 У Кабміні прибрали перегородки, можна вільно кататися на самокаті, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це сьогодні на брифінгу розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Відео Громадське ТБ
За його словами, зі службою безпеки активно обговорюється, наскільки відкритою для відвідування можна зробити урядову будівлю і двір.
"Ми дуже хочемо відкрити все максимально, але не все нам, із розумних міркувань, дозволяють", - сказав він.
Гончарук припустив, що упродовж найближчих тижнів це питання буде вирішено. "Ми доручили змоделювати різні сценарії, подивитися, наскільки реалістичні загрози, через які необхідно ставити кордони", - зазначив він.
"Що вже вдалося зробити? Ми поприбирали перегородки між поверхами, і тут тепер... не треба ходити зигзагами і блукати лабіринтами, тепер все просто і прозоро. На самокаті можна кататися вільно", - розповів прем'єр.
Нагадаємо, 1 вересня прем'єр Гончарук катався будівлею Кабміну на самокаті.
Делай, шо Коломойский сказал, и катайся себе остальное время по Кабмину на самокате.
По ВР тоже теперь можно кататься - читать законы не надо, обсуждать не надо. Кнопку нажал, как Беня приказал, и свободен.
не пойму завидовать вам или наоброт ?
на самокате ему кататься можно
в стране нет проблем больше кроме "как кататься по кабмину на самокате"
**** понавыбирали баранов... гореть вам в аду
Гончарук видать еще с детского возраста не вышел.
они по бытрячку 500 законов протолкнут, по отмашке, кнопкодавством и опять кататься!...
Британский изобретатель Ричард Браунинг перелетел через пролив Солент в "реактивном костюме". Об этом сообщает Daily Mail
А "на йух" на самокаті з кабміну можна їхати?
осталось еще буфет открыть с шаурмой!!1
так победим (с)
порохоботы рвут пуканы про то про что даже не знают
просто никто не бывал в кабмине, не проходил по этажам, не останавливался по 2 раза в лифте с досмотром и массу других приколюх....
по ходу шимпанЗЕ не в кабмине, а как раз те кто ни разу до того там не бывал