 "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленський - главі свого офісу на відкритті Антикорупційного суду. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський навів як приклад будівлю Антикорупційного суду, яку було підготовлено до роботи протягом місяця.
"До речі, хотів сказати Андрію Богдану... Ти бачиш, пане Богдан, ми не можемо переїхати... Люди за один місяць роблять ремонт", - сказав Зеленський.
зебиламслугам наріда. Если хотите что бы вашу переписку не палиле не покупайте телефоны с IPS-матрицей. Только TFT, только хардкрор. На TFT под углом обзора ваще ничего не видна!!!
В нього грошей немає.
а не переворотом.
Можливо ще станеш людиною.
1. Что сделал Зеля для людей за 100 дней ?
2. Зели никогда в голову и не прийдет вот так как в Дании людям нуждающимися помочь
Ви ж розумієте,що добровільної передачі влади від "пирзедента одного терміна" ми більше не побачим? Після нехтування Законом і Конституцією, дій, що цілком підпадають під термін "держзрада", збереження влади будь-якою ціною - єдина гарантія його свободи і взагалі виживання.