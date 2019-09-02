 Аваков і Шуфрич - "потрібні люди" в новій системі влади. ВIДЕО

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Нагадаємо, 27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник "Опозиційного платформи - За життя" Нестор Шуфрич. На знак протесту, "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова.
Як повідомлялося раніше, 29 серпня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував на пост міністра внутрішніх справ кандидатуру чинного глави відомства Арсена Авакова. Нардепи підтримали його кандидатуру й Аваков увійшов до нового Кабінету міністрів. Напередодні кілька сотень людей мітингували під Офісом президента з вимогою відставки глави МВС Арсена Авакова.
Крімі того, прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження щодо Рябошапки з приводу незаконного збагачення.
Президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ , что заместитель главы его офиса РУСЛАН РЯБОШАПКАрассматривается как один из кандидатов НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА Украины.
СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.
СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ
Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.
(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?
У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. ДЕТИ ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
Кабмін незабаром теж поміняють,
Але принцип призначення на ключові посади представників лише одної з меншин буде збережений незалежно від партійного уподобання..
Тьху, пля... "Здобули" !!
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Ну шо за брєд? - Цих панів шо, призначали за якоюсь окремою процедурою від інших призначенців? Звісно, що це все політика, і були певні політичні домовленості, - так само, як і щодо всіх інших кандидатів на посади. Раніше, наприклад, - за попередньої влади Порошенка йому був потрібен Медведчук, але з цього, чомусь, ніхто з журналістів не робив настільки узагальнено-критичних висновків. Принаймні, я таких не пам'ятаю. )))