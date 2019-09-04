 "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сюмар вказала на це під час свого виступу, а Дмитрук відреагував на зауваження, піднявши руку зі схвальних жестом. У цей час у залі пролунали оплески.
Варто зазначити, що після того, що сталося, Дмитрук трохи посунувся вбік.
Зебобики - это ваш человек.
Ах да это же та самая Сюмар,перед ней надо было посадить карлика.
Мда, жмёт подбарыжникам, что они не впереди, как успели привыкнуть за 5 лет, а "на галёрке". Ну так вы же за эти 5 лет только "на галерку" и заработали. И это самое большее. АЖ 8% избирателей! И за то спасибо скажите!
Тема не стоит и выеденного яйца.
Вот шапку сорвать, за нос дергать, гражданских отсекать это даааа！
А потом увидел фото, где лапатобородый с власовским флагом позирует. Не ошибся.
"Знаю, что это хороший специалист", - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера.
https://youtu.be/PtvKjMD6qqU
О белорусах: Курица не птица, ......... не мужик.
Был один - Жизневский - так мусора кацапские убили....
Теперь мона рОман крутить по новому. ПЕС - фракция "подстилок"
А ось так би її було всім видно. )))