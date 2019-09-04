 "Чому 300? Хай буде 95! Щоб повний "Квартал". Я вже законопроєкт підготував", - Гончаренко тролить депутатів "СН". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку Гончаренка, така кількість нардепів найбільше відповідатиме "духу і позиції президента".

"Я, до речі, вже підготував законопроєкт про 95. Хто хоче, будь ласка, підписуйте", - сказав Гончаренко з трибуни парламенту.

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