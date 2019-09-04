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 Події, За кордоном
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Все про:Москва (637) літак (711) Шереметьєво (13)

 У московському аеропорту "Шереметьєво" зіткнулися два літаки, в одному з них перебувало 229 пасажирів. ВIДЕО

У московському аеропорту "Шереметьєво" під час буксирування зіткнулися лайнери авіакомпаній "Аерофлот" та Royal Flight.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними ЗМІ, один лайнер був порожній, а інший - із 229 пасажирами на борту, він мав виконати рейс до Пекіна. Літаки не розминулися і зіткнулися крилами, зазнавши невеликих пошкоджень. Пасажирів "Аерофлоту" евакуювали та підготували резервний рейс.

Постраждалих немає.

Джерело уточнило, що "під час буксирування літака Royal Flight водій буксирувальної машини "Шереметьєво хендлінг" не врахував дистанцію між літаками, через що сталося зіткнення літака Royal Flight з літаком "Аерофлоту"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У московському аеропорту Шереметьєво під час зльоту задимився літак зі 178 пасажирами, є постраждалі

Нагадаємо, 5 травня в "Шереметьєво" сталася авіакатастрофа. Літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот", який прямував рейсом Москва - Мурманськ, загорівся під час аварійної посадки. У підсумку із 78 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту, загинула 41 особа, зокрема одна дитина. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху літака, що спричинило смерть двох або більше осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146299
 
   
 Топ коментарі
 
"Что случилось ? - "Рукожопость, Ваше высочество".
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а вчера в Рашке су25 крякнул и двое ватольотчиков..
Ни дня без приключений!
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ОСЬ ТАКА ПРИЕМНЯ Х...Я, МАЛЯТА.
В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, в одном из них находились 229 пассажиров - Цензор.НЕТ 4007

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"Что случилось ? - "Рукожопость, Ваше высочество".
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рояль-истребитель
"а тот который во мне сидит, решил идти на таран"
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Зачем и кому нужна такая новость
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Вы не поняли. Негатива нет, вот в чем вопрос - а читать про рассейские будни никому не интересно
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А мне интересно. В данном случае, правда, осечка, но вот вчера, например, когда у них потерялся Су-25 и два фашиста пропали, получил удовольствие от новости.
Было б хорошо, если б этот самолёт загорелся тоже
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Та, не.
Аэропорты тесные, не рассчитаны на такой пассажиропоток.
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Да, плохому танцору... тесные аэропорты мешают
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а вчера в Рашке су25 крякнул и двое ватольотчиков..
Ни дня без приключений!
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Кожен день ^сумна новина^. Дайте дві, а краще ще більше.
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Вот это новость очень важная, пучему нет новостей о дтп в рф?
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ах....ах..нна ...новина..можна і про життя мух
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на паРашу надвинулось самолетное проклятье. пока особо без жертв, но, как говорится, далі буде.
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думаю они есть - просто рашкованы снова не рассказывают)))
думают не узнаем
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Ничего себе особо без жертв, а когда недавно сорок или сколько кацапов сгорело в сухом суперджете?

Хотя... хм... да, это, пока, особо без жертв. Что такое несколько десятков животных. Вот когда они будут дохнуть тысячами, будет интересно.
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Вроде мелочь, а всё одно, - приятно.
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Рукожопая брехливая страна во всей красе.
Помните "они тупые"...сколько гордости добавляло россссссиянам эта фраза, только окончание этой фразы знает любой кто был в Штатах : "они (американцы) тупые, а россссссияне (по тем же меркам) - безголовые".. Всё относительно.
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Шкода, що літаки не встигли набрати висоту . Відео зверху дивилося б краще 😕
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ЗАСРашка начала рушится - это не может не радовать
звучит как песня и похоронный марш одновременно!!!!
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Сначала су25 *********, потом миг35 на авиасалоне шмотья потерял, теперь это...
Не, летать это однозначно не ихнее)
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Так ведь столкнулись, когда ползли!
Наличие лишней хромосомы у рашистов считаю доказано!
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... Один автомобіль буксирував іншого зі швидкістю 60 в зоні дії знаку "40". Менти оштрафували обох водіїв. Оскільки другий теж рухався зі швидкістю 60.
Тож пілотів теж слід вжарити.
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Скрепы они такие, как магнит, тянутся друг к другу. А тут еще духовность... Это когда реакция на скрепы орать матом
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Кули там тої Расєї? Як там двом таким великим літакам розминутися?
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Столкнулись в аэропорту два самолёта, потому что они тяжелее воздуха и по аэропорту летали?
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Ехал автомобиль , тащил прицеп с цапольотом, ГєБеДеДе будет расследовать ?
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