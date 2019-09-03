 За 4 місяці понад 500 сімей співробітників МВС отримали житло використовуючи механізм пільгового фінансового лізингу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля".
Ця програма забезпечення співробітників МВС застосовується як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Всі відсотки за кредитом і його частина оплачується державою. Сума компенсації від держави залежить від стажу служби в системі МВС. Наприклад, тим співробітникам, які прослужили понад 15 років, держава компенсує близько третини вартості житла.
"Ми очікуємо, що ми зможемо зняти цю проблему - не забезпечення житлом наших людей, за три роки", - сказав міністр МВС Арсен Аваков.
Держать репрессивные органы сытыми и довольными... - первоочередная задача каждого пост.советского государства...(ну может кроме стран Балтии)
Важнее всех других..
Что бы по первому приказу....
Свій свого...
Складывается впечатление, что население в этой бл*дской стране нужно только для того, чтобы обеспечить мусоров, прокурорских, судейских и прочую государственную и окологосударственную сволочь. Только поэтому государство нас с кислой мордой терпит и не запрещает дышать.
Ну вот скажите: с какого хера я должен покупать ментам квартиры?! Они же, как, собственно, и я, для этого зарплату получают! Может, им еще конем на огороде отработать?