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Все про:бюджет (649) ВР (5533) Кабмін (3057) Разумков Дмитро (169)

 Кабмін працює, щоб проєкт бюджету на 2020 рік надійшов у Раду до 15 вересня, - Разумков. ВIДЕО

Законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік має надійти до Верховної Ради до 15 вересня. Зараз Кабмін працює, щоб встигнути до цього терміну.

Про це на брифінгу в понеділок у Києві заявив голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз готується проєкт бюджету на 2020 рік, він має потрапити до Верховної Ради України до 15 вересня, і зараз саме над цим працюватиме новообраний уряд", сказав Разумков.

Згідно з Бюджетним кодексом України, Кабінет міністрів затверджує і подає в парламент до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145968
 
 
 Топ коментарі
 
Петро Олексійович в неволі буде жити краще, ні ж ми тут усі форумчани на волі разом узязі. Це у випадку якщо у зебіла хвате розуму його посадити, чого, звичайно, не станеться.
Тому не переживайте за Порошенка)
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бггг)))спешат распилить оставшееся -ни Европа,ни США ,судя по их выступлениям,зебобе ничего давать не собираются
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Сколько денег собираетесь заложить в бюджет на содержания велопарка преЗЕдента?
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Більш цікаво скільки грошей буде витрачатись на Пєтью зека у Менскій зоні))
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Петро Олексійович в неволі буде жити краще, ні ж ми тут усі форумчани на волі разом узязі. Це у випадку якщо у зебіла хвате розуму його посадити, чого, звичайно, не станеться.
Тому не переживайте за Порошенка)
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крот. вот ты не обижайся, но когда ты пойдешь освобождать Горловку? Вот честно..прикинь, ты такой весь в камуфляже на броне БМП заходишь в Горловку..для этого просто надо выполнить свой гражданский долг и пойти защищать свою Батькивщину
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Бюджет підготовити нескладно,коли не бажаєш красти звідтіля грощі,як робив Пєтья з Гросєй.
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Кротику, тобі вже з зєлюкіного , тобто, нашого,
бюджету грошеняток наслюнявили?! Ну от чого ви з зєлєй так Україну ненавидіте?
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Сказал кто -,что уголовными делами на казнокрадов будут торговать .Выбивать гроши на пенсии и бюджетников( армию в т ч)
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Рано в этом году . Ещё старый не освоили , а уже новый надо пилить .
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бггг)))спешат распилить оставшееся -ни Европа,ни США ,судя по их выступлениям,зебобе ничего давать не собираются
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lera lera 1142d18b, Ця ситуація пригадала мені бородатий анекдот: " чоловік в барі - швиденько налийте мені, поки не почалось. Бармен налив. Ой, швиденько, швиденько налийте другу, поки не почалось. Бармен налив. Ой, шв... Бармен - заплати за перші дві. Ох... почалось, почалось...
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шо портновскіє наваяют - то зєбобскіє всю зіму кушать будут
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Ну вот. А мы все переживали. Новая команда - добрые.
(хотя бы тем шо не ласкают попов))
Будет и бюджет и дороги(см. пост Юры Голика про Ю. Корею) и все что надо чтобы ссуществовать и не спрашивать о том кто сейчас президент
Мне конечно нравится это, но срачей мало что-то.... У нас как? Если нету срачей = "зрада")
А еще отсюда хочется свалить Кабмін працює, щоб проєкт бюджету на 2020 рік надійшов у Раду до 15 вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 2354
Быстро. Решительно.(шоб кроссовки терялись)
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це будет буджет буджетов, но принимать его надо до 5 сентября, так вернее будет
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Они уже трудятся?.Не дай бог ещё и успеют к сроку..Будет оппозиции время позлопыхательствовать до декабря.
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Ребята! Вы там хоть разберитесь между собой как врать в унисон. А то Премьер говорит что до 15 сентября только с министерствами разберутся, а глава ВР что бюджет будет. Так кто же его пишет?
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