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 Політика України, Суспільство
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Все про:Рабінович (106) мова (390) Лубінець Дмитро (3)

 "Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою. ВIДЕО

Співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович пригрозив судом голові комітету Дмитру Лубінцю, який звернувся до нього з проханням говорити українською мовою під час засідання комітету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Рабінович заявив, що розмовлятиме російською мовою під час засідання і має намір у Конституційному Суді відстоювати своє право на це.

"Я вже подав до Конституційного Суду на главу парламенту, а тепер і на вас обов'язково подам... Висловлювати мою думку мені простіше російською мовою. Тобто ви хочете позбавити мене права висловлювати свою думку", - сказав Рабінович.

Відео 112

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146437
 
   
 Топ коментарі
 
Кого там Петя разогнал, Рабинович и при Пете был в Раде а Мертвечук розширил свой бизнес и купил 2 канала.
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Не путай малыш,Рабинович выдез при Порошенко на канале 112,на Медведчука тоже гонений не было,он же не Саакашвили "Я уже подал в суд на главу парламента, а теперь и на вас подам", - Рабинович угрожает судом главе комитета ВР Лубинцу за просьбу говорить на украинском языке - Цензор.НЕТ 7521
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Меня спросили на иврите: -
Вы на иврите говорите?
А я в ответ на чистом идиш: -
Ты че, в натуре, сам не видишь?!

(с) И. Иртеньев
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так уже 30 років перехідного періода було для вивчення мови!!!
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За пейси і виволокти на смітник, ************ прихвостня
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Дома или на улице если проще на русском, никто не мешает, а в гос. учреждении нужно говорить как полагается, тем более, что закон требует, иначе нечего лезть в парламент.
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рябінович,все просто,не можеш виконати критерії і вимоги до держслужби,нехрен було сунути своє рило в депутати,з тобою ще хтось має панькатись,цабе,..ля
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А если ему, например, без одежды ходить проще? "Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою - Цензор.НЕТ 9406
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Статтю за ексгібіціонізм наче не скасували...😁😁😁
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а хіба нема для держчиновників вимоги - знання державної мови? Не знаєш - непригодний!
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раз пашлі на дєла я і рабіновіч ну шо парахаботі і зєлєботи пабаролі друг дружку
"Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою - Цензор.НЕТ 3049
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Гівно кацапське ще мабуть не було в смітнику, того й смердить.
Нехай ще Х..лу пожаліється щой його ущемляють.
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Он может говорить хоть на иврите, но должен тогда приходить с переводчиком.
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Когда ты уже ***** рабинович начнеш работать! Ты ***** как шило в ж0пе!
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Тупа істота не здатна вивчити за 60 років мову держави Україна, в якій воно отримує заробітну плату, не має права взагалі там сидіти.
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Как по мне это толстый троллинг. Если даже праффэсар асилил мову, то и этот сможет.
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Не просить нужно а принуждать, перестать отвечать на ихню варнякалку и говорить - я не понимаю .. "Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою - Цензор.НЕТ 9171
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Дончане голосовали не за партию ОПЗЖ, а тем более за тебя, (не строй иллюзии) а за прекращение войны. Если бы ты шел по можаритарке, то как Савченко набрал бы 8 голосов. Вчі мову, долбень!
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У Рабиновича как пить дать есть Израильское гражданство , отправить его на историческую родину и пусть в кнесиде заговорит на русском. Хочу видеть реакцию евреев.
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и чего зеЛя не садит мертветчука и прочую кацапскую падаль?!
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Рабінович заявив, що розмовлятиме російською мовою під час засідання і має намір у Конституційному Суді відстоювати своє право на це.

Прохання КС зареєструвати це подання як не першочергове.
До розхгляду -відсторонити пана рабіновича від роботи комісії..

(а там в силу і закон вступить ..п ро припинення повноважень депутатів,що не відвідали половини засідань ради і комітетів..)
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Бычьё тупорылое. Никого не тнтересует, что у тебя не хватает интелекта выучить язык. Ты полез в депутаты, так будь любезен. Попривыкали переть "мне так удобно, я не знаю язык". Ты **** в Украине сколько живёшь???
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Валіза - Вокзал - Російська без обмежень!
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Перед виборами кандидати у депутати мають пройти тестування з української!
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Теперича можно всем коллективом вр его уволить иммунитету нету...и вод не будет баламутить.
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не хочет говорить? пусть молчит
**** вам ?
пусть трындить в кулуарах ! на трибуне ему будет зыц.
на него пора давно глушитель одеть.
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У меня только один вопрос. Кто голосовал за эту рыгаловско-кацапскую *******?
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когда его дибила ваще посадят на дурку в мягкую комнату там где надя сидела с личением током и светом я в шоке просто..арестовать наместе и все пистолет меж лопаток..
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