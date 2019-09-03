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Все про:ВР (5549) Зеленський (2600) недоторканність (437) Стефанчук Руслан (72)

 Зняття недоторканності із Зеленського буде внесено в Раду наступного тижня, - Стефанчук. ВIДЕО

Питання про зняття недоторканності з президента буде внесено на наступному пленарному тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник президента у Верховній раді і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

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Стефанчук заявив, що це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальності президента України.

"По-перше, це питання ми вносимо на наступний тиждень - один з перших законів. Це закон про імунітет. Це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальності президента України", - заявив Стефанчук.

Голова фракції "Слуга народу" зі свого боку наголосив, що в парламенті знайдеться достатньо голосів за зняття імунітету з президента України.

"Це окремий законопроєкт, ми за нього так само одностайно проголосуємо. Я думаю, навіть ОПЗЖ проголосує. Адже це зняття недоторканості не з них, а з когось іншого і вони будуть дружньо казати "за"", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стефанчука обрали першим віцеспікером Верховної Ради. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146137
 
   
 Топ коментарі
 
Взяли неделю отсрочки для того что бы намухлевать в законопроекте...
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Стефанчук, может прекратишь валять дурака ?
Закон об импичменте принят предыдущей Радой, 6-го июня.
Почему твой Хозяин его не подписал в 15-дневный срок ?
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Ай да не чем ЗЕ крыть, только пену слюнтяи пускают. Вот это взули порохоидиотов.
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А почему не на этой? Очкует Наполеон Зеленопарт или что?
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АГА КАКОГО ГОДА ТО 2033 ИЛИ 2056 ВРЕСКАЯ ШОБЛА НЕ КРУТИТЕ НАМ ГРАМАФОН вас надо певесить пока не поздно.... кодло идиотов и берхунцов... Зняття недоторканності із Зеленського буде внесено в Раду наступного тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2416
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Так это шо , ему можно будет в ипло зарядить со следующего понедельника?
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ага, только обязательно с криком "стефанчук разрешил!", иначе не щитово.
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Емм, а перед виборами Зе обіцяв прийняти одним пакетом закони про зняття з недоторканності з усіх...
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Афрікан 27 років терпів, а тиждень не потерпить? Може Афрік просто сів на мурашник? Помацай рукою
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Мова не про терпіння, а про виконання політиками своїх обіцянок. У цьому плані Зе не кращий за Петю з його АТО за 2 тижні...

Обіцяв одразу після інавгурації подати в Раду купу законів (в т. ч. і про імпічмент) - не подав. Обіцяв відкриті списки - подав у Раду закриті. Обіцяв, що не буде кортежів - недавно в кортежі Зе нархували 22 (!) машини - в Яника стільки не було!
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Ой, сходи у церкву помолись тебе попустить) Зняття недоторканності із Зеленського буде внесено в Раду наступного тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6211
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І так, закон про імпічмент, прийнятий радою ще в червні, Зе так і не підписав (але і не наклав при цьому вето). Це як назвати?
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Взяли неделю отсрочки для того что бы намухлевать в законопроекте...
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Так наступне засідання буде лише через тиждень.
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Не совсем точноя формулировка. Ждем более правильной постановки вопроса - импичмент Зеленского.
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Краще відразу два імпічмента. Ну, щоб вже гарантовано
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Ага. Лише зє-лохи трохи відійдуть від сьогоднішнього щастя і півком с раками запасуться 😃
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пінком в сраку вони запасуться коли підуть другу сімку купувати
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а не передумаете - ну как обычно - Президент Владимир Зеленский больше не планирует распродать самолеты, которые находятся на балансе государственного авиационного предприятия "Украина" и обслуживает высших должностных лиц государства.
Об этом Зеленский заявил в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1", передает БизнесЦензор.
"Один маленький (самолет, - ред.) там не работает, я его даже не видел. Есть еще два самолета. Один маленький, наш Ан. Я летаю на нем с группой быстрого реагирования по Украине. И есть один самолет большего размера. Он для международных встреч", - рассказал президент.
"Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому что у меня сейчас такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, государственный авипарк нужен ему в том числе для поездок в регионы.
"Например, мы вылетаем на самолете, прилетаем, потом вертолет, после вертолета мы садимся в какие-то джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зону АТО пока еще рейсовые самолеты. Поверьте, тут не идет речь о комфорте", - сказал президент.
Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.
"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145806
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Мне кажется, что Збобиков как то очень публично поимели
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Под одобряющий визг лохтората идет аккуратный и юридически грамотный демонтаж государства Украина. Ну шо ж, ви ето сдєлалі вмєстє.
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Ай да не чем ЗЕ крыть, только пену слюнтяи пускают. Вот это взули порохоидиотов.
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ДАЙОШ: лєгалізація простітуції, льохкіх наркотікофф і второй гасударствєнний!!!
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Знову у стецьків дупа палає. Робота порохоботом стає більш небезпечною, ніж у шахтаря. Їм треба безкоштовно вогнегасники видавати
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Казалось бы, это невозможно - но, тем не менее, высеры порохоботов продолжают поражать тупостью и неадекватностью. О каких то, даже элементарных, зачатках логики речь даже не идет. Главное - гавкнуть.
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А вот если не внесут- будешь извиняться?
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Кроме того, если не внесут - в мою виртуальную копилку штрафных баллов власти будет добавлен балл. И после достижения какого-то предельного значения этих баллов (если это произойдет) текущая власть для меня перейдет в ту же категорию, что и предыдущая - лжецов, воров и моральных уродов. И личные симпатии/антипатии никакой роли не играют.
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Стефанчук, может прекратишь валять дурака ?
Закон об импичменте принят предыдущей Радой, 6-го июня.
Почему твой Хозяин его не подписал в 15-дневный срок ?
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Текст зокона об импичменте от зекоманды уже выставлен на всеобщее ознакомление , честно говоря я понял одно , президента практически невозможно убрать с должности , незнаю как следующих ,но этого точно. Для того чтобы начать расследование и создать ВСК необходимо 2/3 ВР то есть конституционное большинство , в нашей ситуации такого не будет. И коль зе ратует за народовластие , может они спустятся с Олимпа к нам грешным и будут прислушиваться к народу. Как вариант . Запрос на импичмент , наберается допустим 100 тысяч голосов за реальное время и вапрос открыт.
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глупости не пиши. какие 100 тыс.?причем здесь голоса? один голос - Закон. должно быть прописано - в каких случаях? и каким способом...плюс парламентская комиссия.
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То что я написал не касается имени зе , закон принимается и для будующих президентов. И если в раде президентское единовластие , то начать процедуру недоверия практически невозможно. Поэтому необходимо упрощать эту процедуру. А ВСК и создаётся для определения виновности , и почему народ не может быть субъектом законодательной инициативы, тем более зе это говорит постоянно. Главное узакончить. Почитайте на досуге , там всё написано о чём вы писали, но применить его не реально , уперается в 300 голосов в раде.
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Лучше снять всё вместе зелёнского и неприкосновенность
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"Я думаю, даже ОПЗЖ проголосует. Ведь это снятие неприкосновенности не с них, а с кого-то другого и они будут дружно говорить "за"________________порошенки князевичи и слуги ***** будут "в едином порыве" "единодушны"!
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Если надо, будут бить, и не по паспорту, а тогда когда посчитают нужным.
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Ага! Слушайте что Вам кефир на ухи набросает про неприкосновенность. Стопудово не пройдет во втором чтении. Такое уже два раза было Зняття недоторканності із Зеленського буде внесено в Раду наступного тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6583
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Ага, ага. Наступного тижня. После дождічка в четверГ.
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