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Все про:Кабмін (3077) Гончарук_Олексій (58)

 У Кабміні прибрали перегородки, можна вільно кататися на самокаті, - Гончарук. ВIДЕО

У Кабміні активно обговорюють питання максимальної відкритості будівлі, а після усунення перегородок між поверхами там можна кататися на самокаті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це сьогодні на брифінгу розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Відео Громадське ТБ

За його словами, зі службою безпеки активно обговорюється, наскільки відкритою для відвідування можна зробити урядову будівлю і двір.

"Ми дуже хочемо відкрити все максимально, але не все нам, із розумних міркувань, дозволяють", - сказав він.

Гончарук припустив, що упродовж найближчих тижнів це питання буде вирішено. "Ми доручили змоделювати різні сценарії, подивитися, наскільки реалістичні загрози, через які необхідно ставити кордони", - зазначив він.

"Що вже вдалося зробити? Ми поприбирали перегородки між поверхами, і тут тепер... не треба ходити зигзагами і блукати лабіринтами, тепер все просто і прозоро. На самокаті можна кататися вільно", - розповів прем'єр.

Нагадаємо, 1 вересня прем'єр Гончарук катався будівлею Кабміну на самокаті.

Читайте також: Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146453
 
   
 Топ коментарі
 
Осталось поставить песочницу и качельки. И жизнь у гончарнога удалась В Кабмине убрали перегородки, можно свободно кататься на самокате, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8097 В Кабмине убрали перегородки, можно свободно кататься на самокате, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2615
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А чо!!!
Делай, шо Коломойский сказал, и катайся себе остальное время по Кабмину на самокате.

По ВР тоже теперь можно кататься - читать законы не надо, обсуждать не надо. Кнопку нажал, как Беня приказал, и свободен.
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вам звонит беня ?
не пойму завидовать вам или наоброт ?
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Ще мотузки типу ліан почепіть щоб в приміщенні кабміну можна було гойдатися міністрам. В Кабмине убрали перегородки, можно свободно кататься на самокате, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6065
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Тобі тільки сракою на печі кататься...лапоть.
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идиоты!!!!!
на самокате ему кататься можно

в стране нет проблем больше кроме "как кататься по кабмину на самокате"
**** понавыбирали баранов... гореть вам в аду
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В Кабмине убрали перегородки, можно свободно кататься на самокате, - Гончарук

Гончарук видать еще с детского возраста не вышел.
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В кабмине теперь можно кататься на самокате... вот это я понимаю реформы!!!
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зачем какие то реформы, если есть возможность покататься на самокате!..))
они по бытрячку 500 законов протолкнут, по отмашке, кнопкодавством и опять кататься!... В Кабмине убрали перегородки, можно свободно кататься на самокате, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4832
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Президент в сорок лет по фонтанам скачет. Премьер в 35 доволен, что на самокате теперь может кататься... Дурдом и клоунада великовозрастных идиотов, а не власть.
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перегородки между этажами это пол? надеюсь перегородки были несущими
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ой.вей..Мужчина преодолел 1 километр 300 метров через Ла-Манш, что является самым длинным его полетом.
Британский изобретатель Ричард Браунинг перелетел через пролив Солент в "реактивном костюме". Об этом сообщает Daily Mail
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А на "робити" у нього час залишиться? Паперднікі так погано працювали, що новообраним нічим зайнятися. Дур'ю маються, розважаються, ламають, катаються
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По этому поводу,можно даже Государственный праздник объявлять,да зебилы?
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Без офшорів. Без бентлей. на самокаті. непацан. Хрю-хрю.
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без офшоров?.... ну, ну.... ты еще скажи, что раттердам++ это плохо.... В Кабмине убрали перегородки, можно свободно кататься на самокате, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6320
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"...там можно кататься на самокате..."
А "на йух" на самокаті з кабміну можна їхати?
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Моцная реформа, давай, жги!!! Прастойнарид в тебя верит!!!
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Я вот представляю солдата или офицера ВСУ под Водяным, читающего под обстрелом эту новость. Интересно, этот премьер-придурок понимает, что играет с огнем?
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ни с чем он не играет ! Солдат вернется ,устроится на работу и будет пахать , что бы прокормить свою семью .А на этих он будет смотреть по телевизору и завидовать .
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первым делом стенки поломали.... работы через тендер?
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перегородки между этажами убрали?? так теперь не тока кататься, но и летать на самокатах можно? прям с 7 на 1
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А может позвонить можно было. И тебе все принесут. А как же государство в смартфоне. Тогда вообще нужно только кресло и смартфон. Зачем между этажами мотаться? Он что, прораб? Или это для посетителей, которые все на самокатах приезжают? И по этажам на самокатах гасают?
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ну наконец-то пошли самые важные реформы У Кабміні прибрали перегородки, можна вільно кататися на самокаті, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2644
осталось еще буфет открыть с шаурмой!!1
так победим (с)
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Я так понял, что нормальные люди здесь уже не комментируют.
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Бурная иммитация бурной деятельности.
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перегородки між поверхами,- називаються перекриття, і вже можно буде літати
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Щось пішло не так під час візиту до Кабміну...
У Кабміні прибрали перегородки, можна вільно кататися на самокаті, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6207

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Вот это наизбирали приматы... это полный пздц...
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почитал каменты ржака...
порохоботы рвут пуканы про то про что даже не знают
просто никто не бывал в кабмине, не проходил по этажам, не останавливался по 2 раза в лифте с досмотром и массу других приколюх....
по ходу шимпанЗЕ не в кабмине, а как раз те кто ни разу до того там не бывал
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Так уж случайно получилось, но в эту тему сегодня не заглянет пан Wewelsburg, известный на просторах Цензора своим мощным комментарием: "Это потужная мыролюбывая безальтернативная рыформа свиновальцмана, да соевые?"(с).
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