 Місцеві вибори мають відбутися на базі нового адміністративно-територіального устрою, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками уряду, парламенту і правоохоронців у понеділок у Києві.
"Невідкладне завершення процесу децентралізації, серед іншого внесення змін до Конституції, передача реальної влади, ресурсів і фінансів на місця, завірення секторальної децентралізації ... Визначити остаточні правила формування державного адміністративно-територіального устрою, закріпити межі кожної адміністративно-територіальної одиниці, завершити об'єднання територіальних громад, реформувати місцеві органи виконавчої влади, які серед іншого будуть контролювати законність рішень новостворених органів місцевого самоврядування. Провести місцеві вибори на новій адміністративно-територіальній основі", - заявив президент.
Також він визначив термін проведення місцевих виборів - 2019-2020 роки.
Зеленський також доручив прийняти нову стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки.
Ситуация ему должна
Выборы ему тоже что-то должны
Санкции должны
Встречи должны
А ЛИЧНО ОН КОМУ-ТО ЧТО-ТО ДОЛЖЕН ?
Порошенко говорил "Ми повинні"
и ему поверят
Ты б ещё про космос прилепила для верности, чтоб всем было понятно, что в дурдомах при пэце провели инет.
И эта Лера ещё и кого- то обзывает идиотами)))
На квартиру отдельную копишь?))
Человек с ценником, не выдумывай)
для верности ?
кокое все красивое
кокое небо синее...
кокое солнце желтое
ко-ко ко-ко-коро-ко-ко