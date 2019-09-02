EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  3639  46
Все про:Зеленський (2576) місцеві вибори (83)

 Місцеві вибори мають відбутися на базі нового адміністративно-територіального устрою, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський очікує проведення місцевих виборів на новій адміністративно-територіальній основі в 2019-2020 роках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками уряду, парламенту і правоохоронців у понеділок у Києві.

"Невідкладне завершення процесу децентралізації, серед іншого внесення змін до Конституції, передача реальної влади, ресурсів і фінансів на місця, завірення секторальної децентралізації ... Визначити остаточні правила формування державного адміністративно-територіального устрою, закріпити межі кожної адміністративно-територіальної одиниці, завершити об'єднання територіальних громад, реформувати місцеві органи виконавчої влади, які серед іншого будуть контролювати законність рішень новостворених органів місцевого самоврядування. Провести місцеві вибори на новій адміністративно-територіальній основі", - заявив президент.

Також він визначив термін проведення місцевих виборів - 2019-2020 роки.

Читайте також: Зеленський доручив Кабміну провести "кадрове перезавантаження" найбільш корупційних держорганів до кінця року

Зеленський також доручив прийняти нову стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145904
 
   
 Топ коментарі
 
А этот все кресла делит,надо же везде своих посадить ,пока рейтинг окончательно не рухнул.Через полгода уже не скажешь что это Порошенко во всем виноват.
 показати весь коментар
 
Экономика ему должна
Ситуация ему должна
Выборы ему тоже что-то должны
Санкции должны
Встречи должны

А ЛИЧНО ОН КОМУ-ТО ЧТО-ТО ДОЛЖЕН ?
 показати весь коментар
 
Ось проведуть ще одні вибори і как вазьмуцца, как вазьмуцца... Трєпєшші врах!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Экономика ему должна
Ситуация ему должна
Выборы ему тоже что-то должны
Санкции должны
Встречи должны

А ЛИЧНО ОН КОМУ-ТО ЧТО-ТО ДОЛЖЕН ?
 показати весь коментар
 
 
да не если анализировать Заголовки и не обращатьна фамилию Зеленский то на многих вполне ранее стояла фамилия Порошенко..так вот вопрос а нафига одно твердое Г меняли на жидкое Г...??????????????? Местные выборы должны состояться на базе нового административно-территориального устройства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4552
 показати весь коментар
 
 
а вот не надо.

Порошенко говорил "Ми повинні"
 показати весь коментар
 
 
Моя страна, мой народ....моя фирма, мои рабы-сотрудники дякуйлы.........Вот это Поросенко
 показати весь коментар
 
то, что Украина - не твоя страна, мы все знаем.
 показати весь коментар
 
 
ты или всё понял, или тупое....это твой шеф Поросенко вещал с ТВ.
 показати весь коментар
 
Володька быстрый ,как электровеник.Наверное не вкурсе, что обьединение территориальных громад является добровольным.Или Володька не юрист? Местные выборы должны состояться на базе нового административно-территориального устройства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3213
 показати весь коментар
 
 
та сделают, "сказали в морг,значит в морг" Местные выборы должны состояться на базе нового административно-территориального устройства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8910
 показати весь коментар
 
 
ета шо жє палучаєтца новиє рєспублікі узаконят і создадут новиє
 показати весь коментар
 
 
Да ******* вы своими выборами ЗЕленноиды!!! давайте работать начинайте уже, БАЛАБОЛЫ!!!!
 показати весь коментар
 
 
Ось проведуть ще одні вибори і как вазьмуцца, как вазьмуцца... Трєпєшші врах!
 показати весь коментар
 
 
Ты шо разве не понимаешь, что Порошенко не дает хлопцам работать? Этот мародер так глубоко пустил свои корни, что зеленскому даже пришлось с велосипеда пересесть на внедорожник. Видиш, что Петр Алексеевич даже не собирается успокаивать?
 показати весь коментар
 
 
А этот все кресла делит,надо же везде своих посадить ,пока рейтинг окончательно не рухнул.Через полгода уже не скажешь что это Порошенко во всем виноват.
 показати весь коментар
 
 
Тогда пусть на себя и пеняют,каждый народ заслуживает свое правительство.Порошенко миллиардер, он с голоду не помрет .
 показати весь коментар
 
 
Йо-хо-хо.... Децентрализация не интересна новой власти. Видать, много денег уходит из Киева в регионы. Отмывать сложновато. А так на месте рааааз, и ополовинил.
 показати весь коментар
 
 
Ну и при чем здесь децентрализация ?
Ты б ещё про космос прилепила для верности, чтоб всем было понятно, что в дурдомах при пэце провели инет.
 показати весь коментар
 
 
может ты,зебобик,еще спросишь что общего меж аваковым и легализацией игрального бизнеса ?хотя спросишь - что с вас идиотов взять Местные выборы должны состояться на базе нового административно-территориального устройства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7447
 показати весь коментар
 
 
'Игральный бизнес'?? Круто))
И эта Лера ещё и кого- то обзывает идиотами)))
 показати весь коментар
 
 
Кто это тебя? Мама или жена?
На квартиру отдельную копишь?))
 показати весь коментар
 
В каком смысле? Ты бредишь что ли?
Человек с ценником, не выдумывай)
 показати весь коментар
 
зачем ты космос прилепила ?

для верности ?
 показати весь коментар
 
 
***
кокое все красивое
кокое небо синее...
кокое солнце желтое
ко-ко ко-ко-коро-ко-ко
 показати весь коментар
 
Це про федералізацію, чи як? " Определить окончательные правила формирования государственного административно-территориального устройства, закрепить границы каждой административно-территориальной единицы, завершить объединение территориальных громад, реформировать местные органы исполнительной власти, которые среди прочего будут контролировать законность решений новосозданных органов местного самоуправления. Провести местные выборы на новой административно-территориальной основе"
 показати весь коментар
 
 
Это посягательство насильственно изменить Конституцию Украины.
 показати весь коментар
 
это легализация лднр..))) приехали. как изящно впаривают..)))
 показати весь коментар
 
 
Щоб хАхлів-малоросів не нервувати, замість автономії бамбаса, поділимо ВСЮ Україну на нові адміністративно-територіальні одиниці
 показати весь коментар
 
 
это твоя фантазия, про легализацию лугандона, ты принимай успокоительное на ночь...и днем тоже можешь помогает от глюков.
 показати весь коментар
 
Значит слухи подтверждаются - будут легализовывать "республики".
 показати весь коментар
 
 
,,,сценарий сей писал рашист,тот что насилует Укрину- страну, ну и для сценария сего ,он проплати ,да и избрал "слугу"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору