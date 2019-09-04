 На Прикарпатті рейсовий автобус зіткнувся з фурою, загинула жінка, а водій вантажівки намагався втекти. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Курс.
Внаслідок зіткнення одна з пасажирок автобуса загинула на місці, двоє - травмовані. Аварія сталася в селі Боднар.
За даними пресслужби Нацполіції Івано-Франківської області водій вантажівки, не зупинившись, поїхав далі.
Пізніше в поліції повідомили, що водія фури знайдено.
Водія затримали приблизно о 20:30 в Івано-Франківську. Чоловікові 60 років, він житель Тернопільської області.
Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння і чому втік із місця аварії, поки невідомо. З ним працюють слідчі.
"Їхав ззаді цієї маршрутки, на велике щастя я і водій Шкоди втекли на бік дороги і уникнули зіткнення. Причіп занесло на повороті і вдарило у маршрутку Калуш-Івано-Франківськ. Водій фури втік з місця події".Водія та транспортний засіб затримали в Івано-Франківську на вулиці Василіянок (за 20 км від ДТП)