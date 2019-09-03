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 ФСБ РФ затримує українців на межі з окупованим Кримом і шантажем намагається залучити до співпраці, - СБУ. ВIДЕО

Спецслужби РФ незаконно затримують громадян України під час перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, після чого погрозами і шантажем намагаються залучити українців до співпраці для виконання розвідувальних завдань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє СБУ.

"Співробітники ФСБ РФ у пункті пропуску "Джанкой" без пояснення причини затримали мешканця Львівської області. Із застосуванням психологічного і фізичного тиску впродовж чотирьох годин вони вимагали від чоловіка надати інформацію про зв’язки у середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ, місць дислокації їхніх підрозділів тощо", - йдеться в повідомленні.

Після відмови співпрацювати з російською спецслужбою громадянина України через фізичні погрози змусили підписати документ, зміст якого він не усвідомлював, та повернули на контрольовану урядом України територію. При цьому співробітники ФСБ РФ відібрали його автомобіль, документи на право володіння транспортним засобом і гроші у сумі 2 тисячі євро.

"СБУ застерігає, що в зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широкий спектр наших співвітчизників – від військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), представників патріотичних організацій до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи тимчасово окупованих територій", - наголосили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4 роки окупації в Криму засудили майже 60 осіб за відмову служити в російській армії

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146144
 
   
 Топ коментарі
 
То треба всіх хто їзде до Криму,перевіряти,та саджати.Бо нехай щастить.
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Навіщо туди їздити, якщо там держава Україна тимчасово не може забезпечити громадянину свої функції?
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Рошен дуже смачні цукерки, доречі. Можливо найкращі на України. Бо АВК колеснікова, то дійсно гівно... чи що ви там куштуєте?
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То треба всіх хто їзде до Криму,перевіряти,та саджати.Бо нехай щастить.
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Так,Крим це Україна,а гівно зі сраки Петьї,це шакалад.Ніхто не споре,а саджати вербованих треба.
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Рошен дуже смачні цукерки, доречі. Можливо найкращі на України. Бо АВК колеснікова, то дійсно гівно... чи що ви там куштуєте?
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О то ти зі Львова? Я просто раніше дивився ЧУКР і завше вболівав за динамо, а шахта це кроти. Ось у мене по старій пам"яті маленька така тваринка кріт асоціюється з лугандонцями
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АВК - зуйня, особливо їхня шоколадна глазур.
Ото дійсно чи соя, чи хій знає що.
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Авк уже пєтіне. У вас застаріла інформація...
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Навіщо туди їздити, якщо там держава Україна тимчасово не може забезпечити громадянину свої функції?
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Це окупована територія ворогом. Чи ви так не вважаєте?
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Якщо це так, то чому зеленський в односторонньому порядку не перекрив кордон? Ясно, що барига-мородер такого б ніколи не зробив. Але Зе! міг би і зробити... там же одні вороги!!!
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крым- окупированная часть Украины. Тоесть должна быть под строгим карантином
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На дні народження друга спілкувався з одним зебілом. Так ось він сказав, що разом з тещею іздять до крима. Я там чуть горілкою не вдавився. Прикінь з тещею, їздить ФСБ РФ задерживает украинцев на границе с оккупированным Крымом и шантажом пытается привлечь к сотрудничеству, - СБУ - Цензор.НЕТ 2267
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Теща мабуть Резидент ФСБ ФСБ РФ задерживает украинцев на границе с оккупированным Крымом и шантажом пытается привлечь к сотрудничеству, - СБУ - Цензор.НЕТ 234
Має можливість тещі позбутись, підкинувши її "явки і паролі укропів"
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так може теща голосувала за соєвого Пєтєраста, а хлопець хоче її просто втопити у Криму?
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Я знаю двох незебілів, цілком адекватних людей які відпочивають з тещами. Фішка в тому що обидві тещі - голови профпілкових комітетів великих підприємств і влаштовують тури на халяву.
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Ну и что украинец из Львова делал на границе с Крымом?
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Прикинь у нього там родичі є. Чи просто поїхав відпочити...
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Пусть в сл. раз в Сомали или Афганистан поедет. Там тоже можно не плохо отдохнуть, отрыв башки просто
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Мабуть їздив на могили "дєдов, катория ваевали" ФСБ РФ задерживает украинцев на границе с оккупированным Крымом и шантажом пытается привлечь к сотрудничеству, - СБУ - Цензор.НЕТ 7628
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На могилу молодшого сина Януковича їздив провідать, може вони разом гонщіками були
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До пам'ятників Сталіну на Миколаю II квіти принести...
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Могила януковоща -младшего на территории кладбища на Северной стороне. Там где воины 1856 года захоранены. Так батюшка в тамошнем храме держит на побережье (возле радиовышки) публичный дом с которого и живет. Раисся в полном ажуре!!! ФСБ РФ затримує українців на межі з окупованим Кримом і шантажем намагається залучити до співпраці, - СБУ - Цензор.НЕТ 2278
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ты бы не ёрничал, не тот может быть случай.
Тебе, конечно, похрену, но я в 2014-ом перед самым "референдумом" отца в Крыму похоронил, до сих пор на могилы к родителям поехать не могу.
Так что, у каждого своя грустная история.
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Если бы тебя лично так наказали на границе, то, думаю, тут бы никто не ерничал. Тут все стебаются с придука, поехавшего "атдахнуть".
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а ведь, в статье ни слова о причине его поездки в Крым.
Как легко в сети пинают человека просто потому, что хочется. Потом отворачиваются и идут пинать следующего. Главное-не останавливаться.
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Всплакнул от "издевательств" над человеком который по непонятной причине куда-то поехал. Даже, ****, хзустынку пришлось менять. А потом это муджака будут менять на козломордых, захваченных с оружием в руках. Ты до сих пор интересуешься причиной его поездки? Или ты гонишь типа с атлантического побережья Испании (Сколково)?
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Ну, якщо банкомати там не працюють, то явно везе готівку. Значить обшманали. А щоб не "сапратівлявся", дали підписать бумажку, шо не має претензій.
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Я не ерничаю. Только надо понимать что сейчас в стране форсмажор. И не все можно решить. Цена решения вопроса может быть сильно велика.
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Я так понял, что твой сколковский аккаунт типа забанили (вот сволочи! ФСБ РФ затримує українців на межі з окупованим Кримом і шантажем намагається залучити до співпраці, - СБУ - Цензор.НЕТ 3613 ). Посему ты беседуешь с левого (быстренько созданного в Фейсбуке) аккаунта. Тогда я продолжу... Ты там что-то про похороненного отца говорил. Цифрового или соседа-отца? Ну то такэ... А если про форсмажор то в какой стране? Правда видишь-ли в том, что война - это просто способ решения проблем, которые дошли до апогея (см. Вики). Но далеко не все войны (особенно прерванные) приносят результат. Есть война, а есть результат - это разные дефиниции. Если конфликт сохраняется, то будет следующая война. Так произошло с Первой мировой, когда конфликт Германии разрешен не был. Касаясь раисси, то замечу, что ее конфлкт (претензии, желания, придурковатость и т.п.) в отношении Украины продолжается более 400 лет. И он может быть разрешен только и исключительно РАСПАДОМ или ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ параши как субьекта. Никак иначе. Вот это и есть форсмажор. Но он в параше, а не унас.
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Я не говорил конкретно где присутствует форсмажор. В данной ситуации он есть в отношении того, что Крым оккупирован. И украинцу там делать нечего от слова совсем. Риски велики. Что не так я сказал?
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Ты не стесняйся. Если чего там, то спрашивай. Культурный уровень среднего жителя козломордой серьезно уступает Украине. Я тебе обьясню, если чего. ОК?
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А что я у тебя обязан справшивать? Что ты мне можешь рассказать чего я не знаю относительно ситуации в Украине вообще и войны на Донбасе и оккупации Крыма в частности? Вопросы естественно риторические.
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И правильно делает.Пусть еще им клеймо на лбу ставят.Кацап!
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Ну так запретите туда ездить,дебилы!!!!!!!Это оккупированная территория и въезд просто запретить!!!
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Дебилам сложно запретить лазить на высоковольтные линии, совать пальцы в розетку и т.п. Возле каждой розетки полицейского не поставишь.
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Понятия "незаконно" и "раисся" - это синонимы. А жителю Львова, который собрался "атдахнуть в крысму" пусть это будет наукой. Некоторым доходит только когда в жопу напихают дубинкой В2. Этот придурок хоть что-то понял?
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автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2 тыс. евро. лицо замазать и голос поменять. Мало у него забрали, мало, хату ещё во Львове, видео не полное
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Хорошо, что рядовых граждан никто не задерживает. А вот атошникам, эсбеушникам и прочим силовикам, дорога в Крым закрыта надолго.
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А ещё туда закрыта дорога банкам, официальным брендам, инвесторам и профессиональному футболу.
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Не п***ди. Даже детей и женщин по пол часа отводят в комнату и допрашивают, кто где работает и у кого какие родственники.
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Брехня. Особенно про детей. Знаю многих, кто ездит. Пересекают границу без никаких проблем. Те, кто не на машине, жалуются на дороговизну подъезда. И всё.
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И, шо тут такого? Все спецслужбы так работают.
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"Все" - это типа кацапня немытая? Я вот в мае был вынужден в мацкву ехать на похороны близкого человека. Так козломордые не нашли меня в базе по внутреннему украинскому паспорту. Спрашивает, тряся галовкой, ахвицер кацапский после солидной паузы поиска в базе: - Вы первый раз? - Ага - говорю. А то если бы посмотрели по иностранному, то тут бы и повязали. От Вам и "спецслужбы"
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Вы начет "спецслужб" или конкретного придурка из Львова? Если первое, то не совсем понятно Ваше понятие применительно к официальным базам кацапской "спецслужбы"? Готовы отказаться от утверждения, что "все так работают"?
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И правильно делают.Нехер шастать.Они ездят, их берут а потом менять на ФСБшников? Считаю, что менять необходимо только тех ребят, кто попал в плен в бою. Остальные поехали на территорию врага или его союзников добровольно, осознавая весь риск данной авантюры. Это их личный выбор и их ответственность.
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Надо давно было как я писал запретит гражданам России посещать Украину , а украинцам Россию .
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Правильно делают. Львовский патриёт, страдающий ностальгией? Мало задерживают.
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Аж на 6-й год дошло что окупанты вербуют каждого вьезжающего в крым украинца. К тому же сейчас ***** отлавливает новую порцию *хохлов* для обмена. Давайте придурки едьте дальше отдыхать в крым. А потом будете визжать чтобы вас обменивали. Нужно чтобы каждый выезжающий на окупированную территорию подписывал бумагу что он притензий к Украине не имеет и в случае чего требовать спасать его не будет.
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За супер люксовый сервис на отдыхе надо платить, любишь кататься, люби и саночки возить😊😊😊😊
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Ничего. Вон скоро украинская власть привяжет каждый мобильный телефон и сим-карту к паспорту украинцев и ФСБшника не нужно будет напрягаться с разведкой. Всех украинцев и военных будут знать в лицо и по адресам и отслеживать на мониторе в онлайм режиме.
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На Лайфселе пока просят только указать пол и дату рождения. Ну, якобы чтоб с днюхой им было проще тебя поздравлять😄.
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Всі чотири години на пляшці сидів? Пляшку хоч віддали?
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А бабло і транспорт мабуть роздеребанять, бо і кримське ФСБ теж обніщало
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Цензор пишет уйню.Украинцы на оккупированный Крым не ездють,только кацапьё там ошивается.
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Феерический долбоящер! С 2000 евро переться в намкрыш - стоять на границе по 7-12 часов, не проще было бы мотнуться в Болгарию: и дешевле и быстрее?!
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Якщо вони довбойоби то це надовго а може і назавжди, та нехай затримують, пох ... Норм. укр. людина не буде зараз шастати в той кримнаш
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Не хер шастать к врагам! А если ты туда шастаешь, то значит и сам враг или готов им стать. Потому как если попадешь к ним в лапы, то они будут тебя использовать как заложника против своих же. А значит ты враг и нам и Украине не нужен!
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