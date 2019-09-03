EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  7737  81
Все про:Зеленський (2600) контрабанда (992) митниця (558) Бутусов Юрій (1043) Острікова (21)

 Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею. ВIДЕО

Для того, щоб зламати схеми незаконного переміщення товарів через державний кордон, необхідно здійснювати системні кроки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала екснардепка та ексглава підкомітету ВР з питань митної справи Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ.

"Прочитала пост Юрія Бутусова про те, чи контрабанда зупинилася - "оборвалась". Юрій справедливо запитує: якщо це так, то чому не спостерігається зростання надходжень в бюджет. І цей пост надихнув мене на мінірозслідування))", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського

"Спочатку цифри для об’єктивності: в липні план надходжень по митним платежам не виконаний на 3%. За даними НБУ, експорт в дол. США зріс на близько 20%, імпорт на 9%. Але, звісно ж, треба враховувати різницю між курсом, закладеним у бюджет, який вищий за фактичний курс. Також цілком зрозуміло, що між зупинкою схем та зростанням надходжень бюджету має пройти певний проміжок часу, думаю, не менше 2-3 місяців. Тому за цим критерієм зможемо більш обґрунтовано говорити лише наприкінці вересня-жовтня", - роз'яснила Острікова.

"Отже, пару дзвінків людям, які знаходяться в чотирикутнику: митник, правоохоронець, чесний підприємець, схемщик-мінімізатор, і картина маслом у принципі мені зрозуміла. Дещо зупинилось. Дещо продовжує їхати в межах цін у системі ризиків з максимальним пакетом документів. Дехто продовжує "проривати" кордон. Деякі митні декларації просто блокуються, якщо вартість менша за певну. Для перевірки того, чи зупинились схеми, не обов`язково дивитись на те, чи зросли надходження бюджету. Адже тут стоїть і питання курсу, і питання часового проміжку між зупинкою схем та тим, як ми публічно побачимо зростання надходжень. Так от: достатньо замовити який-небудь гаджет чи смартфон через інтернет. І за кілька годин стане зрозуміло, що товари які ніколи не ввозились в Україну (ну по тій простій причині, що вони призначені для ринку наприклад, Великої Британії), спокійнісінько продаються в центральних районах Києва, прямо тобі біля будівлі ДФС та її правонаступників, а також недалеко від будівель інших борців. Звісно ж можна припустити, що це старі запаси, а нічого нового контрабандою не іде. Але ж вона зупинена ще десь із кінця червня - початку липня, коли Президент позвільняв керівників обласних СБУ, призначив Івана Баканова. А з того часу будь-яких товарних запасів не вистачить без їхнього поповнення. Доказом цього є відео, зняте невідомими небайдужими патріотами 31.08.19 року на польській стороні в Шегинях, де видно буси, які забиваються оргтехнікою", - розповіла Острікова.

Також читайте: Контрабанда вже зменшилася в рази. До кінця року "приб'ємо" її, - Зеленський

"Тому висновок тут може бути один! Потрібні системні кроки - організаційні, структурні, у сфері міжнародного співробітництва. Наприклад: створення умов для отримання Україною попередньої митної інформації стосовно товарів від митних органів інших країн; та отримання інформації від транспортних операторів; міжнародне співробітництво: підтримання оперативного зв’язку між митними органами України та митними органами суміжних держав, запровадження інституту постійних митних аташе, інші системні кроки, про які багато писали і я, і експерти. Чи робляться вони? Це інше питання", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський заявив: "Контрабанда вже зменшилася в рази. До кінця року "приб'ємо" її, - Зеленський". Зі свого боку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зазначив: "Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося".

Нагадаємо, 13 липня Зеленський закликав Власова написати заяву про звільнення. Причиною цього стало невиконання головою ДФС прохання президента про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України. Власов відповів, що "сьогодні ж напише заяву" і направить її в Кабмін.

6 липня під час поїздки до Львівської та Закарпатської областей Зеленський закликав Власова ухвалити жорсткі рішення щодо глав чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

9 липня Власов написав у Facebook, що звільнив цих керівників.

22 серпня Власова звільнили з посади начальника Одеської митниці

Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею 01
Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146089
 
   
 Топ коментарі
 
При чем тут сарказм? При Порошенко были налажены эти все махинации на таможне и они еще продолжаются. А Острикова как экс-нардеп что делала 5 лет? Теперь Зеленский пусть со всем этим разбирается и чем быстрее ,тем лучше.
 показати весь коментар
 
Да остановите уже наконец єтого барыгу мародьора. Никак он не успокоится этот Порошенко!!!
 показати весь коментар
 
украинские прокси, недорого (кацапом скидки +100500%)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да остановите уже наконец єтого барыгу мародьора. Никак он не успокоится этот Порошенко!!!
 показати весь коментар
 
 
При чем тут сарказм? При Порошенко были налажены эти все махинации на таможне и они еще продолжаются. А Острикова как экс-нардеп что делала 5 лет? Теперь Зеленский пусть со всем этим разбирается и чем быстрее ,тем лучше.
 показати весь коментар
 
 
ага . именно при Петре . до этого контрабандистов не было
 показати весь коментар
 
 
Было. Но Пэдря пришел к власти на крови Майдана и клялся, что даст украинцам " жити по новому". 5 лет жизни каждого украинца он про-рал и должен за это нести ответственность.
 показати весь коментар
 
 
украинские прокси, недорого (кацапом скидки +100500%)
 показати весь коментар
 
 
Шоколадный защитник Пэдри тут как тут и все не по теме. ПНХ и быстрее.
 показати весь коментар
 
 
Тобто, Пєтя прийшов до влади не через волевиявлення громадян, а через злодійства на Майдані? Саме так виходить з вашого твердження.
 показати весь коментар
 
 
Еще один подлый манипулятор. На Майдане были не злодейства , а изгон преступной власти, а Пэдря под шумок влез в кресло, наобещал золотые горы, а после все похерил. Усек?
 показати весь коментар
 
 
о как . выборы президента это теперь называется " под шумок влез в кресло " Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 667
 показати весь коментар
 
 
То, по Вашому, народ набрався мудрості за 5 років?
 показати весь коментар
 
Нет. Я об этом не писала. Напишу по окончанию сроков полномочия новой власти .Тогда будет понятно мудрый был выбор или нет. Наперед судить невозможно.
 показати весь коментар
 
Ваша здатність узагальнювати наводить на думку про те, що Ви можете відповідати за весь народ. Тому прошу детальніше про "шумок", вибори та "давєрчівьій народ" і як він став мудрішим за 5 років правління Порошенка, та так що обрав обдовбаного наріка.
 показати весь коментар
 
цитирую " При Порошенко были налажены эти все махинации на таможне" ваши слова ? а теперь оказывается " было" так было или не было ?
 показати весь коментар
 
 
Шоколад, не манипулируй, это по рогатому. Да были налажены все схемы в соответствии с новыми хозяевами и они налаживались переналаживались со сменой властей 28 лет. Вопрос почему их не искоренила власть твоей Пэдрящины, который обещал золотые горы.
 показати весь коментар
 
 
слушай ты . я делая скидку на твой пол тебя пока не обзывал . если хочешь могу начать

повторяю . если пишешь сообщение то думай какие слова туда вставляешь . а то не знаешь что выбрать то было то не было .
 показати весь коментар
 
 
Не тыкай, быдло шоколадное.Ты сам влез со своей методичкой в мой комментарий, тебя никто не приглашал.С наглыми психопатами - ботами не общаюсь.
 показати весь коментар
 
Лариска, ти коли працюєшь? Чи у тебе епоха зубожіння закінчилась? А може і не починалась? Як воно, у ольгіно, гарно платять?
 показати весь коментар
 
Типичный вопрос бота. Ты тему новости видишь? Или тебя ткнуть носом в нее? Пиши по теме и не приставай к незнакомым людям, ЧМО,
 показати весь коментар
 
Дуриндо, як ти можешь розмовляти, якщо у тебе мізки атрофовані? До того ж, у тебе постійно рот зайнятий, все працюєшь та працюєшь. І все ротом...
 показати весь коментар
 
а вообще , есть ли такая сфера , где бы *барыга* не наладил махинации и разные схемы ?он же во всем виноват , так что одной претензией больше одной меньше .вон портнов даже в суд на него подал за то что освободили часть територии. ((((( грустно все это.
 показати весь коментар
 
 
Он первое лицо в стране и имел практически неограниченную власть и конечно же отвечает за всех и все. А если не хочет отвечать ,то и нех было лезть в президенты.
 показати весь коментар
 
Однако он не говорил ,что с контрабандой покончено как твой кумир.Хотя возможно,он ее называет котрабасом,может с ней и покончено.Я не знаю что вы там нюхаете.
 показати весь коментар
 
Есть желание,значит покончит, а ты нюхай зад Пэдри.))
 показати весь коментар
 
Желание было у всех.Но никто не врал ,что покончено.А если нет ,у кого тогда нюхать будешь?
 показати весь коментар
 
Та да! Зе уже отрапортовал, что практически поборол контрабанду, но тут опять вмешался тот гадкий Порох и похереил все Зенины достижения
 показати весь коментар
 
 
Поновіть зе-барани кримінальну відповідальність за контрабас, яку зняли, здається при овочі.
 показати весь коментар
 
 
зупинять і надовго. є таке передчуття прецедента.
 показати весь коментар
 
 
Хрень это. Перегружаются прямо между постами, под чутким контролем погранцов
 показати весь коментар
 
Сико можно терпить Порошенка!!!Уволыть його с поста презедента!
 показати весь коментар
 
.. Так зюзя же уничтожил всю контрабанду .!! Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 8766 . Баканов , в чём дело ,, разберись , кто из чертей врёт , Зюзя или Острикова . !!
 показати весь коментар
 
 
Тю, шо тут решать?! Острикова конечно! Полюбому она вообще продалась Пороху по другому и быть не может Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 3193
 показати весь коментар
 
 
Острікова а слабо опублікувати відео як мертвечук контрабандою завозить в Україну скраплений газ бензин та солярку? Це не якісь там "бусики" хоч безумовно і з ними треба боротись - це мільярдні обороти. А ще можна запропонувати зняти відео у Одесі як тисячі контейнерів не розмитнюються як ешелонами сортова деревина їде за кордон у вигляді дров як товари оборонки їдуть до ********** та і про вугілля забувати не треба!!!
 показати весь коментар
 
 
Враньё .. Зеленский сказал шо с контрабандой вжэпокончено . А ему я верю . Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 5416 .
 показати весь коментар
 
 
тебя обманули, но будет покончено до НГ, подарок под елку можешь не покупать, потерпи немного
 показати весь коментар
 
Так снимай, публикуй! Чем ты хуже Остриковой?
 показати весь коментар
 
Медвечукові фури з ведмедем через митницю взагалі без зупинок пролітають. Їх ніхто й не думає зупиняти. І не по одній, а цілими колонами.
 показати весь коментар
 
 
это уже новая власть мутит или в смычке со старой???????
 показати весь коментар
 
Смертная казнь для казнокрадов, коррупционеров и сепаратистов смогут остановить коррупцию в Украине - доказано экономикой Китая.
 показати весь коментар
 
 
Голубая мечта. Кто же Авакова казнит Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 5684. Зелебеня с своими зебилами: Не смешно Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 4951
 показати весь коментар
 
 
Идеи имеют свойства воплощаться - сегодня нельзя, а завтра к стенке.
 показати весь коментар
 
 
Миска риса в день зебобикам и экономика Украины пойдет в рост...доказано экономикой Китая....
 показати весь коментар
 
 
В Китае давно забыли про миску риса - очнись. Китай процветает.
 показати весь коментар
 
Но начинали то с нее.... Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 2592 так что увы и ах...хочешь как в Китае....будь готов получать миску риса....
 показати весь коментар
 
 
Почти то же что и у нас в Украине . Только там ещё и пашут по 10 и больше часов в день ,, и без выходных . Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 4313.
Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 7573..
 показати весь коментар
 
На данный момент в Китае около 115 выходных дней в течение года. **** ты гонишь, Китай социалистическая страна и социальная защита граждан там на первом месте.
 показати весь коментар
 
Солодко плещеш. А тепер давай про пенсії в соціялістичній Чайні.
 показати весь коментар
 
 
Чувак , ты живёшь на заброшенном хуторе без интернета .?? Что тебе мешает залезть в интернет и почитать - как там обстоят дела в Китае .? Изучай же бл.. информацию , хоть немного , перед тем как постить тут свои небылицы . Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 2069 .
 показати весь коментар
 
115 ! Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 5840 . почти каждый третий день в году - выходной Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 9263 .. Или это 115 на всех 1.5 млрд китайцев .?
 показати весь коментар
 
И о какой коррупции ты шепчешь?? ПрезЕдент новый...кабмин новый....сбу новое...таможня новая...прокуратура новая...мвд почти новая....кто из них коррупционер???
 показати весь коментар
 
Про попэрэдныкив хотя бы. Украина разграблена, минус 10 миллионов населения - никто не ответил.
 показати весь коментар
 
 
Попередников уже нет...а коррупция есть....парадоксально да..?? Но это факт...
 показати весь коментар
 
В Китае ежегодно казнят сотни коррупционеров . Откуда же они берутся , если там коррупции вжэнэма .?? Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 1527 .
 показати весь коментар
 
Китайцев поглтора миллиарда - ты с цифрами дружишь или где?
 показати весь коментар
 
А ты с логикой ?? Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 2238 ....Ну полтора , и что .? Это разве отменяет факт наличия в Китае коррупции .?? Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 3477 .
 показати весь коментар
 
Нихрена экономикой Китая не доказано. Казнокрады как крали в Китае, так и крадут - смертная казнь не особо повлияла. А экономика там выросла поскольку правительство создало хороший инвест климат и не мешает производству. Сейчас их экономика вошла в стадию стагнации (роста практически нет)
 показати весь коментар
 
 
Плюс к этому там плевать хотели на экологию...и на вредность производств....
Там их местный аналог сбу...не придет на местный аналог криворожстали с обвинениями в экоциде....
 показати весь коментар
 
ну вообще то Китай очень активно начал бороться за экологию..Илон Маск недаром строит там свой новый завод электромобилей
 показати весь коментар
 
Хорошего инвест-климата без хорошей борьбы с коррупцией не бывает. Чи ты дыбил? Если бы в Китае не расстреливали коррупционеров все инвестиции там бы разворовали как у нас и в параше, не понимать это может только тупой дыбил.
 показати весь коментар
 
Главное людей дебилами называет, а сам такую херню несет, что уши вянут. Вы батенька хоть понимаете, что такое инвестиции и каким образом их можно разворовать?! Инвестиции это не когда приходит добрый дяденька с баблом и говорит "нате, положите себе в бюджет...". Это когда приходит инвестор (люди, компании, холдинги, корпорации...) и решают открыть здесь предприятие, а решают они его открыть, поскольку тут низкие ставки налогообложения.....и деньги потраченные на реализацию такого проекта называются инвестиции и чиновники к этим деньгам вообще никаким боком! Конечно если уровень коррупции просто зашкаливает, то и открыть предприятие будет проблематично пока не дашь "на лапу". Инвестор в основном руководствуется уровнем налогообложения и текущими затратами, уровень коррупции его интересует во вторую очередь (но интересует конечно) Но говорить про "воровство инвестиций" верх дилетантства!!!
 показати весь коментар
 
Китай доказал что она неистребима, там стреляют только бедньіх коррупционеров, а за деньги можно и от смертной казни откупиться
 показати весь коментар
 
В Китае расстреливают и самые высокие чины за коррупцию - не бреши. Расстрелы казнокрадов лучше всего сдерживают коррупцию. Наша быдло элита это хорошо знает, поэтому они и иннициировали мораторий на смертную казнь.
 показати весь коментар
 
Для начала - выведете пограничников из подчинения Рюкзакова.. К чему бы не протягивались руки Авакова все начинает гнить и разлагаться . Слишком много ему Летя власти дал
Острикова опубликовала кадры загрузки бусов контрабандной оргтехникой на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 8663
 показати весь коментар
 
 
Не для того зебобики оставили рюкзакова министром мвд...что бы уменьшать его власть....
Да и не зебобикам решать....это если Беня решит....
 показати весь коментар
 
 
Енто точно. Он еще свое личико зебобикам покажет Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 9440!
Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 1754
 показати весь коментар
 
 
Зебобик же сказал что уже все поборол.... выходит сбрехал как обычно....
 показати весь коментар
 
И такие умные становятся после увольнения из власти. А что раньше мешало сделать что предлагаешь.
 показати весь коментар
 
Хорошо написано, но... Остается вопрос к "бывшим". А что вам мешало остановить контрабанду?
 показати весь коментар
 
 
там целые районы кормятся с нее. Пойди и расскажи им что они не правы а одно чем им теперь заниматься
 показати весь коментар
 
 
фигня все, зеля обещал , шо к концу года ручей контрабанды через границу обмелеет и перераспределится под землю
 показати весь коментар
 
Для того что бы сё это сломать - нехрен втридорого продавать здесь эти же телевизоры и прочую технику.
 показати весь коментар
 
 
жители изумрудного цирка и так схавают как голобородько на велосипеде.
 показати весь коментар
 
экс-глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова....

Все становятся самыми умными когда их уже выгнали. А почему сама не сделала то о чем пишет?
 показати весь коментар
 
 
когда у Кравцова (УЗ) почти 900 000 за ничего неделание, у Коболя почти 1000000 в день, а у погранца 5-6000 грн., как и у работяги с УЗ, то какие нужны системные шаги?
если они такие умные Коболь с Кравцовым, то пускай создатут свое предприятие и зарабатывают хоть 10 лимонов в день!
 показати весь коментар
 
 
Контрабанда закончилась приблизительно так же, как и война.
 показати весь коментар
 
 
хз, не заметил на бусах надписи "контрабанда".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору