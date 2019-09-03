 Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх законопроєктів порядку денного. ВIДЕО

Першим нардепи мають розглянути законопроєкт №7203 про зняття депутатської недоторканності, передає Цензор.НЕТ.
На порядку денному значаться 8 законопроєктів. Усі вони стосуються змін до Конституції, сім із них подані президентом Володимиром Зеленським.
Також нардепи 317 голосами підтримали продовження роботи парламенту після 18.00 до завершення роботи над усіма законопроєктами порядку денного.
Рада розпочала обговорення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності.
Но если б я знал что будет происходить сейчас, проголосовал бы за него и за его партию аж бегом.
сдриснул нах, монголоид
Помнится, вчерась шмаркля оралО "контрабанда побеждена, почти полностью.. совсем-совсем.." А сегодня - Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана и на 6,9% меньше по сравнению с августом прошлого года. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146056
шмаркля таки трепло, а зебилы... ну, просто зебилы:D
ага.. контрабас побежден.. бизнес в очередь становится платить честно в бюджет :D
Правда при этом их мозги спят, но для слуг народа - мозг - орган НЕ жизненно необходимый
Впрочем, зебилы и мышление - антагонисты, согласен..Более того, зебилов вообще воротит от самой мысли "подумать". Зачем, когда есть зомбоящик где всё расскажут