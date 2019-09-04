 "Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Рабінович заявив, що розмовлятиме російською мовою під час засідання і має намір у Конституційному Суді відстоювати своє право на це.

"Я вже подав до Конституційного Суду на главу парламенту, а тепер і на вас обов'язково подам... Висловлювати мою думку мені простіше російською мовою. Тобто ви хочете позбавити мене права висловлювати свою думку", - сказав Рабінович.

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