 Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх законопроєктів порядку денного. ВIДЕО

Першим нардепи мають розглянути законопроєкт №7203 про зняття депутатської недоторканності, передає Цензор.НЕТ.

На порядку денному значаться 8 законопроєктів. Усі вони стосуються змін до Конституції, сім із них подані президентом Володимиром Зеленським.

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Також нардепи 317 голосами підтримали продовження роботи парламенту після 18.00 до завершення роботи над усіма законопроєктами порядку денного.

Рада розпочала обговорення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності.