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Все про:Держприкордонслужба (2230) кордон (1327) нелегали (178)

 24 нелегалів з Азії затримали зі стріляниною на кордоні зі Словаччиною, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Велику групу нелегальних мігрантів, яких намагалися поза пунктами пропуску переправити до Словаччини, затримали прикордонники Чопського загону на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Сьогодні, о сьомій ранку, недалеко від населеного пункту Великий Березний прикордонний наряд виявив 10 іноземців азіатської зовнішності, які ховалися в лісі", - йдеться в повідомленні.

Правопорушників затримали і доповіли у відділ прикордонної служби. Група реагування, що висунулася на допомогу нарядові з підрозділу, затримала іншу частину іноземців. Ще 14 азіатів перебували неподалік від місця виявлення попередніх десяти. Загалом було затримано 12 громадян Бангладеш, 8 - В’єтнаму, 3 - Шрі-Ланки та 1 - Афганістану.

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Під час затримання троє супроводжуючих незаконних мігрантів осіб не виконали законних вимог прикордонного наряду та разом з окремими "мандрівниками" намагалися чинити спротив і здійснювали провокативні дії. У такий спосіб вони спробували перешкодити діям прикордонників із затримання правопорушників. Аби не допустити незаконних дій прикордонники застосували зброю.

Тривають пошукові заходи. Правоохоронці перекрили під’їзні шляхи до кордону та перевіряють місцевість щодо можливого перебування решти нелегалів, а також розшукують осіб, які переправляли азіатів через державний кордон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146175
 
 
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12 граждан Бангладеша, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана... НЕ ЗАХОТЕЛИ НИ ДНЯ ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ В УКРАИНЕ, и тикали в Словакию....
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Вони би і в Словаччині не затрималися.
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в спам руска крв а, нічого лити тут бруд на Україну
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А может они Украинцы, которые єтничные и решили вернуться в Украину, как завещал им Зе1, когда говорил, что в мире нас 65 миллионов Украинцев?
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Не пытайтесь покинуть Зеленороссию.
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Трохи раніше була стаття про медицину. Можна змусити нелегалів працювати у безкоштовній медицині, а перед тим прийняти закон про те, що медична освіта не є необхідною.
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если предположить, что эти азиаты попали в Украину через как-то морской порт, то получается, что одни наши погранцы (в порту) их благородно пропустили, а другие (на Закарпатье) их же отважно задержали... Как-то так.
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Вот не понимаю зачем их задерживать, пускай себе идут куда шли.
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Раздеть до трусов и в Сызрань отправить....Новокацапию строить...
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