 Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має розглянути результати перевірки телеканалу News One. Згідно з проєктом рішення, регулятор планує звернутися з позовом до суду про анулювання ліцензії каналу. Також порядком денним передбачається розгляд питання про групи регіональних телеканалів, які здійснюють мовлення під логотипом "112 Україна".
Під будівлею Нацради з ТРМ відбуваються акції проти телеканалів і на їхню підтримку.
Учасники акції тримають у руках плакати з написами: "News One і 112 - маріонетки Москви", "Дивишся канали Медведчука = підтримуєш агресора", "Почни ранок зі 112 і News One - закінчи життя на Соловках". Прихильники телеканалу News One та "112 Україна" тримають в руках плакати з написами: "Нацрада - це загроза незалежним ЗМІ", "Атака на News One - це політичне замовлення старої влади".
Правопорядок забезпечують близько півсотні поліцейських і воїни Нацгвардії. Проте між протестувальниками виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті було затримано активіста "Демсокири" Гудименка.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
отже знову будуть люди гинути через дурне зе-бидло
Це необеркут ? Що в нього за птах на руці ?
Молодые, здоровые не могут заработать сотню гривен не проституцией?
Радость Добкина и ему подобных после победы Зе тоже показательна.
Правда странно, что при зеленой власти задерживают проукраинских активистов и не трогают прожженых ватников?
так же ж ?
Видимо ЗЕлюпе не хочется обижать своих основных партнеров и спонсоров. А Аваков шо... Аваков выполняет политический заказ.
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 5 сентября 2019, 11:11
Украинские СМИ в лучших традициях некрофилов пользуются давно умершими фейками с мертвых сайтов, дабы предать немного жизни в бездарную компанию по дискредитации Украины в глазах западных партнеров.
Что называется не прошло и полгода, а российские пропагандисты, а точнее через украинские медиа площадки решили вспомнить историю с уничтоженными в Ливии украинскими транспортными Ил-76ТД. Как помните, российская пропаганда тогда сначала через вбросы в микроблоках, а позже на уровне региональных и далее - федеральных СМИ, пыталась обвинить Украину в контрабанде оружием в Ливии, тем самым дискредитировав нашу страну в глазах Западных партнеров.
Но, как известно, получилось это у них крайне коряво и топорно, а потому, операция, в которой была задействована масса ресурсов, в итоге оказалась информационным пшиком.
Между тем, сама идея дискредитировать Украину в глазах Запада не покидает умы гибридных соседей, а потому, в лучших традициях информационных некрофилов они достали труп сгнившей темы и реанимировали его через украинскую площадку UAINFO , а так же From-UA, Інформатор и пр. При этом в очередной раз вспомнили инцидент от 26 июля в районе аэропорта Аль-Джуфра, где в результате удара с турецкого БПЛА Bayraktar TB2 были уничтожены два Ил-76ТД украинской авиакомпании "Европа Эйр".
Примечательно, что ресурс позволил себе в опубликованном материале упоминание не серьезных медиаресурсов с репутацией, а такой же третьесортной площадки для вбросов как "Новини", с отсылкой в виде первоисточника на сайт NEWS, он же Selebricon, на котором 4 сентября был опубликован материал с упомянутым набросом на Украину по теме Ил-76ТД.
Но, вот дилемма, NEWS - Selebricon, как я уже сказал, это не серьезный медиаресурс с репутацией, а площадка на которой публикуется… И это самое интересное! За 4 сентября было опубликовано 10 новостей, за 3 сентября 1 новость, за 2 сентября тоже 1 новость, а потом - разрыв в публикациях аж до 7 апреля 2018 года, с учетом того что данной ресурс вообще был создан в марте 2018!
То есть, сайт, который больше года был мертвым, а просуществовал полноценно всего месяц, внезапно оживает, публикуя 2 и 3 сентября по 1 новости, а 4 сентября сразу 10, создавая видимость активности и одной из которых становится новость дискредитирующая Украину и тут же оказывается в ленте UAINFO , а так же From-UA, Інформатор и пр.
Что так же примечательно, "оживает" этот сайт под аккомпанемент вступления России в Совбезе ООН в качестве главенствующей и сделанного 4 сентября заявления постпреда РФ Василия Небензя о необходимости строго соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию и активизации болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, специализирующейся на распространении оружейных фейков, о чем я сегодня утром уже писал. Надо же какое совпадение!
Знаете, подобный топорный наброс мне напоминает недавний дешевый фейк от Страна.UA, которые сослались на подставной блог подполковника ВС США, начальника "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) Роберта Трейси, якобы критикующего военнослужащих ВСУ. Фейк долго не прожил, но схема один в один такая же, а именно создание ресурса (либо реанимация мертвого) исключительно для осуществления вброса, который подхватывают СМИ, ссылающиеся на некие англоязычные площадки.
В случае с очередным набросом на Украину, по теме Ил-76ТД, была выбрана мертвая площадка Selebricon, с нулевым доверием и репутацией. Но, удивительным образом, как оказалось, журналисты UAINFO за этой площадкой прямо таки с апреля 2018 следят, ждут, когда же будут опубликованы сенсационные новости!
Также будет очень интересно кто еще с украинских ресурсов потянет этот наброс и как он уже после легализации в украинском информационном пространстве перекочует в российские СМИ.
Что тут скажешь… Скучно девочки!
Хотя не факт, что потасовку не устроили именно те же "нацжоновцы", которые типа пришли поддержать говно-каналы. Пятнашку с надписью снял - и обычный ватный быдлан в спортивках.