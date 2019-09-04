 Два десантно-штурмові катери типу "Кентавр" закінчили заводські випробування і готові до державних. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Inform.
Заводські ходові випробування катерів повністю завершено. До початку державних випробувань залишилися лічені тижні.
Представник заводу-виробника Леонід Бабак зазначив, що третій катер, який було закладено на заводі, вдосконалять із урахуванням напрацювань, отриманих за період будівництва, швартових і ходових випробувань.
Так что не нужно строить ничего, и высаживаться нигде не надо, пока не изобретут неуязвимые катера с экипажем боевых дронов-андроидов.
при Петке эти катера захватывали парашники вместе со всем живым вна них, а при Зеле - ррраз, и катера ринутся высаживать десанты, ага.
на берегу замаскировать пулемет и катер приходит в негодность. не говоря уже о ПТУР-е
может еще с воздуха прям на Донецк высаживаться?
а если атаковать опочленцев, а инфу "кроты" сольют, и катера опять захватят россияне, то тоже плохо?
Удачі.
А то, что нам подсовывают, это очередная куйня на посном масле. Какой-то мудила, типа Порошенки, продолжает зарабатывать на войне. Никаких других функций этот катер выполнять не может.
Нет, конечно, в него можно посадить десятка два десантников и моряков и отправить в плен к кацапам. Но для любых других задач он непригоден.