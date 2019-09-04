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 Політика України, Суспільство
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Все про:Геращенко Ірина (927) парламент (327) Сюмар (150) Артем Дмитрук (1)

 "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука. ВIДЕО

Нардепки "Європейської Ссолідарності" Вікторія Сюмар та Ірина Геращенко обурилися поведінкою колеги зі "Слуги народу" Артема Дмитрука, який під час виступу Сюмар у парламенті закрив її перед камерою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сюмар вказала на це під час свого виступу, а Дмитрук відреагував на зауваження, піднявши руку зі схвальних жестом. У цей час у залі пролунали оплески.

Варто зазначити, що після того, що сталося, Дмитрук трохи посунувся вбік.

Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі, - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися політичним хамством депутата зі СН Дмитрука 01
Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі, - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися політичним хамством депутата зі СН Дмитрука 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146361
 
   
 Топ коментарі
 
Сидит себе человек спокойно на своем месте, а какие-то две соевые истерички придумали очередную зраду. Ну не видно вас с галерки, что поделать? Но там ваше место.
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Під бороду сховав...
Прямо як коцап.
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Кацаповидный "слуга" с бородой-лопатой.
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«Капля крови на рукаве»
Зебобики - это ваш человек.
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Человек, что называется ни сном ни духом, он как сидел на своем месте до выступления Сюмар, так и продолжал сидеть во время выступления. Какие-то тупые набросы пошли в ход, что, впрочем, не удивляет.
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Недостойный поступок для мужика, и вид у него, как у гопника из провинции восточных областей. Высшее образование читается по лицу издалека) Был в предыдущем парламенте Вовка-дурачек, это будет новый Артемка
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Недостойный в чём "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 8090 "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 2791
Ах да это же та самая Сюмар,перед ней надо было посадить карлика.
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Добре , що хоч Полякова і Дзідзьо не пішли в депутати !!!! Бо в тої кошик на голові , а в іншого -індик !!! "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 1455 То вони б закрили пів зали !!! "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 1455
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по этой ветке прекрасно видно, какое быдло и люмпен избрало себе слуг нарида.
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Каким боком тут "слуги нарида", если на ветке видны комменты только соевых дебилов? Посты их оппонентов наглухо заспамлены.
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Може він "прикрив " і несвідомо,просто залишаючись на своєму місці.Але його реакція...Свідомо він теж би "прикрив".
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он наверное поклонник дугина тот часто говорит об отличающей русского (от человека) по покладистой бороде.тот который прославился выражением - украинцев надо убивать , убивать и убивать
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Вы думаете оно само до этого допеоло? Этому имбицилу,с одной извилиной,поручили очень ответственное задание: просто паскудеть таким образом Сюмар! Это писк! Какая только ******** пришла к власти!! Да рыги отдыхают
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"Слуги народу", або більше відомі як "зебіли" - вони всі такі. Мізків - з лісовий горішок, інтелекту - нуль, про честь і совість навіть не варто навіть згадувати. Поведінка "слуг" в суспільстві неадекватна і перебуває виключно на рівні підсвідомості. Потреби суто фізіологічні - пожрать, поспать, погадіть... Одним словом - Це переважно пацієнти спеціалізованих медичних закладів для осіб з відставанням в психічному розвитку та вродженими захворюваннями ЦНС . Лікування лише підтримуюче, Прогноз невтішний.
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девочки! пиара не будет!
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Иди с Шуфричем целуйся, а то на камеры она привыкн спектакли устраивать. Шуфрич как глава комитета, понимаешь, это - конец свободе слова, но тут же в зале Рады мило с ним сюсюкается, обнимается. Двуличные твари.
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Бред от подбарыжной лягушки Сюмар. Я-то думал, что она выступала с трибуны, а Дмитрук встал с места перед трибуной и закрыл её. Но нет! Он всего лиши сидел НА СВОЕМ МЕСТЕ! Причем с другого ракурса видно, что он даже отклоняется, чтобы не закрывать лягушачий фейс.

Мда, жмёт подбарыжникам, что они не впереди, как успели привыкнуть за 5 лет, а "на галёрке". "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 9849 Ну так вы же за эти 5 лет только "на галерку" и заработали. И это самое большее. АЖ 8% избирателей! "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 9849 И за то спасибо скажите!

Тема не стоит и выеденного яйца.
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как это ты сдержалось и не написало про посадки всех порохоботов?))) маленький и тупой вонючий прыщ
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Зловонная куча соевого говна, а вы таки будете сидеть. И не в кабинете минстеця, а на зоне у параши)))
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черт хотел бородой попантоваться, делов то))) зачем сразу кричать?
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Так этому бородатому холопу навоз на конюшне выгребать, а 73% тупой черни его в нардепы назначили...Откуда в стране столько тупого быдла???
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Обычный мудак-хамло. Выбор своего электората.
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Ну такое.
Вот шапку сорвать, за нос дергать, гражданских отсекать это даааа！
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Какая-то бесполезная соя чем-то недовольна))) иди домой, 5 лет пробездельничала, теперь лишняя
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Зебильный способ дискредитации депутаткового корпуса, им не нужна Украина как парламентско-президентская, эти 225 дегенератов нужны для построения президентско-парламентской модели управления
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Написал "судя по виду и поведению типичный "русскомирец"".
А потом увидел фото, где лапатобородый с власовским флагом позирует. Не ошибся.
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этот уже отличился)))

"Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 458

"Знаю, что это хороший специалист", - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера.

https://youtu.be/PtvKjMD6qqU
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Ведьмы из секты "Клептоманов Порошенко" должны страдать. Неплохо было бы их святой водой облить прямо в зале заседаний,- не помогло бы конечно но и не навредило.
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Святой водой? Да щас! Говном! Только говном поливать, гавкающих из соевой дупы, свинособак!
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Падлюки парашенковские, вам место и не на галёрке, а за решёткой за ваши "благодеяния" украинскому народу. Сгиньте и закройте ваши брехливые рты.
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Какая вожжа залетела тебе под хвост? Вштырило уж больно крепко.
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Думал, прежних рож не увижу в парламенте, но явный звиздец: те же соски и ублюдочный суперперебежчик наш Гончаренко мелькают! И еще в претензиях! Пичаль...
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Этот держатель качалок совершенно случайно с осени 2013 вместе со своими "пацанами" не был среди титушек? "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука - Цензор.НЕТ 6042
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Был. Он даже тебя изнасиловал ...милицейской палкой. Ты забыл?
О белорусах: Курица не птица, ......... не мужик.
Был один - Жизневский - так мусора кацапские убили....
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Пфф... "русскомирцы" (они же зебилы, они же лахтовцы), вы меня действительно хотите удивить своей обычной культуркой и нацистскими высказываниями разжигающими межнациональную вражду?
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Виктория, надо мириться. Этот режим вернул тебе Хорошковского.
Теперь мона рОман крутить по новому. ПЕС - фракция "подстилок"
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Вот так глянет обычный молодой парень из провинции на это ЗЕтуловище,избранное ЗЕтуловищами,вздохнет и уедет в Польшу,Чехию,Германию-да хоть на край света,лишь бы подальше от 73% ЗЕдегенератов.
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ну так и не выступай, со своим бородатым Иваном.
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Этот то Слуга УРода который не мог вспомнить фамилию премьер министра за которого он проголосовал час назад..зебилы такие зебилы..
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Ну разве слуга виноват, что рожа такая? Нет, с чем родился(без бороды, тут врать не стану), за того и проголосовал. Кстати, он знает, за кого он проголосовал?
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цікаво, а йому що, на підлогу потрібно було впасти ? А сюмар нехай виціловує шуфрича й далі
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Агов! Поставте Сюмар кріселко повище, - а то вона ніжками до підлоги не дістає.

А ось так би її було всім видно. )))


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Очередной раз вспомнил, как мне в этот раз в Украине сказали этим летом. Страна победившего быдла!
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Великолепная структура волос лобкового покрова Окуеть !
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Чувак просто сидит на месте, а техперсонал не позаботился, чтобы каждое место попадало в кадр. Кипиш из ничего.
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сюмар колхозница ты ничто . просто дякула 5 лет мозги народу засерала..лучше тебя и не видеть и не слышать
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