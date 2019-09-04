 "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку Гончаренка, така кількість нардепів найбільше відповідатиме "духу і позиції президента".
"Я, до речі, вже підготував законопроєкт про 95. Хто хоче, будь ласка, підписуйте", - сказав Гончаренко з трибуни парламенту.
Це зелені зараз такі принципові побачим через рік які вони будуть?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_2000
Алексей Гончаренко - последний клоун Порошенко
Василий Стоякин 26.06.2019, 14:40 Эксклюзив
https://ukraina.ru/exclusive/20190626/1024036265.html
Учился в одесских школах № 62, № 35, и гимназии № 2, которую окончил в 1996 году, после чего как дипломант олимпиады по биологии поступил в Одесский государственный медицинский университет
Медицинский университет окончил в 2002 году с отличием.
Но с 1999 по 2001 год работал в скорой помощи
C 2002 по 2005 годы обучался в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, где получил второе высшее образование по специальности экономика и финансовый менеджмент.
В 2006 году стал участником программы Фонда Джона Смита, в рамках которой прошёл полуторамесячную стажировку в Великобритании - в Парламенте Соединённого Королевства, местном самоуправлении города Лутон (предместье Лондона), Национальной Ассамблее Уэльса.
У листопаді 2010 року політик був обраний на посаду заступника голови Одеської обласної ради
У лютому 2014 року, після кривавих подій на Євромайдані Олексій Гончаренко вийшов з «Партії регіонів» і звільнився з поста першого заступника голови Одеської обласної ради
14 серпня 2014 року Олексія Олексійовича Гончаренка було обрано головою Одеської обласної ради.
Згідно заяви Гончаренка, від відмовився від усіх премій та надбавок до зарплати, а також пообіцяв, що усю зарплатню буде перераховували українському війську у зоні Антитерористичної операції.
Гончаренко активно займається різноманітними видами спорту та часто бере участь у міських спортивних заходах.
Володіє англійською та французькою мовами
И все одно и тоже - ква-ква-ква-ква...абырвалг!
22 ч.
Довідка щодо кількості депутатів парламенту.
Зокрема на одного депутата у наших європейських сусідів приходиться:
Словения - 22 тисячі виборців;
Болгарія - 29 тис.;
Словаччина - 36 тис;
Румунія - 58 тис;
Польша- 80 тис;
Україна - 95 тисяч!
Тобто в Україні і так на одного народного депутата по європейським нормам є зависокою кількість виборців!
У разі скорочення депутатів до 300 в Україні буде більше 150 тисяч виборців на одного представника в парламенті... Зменшення кількості депутатів зменшить статистичну можливість людей достукатися до свого депутата!
Как депутатов неприкосновенности лишали
Первый день второй сессии новоизбранной Рады выдался очень продуктивным. Депутаты «Слуги народа» под контролем президента Владимира Зеленского внесли изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности парламентариев.
С очевидными нарушениями процедуры изменения Основного Закона, что в перспективе позволит оспаривать принятое решение
То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств
Евклид
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Це не відео, - це гіфка.
Найбільше чого досягли вороги України-тонни гною на ЗЕ.
К вам, о свиотчи разума, вопрошаю я!
А СКОЛЬКО избирателей на одного депутата должно быть ПРАВИЛЬНО и ПОЧЕМУ так правильно?
Захочет ли кто то при отсутствии неприкосновеености и возросшим затратам платить за место в списке??????
И второе!!!!! Будет новая нарезка округов. Если оставят смешанную систему, то округа порежут под СН.
И третье. СН может поднять проходной барьер до 20%. И шоколадники в пролете