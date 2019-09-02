 Місцеві вибори мають відбутися на базі нового адміністративно-територіального устрою, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками уряду, парламенту і правоохоронців у понеділок у Києві.

"Невідкладне завершення процесу децентралізації, серед іншого внесення змін до Конституції, передача реальної влади, ресурсів і фінансів на місця, завірення секторальної децентралізації ... Визначити остаточні правила формування державного адміністративно-територіального устрою, закріпити межі кожної адміністративно-територіальної одиниці, завершити об'єднання територіальних громад, реформувати місцеві органи виконавчої влади, які серед іншого будуть контролювати законність рішень новостворених органів місцевого самоврядування. Провести місцеві вибори на новій адміністративно-територіальній основі", - заявив президент.

Також він визначив термін проведення місцевих виборів - 2019-2020 роки.

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Зеленський також доручив прийняти нову стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки.