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 Два десантно-штурмові катери типу "Кентавр" закінчили заводські випробування і готові до державних. ВIДЕО

Десантно-штурмові катери типу "Кентавр", яким присвоєно назви "Станіслав" та "Малин", готові до державних випробувань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Inform.

Заводські ходові випробування катерів повністю завершено. До початку державних випробувань залишилися лічені тижні.

Дивіться також: У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ". ФОТОрепортаж

Представник заводу-виробника Леонід Бабак зазначив, що третій катер, який було закладено на заводі, вдосконалять із урахуванням напрацювань, отриманих за період будівництва, швартових і ходових випробувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146496
 
   
 Топ коментарі
 
Нормальный катер должен быть для патрулирования, перевозки до 36 десантников, и их поддержки, минирования. На основе Гюрзы, но вроде лучше её.
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Украине нужны боевые корабли, способные вести современный бой. С противокорабельными ракетами, системами ПВО, ПРО, противолодочным вооружением. Украине нужны корветы, крейсера и подводные лодки. Необходимо использование стелс-технологий. Современный корабль класса корвет выглядит примерно вот так:

Два десантно-штурмові катери типу "Кентавр" закінчили заводські випробування і готові до державних - Цензор.НЕТ 6812

А то, что нам подсовывают, это очередная куйня на посном масле. Какой-то мудила, типа Порошенки, продолжает зарабатывать на войне. Никаких других функций этот катер выполнять не может.

Нет, конечно, в него можно посадить десятка два десантников и моряков и отправить в плен к кацапам. Но для любых других задач он непригоден.
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Вопрос: для решения каких именно военных задач они будут использоваться?
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Наверное для патрулирования. И как плавучий БТР.
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Ці катери не мають жодної ролі в складі ВМСУ, потрібно їх передати нацполіції для патрулювання Дніпра і боротьби з браконьєрами та терористами! Перед цим потрібно демонтувати пускові установки некерованих ракет і змонтувати там місце для важкого БПЛА, яким можна мониторити акваторію.
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БТР может скрыться в складках местности, а эти алюминиевые катера даже от пулемета выйдут из строя, так как на воде как "на ладони"
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А когда из них на берег высадятся морпехи, то их вообще можно в рукопашную побить.
Так что не нужно строить ничего, и высаживаться нигде не надо, пока не изобретут неуязвимые катера с экипажем боевых дронов-андроидов.
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Только вот большинство флотов имеют на вооружении лёгкие десантно-штурмовые катера.
Два десантно-штурмові катери типу "Кентавр" закінчили заводські випробування і готові до державних - Цензор.НЕТ 1020
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высадятся на свой же берег?
при Петке эти катера захватывали парашники вместе со всем живым вна них, а при Зеле - ррраз, и катера ринутся высаживать десанты, ага.
на берегу замаскировать пулемет и катер приходит в негодность. не говоря уже о ПТУР-е
может еще с воздуха прям на Донецк высаживаться?
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Но эти же катера проходили незамеченными мимо русских. Просто нужно уметь пользоваться оружием и воля его применять.
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так они могут быть ваще прозрачными, но никто не будет атаковать Рашку, т.к. это даже прошлый президент и в кошмаре не мог представить.
а если атаковать опочленцев, а инфу "кроты" сольют, и катера опять захватят россияне, то тоже плохо?
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Петя дает чес наивным слушателям

Два десантно-штурмові катери типу "Кентавр" закінчили заводські випробування і готові до державних - Цензор.НЕТ 6843
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чего ты такой черный?Умываться нужно
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Кентавр это человек-лошадь. К чему бы это.
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А как он ведет себя в штормовых условиях?
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бронекатер разработан на николаевском судоремонтном . два катера построены на ленинской кузне . третий там же . разрабатывают одни а петька как всегда пи....дит. но это и весь негатив . катер достаточно не плохой удачи.
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Ты состояние николаевского судоремонтного видел, эксперд диванный?
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а что там такого в состоянии ? если состояние не то то кто виноват? а вот интересно петька получил 500 миллионов за ремонт крейсера сагайдачный и что сделал ремонт или может деньги вернул. вот тебе про николаевский судоремонтный. читай .продан по цене дома в конча заспе. оформлен на офшорную компанию . приписывают новинского и российские компании . 2018 год может производить строительство морских судов. луценко обещал вернуть в собственность Украины но не вернул. 5 декабря 2018 года из списков производства строителей кораблей типа корвет устранен. эксперты говорят что все это сделано в пользу ленинской кузни порошенко. .......
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Нормальный катер должен быть для патрулирования, перевозки до 36 десантников, и их поддержки, минирования. На основе Гюрзы, но вроде лучше её.
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Ну этот катер пойдет для морской погранслужбы
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Их нужно не два , не три, а десятки. Только тогда будет толк.
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Пеця, за наші гроші впарив нам два катери, і ще два подарував ху№лу.
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Еще один эксперд вылез. И где вас таких делают? Какая разница между ДШК "Кентавром" и МБАК "Гюрзой"?
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Скорее в кремле будут брать, и не с реки, и не в руки))
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Украине нужны боевые корабли, способные вести современный бой. С противокорабельными ракетами, системами ПВО, ПРО, противолодочным вооружением. Украине нужны корветы, крейсера и подводные лодки. Необходимо использование стелс-технологий. Современный корабль класса корвет выглядит примерно вот так:

Два десантно-штурмові катери типу "Кентавр" закінчили заводські випробування і готові до державних - Цензор.НЕТ 6812

А то, что нам подсовывают, это очередная куйня на посном масле. Какой-то мудила, типа Порошенки, продолжает зарабатывать на войне. Никаких других функций этот катер выполнять не может.

Нет, конечно, в него можно посадить десятка два десантников и моряков и отправить в плен к кацапам. Но для любых других задач он непригоден.
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Все это петино хозяйство скоро придется сдавать на металлолом. А из этого металла строить нормальные современные боевые корабли.
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Як про мене, хороша посудина для боротьби з браконьєрами, витягати (багорити) нелегальні сітки в Дніпрі та, патрулюючи акваторію, перехвачуючи шлюпки нелегалів. В реальних умовах морської битви - малоймовірно, щоб він витримав чергу з крупнокаліберного кулемета, не кажучи вже про популярні в останній час керовані ракети. Цікаво, яка реальна собівартість цих катерів і за скільки їх потім хитрожопики куплять? Ато історія із закупками мінометів "Молот" вже стала прироитчею во язиці!
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