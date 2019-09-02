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 Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань. ВIДЕО

Представників ЗМІ більше не пускатимуть на засідання уряду, а власне засідання відбуватимуться у закритому режимі.

Про це на першому засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, спілкування з журналістами буде відбуватися після засідань.

З огляду на це рішення, журналістів попросили покинути зал засідань. "Шановні колеги журналісти, я вдячний, що ви прийшли, але ми поспілкуємося з вами після засідання через годину", - сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну

Таке рішення прем'єр пояснив тим, що засідання Кабміну не повинні бути місцем для піару, А також тим, що зараз країна живе в режимі ведення бойових дій, що вимагає мінімального розголошення інформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145925
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно. Деньги любят тишину. Особенно бюджетные...
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Кстатє пишет нам новий менистр образования. 9 ошибок в одном абзаце....

Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань - Цензор.НЕТ 6808
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ібо нє хрєн всьо ужє сдєлалі всє свабодни Заседания нового Кабмина не шоу и будут закрытыми для СМИ, - Гончарук попросил журналистов покинуть зал заседаний - Цензор.НЕТ 816
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От чего так развизжались, а, поросЕнки? Страшно? Понимаю, неизвестность для вас ещё страшнее. Запасайтесь подгузниками.
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Та ще встигнуть свої побрихеньки написати, язиком лопотати , не плуга перти, нас інтересують конкретні справи.
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Шоу не буде. Буде клоунада. Всім зєбібобікам заброньовані перші ряди біля арени балагану і гарантуються неповторні враження від перегляду цієї вистави маріонеток.
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