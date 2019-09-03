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 Політика України, Суспільство
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Все про:Аваков (1231) житло (168) МВС (1314)

 За 4 місяці понад 500 сімей співробітників МВС отримали житло використовуючи механізм пільгового фінансового лізингу. ВIДЕО

За чотири місяці дії спеціальної програми пільгового фінансового лізингу понад 500 співробітників МВС отримали житло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ця програма забезпечення співробітників МВС застосовується як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Всі відсотки за кредитом і його частина оплачується державою. Сума компенсації від держави залежить від стажу служби в системі МВС. Наприклад, тим співробітникам, які прослужили понад 15 років, держава компенсує близько третини вартості житла.

"Ми очікуємо, що ми зможемо зняти цю проблему - не забезпечення житлом наших людей, за три роки", - сказав міністр МВС Арсен Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146163
 
 
 Топ коментарі
 
Классно. Беркутовцам и мусорам которые еще служили Януковощу теперь квартиры за счет украинцев. А вы евробляхеры растаможили по правилам Парашенка свои авто чтобы обеспечить мусоров жильем?
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Какая прелесть. Слезы умиления заливают клаву.
Складывается впечатление, что население в этой бл*дской стране нужно только для того, чтобы обеспечить мусоров, прокурорских, судейских и прочую государственную и окологосударственную сволочь. Только поэтому государство нас с кислой мордой терпит и не запрещает дышать.
Ну вот скажите: с какого хера я должен покупать ментам квартиры?! Они же, как, собственно, и я, для этого зарплату получают! Может, им еще конем на огороде отработать?
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Хорошо, будет кому бить зебобиков, когда тем норму баланды не выдадут.
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Видите получили по схеме. А схемы это же плохо, это же Порошенко на схемах наживася
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Какой позор ! О чем новость ? В маленькой Дании беженцам дают квартиры которым дали вид на жительство, а тут о каких-то 500 семей на все страну ! Какой позор .
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Теперь видите до чего зеленский страну довел? Наконец-то этот зеленый угар наченает сходить на нет!!!
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та сиди вже отам...де живеш!!!Дай грошей, або сам купи...Розкрадають цю країну віками...а ми ще якось виживаємо...експерти хрінові...Сидять " в теплі в добрі" та поради роздають...Приїжджай! Будемо разом країну піднімати...нє? слабо? так не гавкай тоді!!!!сиди в своїй буді мовчки!!!₴
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заодно і з цим підставним з кишені коломойші розбиратися будемо...з зєлєбобіками, що паплюжать закони і Конституцію, але вимагають життя "по закону"...для себе...недоумки зачморені...
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Классно. Беркутовцам и мусорам которые еще служили Януковощу теперь квартиры за счет украинцев. А вы евробляхеры растаможили по правилам Парашенка свои авто чтобы обеспечить мусоров жильем?
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ну так зеленые сопли этого не понимают.
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Когда придет время тебя Рюкзаков ети мусора не спасут.
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Правильно. Своих вертухаев надо прикармливать. Они может быть потом обеспечат время на то, шоб удрать с баблом.
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Це лише МВСникам повезло, а іншим 1млн.переселенцям вічно бути скитальцями?
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МВСники -псы режима , переселенцы -обуза.
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Не потрібно було скандувати заклики путєн-ввєді... От і все жили б і горя не знали!!!
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Тобто МВСники скандували за рф і отримали житло в лізінг, а інші звичайні люди чекали захисту МВСників від неправових дій сепаратистів і отримали війну, захоплені території і скитання
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Зрозуміло, а я до того, що серед переселенців є ті що не кричали "****** прийди"
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Коли у вас в під"їзді сусід буде буянити, кидатись на всіх і кричати, що зараз спале будинок, ви мабуть теж мовчки будете стояти і дивитися на нього? Тільки честно За 4 місяці понад 500 сімей співробітників МВС отримали житло за схемою пільгового фінансового лізингу - Цензор.НЕТ 7898
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Ні, я визву поліцію, а коли вони приїдуть і стануть на бік буяна мені доведеться стати переселенню, до речі сусіди в більшості своєї також стали на бік буяна, ну щоби їх не чіпав. А коли ти переїхав в інше місце, ти і тут не потрібний, бо більшість 73% має приємні спогади про РФ і буянів більше ******* ніж ботаніка.
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Я добре ставлюся до людей Честі, але людей з великої літери і таких останнім часом збільшилося у зв'язкуз війною. Не зачипайся Маккартні
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Хорошо........
Держать репрессивные органы сытыми и довольными... - первоочередная задача каждого пост.советского государства...(ну может кроме стран Балтии)
Важнее всех других..
Что бы по первому приказу....
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Ты думаешь в Балтии полицейские нищие или получает зарплату ниже среднего и не имеют соцльгот, спешу тебя огорчить, там все на уровень выше чем у нас. Вот как раз они там сытые и довольные.
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Хорошо, будет кому бить зебобиков, когда тем норму баланды не выдадут.
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Рюкзаков своїм житло організував.
Свій свого...
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Какая прелесть. Слезы умиления заливают клаву.
Складывается впечатление, что население в этой бл*дской стране нужно только для того, чтобы обеспечить мусоров, прокурорских, судейских и прочую государственную и окологосударственную сволочь. Только поэтому государство нас с кислой мордой терпит и не запрещает дышать.
Ну вот скажите: с какого хера я должен покупать ментам квартиры?! Они же, как, собственно, и я, для этого зарплату получают! Может, им еще конем на огороде отработать?
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Честным надо покупать, а если узял взятку забирать. Но тут и зеля мимо проехал. для этого сам народ должен выбирать себе в районе начальника полиции. суда.
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та ето получаеа, шо всюду везде виртуальные рюкзаки колышатся
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Скорее всего, от майора и выше, как обычно.
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сколько получило из тех кто востстановился а мвд даже ничего не делало чтобы помешать им????????
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ну и чем они хвастаются? тем что менты нищие и нищета толкает их на преступления? пока не сделают американскую систему - все это болтовня...
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зэля підгодовує ментів, відчуває що скоро ************ для розгонів. отже, беркутню що розстрілювала на майдані людей, теж не посадить.
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Дурень малолетний в школе уроки закончились? Думаю если погуглишь где когда и как менты получали квартиры то вопросы сами отпадут.
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Когда то за бесплатно давали. Участковому на его участке заположняк, как и уборщице ))) а тут лизинг какой то, типа узаконенная взятка
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