 24 нелегалів з Азії затримали зі стріляниною на кордоні зі Словаччиною, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Сьогодні, о сьомій ранку, недалеко від населеного пункту Великий Березний прикордонний наряд виявив 10 іноземців азіатської зовнішності, які ховалися в лісі", - йдеться в повідомленні.

Правопорушників затримали і доповіли у відділ прикордонної служби. Група реагування, що висунулася на допомогу нарядові з підрозділу, затримала іншу частину іноземців. Ще 14 азіатів перебували неподалік від місця виявлення попередніх десяти. Загалом було затримано 12 громадян Бангладеш, 8 - В’єтнаму, 3 - Шрі-Ланки та 1 - Афганістану.

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Під час затримання троє супроводжуючих незаконних мігрантів осіб не виконали законних вимог прикордонного наряду та разом з окремими "мандрівниками" намагалися чинити спротив і здійснювали провокативні дії. У такий спосіб вони спробували перешкодити діям прикордонників із затримання правопорушників. Аби не допустити незаконних дій прикордонники застосували зброю.

Тривають пошукові заходи. Правоохоронці перекрили під’їзні шляхи до кордону та перевіряють місцевість щодо можливого перебування решти нелегалів, а також розшукують осіб, які переправляли азіатів через державний кордон.