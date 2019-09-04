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 Політика України, Суспільство
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Все про:Міністерство з питань окупованих територій (363) Гаврилюк Оксана (7) Міністерство у справах вереранів (48) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (1)

 На остаточне об'єднання МінТОТ і Міністерства ветеранів потрібно 1-2 місяці, - міністр Коляда. ВIДЕО

Нове Міністерство у справах ветеранів і окупованих територій досі перебуває в стадії реорганізації, на остаточне об'єднання двох відомств потрібно ще 1-2 місяці.

Про це в інтерв'ю телеканалу  "Громадське" повідомила керівниця відомства Оксана Коляда, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, попри те, що Міністерство ветеранів як відомство було створено на початку 2019 року, воно продовжувало лише формуватися.

"На початку року було призначено міністра, заступників у березні, персонал державної служби ми перевели в липні, нікого не могли набрати, бо в нас не було фінансування. І ми в якомусь такому процесі реорганізації постійному живемо", - розповіла Коляда.

Міністерка уточнила, що об’єднання цього відомства з Міністерством окупованих територій відбувається шляхом приєднання останнього до Міністерства ветеранів.

"Я думаю, що кілька місяців потрібно на реорганізацію, ліквідацію самого міністерства і приєднання. Тут мають бути конкурси, відповідна атестація, набір людей. Я думаю, місяць-два (необхідно. - Ред.), сто відсотків", - сказала вона.

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Також Коляда частково розкрила суму фінансування, якого потребуватиме відомство.

"Поки ми з вами спілкуємося, фінансисти двох міністерств працюють у Міністерстві фінансів. Щодо Мінвету - понад 3 мільярди ($120 млн). Щодо МінТОТ не готова вам сказати, скажу після завершення цих консультацій", - резюмувала вона.

Нагадаємо, правляча партія "Слуга народу" об'єднала Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб із Міністерством ветеранів. Нове відомство очолила Оксана Коляда.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146541
 
 
 Топ коментарі
 
а Хуйло тоже в методичках прописано ?
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ты дурак ?

Зеля сказал, шо до 15 сентября надо внести в Раду проект Бюджета з урахуванням витрат на об'єднання цих міністерств.

Ти їй не віриш чи Йому ?
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да дорогой мой На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 9366
Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что Украине следует выдать России свидетеля по делу катастрофы МН-17 Владимира Цемаха в рамках процедуры обмена.
Об этом она сообщила в интервью изданию "Главком".
Она поставила под сомнение информацию, что Цемах действительно ключевой свидетель, предположив, что таким статусом его наделили именно в Кремле, чтобы задержать процедуру обмена. На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 8441
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Я так розумію,що з цього роя,не буде меду ні взагалі))
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ты дурак ?

Зеля сказал, шо до 15 сентября надо внести в Раду проект Бюджета з урахуванням витрат на об'єднання цих міністерств.

Ти їй не віриш чи Йому ?
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так прямо в методичке и написано, "зеленi шмарклi"???
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Антонио, ты же спросил почему-то об источниках написания имён нарицательных выдающихся политиков ?

Почему "Зелёные Шмаркли " невозможны без методичек, если "*****" возможно без методичек ?
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да дорогой мой На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 9366
Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что Украине следует выдать России свидетеля по делу катастрофы МН-17 Владимира Цемаха в рамках процедуры обмена.
Об этом она сообщила в интервью изданию "Главком".
Она поставила под сомнение информацию, что Цемах действительно ключевой свидетель, предположив, что таким статусом его наделили именно в Кремле, чтобы задержать процедуру обмена. На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 8441
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на самом то деле мы точно не знаем, насколько цемах ценный свидетель, а посты бутусова и разных других блоггеров и экспердов могут основываться просто на их мнениях..кстати, то видео, с цемахом, которое цензор и другие наши сми считатают доказательством ватные ресурсы опровергли, приводя доводы, что запикан был мат в том месте , где речь не шла о буке...
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вот мне не хватало ватным ресам верить На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 9904 они и так задрали с диспетчером канрлосом и су 27м размером в 5 км
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наши бывают тоже фейкуют, не так масштабно правда, но шарий то раскрывает периодически)))
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толя может только раскрыть проблему своих геморроидальных шишке вызванных его пристрастием На остаточне об'єднання МінТОТ і Міністерства ветеранів потрібно 1-2 місяці, - міністр Коляда - Цензор.НЕТ 5310
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Если Цемаха выдадут, как ты это будешь оправдывать ?
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На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - хоче наколядувати На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 7006
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