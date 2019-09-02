 Аваков і Шуфрич - "потрібні люди" в новій системі влади. ВIДЕО

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Нагадаємо, 27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник "Опозиційного платформи - За життя" Нестор Шуфрич. На знак протесту, "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова.

Як повідомлялося раніше, 29 серпня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував на пост міністра внутрішніх справ кандидатуру чинного глави відомства Арсена Авакова. Нардепи підтримали його кандидатуру й Аваков увійшов до нового Кабінету міністрів. Напередодні кілька сотень людей мітингували під Офісом президента з вимогою відставки глави МВС Арсена Авакова.