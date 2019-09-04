 Глава Офісу Президента Богдан емоційно реагує на виступ Порошенка у ВР. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний фрагмент відеозапису з'явився в мережі.

На записі видно, як Богдан кілька разів ударяє руками об трибуну і дивиться на всі боки.

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