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 Політика України
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 Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти. ВIДЕО

Рада направила до Конституційного Суду України законопроєкт, який дозволить українцям ініціювати законопроєкти.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Верховна Рада включила до порядку денного і направила на висновок Конституційного Суду законопроєкт про внесення змін до статті 93 Конституції України, який передбачає надання громадянам України права законодавчої ініціативи.

"За" проголосували 338 народних депутатів.

Згідно з проєктом закону, народу України нададуть право ініціювати законопроєкти для розгляду у Верховній Раді.

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Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146210
 
   
 Топ коментарі
 
При Пєтьї такого не було,це вже репресії,чи ще ні?
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Даже здесь, на Цензоре, 70% не в состоянии грамотно составить предложение. "Внести законопроект" - это уже из области зашквара. Абсолютного и беспощадного. Причем всем.
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Казатимуть пішітє ісчо, а самі сплагіатять щось путяще і видадуть за своє. Приклади вже були.
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Казатимуть пішітє ісчо, а самі сплагіатять щось путяще і видадуть за своє. Приклади вже були.
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НАРОДОВЛАСТИЕ ПРИШЛО!
Ожидания и реальность: в городе на севере Одесской области повысили тариф на воду - обоснование писал член Зе-команды

В Подольске подняли тариф на водоснабжение, и уже с 15 сентября местным жителям придется платить почти на 20% больше, чем сейчас.
Как передает корреспондент «Думской», такое решение принял исполком горсовета, удовлетворив просьбу «Подольскводоканала».
Отныне абоненты КП будут платить за водоснабжение и водоотведение приблизительно 36 грн (за куб с НДС). Нынешний тариф - примерно 30 грн.
По нашим данным, экономическое обоснование нового тарифа для водоканала готовили члены команды юриста и экономиста Александра Муконина, бывшего кандидата в нардепы по этому округу от партии «Слуга народа» и доверенного лица Зеленского на президентских выборах.
Снижение тарифов - одно из программных обещаний президента и его партии, но у Муконина об этом позабыли, насчитав аж 40 грн за куб.
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Гаврила не умел писать законы,
Гаврила мог их только нарушать
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Гаврилиада‏ @Gavriliada 27 авг.

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Собрал детей Гаврила в школу,
Гаврила два кредита взял.

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Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти - Цензор.НЕТ 2184Гаврилиада‏ @Gavriliada 22 авг.

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Гаврила был недавно Вовой,
Теперь Гаврила Игорёк.

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Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти - Цензор.НЕТ 2184Гаврилиада‏ @Gavriliada 22 авг.

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Опять Париж Гаврила видел, Опять Гавриле хоть бы хны (

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Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти - Цензор.НЕТ 2184Гаврилиада‏ @Gavriliada 16 авг.

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На кайф Гавриле не хватало,
Гаврила острова продал.

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Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти - Цензор.НЕТ 2184Гаврилиада‏ @Gavriliada 11 авг.

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Гавриле подарили Пыню,
Гаврила Пыньке очень рад @TheRealPynka
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При Пєтьї такого не було,це вже репресії,чи ще ні?
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ты законопроект уже написал ?

свадебный фотограф Штепа говорил, что при подаче анкеты аж два законопроекта приложил.

И это без всякого вредного юридического образования !!!

От мощный мужик.
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Хай заяву на Портнова спочатку приймуть! Законодавці пуєві...
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та нихрена не будет.

они комитет не пройдут )))
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По многочисленным просьбам трудящихся (по многочисленным просьбам ветеранов, жителей, товарищей и так далее) - фраза-заклинание совковой эпохи, призванная отводить от чиновников все возможные в подлунном мире беды и напасти, связанные с объяснением населению причины принятия очередной лютой в качестве генеральной линии партии.
При совке
При нем же, пока тот не *********, большинство мерзостей совершалось именно с этой формулировкой, с тем, видимо, расчетом, что у посыпанного сахаром говна вкусовые качества повышаются до высот воистину недосягаемых. Поэтому данной фразой в СССР могли оправдываться любые действия, даже содержащие в себя зачастую абсолютно взаимоисключающие параграфы, как то: возведение новых поселений и затопление их под водохранилища, открытие новых заводов и последующее их расформирование, повышение цен на соль/сахар/все, запрещение книг и фильмов, диктатура пролетариата (на заре туманной юности) и все прочее. Суды над вредителями, шпионами и буржуями, влекущие за собой ссылки в *****, расстрелы, лагеря и прочие приятные мелочи, проводились уже просто таки по требованию этого самого трудового народа.
Наряду с «многочисленными просьбами трудящихся», со страниц газет и из зомбоящика периодически просили о чем-нибудь ветераны, матери-героини, простые солдаты, стахановцы и иные представители народа. Наравне с «просьбами» была весьма популярна фраза «Для дальнейшего улучшения жизни…», означавшая, что нижеследующим указом гайки закрутят по самое не балуйся, а в магазинах не останется даже прилавков. Короче говоря, Orwell approves.
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Даже здесь, на Цензоре, 70% не в состоянии грамотно составить предложение. "Внести законопроект" - это уже из области зашквара. Абсолютного и беспощадного. Причем всем.
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вот народу лафа поперла, ни в одной стране мира народ законы писать не умеет, кроме украины
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ясно, что с такой скоростью можно вносить проекты законов о законопроектах.
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Ні, ну а що? Якщо якась дура може заблокувати роботу цілої авіакомпанії, чому якийсь зедебіл не може внести законопроект?
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А петикам сам Бог велел этим заняться. Если не они, то кто?
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Як хто? Якийсь здохлик-зедебіл. Наприклад - ти.
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Требую права вносить предложения по изменению правил дорожного движения! Хочу также чтобы тарифы понизили впятеро! Я-народ!
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Пропоную законопроект про заборону забороняти.
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Пропоную заборонити вносити законопроекти про заборону забороняти
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Ото по навносят законопроєктов, и наголосуют через смартфоны, будет вам и марихуана, и короткоствол и какава с чифирем в постель. Полная победа прямого народовластия.
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Странная инициатива. Зачем и кому это нужно?
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а ты втяни дорожку кокса и сразу оценишь его необходимость
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Нижче запостив комент.
Тепер будь-яку зуйню можна проштовхнути як "по многочисленньім просьбам трудящихся".
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Хотелось бы подробности, был слух что нужно 100 тыс. подписей для расмотрения Радой.
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Таких зрелищ биомасса не видела 28 лет! Зашквар! 100 пудов дело к голоду идет! Картофель почем уже?
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Нормальна ініціатива. І доволі здійснена. Система подання петицій та збору підписів - вже діє. Освічених людей, що не бажають збиватися в обов'язкове партійне стадо чи громадське об'єднання, але хочуть зробити власний інтелектуальний внесок у правову розбудову держави - в нас теж знайдеться вдосталь. Систему цифрових електронних підписів для фізосіб (для персоналізації) - теж не складно розширити.
Це краще, ніж проведення референдумів та введення дурних паспортних обмежень на придбання та користування сімками та телефонами, і відповідає ******** потребам суспільства.
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Тільки одна проблема... На петиції кладуть великий болт...
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Так у нас і на закони кладуть останні 28 років. А чого б не класти, якщо їх до біса і в них нема однозначності трактування норм. Колись же це лайно потрібно розгрібати.
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Подготовка законопроекта НЕ простая работа, Но и говорить что не подъемная - глупо. Или кто то думает , что реально депутат дни на пролет сидит и сочиняет текст законопроекта чтобы подать ?
Естественно нужны "фильтры". Но это уже вопрос техники.
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Фільтри можна поставити такого ж типу, які існують зараз: відповідність Конституції, іншим законам, нормопроектувальній техніці, зміни до діючих законів (за потреби), пояснювальна записка...
Проблеми не такі й складні.
Я підтримую.
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Потребам суспільства це ніфіга не відповідвє.
Якщо іниіціатори закону не можуть знайти одного-однісінького депутата,
щоб той подав їхній закон до верховної ради,
то цим законотворцям треба знайти за прийнятну ціну кваліфікованих лікарів.
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Не питання. Готуйте дохреналямів зелені і буде вам депутатська движуха. Ви на такий підхід розраховуєте?
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це нормальний підхід - я особисто внесу два-три серйозних законопроекти.
Прошу підтримати.
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Вище питали "навіщо і про що усе ось оце?"
Відповіддю є стаття на лурці:
По многочисленным просьбам трудящихся (по многочисленным просьбам ветеранов, жителей, товарищей и так далее) - фраза-заклинание совковой эпохи, призванная отводить от чиновников все возможные в подлунном мире беды и напасти, связанные с объяснением населению причины принятия очередной лютой в качестве генеральной линии партии.
При совке

При нем же, пока тот не *********, большинство мерзостей совершалось именно с этой формулировкой, с тем, видимо, расчетом, что у посыпанного сахаром говна вкусовые качества повышаются до высот воистину недосягаемых. Поэтому данной фразой в СССР могли оправдываться любые действия, даже содержащие в себя зачастую абсолютно взаимоисключающие параграфы, как то: возведение новых поселений и затопление их под водохранилища, открытие новых заводов и последующее их расформирование, повышение цен на соль/сахар/все, запрещение книг и фильмов, диктатура пролетариата (на заре туманной юности) и все прочее. Суды над вредителями, шпионами и буржуями, влекущие за собой ссылки в *****, расстрелы, лагеря и прочие приятные мелочи, проводились уже просто таки по требованию этого самого трудового народа.
Наряду с «многочисленными просьбами трудящихся», со страниц газет и из зомбоящика периодически просили о чем-нибудь ветераны, матери-героини, простые солдаты, стахановцы и иные представители народа. Наравне с «просьбами» была весьма популярна фраза «Для дальнейшего улучшения жизни…», означавшая, что нижеследующим указом гайки закрутят по самое не балуйся, а в магазинах не останется даже прилавков. Короче говоря, Orwell approves.
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Фигня..., если бы такие законопроекты, можно было также узаконить через форму прямой демократии референдум, было бы дело, а так фикция, все равно потом эти законопроекты должны быть протянуты через Раду... обещано было другое...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Тоді до Вас питання: а хто і як визначатиме питання і варіанти рішення для референдумів згідно обіцяного закону "Про народовладдя"? Чекатимете на подання від депутатів та влади, як з недоторканістью, імпічментом і іншими плюшками про привілеї "небожителів"?
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Это будет что то вроде петиций. Петиция за отставку ЗЕ набрала 25000. Ответили что это шутка. Короче право будет, а вот воспользоваться очень трудно, но зато ЗЕстадо счастливо.
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Якщо Окупаційна платформа Медведчука-Рабіновича проголосувала за це рішення майже в повному складі значить це небезпечний для України закон.... Рашистська наволоч зможе ініціювати "двуязичіє" й інші антиукраїнські ініціативи.
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Подача законопроекта совсем не означает, что он обязательно станет законом.

Но похоже, что большинство дякул просто не понимает разницы между этими двумя понятиями. Ылита...
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Это как с тем тезисом, что миллион обезьян, за миллион лет, смогут напечатать на пишущих машинках "Войну и Мир".
А тут, даже если миллион зе-билов не смогут накропать ПОДХОДЯЩИЙ им законопроекты, в любой момент это сделает сам Богдан под псевдонимом.
Главное же не то, кем подписан законопроект, а то, КТО его ВЫБЕРЕТ для внесения в Раду и КТО даст команду зе-марионеткам за него нажать кнопки.
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Зато от такой инициативы зе-билы пищат в экстазе и ссут кипятком.
Собственно это ЕДИНСТВЕННОЕ, чего добивались зе-клоуны, этим законопроектом.
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