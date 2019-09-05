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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2629) переїзди (9) Антикорупційний суд (427) Богдан Андрій (152)

 "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленський - главі свого офісу на відкритті Антикорупційного суду. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський на відкритті Антикорупційного суду нагадав главі свого офісу Андрію Богдану про організацію переїзду з вулиці Банкової.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський навів як приклад будівлю Антикорупційного суду, яку було підготовлено до роботи протягом місяця.

"До речі, хотів сказати Андрію Богдану... Ти бачиш, пане Богдан, ми не можемо переїхати... Люди за один місяць роблять ремонт", - сказав Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146583
 
   
 Топ коментарі
 
богдан и зеленский на стройке государства Украина:
"Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленский главе своего офиса на открытии Антикоррупционного суда - Цензор.НЕТ 2599

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В Администрации Президента можно ходить на работу в трусах. В Кабмине можно кататься на самокате. В Раде можно заниматься любовью по смс. Скажите, а где в зеко_манде можно работать?
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богдан и зеленский на стройке государства Украина:
"Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленский главе своего офиса на открытии Антикоррупционного суда - Цензор.НЕТ 2599

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Кстати совет зебилам слугам наріда. Если хотите что бы вашу переписку не палиле не покупайте телефоны с IPS-матрицей. Только TFT, только хардкрор. На TFT под углом обзора ваще ничего не видна!!!
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представляю если бы Порох 5 лет в трусах на самокате катался по кадмину,как бы скулили ЗЕдауны и нацжоны "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленський - главі свого офісу на відкритті Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 2965 у нас война,тарифы,евробляхи!!!))) а тут тишина,все рукоплещут
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В таких умовах їхнє життя стане нестерпним. Кнопочка не зможе займатися секасом по телефону, Не здивуюсь, якщо через пару місяців всіх журналістів викинуть з зали засідання до Беніноі матері.
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вальцманоиды-зрадофилы, снова расхрюкались))
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Ты смотришь сватов? Только честно! "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленський - главі свого офісу на відкритті Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 4816
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он их не просто смотрит. Он их еще и пересматривает раз в пол года, что бы не забыть, что там было "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленський - главі свого офісу на відкритті Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 5169
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Здайтесь Зелі на ремонт !
В нього грошей немає. "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленский главе своего офиса на открытии Антикоррупционного суда - Цензор.НЕТ 8261
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Потому,что люди работают,а вы как трепаться языком больше ни на что неспособны. Ну через пару месяцев еще научитесь дерибанить бюджет и воровать.
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В Администрации Президента можно ходить на работу в трусах. В Кабмине можно кататься на самокате. В Раде можно заниматься любовью по смс. Скажите, а где в зеко_манде можно работать?
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Счас порохоскот и тут дерьма наложит-накладет.
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Может это не порохоскот? Может это ты давно свою комнату не убирал?
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О! Первое животное подтянулось.
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Вони ваше дзеркальне відображення. Закон бумеранга.
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Москаль, це добре що ти називаєш це революцією
а не переворотом.
Можливо ще станеш людиною.
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меня тоже жена долго за ремонт пилила. сочувствую, зе.
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Вот он уровень задач Зекоманды!Новое здание для "офиса"! Это же так важно для Украины!Вот только осталось новые апартаменты для вовчика сделать и закончиться эпоха бидности.Кому вообще это интересно?для кого эти зебильные новости?В каких труселях зероялист плавает в море,какую шаурму зе жрет,в каком здании он будет сидеть!?Нафиг этот цирк нужен?Мудаки имитируют бурную деятельность,а охлос кормят новостными помоями.
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Да ладно, вон Гончарук в офисе перегородки снес.теперь можно на самокате ездить.Это я о подготовке бюджета к 15 сентября
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Посмотрел коменты , одна тупая рошеносрань, высеры вообще ниочем, уровень-тупые картинки. Нужно мародера побыстрее в это здание, 10 с конфискацией для рошеноахмета заткнет вонючие помойки типа полмакартни-ксение и прочих врунов ввиду отсутствия финансирования
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это вы про вальцмана?
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Я для клоуна можу безкоштовно зробити собачу будку.Хай переїзжає і гавкає
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Щоб ви так шаурму не їли, як у вас нема грошей, адійоти.
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Всы гроші вбахало в парад Бадоева. 300 млн. "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленський - главі свого офісу на відкритті Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 6985
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Андрійко свого лопушка разводіт як котенка.
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Если человек идиот..то это надолго (с)...и чувак с ксивой презЕдента это подтверждает...чуть ли не ежедневно...
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Не злись ЗЕля, пока идет ремонт, можешь у Богдана пожить.
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Зебилы , в Украине прошли выборы 21 апреля , в Дании прошли выборы 5 июни. Вот результат : Правительство Дании решило предоставить временные гранты бедным семьям. Ожидается, что почти 28 000 детей получат выгоду от данной программы. Министерство занятости Дании ранее на этой неделе сообщило, что выделение временного безналогового гранта для борющихся с бедностью семей было согласовано с такими партиями, как Socialistisk Folkparti, Enhedslisten и Radikale. Данная программа была введена в качестве альтернативы системе льгот «kontanthjælp» предыдущего правительства, которая, по утверждению нового правительства, поставила тысячи бедных датских семей в еще более опасное положение. «Хорошо, что мы поможем семьям с детьми, особенно воспитываемых одним родителем, которые находятся под давлением из-за низкого дохода», - сказал министр занятости Питер Хуммельгаард. Соглашение означает, что 250 миллионов крон будет выделено для таких семей. Субсидия обеспечит семьям, испытывающим трудности, дополнительные 550-700 крон на ребенка в месяц - в зависимости от обстоятельств. По оценкам, грант охватит около 27 900 детей из 14 300 семей. При этом в правительстве отметили, что помощь является временной и родителям лучше самим озаботиться материальным положением своей семьи. «Как ни крути, маме и папе лучше работать. Таким образом, центральная задача правительства - использовать текущие хорошие времена, чтобы заставить всех работать или учиться», - подчеркнул Хуммельгаард (фото-News Oresund/wikimedia).

1. Что сделал Зеля для людей за 100 дней ?

2. Зели никогда в голову и не прийдет вот так как в Дании людям нуждающимися помочь
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приступил к постройке государства для людей а не для воров, шаг первый-уничтожение касты неприкасаемых депуворов, это НАМНОГО важнее чем выдача подачек
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Вы врете ! Не будет неприкасаемых, так как они уже есть . Пример Богдан . 2 . Когда ребёнок хочет кушать , что важные , шоу с неприкасаемых, или реальная помощь нуждающимся?
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ей фашист ты смотрю везьде свой вонючий рот суёш🤣
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Смотри фашист , смотри . Это все что тебе осталось делать
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ну это любимое у порохоскота🤣
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Очень узурпатору смешно. Каждый день гибнут от рук кацапских снайперов наши воины, а он - ни слова об этом, все юморит...
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свічка‏ @svecha62

Ви ж розумієте,що добровільної передачі влади від "пирзедента одного терміна" ми більше не побачим? Після нехтування Законом і Конституцією, дій, що цілком підпадають під термін "держзрада", збереження влади будь-якою ціною - єдина гарантія його свободи і взагалі виживання.
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