 Російський ОМОН провів показове затримання на шкільній лінійці в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, силовики проїхали перед учнями на службових автомобілях, провели затримання, а потім поїхали. За словами керівництва школи, виступ силовиків було організовано для того, щоб показати, що вони "не такі погані, як про них кажуть".

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