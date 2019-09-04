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Все про:парламент (327) Порошенко (9621) Богдан Андрій (152)

 Глава Офісу Президента Богдан емоційно реагує на виступ Порошенка у ВР. ВIДЕО

Глава Офісу Президента Андрій Богдан емоційно відреагував на виступ п'ятого Президента України, нардепа Петра Порошенка у Верховній Раді України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний фрагмент відеозапису з'явився в мережі.

На записі видно, як Богдан кілька разів ударяє руками об трибуну і дивиться на всі боки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146448
 
   
 Топ коментарі
 
скорее тебе морду набьют чем Петру Алексеевичу!!!
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ТАК ОТВЕЧАЮТ ЗЕБИЛЫ-ПОЗИЦИЯ ГОПНИКА
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Унего реакция на Порошенко как у кацапа.
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и поэтому теперь наконец-то перед Порохом можно кривляться и строить ему рожи и за это ничто не будет!
вы сделали это разом! поздравляю !
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А может, он просто занимался онанизмом?
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у этих малят просто снесло крышу от того что они дорвались до власти... Разве не понятно ?
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Так это он сигнал членам слуг народа подавал. Ну, как покойный Чечетов.
Но этот двумя руками машет - значит полетит раньше. Чечетов-то только одной махал.
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"в бессильной злобе кулаки замордовали пионэра"


дурдом какой-то

зебилы, вы сделали это заведение ! поздравляю с "перемогой" !
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Зе лохторату одразу видно, 90+% всіх зеків голосували за блазня.
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Боюсь что ни денег ни мозгов у зебилов от этого не прибавиться.
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У барыг даже убавилось!
Когда лили грязь во время выборов. И у этих не прибавится!
Но прикольно. За них и голосовали по-приколу, чего еще ожидать.
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Справою хай краще займеться, кривляється воно, якщо до 16 вересня Трамп не розблокує допомогу Україні, ми втратимо 250 мільйонів$ допомоги і стратегічного союзника...
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А для белоруской губернии лаптерейха кто союзник?
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Богдан виявивсь не дякулою. І не дивно, бо дякули, насправді, вимираючий вид. Їх зараз можна зустріти тільки у фракції ПЄС і в мережах. У всіх інших місцях вони нічим не відрізняються від людей.
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....давненько не был ЦН...прочитав(бігло) коменти і не помітив якіхось змін в риториці-змінілось лише прізвище- барига,порох на Зе....Більшість НІКІВ тіж самі, напевне це їхне робоче місце....
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Ты бы ещё чего-нибудь прочитал, пробегающий мимо, и узнал бы, что никакой зрады не было, Зелемойский в десятки, сотни раз, а его офшоры, по сравнению с Порошенко, - в десятки тысяч раз, всё перекрыл, но зелекторат всё простил Голобородько и даже снижения цен на электроэнергию для Коломойского.
Упустил из вида - осталась единственная зрада - термос.
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Глава Офісу Президента Богдан емоційно реагує на виступ Порошенка у ВР - Цензор.НЕТ 4437Ти ворог України і ********* підстилка. За порєбрік у твйгу худоба
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от і я кажу той богдан ПРОСТО ДЕБІЛ Глава Офісу Президента Богдан емоційно реагує на виступ Порошенка у ВР - Цензор.НЕТ 1466 і це не образа А ДІАГНОЗ.
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Фу *ля... Як мавпа в зоопарку. Мавпа під кокаїном.
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Хватило на полстраницы. Порохоскот, вы хоть иногда свои посты перечитывайте. Упоротые имбицылы лайкают олигофренов и наоборот. Ребятки - вы - биомусор.
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боюсь что все это закончится кровью... И тогда Богдану будет не до веселья (если останется жив)
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Твоя думка про свого дояра тут нікого не цікавить.Ти ворог України давай за порєбрік до *****. Глава Офісу Президента Богдан емоційно реагує на виступ Порошенка у ВР - Цензор.НЕТ 3634
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Лишнехромосомный, ты забыл, ведь это я - "ворог України"...
Ты не в состоянии ники запоминать?
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У Богдана подгорает похлеще чем у ЗЕ-бобиков на Цензоре.

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Это бурятский кабанчик так дирижирует своим оркестром.
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та не...специально хряпает по столу, будит - чтоб не храпели ...балбесы ))))
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и заметьте, сторонники Петруся не могут привести ни единой фразы из его выступления))
то есть само выступление Петруся никого не интересует. та и что он мог сказать о своем же собсном законопроекте... ниче нового,Петрусь уже 5 лет крутит по кругу одни и те же фразы
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Зеб, Порошенко только вышел на трибуну, а обезьяна уже начала скакать, не успел Порошенко открыть рот.
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А офшорами Зелемойского или его бизнесом в паРаше не пахнет, ведь это тоже составляющая запаха *****?
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03.07.19 11:46
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж ВОРОГИ. Від тебе смердитьбо ти бризкаєшся, смердючка **********.
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Ты забыл, что для парада войск паРаши в Беларуси показывают Сватов и 95 квартал, чтоб они чувствовали себя как в Украине Богдан в Раде.
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цензору все ещё засылают ршенки - он видит то чего нет)))
а каста неприкасаемых сама выступает - я думал это выступление было лет 10 назад)))
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А, что Вы хотите от обезъяны из Сен-Тропе...
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Богдан - то є недолюстрований перкусіоніст!
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нда, у Зеленского трава и то помягче
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Скорее там портрет зебила будет, совместно с богданом))х
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Трубу-то он сам назначил на свой геморой .
Не подумал , сердешный , шо и фамилия главы ГБР очень символичная.

Так шо Пепе похоже Труба !
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Как по мне из всех на политический цвинтарь отправить надо. С зеленым недоумком - и чем раньше, тем лучше для Украины
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зато при сказочном Петре 5 лет сплошных перемог Глава Офісу Президента Богдан емоційно реагує на виступ Порошенка у ВР - Цензор.НЕТ 1592 коммунальные в 3-10раз, посадили кучу патриотов, развалили дела преступлений против майдана, на всех прибыльных местах сидят чиновники нося откаты на верха, бакс в 3 раза вырос. Суды сплошь продажны, полный провал реформ.
Нет спасибо, забирайте своего Петра покупайте за награбленное остров и там стройте свою Рошению мы уже наелись вашими сказками
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Сейчас это зе оставит и своего говна навалит. Вы сделали это вместе! Правда не понятно в каком.
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Ну ты смешной, Глеб. Косяки Пети все знают,, а как ******** косячит - языки у зебилов в анусе? Ну и чем Ростик Рябошапка отличается от Югика Луценко? и тот и другой назначены с нарушением Конституции. Чего же "пельки стулили". Вы же за *********** шута голосовали, чтобы все по Закону было. Или теперь на Закон насрать можно? Ну и чем Зелебеня лучше Потроха?
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Порошенко и его люди 5 лет грабили страну, а теперь продолжают всех поучать с серьезными жалами. Довели экономику страны до полной жопы. Гривну уничтожили (курс подскочил с 8 до 28). Нажились на войне. Непонятно какого хера производили катера вместо боевых кораблей и МАЗы вместо КрАЗов. Кучу людей угробили в котлах. Нажились на приХватизации. Полностью добили фондовый рынок Украины. Сейчас дневные объемы торгов акциями составляют 50-60 тыс. грн. Кто будет в такой рынок инвестировать? Биржу ux.ua, вообще, уничтожили, запретив онлайн торги. Для сравнения, у москалей дневные объемы торгов акциями составляют порядка 700 млн долл.

Все 5 лет шоколадные уроды поднимали тарифы. В результате тарифы выросли в 6-7 раз. Действовали исключительно в интересах олигархов. На народ им было наплевать.

И это чудо выходит и продолжает всех поучать. Беги уже за своей Гонтаревой и своим Вовком. Неприкосновенность отменили, за все придется отвечать. Беги, Петя, пока аэропорты не заблокировали. А то потом будешь плакать, как Янукович, "Меня обстреливали, а моего внука хотели люстрировать".
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Богдана можна зрозуміти. Він просто вигорів на виснажливій роботі. Глава Офісу Президента Богдан емоційно реагує на виступ Порошенка у ВР - Цензор.НЕТ 9581

Глава Офісу Президента Богдан емоційно реагує на виступ Порошенка у ВР - Цензор.НЕТ 734
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быдло зеБильное...закончит на ростове.очень скоро
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Ну даже если ЗЕ уйдёт , то Пепа уже никогда не вернётся .
Всем известный факт , шо 99% своего рейтинга Вова набрал у Юли, у Гриценка , у Смешка и даже у Ляшка . Не говоря про Тягнибока .
Без админресурса те 8% , шо он набрал в июле это верхний предел ...
Дальше будет ещё меньше .
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"Пепа уже никогда не вернётся."
Якщо навіть і так, це не є трагедією. Трагедія в тому, що зараз при владі гопники. І цей випадок є унікальним - такого нема ніде в цивілізованих країнах.

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оскуділа мінстецевська сосочка, так, мурзілко? Глава Офісу Президента Богдан емоційно реагує на виступ Порошенка у ВР - Цензор.НЕТ 8093
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То нужно состоять в ассоциации буквоедов, иметь вышку, работать годами на олигарха, стать правой рукой гаранта и так себя вести. Вы хотели, чтобы начальство было ближе к народу, а вам дали начальство прям из низов... морали и этики. Он бы еще калом начал метаться. Если это и есть народная власть, я б **** её в рот, такую. На кого тогда ровняться? На этих обезьян? Вряд ли в европейских странах можно увидеть таких первых лиц при президентах.
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Ну так клоуны пришли к власти, что еще можно ожидать от зебилов? Зебилы, такие зебилы!
А вообще смеётся тот, кто смеётся последний! Поживем увидим, , где будут эти богданы- клоуны, через три года!
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Считаю, что Богдан повёл себя исключительно политкорректно. Другой бы на его месте давно уже крикнул: Поросяку на гилляку! А он просто руками показал и всё.
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От чого Порошенко не бракує, так це вміння годинами розказувати про химені курі.
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Говорят что если сказочному Петру отрубить голову она ещё 15мин. будет рассказывать о "досягненнях"
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Пацанва в новеньких туфельках,а мізках без змін.
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не смотря на все сопротивление рошеновора Зе отправил в печь депуворский иммунитет) красава!!! и какая там разница кто там чем махал я вообще не понимаю, люди за два дня сделали то что рошеновор 5 лет обещал, респект парни !!!
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как сладко из уст пороха звучит шановный пане президенте)))
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Это чмо богдана вообще никто не выбирал, он пролез как смотрящий от бени
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Повторюсь. Страна победившего быдла! И это не мои слова а жителя юга Украины.
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Весну 2019 року історики майбутнього будуть згадувати як період тотального божевілля українців. Коли абсолютна більшість обрала керувати державою клоунів і гопників в пубертатному періоді їх розвитку.

Глава Офісу Президента Богдан емоційно реагує на виступ Порошенка у ВР - Цензор.НЕТ 7465
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