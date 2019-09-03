EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  31427  107
Все про:Зеленський (2600) Лукашенко (386)

 "Усе зіпсував Володя Зеленський", - Лукашенко пояснив школярам, ​​чому не їздить на роботу велосипедом. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в нього є бажання поїхати на роботу велосипедом або електромотоциклом, але він не може цього зробити через президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Білорусі сказав 2 вересня під час відвідин школи в Мінську, відео опублікував телеканал ОНТ.

"Мене завжди тягне сісти на електричний мотоцикл або велосипед і поїхати на роботу, але все зіпсував Зеленський. Президент України Володя Зеленський, коли його обрали, сказав: "Я буду велосипедом їздити". І я відмовився від цієї ідеї, тому що відразу паралель проведуть, скажуть: "Лукашенко почув від Володі Зеленського, що він велосипедом поїде, і він поїхав". Тому я від цього відмовився. Але це велика справа", - пояснив Лукашенко.

У серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Зеленський, їздить на роботу велосипедом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - прем'єру Білорусі: "Зеленський просив у нас якоїсь підтримки. Як ми? Надаємо - не надаємо?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146053
 
   
 Топ коментарі
 
это он так троллит Зебила что ли?
 показати весь коментар
 
І досить непогано тролить.
 показати весь коментар
 
Хех! Лука знайшов кому вірити. "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде - Цензор.НЕТ 8439 Він нам тут наобіцяв вагон і малую тєлєжку.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Взяточник: понимаете, я хотел прекратить брать взятки, но все испортил Петренко. Он заявил, что прекращает брать взятки, и что, если и я прекращу брать взятки, подумают, я его повторяю. Зачем он так сказал? Теперь я вынужден продолжать брать взятки.
 показати весь коментар
 
Пішов Лукашенко на букву хйу разом із совкодрочерами. Лукашенко холоп *****.
 показати весь коментар
 
 
Колгоспник знущається над клоуном
 показати весь коментар
 
 
Ахаха! Навіть Лука жирно тролить преЗЕдента.
Не сумуй, Лука. Купи собі такий самий вєлік, як у Зе.
"Усе зіпсував Володя Зеленський", - Лукашенко пояснив школярам, ​​чому не їздить на роботу велосипедом - Цензор.НЕТ 4431

"Усе зіпсував Володя Зеленський", - Лукашенко пояснив школярам, ​​чому не їздить на роботу велосипедом - Цензор.НЕТ 4967
 показати весь коментар
 
 
бацька, одним словом
кто не понял - это как чучхе звучит
 показати весь коментар
 
Зебил просто стебался над своим лохторатом, поэтому не бойся - садись и катись!... "Усе зіпсував Володя Зеленський", - Лукашенко пояснив школярам, ​​чому не їздить на роботу велосипедом - Цензор.НЕТ 3135
 показати весь коментар
 
 
Бацька брезует велосипедом "Минск" ?
Надо подарить ему велосипед ХВЗ "Украина".
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору