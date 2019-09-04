 У московському аеропорту "Шереметьєво" зіткнулися два літаки, в одному з них перебувало 229 пасажирів. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними ЗМІ, один лайнер був порожній, а інший - із 229 пасажирами на борту, він мав виконати рейс до Пекіна. Літаки не розминулися і зіткнулися крилами, зазнавши невеликих пошкоджень. Пасажирів "Аерофлоту" евакуювали та підготували резервний рейс.

Постраждалих немає.

Джерело уточнило, що "під час буксирування літака Royal Flight водій буксирувальної машини "Шереметьєво хендлінг" не врахував дистанцію між літаками, через що сталося зіткнення літака Royal Flight з літаком "Аерофлоту"".

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Нагадаємо, 5 травня в "Шереметьєво" сталася авіакатастрофа. Літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот", який прямував рейсом Москва - Мурманськ, загорівся під час аварійної посадки. У підсумку із 78 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту, загинула 41 особа, зокрема одна дитина. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху літака, що спричинило смерть двох або більше осіб.