидент Петро Порошенко.

"П’ять років тому підписано мінський протокол – перший документ з пакету т. зв. мінських домовленостей. І всі ці п’ять років Росія намагається всіляко замовчати, забути, не помічати цієї першої важливої домовленості. Адже у мінському протоколі за підписом Російської Федерації було зафіксовано ключові елементи мирного плану президента Порошенка: негайне припинення вогню, забезпечення постійного моніторингу над кордоном з боку ОБСЄ і виведення російських військ та зброї з території України. Як і негайне звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що відвага українських військових на Донбасі і майстерність української делегації у далекому Уельсі змусила Росію поставити свій підпис 5 вересня у Мінську.

"Саме тоді на саміті НАТО відбулися критично важливі зустрічі зі світовими лідерами, зокрема в унікальному форматі Велика 5 + Україна. Саме тоді Україна нарешті згуртувала міжнародну підтримку, отримавши готовність союзників і партнерів, як через застосування санкцій, так і надання військової допомоги, тиснути на Росію – не лише політично, але й конкретними мотиваційними заходами. Ми вперше на практиці перевірили ефективність формули – рішучість України, помножена на підтримку союзників, дає стримування Росії через збільшення для неї ціни агресії", - підкреслив Порошенко.

Порошенко зазначив, що сьогодні Росія намагається забути про цей протокол і відповідно ігнорувати виконання своїх зобов’язань, аби нав'язати свій порядок врегулювання, змусивши Україну прийняти капітуляцію, та розбити міжнародну солідарність.

"Розбудова українського війська, інтеграція в ЄС та НАТО через реформи і зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України – це запорука перемоги і процвітання України. Це те, від чого новому керівництву в жодному разі не треба відступати, які б обіцянки, гарантії чи запевнення не йшли з Москви", - підсумував Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США закликало РФ виконати свої зобов'язання згідно з Мінськими угодами

Сьогодні Росія намагається змусити Україну прийняти капітуляцію, - Порошенко нагадав про підписаний пять років тому мінський протокол 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146631
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко ты сейчас нужен как никогда. Зеленский освободил Цемаха и сливает Украину. Сывочолый гетман, нам нужна твоя помощь и мудрый совет!!!
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Якщо б Порох в 2014 р. мав 170 тис. навчені, досвідчені, добре озброєні Сухопутні війська які має сьогодні шмаркля - ми б під Уралом вже стояли, а не будували мости сєпарам.
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Пєтья,твій Минський протокол,тільки на підтирку.
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Подписание минска было предательства интересов Украины.
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а дк в то время был ваш плясун Зеля ? скрывался от военкомата?
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Все вірно сказав Президент України Петро Порошенко . Погоджуюся з кожним його словом. І незважаючи на те, що сьогодні до влади завдяки зомбоящику тимчасово дорвалася зелена нечисть , Україна всерівно переможе у війні з кацапо-рашистською ордою бо з нею Бог і Правда.

Слава Україні !

Р.S. Зє-олігофренам прохання не турбуватися.
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Ти хоч читало ті мінськи папірці? Там амністія і особливий статус Донбасу.
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Так, але лише після виведення озброєнь і окупаційних рашистських військ та повернення Україні контролю над державним кордоном з Росією.
Не думаю, що це суперечить принаймі здоровому глузду бо інакше буду думати, що олігофрени спочатку випорожнюються, а потім скидають штани.
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так ви значит не проти федералізації і амністії вбивць?
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Прочитай мінські угоди і підскажи мені де там є про федералізацію та амністію вбивцям. Бо я щось там того не побачив.
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Порох цього хер зробив, а твій вазелін до Нового року зробить. Готуй гроші з кишені для компенсації Лугандонам, Здобули зебобіки.
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сволота свынохряк пойдешь под трибунал вместе со своим подельником ****** за преступный сговор и геноцид украинского народа
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Та шо ти кажеш зебобочко, твій вазелін до кінця своєї каденції не досидить таки до фуйла спригне.
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Зеленський просрав не лише напрацювання Пороха!Гідність,за яку гинули на Майдані,зупинена агресія Росії,яку Зеленський так і не озвучив і яка забрала тисячі життів,робота спецслужбщо "витягли"Цемаха котрого сьогодні відпустили-все просрано і це ще не кінець!
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Скажи куратору, шоб навчив тебе пробєли ставити між реченнями. Це така велика клавіша внизу
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А шо підаРашка вже здається?А ми тіпа: "Та ну нах".
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треба повертати Пороха НЕГАЙНО, поки ще є хлча б якась можливість втримати Україну!!!
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В котре дивуюсь читаючи коменти. Ті, що за ПОРОХО ті за УКРАЇНУ, послідовники нарікасцикуна-дарма дарма дарма (цитата Стицька із Сватання на Гончарівці) Які ж тупі виборці наріка, їм країну зберегли, А ВОНО ЗНАЙ ТІЛЬКИ ПРО МАЛЬДІВИ!
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Ну так зєбіли... Що тут вже дивуватися з олігофренів 😕
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о неееееттт... О сколько нам открытий чудных готовят .... сколько будет еще впереди... кривлянье вовки и ужимки богдасика - это еще ухмылка у рта по сравнению с той хохмой, что нас ожидает...
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Петя, твое время прошло, хватить крыльями махать..Шанс был и все верили, а теперь подвинься и не *****
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порох за 5 лет армию построил с 0, твой зеля уже за 3 месяца здает позиции Украины по всем направлениям. С такой политикой Зеленского, скоро санкции будут вводит против Украины
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Твой Петя на этом бабки делал, а люди гибнут. Так, что отвали, Петесян гребаный
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С 0 - Армия, а заодно, соответственно, с 0 и дикая коррупция, перешедшая в мародёрство.
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Подписание минского протокола и есть капитуляция. Поэтому раша требует его выполнять все 5 лет.
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Предложите новый протокол? Или у неучей партии слуг народа необразованых мозгов нехватает, вы нахера собсно в Раде делаете ?
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А новый протокол раше не нужен. Ей нужен капитуляционный старый протокол, который если выполнить - будет Бамбасу и особый статус, и выборы, и амнистия, и в итоге закрепление федерализации в Конституции чего так раша и добивается. Вот такие соглашения подписывались при Порошенко.
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так надо не на колинах ползать а требовать учитывать интересы своей страны, а вы на самокатах в Раде ездите. Делайте закон об импичменте, и пусть приходят люди которые заставят путина свалить с донбасса.
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Дебил сам признался, что писал минский договорняк с Меркель на пару. Хотя скорее всего писал на пару с ху&лом - Россия в этом договорняке вообще не упоминается. И не понятно, что в Минске у неё можно требовать, если она там только посредник. И Петя не дурак - от Украины там стоят подписи пенсионера Кучмы. То, что Зеленский тоже подсел на минский договорняк, ему пойдёт в минус.
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Хватит ползать на колинах перед путиным. Украине в это трудное время нужен СИЛЬНЫЙ лидер, способный держать кремль в кануре.
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Те временем слуги народа кататются на самокатах в Раде
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...С помощью пропагандонного Цензора.
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До речі, пункт про виведення військ - після амністії
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Ну, ну... Гидко дивитись як Цензор і Бутусов полірують "очко" Поросяті.
Нічого не зробиш: контакт є контракт а гроші є грішми.
Навіть якщо вони в крові власного народу. Да, Юра?
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Громче всех "Держи вора" кричит сам вор.
Порося там что-то сам лично наподписывал, а теперь верещит, что его обязательства должны выполнить.
Хотя ему положено визжать, а то с 2020 года станет доторканим, останется только бормотать про політичне переслідування.
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Он отметил, что отвага украинских военных на Донбассе и мастерство украинской делегации в Уэльсе заставили Россию поставить свою подпись 5 сентября в Минске. Источник: https://censor.net.ua/v3146631
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А ты где был- звонил Пу, чтоб остановил оккупацию, вместо объявления мобилизации, и чтоб быстрей заключить договор о сдаче ,территории, которую определили вместе с Пу .
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