 Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Верховна Рада включила до порядку денного і направила на висновок Конституційного Суду законопроєкт про внесення змін до статті 93 Конституції України, який передбачає надання громадянам України права законодавчої ініціативи.
"За" проголосували 338 народних депутатів.
Згідно з проєктом закону, народу України нададуть право ініціювати законопроєкти для розгляду у Верховній Раді.
Ожидания и реальность: в городе на севере Одесской области повысили тариф на воду - обоснование писал член Зе-команды
В Подольске подняли тариф на водоснабжение, и уже с 15 сентября местным жителям придется платить почти на 20% больше, чем сейчас.
Как передает корреспондент «Думской», такое решение принял исполком горсовета, удовлетворив просьбу «Подольскводоканала».
Отныне абоненты КП будут платить за водоснабжение и водоотведение приблизительно 36 грн (за куб с НДС). Нынешний тариф - примерно 30 грн.
По нашим данным, экономическое обоснование нового тарифа для водоканала готовили члены команды юриста и экономиста Александра Муконина, бывшего кандидата в нардепы по этому округу от партии «Слуга народа» и доверенного лица Зеленского на президентских выборах.
Снижение тарифов - одно из программных обещаний президента и его партии, но у Муконина об этом позабыли, насчитав аж 40 грн за куб.
Гаврила мог их только нарушать
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Собрал детей Гаврила в школу,
Гаврила два кредита взял.
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Гаврилиада @Gavriliada 22 авг.
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Гаврила был недавно Вовой,
Теперь Гаврила Игорёк.
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Гаврилиада @Gavriliada 22 авг.
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Опять Париж Гаврила видел, Опять Гавриле хоть бы хны (
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Гаврилиада @Gavriliada 16 авг.
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На кайф Гавриле не хватало,
Гаврила острова продал.
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Гаврилиада @Gavriliada 11 авг.
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Гавриле подарили Пыню,
Гаврила Пыньке очень рад @TheRealPynka
свадебный фотограф Штепа говорил, что при подаче анкеты аж два законопроекта приложил.
И это без всякого вредного юридического образования !!!
От мощный мужик.
они комитет не пройдут )))
При совке
При нем же, пока тот не *********, большинство мерзостей совершалось именно с этой формулировкой, с тем, видимо, расчетом, что у посыпанного сахаром говна вкусовые качества повышаются до высот воистину недосягаемых. Поэтому данной фразой в СССР могли оправдываться любые действия, даже содержащие в себя зачастую абсолютно взаимоисключающие параграфы, как то: возведение новых поселений и затопление их под водохранилища, открытие новых заводов и последующее их расформирование, повышение цен на соль/сахар/все, запрещение книг и фильмов, диктатура пролетариата (на заре туманной юности) и все прочее. Суды над вредителями, шпионами и буржуями, влекущие за собой ссылки в *****, расстрелы, лагеря и прочие приятные мелочи, проводились уже просто таки по требованию этого самого трудового народа.
Наряду с «многочисленными просьбами трудящихся», со страниц газет и из зомбоящика периодически просили о чем-нибудь ветераны, матери-героини, простые солдаты, стахановцы и иные представители народа. Наравне с «просьбами» была весьма популярна фраза «Для дальнейшего улучшения жизни…», означавшая, что нижеследующим указом гайки закрутят по самое не балуйся, а в магазинах не останется даже прилавков. Короче говоря, Orwell approves.
Тепер будь-яку зуйню можна проштовхнути як "по многочисленньім просьбам трудящихся".
Це краще, ніж проведення референдумів та введення дурних паспортних обмежень на придбання та користування сімками та телефонами, і відповідає ******** потребам суспільства.
Естественно нужны "фильтры". Но это уже вопрос техники.
Проблеми не такі й складні.
Я підтримую.
Якщо іниіціатори закону не можуть знайти одного-однісінького депутата,
щоб той подав їхній закон до верховної ради,
то цим законотворцям треба знайти за прийнятну ціну кваліфікованих лікарів.
Прошу підтримати.
Відповіддю є стаття на лурці:
По многочисленным просьбам трудящихся (по многочисленным просьбам ветеранов, жителей, товарищей и так далее) - фраза-заклинание совковой эпохи, призванная отводить от чиновников все возможные в подлунном мире беды и напасти, связанные с объяснением населению причины принятия очередной лютой в качестве генеральной линии партии.
При совке
При нем же, пока тот не *********, большинство мерзостей совершалось именно с этой формулировкой, с тем, видимо, расчетом, что у посыпанного сахаром говна вкусовые качества повышаются до высот воистину недосягаемых. Поэтому данной фразой в СССР могли оправдываться любые действия, даже содержащие в себя зачастую абсолютно взаимоисключающие параграфы, как то: возведение новых поселений и затопление их под водохранилища, открытие новых заводов и последующее их расформирование, повышение цен на соль/сахар/все, запрещение книг и фильмов, диктатура пролетариата (на заре туманной юности) и все прочее. Суды над вредителями, шпионами и буржуями, влекущие за собой ссылки в *****, расстрелы, лагеря и прочие приятные мелочи, проводились уже просто таки по требованию этого самого трудового народа.
Наряду с «многочисленными просьбами трудящихся», со страниц газет и из зомбоящика периодически просили о чем-нибудь ветераны, матери-героини, простые солдаты, стахановцы и иные представители народа. Наравне с «просьбами» была весьма популярна фраза «Для дальнейшего улучшения жизни…», означавшая, что нижеследующим указом гайки закрутят по самое не балуйся, а в магазинах не останется даже прилавков. Короче говоря, Orwell approves.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Но похоже, что большинство дякул просто не понимает разницы между этими двумя понятиями. Ылита...
А тут, даже если миллион зе-билов не смогут накропать ПОДХОДЯЩИЙ им законопроекты, в любой момент это сделает сам Богдан под псевдонимом.
Главное же не то, кем подписан законопроект, а то, КТО его ВЫБЕРЕТ для внесения в Раду и КТО даст команду зе-марионеткам за него нажать кнопки.
Собственно это ЕДИНСТВЕННОЕ, чего добивались зе-клоуны, этим законопроектом.