 "Усе зіпсував Володя Зеленський", - Лукашенко пояснив школярам, ​​чому не їздить на роботу велосипедом. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Білорусі сказав 2 вересня під час відвідин школи в Мінську, відео опублікував телеканал ОНТ.
"Мене завжди тягне сісти на електричний мотоцикл або велосипед і поїхати на роботу, але все зіпсував Зеленський. Президент України Володя Зеленський, коли його обрали, сказав: "Я буду велосипедом їздити". І я відмовився від цієї ідеї, тому що відразу паралель проведуть, скажуть: "Лукашенко почув від Володі Зеленського, що він велосипедом поїде, і він поїхав". Тому я від цього відмовився. Але це велика справа", - пояснив Лукашенко.
У серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Зеленський, їздить на роботу велосипедом.
Не сумуй, Лука. Купи собі такий самий вєлік, як у Зе.
кто не понял - это как чучхе звучит
Надо подарить ему велосипед ХВЗ "Украина".