 "Вліз у кадр, повністю закривши колегу, яка виступала... Слуги - вони такі", - нардепки Сюмар і Геращенко обурилися "політичним хамством" депутата зі "СН" Дмитрука. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сюмар вказала на це під час свого виступу, а Дмитрук відреагував на зауваження, піднявши руку зі схвальних жестом. У цей час у залі пролунали оплески.

Варто зазначити, що після того, що сталося, Дмитрук трохи посунувся вбік.





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