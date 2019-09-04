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 Суспільство
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Все про:кіно (409) Лук'яненко (20) Медведчук (489) Стус (27)

 Сцена суду над Стусом без зазначення прізвища адвоката - це баланс того, що нам дозволив зробити закон, - режисер фільму "Заборонений". ВIДЕО

Завтра, 5 вересня, в прокат вийде фільм "Заборонений" про життя українського поета і дисидента Василя Стуса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сьогодні відбувся передпоказ.

Задовго до виходу фільму піднявся ажіотаж через сцену суду над поетом, у якій фігурує Віктор Медведчук - тоді наданий радянським режимом адвокат Стуса. З'явилася інформація про те, що сцену суду нібито вирізали з фільму. Після резонансу і залучення Мінкульту і Держкіно цю сцену поставили у фільм.

Продюсер фільму Артем Денисов запевняє, що реакція Медведчука з'явилася лише після скандалу:

"Сцена суду з'явилася після того, як відчули громадянську потребу в ній. Ми її дозняли. З приводу тиску. Після скандалу ми отримали листа із Кабінету Міністрів про "необхідність відновлення історичної дійсності". Із ЗМІ ми отримали відповідь адвоката Медведчука про те, що він залишає за собою право, що якщо щось не відповідатиме історичній дійсності, то він реагуватиме".

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"Проблема виникла на початку, - розповів режисер фільму Роман Бровко. - У нас була одна сцена в СІЗО, де Стус спілкувався з адвокатом Медведчуком. Звичайно, свідків розмови немає. Дисиденти переказували, про що там говорили, але було важко відновити. Тому ми не могли пустити цю сцену на екран. Єдине, на що ми могли спиратися, це показати сцену суду і показати її документальним чином. Просто взяти матеріали справи і передати їх за допомогою нашого юриста, який нам пояснював наші права і чого ми робити не можемо (зокрема виривати слова з контексту). Тому ми зробили сцену в документальній манері. У кіновиробництві Західної Європи і США існує правило: якщо на екрані буде відображено особу, яка ще жива, то потрібно від неї отримати дозвіл на використання імені та прізвища. Оскільки це було важко, то єдине, що нам дозволяв закон, це відтворити матеріали суду... Я як режисер сприймаю цю сцену як компроміс, який народився під час цього скандалу. Цей баланс між активною громадськістю, яка домагалася, щоб ця сцена була, і, як кажуть, "сильними світу цього". Бо якби ми дали емоційніше забарвлення, то був би суд, можливо, заборона фільму і його невихід на екрани. А якби сцени не було, то ми б отримали протести. Тобто, ця сцена - баланс того, що нам дозволив зробити закон".

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Автори фільму зазначають, що поруч із біографічними моментами з життя поета на екрані є і художній вимисел, а також припущення, як могло б бути. Зокрема, це стосується ролі полковника КДБ Віри, яка спеціально приїхала в колонію до Стуса, щоб змусити його підписати листа з розкаянням і визнанням своїх помилок перед радянською владою.

"Ми знаємо від Левка Лук'яненка про те, що в останні дні життя Стуса приїжджав у Пермський табір "хтось із київського керівництва КДБ". І Стуса перевели в одиночну камеру. Мало хто знає, що там було. На допити його водили. Тобто Віра - це метафоричний образ радянської системи, яка змінюється. Можливо, вона його фізично не б'є... але мені це нагадує наш час. Сьогодні не вбивають фізично, але триває боротьба, насамперед, за розум - маніпуляції, спроби обдурити і змусити робити те, що потрібно ворогові", - зазначив Бровко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146497
 
 
 Топ коментарі
 
за смерть одного Стуса, варто винищити всю мертвечуковську сімю Сцена суда над Стусом без указания фамилии адвоката- это баланс того, что нам позволил сделать закон, - режиссер фильма "Запрещенный" - Цензор.НЕТ 820 а скільки ще патріотів-українців згубила ця паскуда? Рано чи пізно, але кара прийде
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про какой закон он вообще говорит? По какому закону запрещено называть личносетй исторического процесса?
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Хто буде розказувати "если что-то не будет соответствовать исторической действительности, то он будет реагировать".

Медведчук чи Стус?
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да как рассказывать про Германию и Рейх и не говорить фашисты
национал социалисты.. гестапо Мюллер Гитлер Геббельс.. и все -все
понимают знают Медведчук еще больше выглядит идиотом…
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за смерть одного Стуса, варто винищити всю мертвечуковську сімю а скільки ще патріотів-українців згубила ця паскуда? Рано чи пізно, але кара прийде
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про какой закон он вообще говорит? По какому закону запрещено называть личносетй исторического процесса?
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Человеку страшно и его можно понять.Он же не революционер,он просто человек искусства с патриотическими взглядами.
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Дак и я о том же. Засцал и законые основание, это ж не одно и тоже.
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Сраний Воландеморт,цю тварину треба саджати,а тут навіть ім"я назвати неможно.Медведчук ворог України.
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Ишь ты как выкрутились! И на это ушли мои деньги?
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Стільки років пройшло, а Стуса до сих пір зраджують
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Закон так закон. Согласен на фамилию адвоката в фильме - Мертвечук.
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Позорное холуйство перед людоедами
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все и так знают, что шестерка режима - мертвечушь - сделала все, чтобы Стуса засадили..
а вообще, этот фильм - первая ласточка, пусть снимут еще сериал,и несколько фильмов..

потому, что Стус - Герой Украины, это история о добре и зле, о предатетельстве и шестерках режима, непорядочности, об иуде мертвечуке и жертве режима Стусе))
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Алексей Голобуцкий подчеркивает, тем более после того, какВиктор Медведчук сорвал процесс обмена пленными - ему явно не поздоровится. На Банковой перестали смотреть на Медведчука и его политическую силу, как на возможных союзников. Ближайшее время Медведчука будут активно вытеснять из информационного пространства. Читайте также -Коломойский на собственном примере доказал, почему стоит вкладываться в СМИ.
..Политолог: Медведчук сорвал процесс обмена пленными - ему явно не поздоровится - Виктор Медведчук, политика в Украине, новости в Украине

..Сцена суду над Стусом без зазначення прізвища адвоката - це баланс того, що нам дозволив зробити закон, - режисер фільму "Заборонений" - Цензор.НЕТ 606
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Цензура нет? Мертвечук и другим украинским политическим заключенным в СССР жизнь портил.
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Забавно, в фильме сцена где себя зжигает заживо украинец. При пеце тоже себя сжигал заживо украинец. Вот такие аналогии. Да соя?
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Зато при путине благодать, не так ли?
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А ты, лаптеногий гандон, от кого тащишься?
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Медведчук конечно не очень умный человек (хотел мудак написать, но боюсь в суд подаст). Врятли много людей пойдут смотреть этот фильм, а теперь про эту историю знают все.
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" а фамилиё адвоката слишком известна, что её мона и не называть!"
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мертвечук своими выходками, только создает рекламу фильма...
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Київ 5 вересня 2019 р.
кінотеатр "Жовтень"
вул. Костянтинівська, 21

"ЗАБОРОНЕНИЙ"
сеанси 10-00, 12-00, 16-20, 18-25
бронювання https://zhovten-kino.kiev.ua/movie/352343
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Назвали бы его "Мертвечук". Все бы поняли и закон не нарушен.
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Фвль просто ніякий... Автори фвльму боягузлмюиві вівці, так шо особисто я на цей фвльм не піду. Краще витрачу час і дочитаю книгу Вахтанга Кіпіані " Справа Василя Стуса", Вахтан сміливий професіонал на відміну від цих фільмачів!
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Тоже думал посмотреть,но в свете последних событий не понесу деньги этим ссыкунам.Более того,я это подобие фильма даже из интернета скачивать не буду,ибо нет смысла тратить время на эту полуправду.Я думаю патриоты Украины тоже будут игнорить эту х-ню от усравшихся от страха или продавшихся за мертвечуковские деньги авторов.
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Символично - в фильме о Стусе "Запрещенный" запрещено упоминать вслух фамилию "гебешного" стукача, Медведчука, руками которого совковая тоталитарная система де-юре и де-факто уничтожила Стуса... Это плевок в память о Стусе и это очередной тест нашего общества - "проглотят" или нет...
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