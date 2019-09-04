 "Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Рабінович заявив, що розмовлятиме російською мовою під час засідання і має намір у Конституційному Суді відстоювати своє право на це.
"Я вже подав до Конституційного Суду на главу парламенту, а тепер і на вас обов'язково подам... Висловлювати мою думку мені простіше російською мовою. Тобто ви хочете позбавити мене права висловлювати свою думку", - сказав Рабінович.
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Вы на иврите говорите?
А я в ответ на чистом идиш: -
Ты че, в натуре, сам не видишь?!
(с) И. Иртеньев
Нехай ще Х..лу пожаліється щой його ущемляють.
Прохання КС зареєструвати це подання як не першочергове.
До розхгляду -відсторонити пана рабіновича від роботи комісії..
(а там в силу і закон вступить ..п ро припинення повноважень депутатів,що не відвідали половини засідань ради і комітетів..)
**** вам ?
пусть трындить в кулуарах ! на трибуне ему будет зыц.
на него пора давно глушитель одеть.