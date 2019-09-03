 "Усе зіпсував Володя Зеленський", - Лукашенко пояснив школярам, ​​чому не їздить на роботу велосипедом. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Білорусі сказав 2 вересня під час відвідин школи в Мінську, відео опублікував телеканал ОНТ.

"Мене завжди тягне сісти на електричний мотоцикл або велосипед і поїхати на роботу, але все зіпсував Зеленський. Президент України Володя Зеленський, коли його обрали, сказав: "Я буду велосипедом їздити". І я відмовився від цієї ідеї, тому що відразу паралель проведуть, скажуть: "Лукашенко почув від Володі Зеленського, що він велосипедом поїде, і він поїхав". Тому я від цього відмовився. Але це велика справа", - пояснив Лукашенко.

У серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Зеленський, їздить на роботу велосипедом.

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