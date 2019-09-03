 Зняття недоторканності із Зеленського буде внесено в Раду наступного тижня, - Стефанчук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник президента у Верховній раді і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.
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Стефанчук заявив, що це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальності президента України.
"По-перше, це питання ми вносимо на наступний тиждень - один з перших законів. Це закон про імунітет. Це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальності президента України", - заявив Стефанчук.
Голова фракції "Слуга народу" зі свого боку наголосив, що в парламенті знайдеться достатньо голосів за зняття імунітету з президента України.
"Це окремий законопроєкт, ми за нього так само одностайно проголосуємо. Я думаю, навіть ОПЗЖ проголосує. Адже це зняття недоторканості не з них, а з когось іншого і вони будуть дружньо казати "за"", - заявив Арахамія.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.
Обіцяв одразу після інавгурації подати в Раду купу законів (в т. ч. і про імпічмент) - не подав. Обіцяв відкриті списки - подав у Раду закриті. Обіцяв, що не буде кортежів - недавно в кортежі Зе нархували 22 (!) машини - в Яника стільки не було!
Об этом Зеленский заявил в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1", передает БизнесЦензор.
"Один маленький (самолет, - ред.) там не работает, я его даже не видел. Есть еще два самолета. Один маленький, наш Ан. Я летаю на нем с группой быстрого реагирования по Украине. И есть один самолет большего размера. Он для международных встреч", - рассказал президент.
"Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому что у меня сейчас такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, государственный авипарк нужен ему в том числе для поездок в регионы.
"Например, мы вылетаем на самолете, прилетаем, потом вертолет, после вертолета мы садимся в какие-то джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зону АТО пока еще рейсовые самолеты. Поверьте, тут не идет речь о комфорте", - сказал президент.
Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.
"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145806
А если внесут - ты?
Закон об импичменте принят предыдущей Радой, 6-го июня.
Почему твой Хозяин его не подписал в 15-дневный срок ?