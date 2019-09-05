EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  4094  34
Все про:мітинг (491) Нацрада_ТРМ (212) Newsone (56)

 Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти зібралися біля будівлі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на акцію протесту про необхідність заборонити мовлення телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Також під будівлею Нацради з ТРВ триває акція на підтримку цих телеканалів. Між мітингувальниками відбулася сутичка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має розглянути результати перевірки телеканалу News One. Згідно з проєктом рішення, регулятор планує звернутися з позовом до суду про анулювання ліцензії каналу. Також порядком денним передбачається розгляд питання про групи регіональних телеканалів, які здійснюють мовлення під логотипом "112 Україна".

Під будівлею Нацради з ТРМ відбуваються акції проти телеканалів і на їхню підтримку.

Читайте також: У Раду внесено законопроєкт про діяльність Нацради з ТРМ і захисту інформаційної безпеки, - Євгенія Кравчук

Учасники акції тримають у руках плакати з написами: "News One і 112 - маріонетки Москви", "Дивишся канали Медведчука = підтримуєш агресора", "Почни ранок зі 112 і News One - закінчи життя на Соловках". Прихильники телеканалу News One та "112 Україна" тримають в руках плакати з написами: "Нацрада - це загроза незалежним ЗМІ", "Атака на News One - це політичне замовлення старої влади".

Правопорядок забезпечують близько півсотні поліцейських і воїни Нацгвардії. Проте між протестувальниками виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті було затримано активіста "Демсокири" Гудименка.

Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 01
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 02
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 03
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 04
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 05
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 06
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 07
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 08
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 09
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 10
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 11
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 12
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 13
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 14
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 15
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 16
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 17
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 18
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 19
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 20
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 21
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146611
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо жителям Кривбасса за президента п@дараса.!
 показати весь коментар
 
Нанятые постоять за НьюсВаньку прячут морды за плакатами.
Молодые, здоровые не могут заработать сотню гривен не проституцией?
 показати весь коментар
 
задержан активист "Демсокиры" Гудыменко

Правда странно, что при зеленой власти задерживают проукраинских активистов и не трогают прожженых ватников?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
15 минут назад Юрій Гудименко был задержан на акции против телеканала newsone и доставлен в выкрученными руками в отделение полиции. ну, шош, з репресіями Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка - Цензор.НЕТ 1546
 показати весь коментар
 
 
ага, ясно.. я так і думала, що жодний ватнюх не постраждав..
отже знову будуть люди гинути через дурне зе-бидло
 показати весь коментар
 
 
Так для аваковської мусорні ми всі "бєндєровци"
 показати весь коментар
 
 
Спасибо жителям Кривбасса за президента п@дараса.!
 показати весь коментар
 
 
Кстати, а где "националисты"..?. Нацжёны, нацкорпус? Не проплачено? Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка - Цензор.НЕТ 3896
 показати весь коментар
 
 
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка - Цензор.НЕТ 9514

Це необеркут ? Що в нього за птах на руці ?
 показати весь коментар
 
 
Нанятые постоять за НьюсВаньку прячут морды за плакатами.
Молодые, здоровые не могут заработать сотню гривен не проституцией?
 показати весь коментар
 
 
Ось мені цікаво електорат опоблоку за кого голосував у другому турі президентських виборів? Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка - Цензор.НЕТ 1164
 показати весь коментар
 
 
80%-90% за Зе в самых ватных регионах четко показывают за кого голосовал лохторат гопоблока.
Радость Добкина и ему подобных после победы Зе тоже показательна.
 показати весь коментар
 
 
задержан активист "Демсокиры" Гудыменко

Правда странно, что при зеленой власти задерживают проукраинских активистов и не трогают прожженых ватников?
 показати весь коментар
 
 
зараз понабігають зелені і будуть верещати, що патріотів б'ють пси аваківські
так же ж ?
 показати весь коментар
 
 
Ну Гудыменко вчера в блоге кликал людей прийти и немного порехтовать Рабиновича и Шуфрича на этом сходняке.

Видимо ЗЕлюпе не хочется обижать своих основных партнеров и спонсоров. А Аваков шо... Аваков выполняет политический заказ.
 показати весь коментар
 
 
Тепер ви розумієте навіщо ЗЕ поручився за Авакова.
 показати весь коментар
 
 
Тертвечук 1 ТВ, Мертвечук 2 ТВ, Мертвечук 3 ТВ...на очереди Интер и Прямой-Кривой.
 показати весь коментар
 
 
Очередной информационный удар по Украине как конвульсии некрофилов
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 5 сентября 2019, 11:11
Украинские СМИ в лучших традициях некрофилов пользуются давно умершими фейками с мертвых сайтов, дабы предать немного жизни в бездарную компанию по дискредитации Украины в глазах западных партнеров.

Что называется не прошло и полгода, а российские пропагандисты, а точнее через украинские медиа площадки решили вспомнить историю с уничтоженными в Ливии украинскими транспортными Ил-76ТД. Как помните, российская пропаганда тогда сначала через вбросы в микроблоках, а позже на уровне региональных и далее - федеральных СМИ, пыталась обвинить Украину в контрабанде оружием в Ливии, тем самым дискредитировав нашу страну в глазах Западных партнеров.
Но, как известно, получилось это у них крайне коряво и топорно, а потому, операция, в которой была задействована масса ресурсов, в итоге оказалась информационным пшиком.
Между тем, сама идея дискредитировать Украину в глазах Запада не покидает умы гибридных соседей, а потому, в лучших традициях информационных некрофилов они достали труп сгнившей темы и реанимировали его через украинскую площадку UAINFO , а так же From-UA, Інформатор и пр. При этом в очередной раз вспомнили инцидент от 26 июля в районе аэропорта Аль-Джуфра, где в результате удара с турецкого БПЛА Bayraktar TB2 были уничтожены два Ил-76ТД украинской авиакомпании "Европа Эйр".
Примечательно, что ресурс позволил себе в опубликованном материале упоминание не серьезных медиаресурсов с репутацией, а такой же третьесортной площадки для вбросов как "Новини", с отсылкой в виде первоисточника на сайт NEWS, он же Selebricon, на котором 4 сентября был опубликован материал с упомянутым набросом на Украину по теме Ил-76ТД.
Но, вот дилемма, NEWS - Selebricon, как я уже сказал, это не серьезный медиаресурс с репутацией, а площадка на которой публикуется… И это самое интересное! За 4 сентября было опубликовано 10 новостей, за 3 сентября 1 новость, за 2 сентября тоже 1 новость, а потом - разрыв в публикациях аж до 7 апреля 2018 года, с учетом того что данной ресурс вообще был создан в марте 2018!
То есть, сайт, который больше года был мертвым, а просуществовал полноценно всего месяц, внезапно оживает, публикуя 2 и 3 сентября по 1 новости, а 4 сентября сразу 10, создавая видимость активности и одной из которых становится новость дискредитирующая Украину и тут же оказывается в ленте UAINFO , а так же From-UA, Інформатор и пр.
Что так же примечательно, "оживает" этот сайт под аккомпанемент вступления России в Совбезе ООН в качестве главенствующей и сделанного 4 сентября заявления постпреда РФ Василия Небензя о необходимости строго соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию и активизации болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, специализирующейся на распространении оружейных фейков, о чем я сегодня утром уже писал. Надо же какое совпадение!
Знаете, подобный топорный наброс мне напоминает недавний дешевый фейк от Страна.UA, которые сослались на подставной блог подполковника ВС США, начальника "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) Роберта Трейси, якобы критикующего военнослужащих ВСУ. Фейк долго не прожил, но схема один в один такая же, а именно создание ресурса (либо реанимация мертвого) исключительно для осуществления вброса, который подхватывают СМИ, ссылающиеся на некие англоязычные площадки.
В случае с очередным набросом на Украину, по теме Ил-76ТД, была выбрана мертвая площадка Selebricon, с нулевым доверием и репутацией. Но, удивительным образом, как оказалось, журналисты UAINFO за этой площадкой прямо таки с апреля 2018 следят, ждут, когда же будут опубликованы сенсационные новости!
Также будет очень интересно кто еще с украинских ресурсов потянет этот наброс и как он уже после легализации в украинском информационном пространстве перекочует в российские СМИ.
Что тут скажешь… Скучно девочки!
 показати весь коментар
 
 
А шо мовчить маларос? Кого з них він проплатив і де це нацжони?
 показати весь коментар
 
 
А аваковские титушки пока не нужны. Белецкий тоже стал резко холоден к украинским вопросам.

Хотя не факт, что потасовку не устроили именно те же "нацжоновцы", которые типа пришли поддержать говно-каналы. Пятнашку с надписью снял - и обычный ватный быдлан в спортивках.
 показати весь коментар
 
 
я не понял. кто там кому свинотитушка а кто мыролюбный реформатор?
 показати весь коментар
 
 
Мусора пакуют активистов с плакатами прям как на Рашке. Давайте посмеемся? Украина не ррасия?
 показати весь коментар
 
 
Свободой слова и не пахнет. Долго еще ждать свободы. Пока только в интернете что то близкое к свободе слова.
 показати весь коментар
 
 
Порошенко отдал украинские каналы путинским пропагандонам, ушлепок. Не удивитнльно что Жопаблок набрали столько голосов на выборах Раду.
 показати весь коментар
 
Слушал русский клуб, который любит Путин - это валдай. и там эти эксперты говорят, что чья реальность победит, тот и выиграет. То бишь, чья правда будет сильнее - это пропаганда и т.п. тот и выиграет войну! Россия создает свою правду и свою реальность и навязывает ее миру! Это психологическая война!!! Это культурная война! Война СМИ!! Война экспертов, политологов и т.д. И у России во всех странах засланные свои политологи, которые навязывают свою реальность! Даже взять туже Германию и там политолог знаю есть, которые регулярно участвует в пропагандистских шоу Соловьева и он на русском говорит и на немецком и он рассказывает, что на шоу в Германии они обсуждают и он полнейший ватник и льет эту пропаганду кремлевскую лживую с серьезным лицом, чтобы ему верили и чтобы немцам было пофиг на Украину и Украина нищая страна и там туристам не ездить потому что убьют и т.п. и что немцы должны снять санкции и торговать с РФ ибо это выгодно, а Украину надо предать, чтобы Украина это поняла и чтобы Украина сама к РФ вернулась в сферу влияния и т.д. и т.п. и это он немцам рассказывает прямо на немецких шоу постоянно! Украине надо своих политологов иметь в каждой стране для защиты своих интересов! И нужно создать Украине с странами НАТО союз помимо военного - это НАТО, то нужен еще союз спецслужб, чтобы вместе скоординированно бороться с российской агентурой! И на всех уровнях! Потому что РФ ведет горячую и холодную и агентурную и информационную и троли и газеты и интернет сми и тв и радио и людей вербуют, чтобы те целыми днями ездили в транспорте общественном и говорили громко, что США враг и что РФ друг и прочую кремлевскую пропаганду и потом люди приходят домой и обсуждают, что вот люди говорят так, а это не люди на самом деле, а агентура! и партизанскую войну ведет и ЧВК. И ведет войну культурную и даже музыка и фильмы должны вызывать вербовку или ностальгию и т.п. Чтобы люди хотели быть ближе к РФ. И еще куча всего используется, как оружие в руках РФ. Даже РФ нанимает уличных музыкантов, которые должны на улицах играть музыку пророссийскую и это должно действовать на людей подсознание, а не сознание! То бишь человек проходит и сознание не обращает внимание, а в подсознании оно должно оказывать эффект, что Россия заложила или ностальгию по совку или что один народ и т.п. Потом РФ использует уже давно всякие памятники, как оружие на массовое влияние и пенсионеры и прочие ходят цветы кладут и потом там люди внедряются вербованные, которые вербуют всех остальных у которых была изначально цель или дань отдать, а в результате они должны быть за Россию. Церковь и веру тоже используют, как оружие и управление массами. и так далее и тому подобное! Россия по всем этим технологиям уже в 100 кратно обогнала СССР и постоянно модифицирует и постоянно увеличивает все это. Они поняли, что надо захватывать не физически, а нужно захватывать мозги и людей и властей и т.д.
 показати весь коментар
 
 
а шо за тупа тьотка читайє дибільний тєкст - вона ж позорить те, про шо читає!!!
 показати весь коментар
 
Давно пора было закрыть этот кацапский рассадник..., только почему то Пётр Алексеевич тормозил..., к чему бы это.. ???
 показати весь коментар
 
ТУПА АКЦІЯ!!! ПІСЛЯ ТАКОГО МІТІНГА ХОЧЕЦЯ МОРДУ НАБИТИ ТАКИМ МІТІНГАРЯМ!!!!
 показати весь коментар
 
Сам факт того, что в нашей ВОЮЮЩЕЙ стране возможны любые "ватные" проявления, повторю - любые, даже не говоря о последних президентских выборах, внушает настойчивую мысль об полном отсутствии света в конце нашего темного и вонючего тунеля, по которому мы движемся уж более 350 лет.
 показати весь коментар
 
За НьюзВан вішли откровенніе долбо*бі , на лицах IQ75 или наркота.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору