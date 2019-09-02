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Все про:Миколаївська область (403) похорон (675) Ян Осока (767) 36 окрема бригада морської піхоти (46)

 Миколаївщина попрощалася з морпіхом 36-ї бригади Сергієм Савіновим, убитим снайпером окупантів під Водяним. ВIДЕО

У неділю, 1 вересня, в селі Мар'ївка Баштанського району Миколаївської області поховали морпіха 36 бригади Сергія Савінова (Сава), який загинув у районі селища Водяне Волноваського району Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ з боку окупованого села Ужівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Миколаїв.

Сергій Савінов народився 02.11.1995 у селі Іллічівка (нині - Іванівка) Братського району Миколаївської області. Жив у Мар'ївці.

У 2015-му був призваний на строкову службу, після закінчення якої Савінов підписав контракт із Військово-Морськими силами. Служив спочатку на посаді стрільця-санітара в 36-й ОБрМП, а потім став командиром відділення. Захоплювався військовою тематикою, спортом і туризмом.

У Героя залишилася мати.

Миколаївщина попрощалася з морпіхом 36-ї бригади Сергієм Савіновим, убитим снайпером окупантів під Водяним 01

Також читайте: Загиблого від кулі снайпера морпіха 36-ї бригади Сергія Савінова поховають 1 вересня на Миколаївщині

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145902
 
 
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Похоже, под Водяным работает снайперская группа РФ. Надеюсь, наш ответ не заставит себя долго ждать
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Что -то с безопасностью в 36 бригаде морской пехоты не так.Сегодня опять прикомандированного убили.Я понимаю,по ту сторону -скоты, но и нашим надо выводы делать,а то перпебьют ,как мух.Может командира бригады поменять,если подчинённых не может защитить?
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Царство небесне, вічна пам'ять Герою, щирі співчуиия його рідним.
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Я так розумію, що по кожному факту вбивства нашого героя порушується кримінальна справа і при пересіченні лінії розмежування проводиться опитування чи допрос потенційних вбивць? Чи нацполіція і ДБР зайняті іншими справами?
Горіти вам у пеклі ненависні московити і їх посібники - поліцах!
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