 Внесений у Раду законопроєкт про імпічмент не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади, - Рахманін. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо президент хоче демократичної процедури, то нехай суб'єкт законодавчої ініціативи вносить зміни в ст.111 Конституції", сказав Рахманін на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради України у вівторок.
Він підкреслив, що якщо депутати не бояться скасування недоторканності, то і президент не має боятися демократичної системи противаг.
За словами Рахманіна, внесений у парламент законопроєкт про імпічмент президента не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади.
"Цей законопроєкт має такий же стосунок до процедури відсторонення президента від влади, як жувальна гумка "Орбіт" до боротьби з карієсом", - підкреслив він.
Рахманін також розкритикував президентський пакет законопроєктів про внесення змін до Конституції України.
"Величезна кількість законопроєктів не пов'язані між собою, безсистемні, ... частково незрозумілі, частково шкідливі", - зазначив Рахманін.
администрацииофиса президента!!!
Первый раз в немецкий класс. Как проходит 1 сентября в Германии.
https://mel.fm/blog/viktoria-vinogradova/74392-pervy-raz-v-nemetsky-klass-kak-prokhodit-1-sentyabrya-v-germanii
Это еще с 19 века известно и описано социальной психологией.
Драйвером социальных изменений тоже всегда является это самое критически мыслящее меньшинство, а большинство, которое в социальной психологии называется болотом, просто принимает произошедшие изменения и приспосабливается к ним.
Такими людей создала природа, ну или Господь, если вы в него верите.
Да, примерно 70 процентов ЛЮБОЙ социальной общности, а не только украинского народа являются примитивными существами, которыми легко манипулировать. Ну а наш последний пример, когда пустое место при помощи нехитрых маркетинговых технологий продали народу в качестве президента и народ на ура это поддержал, только подтверждает и так не раз подтвержденную теорию социальных психологов.
Дебилами в медицинском смысле этого понятия такое население, конечно же не является, но я думаю, что это и не имелось в виду, автор выразился образно.
Себя оценивать не буду, сам себя человек объективно оценить не может.
Яркий тому пример, над Вашим первым постом, процитирую " просто посмотрите сколько людей покупают газету "с гороскопом", сколько ждет понижения тарифов и сколько смотрит сериалы..."
Как раз люди, не имеющие критического мышления и не способные к самостоятельному формированию суждений все упрощают.
Дело ведь не в том, кого ты поддерживаешь, а в том, способен ли ты понять - это твоё собственное мнение, выработанное критичным анализом поступающей информации или навязанное тебе при помощи манипулирования твоим сознанием. Не понимая этого, человек превращается в инструмент чьей-то чужой воли.
Ну это как с рекламой. Вы могли вообще не подозревать о существовании какого-то товара, а после рекламной компании уже не представляете без него своей жизни. Вся торговля на этом держится. И все избирательные компании во всех странах также.
Социальная психология это все давно знает, а торговля и политики этим всем давно и прекрасно пользуются. Наша страна тут совсем не исключение.
Кому и что непонятно - до сих пор загадка. Что касается не подписал и не ветировал, то в ЭТОМ случае Закон считается вступившим в силу через месяц. Если нет вето президента и Закон не возвращен в Раду.
В любом случае, эта власть - банальные гопники. Для них нет ни законов, ни Конституции.
Лохторату только зрелищ достаточно
А виконувати то всьо хто буде?..реальні дії де? чи то всьо буде нафіґ проігноровано .як вже було не один раз....папідєть і піти
Браво!
Имитация бешенной активности для создания впечатления позитивных реформ.
Но не только. Гораздо важнее, что
в этом мутном потоке неизбежно будут приняты законы,
отхаркивать последствия которых Украина будет ещё очень долго.
Украинцы, наши реформы должны начинаться с того,
что все граждане должны начать жить по закону!
В Украине отнюдь не самое паршивое законодательство,
но есть весьма важная причина, почему оно не исполняется.
Эта причина - люди, работающие в милиции и судах.
Вы нашли в зелёном потоке попытку найти способ заставить судей работать по закону?
И не найдёте. Коломойскому этого не нужно.
Почему из всех министров свою должность
сохранил только Аваков? Нет, он не самый классный министр.
Просто его интересы вполне совпадают с интересами Коломойского.
Сейчас начнут продавать землю.
Почему премьер хочет разрешить продажу земли иностранцам?
Потому, что это надо Коломойскому.
Почему всеми делами "офиса президента" рулит Богдан?
Потому, что он личный адвокат коломойского.
Сегодня они с Зеленским уверены, что почти всех перехитрили.
Орлы Авакова нужны чтобы невошедшие в категорию "почти всех"
сидели на попе ровно,были бы вынуждены озаботиться своей безопасностью
и зря лишний раз не путались под ногами.
Лохи, конечно, схавают и затанцуют, а вот про 300 необходимых голосов им не кто не скажет.... Да хоть скажут - они ж не поймут...