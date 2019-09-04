 Глава Офісу Президента Богдан емоційно реагує на виступ Порошенка у ВР. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний фрагмент відеозапису з'явився в мережі.
На записі видно, як Богдан кілька разів ударяє руками об трибуну і дивиться на всі боки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний фрагмент відеозапису з'явився в мережі.
На записі видно, як Богдан кілька разів ударяє руками об трибуну і дивиться на всі боки.
вы сделали это разом! поздравляю !
Но этот двумя руками машет - значит полетит раньше. Чечетов-то только одной махал.
дурдом какой-то
зебилы, вы сделали это заведение ! поздравляю с "перемогой" !
Когда лили грязь во время выборов. И у этих не прибавится!
Но прикольно. За них и голосовали по-приколу, чего еще ожидать.
Упустил из вида - осталась единственная зрада - термос.
Ты не в состоянии ники запоминать?
то есть само выступление Петруся никого не интересует. та и что он мог сказать о своем же собсном законопроекте... ниче нового,Петрусь уже 5 лет крутит по кругу одни и те же фразы
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж ВОРОГИ. Від тебе смердитьбо ти бризкаєшся, смердючка **********.
а каста неприкасаемых сама выступает - я думал это выступление было лет 10 назад)))
Не подумал , сердешный , шо и фамилия главы ГБР очень символичная.
Так шо Пепе похоже Труба !
Нет спасибо, забирайте своего Петра покупайте за награбленное остров и там стройте свою Рошению мы уже наелись вашими сказками
Все 5 лет шоколадные уроды поднимали тарифы. В результате тарифы выросли в 6-7 раз. Действовали исключительно в интересах олигархов. На народ им было наплевать.
И это чудо выходит и продолжает всех поучать. Беги уже за своей Гонтаревой и своим Вовком. Неприкосновенность отменили, за все придется отвечать. Беги, Петя, пока аэропорты не заблокировали. А то потом будешь плакать, как Янукович, "Меня обстреливали, а моего внука хотели люстрировать".
Всем известный факт , шо 99% своего рейтинга Вова набрал у Юли, у Гриценка , у Смешка и даже у Ляшка . Не говоря про Тягнибока .
Без админресурса те 8% , шо он набрал в июле это верхний предел ...
Дальше будет ещё меньше .
Якщо навіть і так, це не є трагедією. Трагедія в тому, що зараз при владі гопники. І цей випадок є унікальним - такого нема ніде в цивілізованих країнах.
А вообще смеётся тот, кто смеётся последний! Поживем увидим, , где будут эти богданы- клоуны, через три года!