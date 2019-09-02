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Все про:затримання (3005) Росія (19555) школа (694)

 Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Керівництво гімназії в Санкт-Петербурзі запросило на шкільну лінійку співробітників ОМОН, які провели для учнів показове затримання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, силовики проїхали перед учнями на службових автомобілях, провели затримання, а потім поїхали. За словами керівництва школи, виступ силовиків було організовано для того, щоб показати, що вони "не такі погані, як про них кажуть".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Байкалі встановили бюст Путіна "для безпосередніх звернень до гаранта Конституції". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145953
 
   
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зато весело и креативно. что бы знали что с ними будет если будут плохо себя вести Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 3807
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Там они долго падали, бились,мучились, кончилось тем что хозяйка открьіла окно сама
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Их надо изолировать. Они чем-то опасным болеют .
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кстати (или не кстати) рашкиных послов таки косит что-то...неизведанное ))))
////
В больнице в Каире на 69-м году жизни умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко.
Он работал в должности с сентября 2011 года, а также был полномочным представителем в Лиге арабских государств. О причине смерти не сообщается.
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Клясичне питання: "посол перед смертью потел?"
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Та кажуть що щось йому чи сказали, чи спитали, він "вспотел" і помер. Так що," потел"
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"Не такие плохие" , а могли всю линейку о3,14здюлить
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школьники отделались молодой классной руководительницей и двумя старшеклассницами.
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а что ж в школе? надо было ясельных попинать... чтоб с зеленых соплей знали свое место )))
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ну и шо, в нэньке вон клоуны по школьным линейкам шастают и фото никому снимать не дают, и ниче, все нормуль... Российский ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 6014
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А не можна було ще показового розігнати ту лінійку, як несанкціоновану, з застосуванням спецзасобів включно з гумовими кулями та газом. Думаю, що козлорожому це дуже б сподобалося 😕
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минулого року серед школярів було багатенько протестуючих проти путлєра.
то отак взялись дітей залякувати.
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ахахах, показали киздюкам,как они с ними расправятся, чуть что
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У козломордых сегодня по всей рашке празник:

Школьников поселка Новосинеглазово Челябинской области поздравили с 1 сентября песней "Рюмка водки на столе"

https://www.youtube.com/watch?v=ywWiT7_Ohzw
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Новосинеглазово, хотя с таким названием поселка репертуар вполне оправдан Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 5427
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А було ще й таке:
Аттестат в крови,
По бокам конвой,
А меня везут
Под сирены вой...
Группа "Бутырка" провела утренник в детском саду
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Упс... Відео вже видалили. Невже скреповики засоромились?
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Хворі.....на всю голову?........у нас голубів пускають, першачків на руках з дзвіночком носять, вірші.... Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 7772
а там затримання в школі омоном Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 625

Никогда мьі не станем братьями
Не по родине, не по матери
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Випередили.
Там ще спалили (цитую) "украинскую деревню".
Я тепер стурбований долею українського ранчо та українського кішлака Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 3517
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с каждым днём всё глубже и глубже....
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парашний омон - проблема параші.
Ми іще зі своми бєркутастами не розібралися ні за Майдан, ні за 03.03.2018.
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Ось ще порція дичини з-за поребрика та з ОРДЛО:
Рынок рабов в Украине / Зомби атакуют Донбасс / Грымчак получил взятку календариками | Вечер #1/02

Два раби вже в минулому. Тепер - ТРИ раби і бонусом троє робочих
А про українських зомбі-берсеркерів та "молодость в окопах" - слів нема, саме матюччя.
...
"Домик для **********" та "розовой саперной лопаткой по ********" - розірвало на дрібненькі клаптики
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Москалі з обох боків, чого мордва думає що є краще чи гірше москалики, всі однаково непотрібні.
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"....ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке..."

Хворе суспільство - хвора країна.
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Це не хворе суспільство, там нема ні суспільства ні нації, це громадяни компот, а на спеці він бродить, недаремно там євреї чи вірмени звуть себе руськими, а росіяне з Кавказу ріжуть по 20 псевдоруських в тиждень на Москві.
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І знову процитую свій експромт, який напейсав у стилі молодої митіщінської поетеси Світлани Кутузової-Желтової:

Нам смех здоровье удлиняет,
И мы за рашкой ежий день
В бенокль подзорный наблюдаем -
Поржать с неё как слон не лень!

Блинами с каменной лопаты
Взашей там кормят крепостных,
Валежник там цветёт песдатый,
Шо аж захватывает дых!

И стадо петухов якутских
Вздыбает скульптор в неба ввысь...
Паси, расея, в общем гуся -
От нас истошно отъе*ись!

Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 7740
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Немає сечі читати ці філологічні борошна, згадуючи, як ми ялини буревій, картоплю та зітхання Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 1616
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достукалися, вітаю...

цифрова поліцейщина з виходом у кібертоталітаризм

А що там у ПП
2 ч. ·

#законодавча_ініціатива
Объясняю про цифровой концлагерь.
В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:
Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя. Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан! Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам. Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции. (Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).
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Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)
И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.
В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.
Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".
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Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.
А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.
UPD. Вижу, что главное не сказано простыми словами. Ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования. Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий. При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
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Дело не в поиске украденных телефонов - думаю, таким нелепым образом пытаются бороться с телефонными минерами.
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Серйозно? Все одно що запровадити регулярні тотальні обшуки в усіх громадян, "щоб боротися з незаконним обігом наркотиків".
Очевидно ж, що "бороться с телефонными минерами" - це кричуще ґабсурдний привід. Справжня причина - треба встановити тотальний контроль над усіма і кожним.
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Я не писал, что поддерживаю эти нововведения
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Та ви що, я такого не мав на увазі (порядна людина не може це підтримувати). Але ваше припущення про боротьбу з мінерами є, так би мовити, "політичною короткозорістю".
Це може бути хіба що формальним приводом - "просьба отнестись с пониманием, бла-бла-бла".
А справжня причина - тут вже не "бла-бла-бла", а "***-***-***": тотальний контроль та кіберпанк-дистопія.
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Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 8145Российским школьникам наглядно объясняют, что они живут в тоталитарном государстве.
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А в Украине за такое полицейского и засудить могут, кацапам это не понять, да и не поверят они в это.
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Детишек готовят к взрослой жизни. Правильно, пусть уже начинают бояться.
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В останні роки перестройки групи невстановлених хлопців влаштовували такий флешмоб: Стоїть черга в якомусь публічному місці. До якогось непоказного дядечка підходили троє молодиків у цивільному. "Гражданін Ф.И.О"? - "да , ето я". - "Ви задєржани, пройдьомтє" - руки за спину і виводили з приміщення.
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Правильно, чернь малолетняя должна знать Шо с ними будет если бузить начнут Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 9291
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Це стадо гопніків, збірна солянки не сьогодні такі, вони такими були завжди. Потайте події 1933-1939 років. Що вони тут в нас творили. Відкриваються архіви, ті, що залишилися і то паказують страхіття. Куди братися фільмам жахів западних держав. Ось жахи. Цілими ночами працювали ЧК, НКВС. Вся техніка була задіяна на знищення людей. Машини, квриті брезентами, щоб не заляпати в кров, вивозили трупи розстріляних і ховали по лісах. Там працювали трактора і екскаватори.А по містах і селах їздили "чорні воронки" і звозили на розстріл інтелигенцію, вчителів, простих українців.Їх били, гвалтували, вбивали. Олдин капітан за пату днів особисто вбив 1111 українців. Одежу, перед вбивством знімали і їх дружини продавали на базарах. А їх ідеолог сифілітік ленін призивав творити "красний терор". А скільки сралін знищив? Вбивали ні за що. А туди далі катька, петька. А що творив їх фаворит меншиков? Не ліеуйтеся, почитайте і ви зрозумієте, що це не народ, а зброд покидьків. Їх уже ніхто не вилікує, хвороба їх невиліковна.
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Московити знищили культуру всіх народів, які мешеають в Сибірі і Далекому Сході. Вибили шаманів і дивишся на людину, вона має бути з фамілією свого народу, а вона Іванова, Петрова і мова тільки російська. Ще там татари, буряти і чеченці свою мову і культуру знають, а інша части обмосковщені, як народ знищені. Прості і бідні яничари.
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