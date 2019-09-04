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Все про:парламент (327) скорочення (27) Гончаренко (192) Слуга народу (274)

 "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН". ВIДЕО

Нардеп Олексій Гончаренко запропонував депутатам від "Слуги народу" ухвалити зміни до Конституції, які передбачали б скорочення кількості народних депутатів до 95.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку Гончаренка, така кількість нардепів найбільше відповідатиме "духу і позиції президента".

"Я, до речі, вже підготував законопроєкт про 95. Хто хоче, будь ласка, підписуйте", - сказав Гончаренко з трибуни парламенту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146317
 
   
 Топ коментарі
 
как это говно гончаренко пролезло, гниль барыжья, подсвиненыш
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Красава Гончаренко, с зебилами слугами только так и нужно!!!
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Так, тих дармоїдів достатньо було би і 95!
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Я бы на месте Зеленского согласился и потролил сою
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А зеленський має повноваження таке вирішувати? Може ви не на той концерт прийшли?
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Я чото не пойму, соя? Твой депутат хороший закон придумал или нет? Ты уже определись. Имхо100 депутатов вполне достаточно
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Я про інше, зебіл. Закони приймає парламент, а не препіздент. ЗІ 95 дерутатів - самий раз. "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 217
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Тоесть соя, твоя партия за закон 300 депутатов голосовать не будет? Я тебя правильно понял, соя?
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хороший закон кстати от партии ПЕС 95 депутатов ,нужно провести сразу перевыборы и в Раде будет 95 депутатов ,все от слуги народа
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"Я бы на месте Зеленского согласился и потролил сою" - у вас є уявлення що Зеленський і Слуга народу - це не одне й те саме? Мені важко з вами вести діалог - у вас об"єктне мислення, вам до академіка Павлова. "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 484
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Шлюха рыговская запереживала что в следущую Раду не пролезет
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Ця шлюха і в слідуючу раду пролізе,бо вона знає кому підставити і на кого шнягу накатати,яку тут же олігархічні ЗМІ донесуть до лохторату.
Це зелені зараз такі принципові побачим через рік які вони будуть?
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"Самый яркий мэм дня, провозглашенный с трибуны одним из "слуг" - "в предоставленных законопроектах есть экономия конституционного текста". Хотя, на самом деле, в зале наблюдается экономия здравого смысла" ©
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Избраны в Слуги - словопроизносители, чего только стоит - "акционер нелегального игорного бизнеса"...
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Эта шавка должна воров на зоне троллить.
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Дотрыздится этот организм, ой, дотрыздится...
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Зенанисты пеной исходят, но по сути, как всегда, никто не может пояснить, чем именно 300 зепутатов лучше, нежели 95. Для печатания на бешеном принтере зеконов методом тотального одобрямса достатошно одной зепутутки, но 95, согласитесь, красивше по 1+1 будет смотреться. А со временем можно с единой россией межпарламентский телемост построить, чтоб дружить монокалолициями.
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Дякулы - это так зенанисты называют людей, которые на День Конституции не пошли на зей-парад имени анала бадоева, а вместо этого благодарили ветеранов, благодаря которым зебилята имели возможность на диванах смотреть слугу соседнего народа, а не прятаться по подвалам от ГРАДов? А ссылочку на Википедию вместо ответа будешь в стране в смартфоне показывать, где вы все давно живете .
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Вот точно не того порохоботы клоуном называют.
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Лахта, ты про это?

Алексей Гончаренко - последний клоун Порошенко

Василий Стоякин 26.06.2019, 14:40 Эксклюзив

https://ukraina.ru/exclusive/20190626/1024036265.html


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Алексе́й Алексе́евич Гончаре́нко Родился 16 сентября1980, Одесса,
Учился в одесских школах № 62, № 35, и гимназии № 2, которую окончил в 1996 году, после чего как дипломант олимпиады по биологии поступил в Одесский государственный медицинский университет
Медицинский университет окончил в 2002 году с отличием.
Но с 1999 по 2001 год работал в скорой помощи
C 2002 по 2005 годы обучался в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, где получил второе высшее образование по специальности экономика и финансовый менеджмент.
В 2006 году стал участником программы Фонда Джона Смита, в рамках которой прошёл полуторамесячную стажировку в Великобритании - в Парламенте Соединённого Королевства, местном самоуправлении города Лутон (предместье Лондона), Национальной Ассамблее Уэльса.
У листопаді 2010 року політик був обраний на посаду заступника голови Одеської обласної ради
У лютому 2014 року, після кривавих подій на Євромайдані Олексій Гончаренко вийшов з «Партії регіонів» і звільнився з поста першого заступника голови Одеської обласної ради
14 серпня 2014 року Олексія Олексійовича Гончаренка було обрано головою Одеської обласної ради.
Згідно заяви Гончаренка, від відмовився від усіх премій та надбавок до зарплати, а також пообіцяв, що усю зарплатню буде перераховували українському війську у зоні Антитерористичної операції.
Гончаренко активно займається різноманітними видами спорту та часто бере участь у міських спортивних заходах.
Володіє англійською та французькою мовами
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Ща тебя трускавецкими дипломами закидают
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Зеб, ты о Портнове, Богдане или Разумкове?
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Ссыт Леша Костусев ! Леша истинный клоун рыговский .
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Попал камушек в зебилоидное болото и зеленые лягушки расквакались.
И все одно и тоже - ква-ква-ква-ква...абырвалг!
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п1дп1льна кл1чка серед сво1х - ЛЭСЯ ( Гончаренко )
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Андрій Павловський
22 ч.

Довідка щодо кількості депутатів парламенту.
Зокрема на одного депутата у наших європейських сусідів приходиться:
Словения - 22 тисячі виборців;
Болгарія - 29 тис.;
Словаччина - 36 тис;
Румунія - 58 тис;
Польша- 80 тис;
Україна - 95 тисяч!

Тобто в Україні і так на одного народного депутата по європейським нормам є зависокою кількість виборців!
У разі скорочення депутатів до 300 в Україні буде більше 150 тисяч виборців на одного представника в парламенті... Зменшення кількості депутатів зменшить статистичну можливість людей достукатися до свого депутата!
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Так як ви ефективно працюєте 28 років то вас там і 300 забагато. 5-10 депутатів від одніжї області цього ьулр б достатньо
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Напоминаю, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(2000)#%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81Абы погавкать, многие вопросы и позицию по ним люде высказали еще 20 лет назад, просто выполняйте, что и делают сейчас зелибобики. А солидарность имени Петра только гавкает в след
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С нарушениями, но «для народа».(люде)
Как депутатов неприкосновенности лишали
Первый день второй сессии новоизбранной Рады выдался очень продуктивным. Депутаты «Слуги народа» под контролем президента Владимира Зеленского внесли изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности парламентариев.
С очевидными нарушениями процедуры изменения Основного Закона, что в перспективе позволит оспаривать принятое решение
То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств
Евклид
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Дєд, ти потроху стаєш схожим на Зеленського. )))

"Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 2141
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это ты на видео руками машешь, бандит?
**********
Це не відео, - це гіфка.

"Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 9887
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С превеликим удовольствием присоеденился бы.
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браво Олексій! це зелене кодло занадто багато на себе бере
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ого.аж 6 любителей рыговско-петруччиного шныря...
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Насмешил ежа клоунской жопой. На День Конституции зелебобикам наглядно показали, сколько людей в Киеве поддерживает клоуна. Так что если он попытается разыгрыввть из себя раннего януковича и сажать оппозицию, будет зе-зе бо-бо.
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Аваков как там? Не чувствует приближение к заднице скамейки подсудимых? Ххахаха)))
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Молодец Гончаренко Троль это безграмотное чмо Зедебилов, во главе с клоуном
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Политический оборотень-перевертыш....Такие ***** говоруны-пи@доболы и довели Украину до нынешнего стану. А по мне так и 95 цэ багато, вот сколько областей в Украине,27? вот и сделать по два от каждой области, за глаза хватит!
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Этот рыг крашенный теперь вместо шляшко ведущим петухом Рады работает ???
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Зелебобики, когда планируете с единой россией создавать стереокоалицию?
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Один нещасний ПЕСик Льоша підпалив гілку на ЦН. За одну годину зебіли спали всі дивани і закидали шмаклями всі монітори. Гочаренку -респект! "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 9613
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Ну интилект зелибобов не справился с потоком информации. Ведь тяжело думать, когда в голове один АБЫРВАЛГ "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 5436
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какие-же вы пете-расты примитивные-у вас 2 вещи в голове-пуканы и зелибобы.
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Ви почитайте коменти своїх колег - у вас зміниться уявлення про примітивізм. "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 1192
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Сколько тролей из ЗЕ-фермы набежало. ЛЮДИ, есть зеферма, об это бигус расказывал. Многие зебилы - это просто троли на ставке.
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Найбільше чого досягла Україна-це 73% за ЗЕ.
Найбільше чого досягли вороги України-тонни гною на ЗЕ.
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"Найбільше чого досягла Україна-це 73% за ЗЕ". Пожалійте мій мозок! "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 2501
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Испалины, млять мысли!
К вам, о свиотчи разума, вопрошаю я!
А СКОЛЬКО избирателей на одного депутата должно быть ПРАВИЛЬНО и ПОЧЕМУ так правильно?
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Льоха -вона і в Африці льоха.А от чому рашу пустив у ПАСЕ-невже маскалям продався?
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Доречі, чому СН голосує за закони від Бариги? Ви що, черті, переобулися? "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН" - Цензор.НЕТ 8366
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Главная причина шоколадного словесного поноса - то что количество депутатов на следующих выборах уменьшится в полтора раза. Значит мест продадут меньше в полтора раза, при неизменном бюджете партии на предвыборную кампанию увеличивается в полтора раза нагрузка на покупателя места в списке партии.
Захочет ли кто то при отсутствии неприкосновеености и возросшим затратам платить за место в списке??????
И второе!!!!! Будет новая нарезка округов. Если оставят смешанную систему, то округа порежут под СН.
И третье. СН может поднять проходной барьер до 20%. И шоколадники в пролете
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Как вы далеко смотрите. Следующие выборы аж через пять лет. Будет ли такая партия как СН вообще существовать через пять лет, а если будет, то наберет ли 20% на выборах,, это еще большой вопрос, а вы такие наполеоновские планы по округам строите.
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