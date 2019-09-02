 Кабмін працює, щоб проєкт бюджету на 2020 рік надійшов у Раду до 15 вересня, - Разумков. ВIДЕО

Про це на брифінгу в понеділок у Києві заявив голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зараз готується проєкт бюджету на 2020 рік, він має потрапити до Верховної Ради України до 15 вересня, і зараз саме над цим працюватиме новообраний уряд", сказав Разумков.
Згідно з Бюджетним кодексом України, Кабінет міністрів затверджує і подає в парламент до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.
Тому не переживайте за Порошенка)
бюджету грошеняток наслюнявили?! Ну от чого ви з зєлєй так Україну ненавидіте?
(хотя бы тем шо не ласкают попов))
Будет и бюджет и дороги(см. пост Юры Голика про Ю. Корею) и все что надо чтобы ссуществовать и не спрашивать о том кто сейчас президент
Мне конечно нравится это, но срачей мало что-то.... У нас как? Если нету срачей = "зрада")
А еще отсюда хочется свалить
Быстро. Решительно.(шоб кроссовки терялись)