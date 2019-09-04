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Все про:ДТП (2476) Івано-Франківська область (251)

 На Прикарпатті рейсовий автобус зіткнувся з фурою, загинула жінка, а водій вантажівки намагався втекти. ВIДЕО

Увечері у вівторок, 3 вересня, в Івано-Франківській області маршрутний автобус "Калуш - Івано-Франківськ" зіткнувся з вантажівкою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Курс.

Внаслідок зіткнення одна з пасажирок автобуса загинула на місці, двоє - травмовані. Аварія сталася в селі Боднар.

За даними пресслужби Нацполіції Івано-Франківської області водій вантажівки, не зупинившись, поїхав далі.

Пізніше в поліції повідомили, що водія фури знайдено.

Водія затримали приблизно о 20:30 в Івано-Франківську. Чоловікові 60 років, він житель Тернопільської області.

Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння і чому втік із місця аварії, поки невідомо. З ним працюють слідчі.


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146279
 
 
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Небось еще и не автобус, а грузовик переоборудованьій.
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В Калуші всі буси пасажири оригінальні
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Ну, да! Наверняка. Ещё и передвигался ползком, на перископной глубине. Так, что честнейший убийца, водила непереоборудованного грузовика, даже не заметил столкновения, с трупами... а просто свалил.
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Действительно непонятно. На что рассчитывал водитель фуры убегая? Как и куда он думал проскочить на разбитой фуре? Юморить тут негоже, но может ему кровь из носу надо было груз вовремя доставить на базу? Одни вопросы...
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ну да, у нього тона коксу - всіма органами не розплатиця
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Очевидець подій калушанин Тарас Побігун інформує:
"Їхав ззаді цієї маршрутки, на велике щастя я і водій Шкоди втекли на бік дороги і уникнули зіткнення. Причіп занесло на повороті і вдарило у маршрутку Калуш-Івано-Франківськ. Водій фури втік з місця події".Водія та транспортний засіб затримали в Івано-Франківську на вулиці Василіянок (за 20 км від ДТП)


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