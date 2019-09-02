EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  12229  120
Все про:Аваков (1228) ВР (5533) Зеленський (2576) Кабмін (3057) Шуфрич (210) Братущак (26)

 Аваков і Шуфрич - "потрібні люди" в новій системі влади. ВIДЕО

Те, як призначали Арсена Авакова головою Міністерства внутрішніх справ і Нестора Шуфрича -комітету з питань свободи слова, дає підстави говорити, що це потрібні люди для структури влади президента Володимира Зеленського.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, 27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник "Опозиційного платформи - За життя" Нестор Шуфрич. На знак протесту, "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова.

Як повідомлялося раніше, 29 серпня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував на пост міністра внутрішніх справ кандидатуру чинного глави відомства Арсена Авакова. Нардепи підтримали його кандидатуру й Аваков увійшов до нового Кабінету міністрів. Напередодні кілька сотень людей мітингували під Офісом президента з вимогою відставки глави МВС Арсена Авакова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145907
 
   
 Топ коментарі
 
авакав потрібний для захисту нової влади від Майдану.
Та скотина не вагатиметься і одразу накаже розстрілювати.
з Сашка Білого він почав, хто знає скількох ще прибрав.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
да ладно, она всегда такой была . Тоже открыл истину.
 показати весь коментар
 
 
Радник Зеленського Руслан Рябошапка більше року працював в НАЗК, не пройшовши перевірку на люстрацію.
Крімі того, прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження щодо Рябошапки з приводу незаконного збагачення.
Президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ , что заместитель главы его офиса РУСЛАН РЯБОШАПКАрассматривается как один из кандидатов НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА Украины.

СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.

СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ

Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.

(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?

У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. ДЕТИ ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
 показати весь коментар
 
 
Аваков же не будет сам , своими руками, нарушать закон, ведь почти все делают подчиненные, которых он прикрывает . И суть не в личности министра, а в Украине нужно выполнять приказ начальства , даже нарушая при этом закон, иначе идешь к частнику работать.
 показати весь коментар
 
 
Меня многодневная непижженность Нестора тоже как-то нпрягает. Его, я думаю, тоже.)
 показати весь коментар
 
"Аваков и Шуфрич - "нужные люди" в новой системе власти." - Аваков и Шуфрич из старой системы власти и они не изменились.
 показати весь коментар
 
 
Срали на Петю всеми жопами, а оказались все сами в дерьме!
 показати весь коментар
 
 
та тому ж і срали, що дуже хотіли щоб не було Пєті. І насамперед хотів цього *****. А каламойський ***** в цьому питанні допоміг (((
 показати весь коментар
 
 
Также есть информация, что авакова через пол года поменяют, так что не стоит преждевременно усыра**ся.
 показати весь коментар
 
ага. поусирайтесь лише півроку... а потім ще півроку, а потім ще.. І так приблизно наступні 5 років.
 показати весь коментар
 
А що там про Шуфрича чутно, а може і про інших нових слуг, вони як там, ще довго планують слугувати?
 показати весь коментар
 
Бред. Типа Авакова оставили, потому что не было фаховой замены. Зато в СБУ и Министерстве обороны фаховые ))
 показати весь коментар
 
 
Сьор23
Кабмін незабаром теж поміняють,
Але принцип призначення на ключові посади представників лише одної з меншин буде збережений незалежно від партійного уподобання..
 показати весь коментар
 
все сепарське отродье "потрібне"....
Тьху, пля... "Здобули" !!
 показати весь коментар
 
 
аваков має таке ж відношення до поліції, як і наприклад, о балету чи оперетти.. Він не фаховий спеціаліст. Хапуха-бізнесмен.. А оно, дивіться, як присмоктався. Не відірвеш. Шо воно взагалі робить на посаді голови МВС..!! У 14-му був, типу, тимчасвий, поки не знайдуть гідну кандидатуру, на цю посаду а тепер, бач, і новим "борцунам" з корупцією знадобився..
 показати весь коментар
 
 
Для Михо - карлсона "посада" будет ??? ну что бы весь цирк клоунами набить до потолка ??
 показати весь коментар
 
 
Те, як призначали Арсена Авакова головою Міністерства внутрішніх справ і Нестора Шуфрича -комітету з питань свободи слова, дає підстави говорити, що це потрібні люди для структури влади президента Володимира Зеленського.

*************
Ну шо за брєд? - Цих панів шо, призначали за якоюсь окремою процедурою від інших призначенців? Звісно, що це все політика, і були певні політичні домовленості, - так само, як і щодо всіх інших кандидатів на посади. Раніше, наприклад, - за попередньої влади Порошенка йому був потрібен Медведчук, але з цього, чомусь, ніхто з журналістів не робив настільки узагальнено-критичних висновків. Принаймні, я таких не пам'ятаю. )))
 показати весь коментар
 
Нечего теперь ждать хорошего и от нового правительства, раз уж там этот чёрт аваков с шуфричем. Ну где же зе твоё обещание, что будут лишь только новые люди, а??? Народ верил тебе, всем твоим словам, а ты предал их.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору