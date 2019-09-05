 "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленський - главі свого офісу на відкритті Антикорупційного суду. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський навів як приклад будівлю Антикорупційного суду, яку було підготовлено до роботи протягом місяця.

"До речі, хотів сказати Андрію Богдану... Ти бачиш, пане Богдан, ми не можемо переїхати... Люди за один місяць роблять ремонт", - сказав Зеленський.

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