 Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Верховна Рада включила до порядку денного і направила на висновок Конституційного Суду законопроєкт про внесення змін до статті 93 Конституції України, який передбачає надання громадянам України права законодавчої ініціативи.

"За" проголосували 338 народних депутатів.

Згідно з проєктом закону, народу України нададуть право ініціювати законопроєкти для розгляду у Верховній Раді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада має до кінця року ухвалити близько 500 законопроектів, - Арахамія. ВIДЕО