 Кабмін працює, щоб проєкт бюджету на 2020 рік надійшов у Раду до 15 вересня, - Разумков. ВIДЕО

Про це на брифінгу в понеділок у Києві заявив голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз готується проєкт бюджету на 2020 рік, він має потрапити до Верховної Ради України до 15 вересня, і зараз саме над цим працюватиме новообраний уряд", сказав Разумков.

Згідно з Бюджетним кодексом України, Кабінет міністрів затверджує і подає в парламент до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.

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