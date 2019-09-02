 Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, силовики проїхали перед учнями на службових автомобілях, провели затримання, а потім поїхали. За словами керівництва школи, виступ силовиків було організовано для того, щоб показати, що вони "не такі погані, як про них кажуть".
11793 70
"Дивіться, що роблять за прапор Російської Федерації", - на мітингу в Санкт-Петербурзі одного з учасників вдалося захистити від ОМОНу. ВIДЕО
Пікети проти російської агресії щодо України відбулися в Санкт-Петербурзі. ФОТОрепортаж
"Да, за#бись, наверное, там сейчас", - пожежа на споруджуваному криголамі "Віктор Черномирдін" в російському Санкт-Петербурзі. ВIДЕО
Під Санкт-Петербургом вибухнув завод піротехніки. Загинуло 2 людини. ВIДЕО
"Народжуй м'ясо": активістки під військкоматом у Санкт-Петербурзі провели акцію із "закривавленими" згортками. ФОТО
////
В больнице в Каире на 69-м году жизни умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко.
Он работал в должности с сентября 2011 года, а также был полномочным представителем в Лиге арабских государств. О причине смерти не сообщается.
...
Чомусь згадав відео - індійський письменник під час конференції раптово помер зі спецефектами
то отак взялись дітей залякувати.
Школьников поселка Новосинеглазово Челябинской области поздравили с 1 сентября песней "Рюмка водки на столе"
https://www.youtube.com/watch?v=ywWiT7_Ohzw
Аттестат в крови,
По бокам конвой,
А меня везут
Под сирены вой...
Группа "Бутырка" провела утренник в детском саду
а там затримання в школі омоном
Никогда мьі не станем братьями
Не по родине, не по матери
Там ще спалили (цитую) "украинскую деревню".
Я тепер стурбований долею українського ранчо та українського кішлака
Ми іще зі своми бєркутастами не розібралися ні за Майдан, ні за 03.03.2018.
Рынок рабов в Украине / Зомби атакуют Донбасс / Грымчак получил взятку календариками | Вечер #1/02
Два раби вже в минулому. Тепер - ТРИ раби і бонусом троє робочих
А про українських зомбі-берсеркерів та "молодость в окопах" - слів нема, саме матюччя.
...
"Домик для **********" та "розовой саперной лопаткой по ********" - розірвало на дрібненькі клаптики
Хворе суспільство - хвора країна.
Нам смех здоровье удлиняет,
И мы за рашкой ежий день
В бенокль подзорный наблюдаем -
Поржать с неё как слон не лень!
Блинами с каменной лопаты
Взашей там кормят крепостных,
Валежник там цветёт песдатый,
Шо аж захватывает дых!
И стадо петухов якутских
Вздыбает скульптор в неба ввысь...
Паси, расея, в общем гуся -
От нас истошно отъе*ись!
цифрова поліцейщина з виходом у кібертоталітаризм
А що там у ПП
2 ч. ·
#законодавча_ініціатива
Объясняю про цифровой концлагерь.
В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:
Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя. Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан! Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам. Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции. (Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).
И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.
В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.
Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".
А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.
UPD. Вижу, что главное не сказано простыми словами. Ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования. Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий. При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
Очевидно ж, що "бороться с телефонными минерами" - це кричуще ґабсурдний привід. Справжня причина - треба встановити тотальний контроль над усіма і кожним.
Це може бути хіба що формальним приводом - "просьба отнестись с пониманием, бла-бла-бла".
А справжня причина - тут вже не "бла-бла-бла", а "***-***-***": тотальний контроль та кіберпанк-дистопія.