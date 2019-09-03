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 Політика України
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Все про:ВР (5549) Конституція (293) недоторканність (437)

 Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх законопроєктів порядку денного. ВIДЕО

Верховна Рада України затвердила порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання.

Першим нардепи мають розглянути законопроєкт №7203 про зняття депутатської недоторканності, передає Цензор.НЕТ.

На порядку денному значаться 8 законопроєктів. Усі вони стосуються змін до Конституції, сім із них подані президентом Володимиром Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді шестеро нових нардепів склали присягу

Також нардепи 317 голосами підтримали продовження роботи парламенту після 18.00 до завершення роботи над усіма законопроєктами порядку денного.

Рада розпочала обговорення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146103
 
   
 Топ коментарі
 
Не голосовал за Зеленского.
Но если б я знал что будет происходить сейчас, проголосовал бы за него и за его партию аж бегом.
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фух.. наконец-то! со 2 ноября 2019 года автобаны Германии подавятся от зависти - глядя европейские стандарты украинских дорог... "Шмаркля лично гарантирует" Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 6119

Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 8859
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работают, как шахтеры в забое, чуеца, дадут уголька стране, надо им по сто граммов выдавать за переработку
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Не голосовал за Зеленского.
Но если б я знал что будет происходить сейчас, проголосовал бы за него и за его партию аж бегом.
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25% точно описаны
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Ти що себе не впізнав на цій фотці? Дивно! Ну той що праворуч - маленький такий зебаранчик, його ще матьорі зебарани придавили до стінки Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх законопроєктів порядку денного - Цензор.НЕТ 9294
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фух.. наконец-то! со 2 ноября 2019 года автобаны Германии подавятся от зависти - глядя европейские стандарты украинских дорог... "Шмаркля лично гарантирует" Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 6119

Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 8859
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Кремлебот, а ваше кацорылое стадо к украинским дорогам каким боком?
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ты что, зебил, против шмаркли? Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 8774 или сомневаешься что 2 ноября украинские дороги не будут соответствовать европейским стандартам?? Может ты еще скажешь что шмаркля - трепло, ась? Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 6710
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пебил, украинские дороги - не ваше, кремлеботское дело
сдриснул нах, монголоид
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по существу ответить нечего, *****?первый том сборника обісцянок ужа начали печатать?
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Кац, тебе, похоже, виднее, как евреи слово держат. Бггг...
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зебил, значит таки шмаркля - трепло, да?)) или он настолько же тупЭнький - как ты, не знает состояние дорог в Украине..
Помнится, вчерась шмаркля оралО "контрабанда побеждена, почти полностью.. совсем-совсем.." А сегодня - Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана и на 6,9% меньше по сравнению с августом прошлого года. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146056

шмаркля таки трепло, а зебилы... ну, просто зебилы:D
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п.с. При этом таможня принесла в августе 25,21 млрд грн - это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и 17% меньше прошлогоднего показателя за август.


ага.. контрабас побежден.. бизнес в очередь становится платить честно в бюджет :D
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зебилоид, что-то у тебя пердак совсем подгорает.. наверное паРаша тв насмотрелся, убогий? или в зеркале монгола увидел?) Зацени лучше того, кто тебя поимел:
Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх законопроєктів порядку денного - Цензор.НЕТ 5319
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куда оно спешит, на 2 месяца раньше обычного заработала Рада, принять до 1.11, до 1.12, быстрее и быстрее. - как бы не врезаться в столб на такой скорости, а потом если выживет - в Росию или в Израиль, или вперед ногами...
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та не говори.. наверное правую руку они себе накачали.. или левую... давя на кнопки.
Правда при этом их мозги спят, но для слуг народа - мозг - орган НЕ жизненно необходимый Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех законопроектов повестки дня - Цензор.НЕТ 4940
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Как стаду прикажут так и проголосуют, а надо оно, или в пользу народа им пох. С покрашенным вас лохмендеи
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Отлично. Вполне возможно что эта Рада станет лучшей за всю историю Украины, и станет примером для всех следующих. Удивительно что от партии "клоуна" мы не видим ни какой клоунады, нет поедания земли, безпричинной болтовни, прогулов, непонятных каникул и выходных в трудные для страны времена
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Это ирония? С учетом того, что они работают три дня всего.
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как боты могут есть землю? в Трускавце их научили жать на кнопки - по отмашке "десятника", вот и стараются.. Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх законопроєктів порядку денного - Цензор.НЕТ 3811 Как верно подмечено - "рассуждения, обдумывание и критическое мышление - то для умных! Идиот должен точно и быстро исполнять команду, не задумываясь!"
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Ну вот "папередники" рассуждали, обсуждали и критиковали. И прямо, Швейцарию, б@#$ь, построили
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для умных - естественно думать, и тем более - обдумывать действия - от которых зависят десятки миллионов в государстве..
Впрочем, зебилы и мышление - антагонисты, согласен..Более того, зебилов вообще воротит от самой мысли "подумать". Зачем, когда есть зомбоящик где всё расскажут
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Вроде бы хорошо, люди работают. Но, с другой стороны, абсолютно ясно, что они не читают того, за что голосуют. И даже вряд ли знают названия этих законов. Что Портнов написал, то и голосуется. Печально это.
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ЗЕ-голосуют "ЗА" не читая, не спрашивая, не интересуясь о чем вообще голосование. КНОПКОДАВЫ!
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так же было и при Азарове- Янукевиче..
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на кнопку нажати--це велика примудрість минулих поколінь депутатів
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в прошлый раз сколько приняли законов 50-70? Даешь в этот раз 100 или даже 101! Ура товарищи! Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх законопроєктів порядку денного - Цензор.НЕТ 6706
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