 Миколаївщина попрощалася з морпіхом 36-ї бригади Сергієм Савіновим, убитим снайпером окупантів під Водяним. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Миколаїв.

Сергій Савінов народився 02.11.1995 у селі Іллічівка (нині - Іванівка) Братського району Миколаївської області. Жив у Мар'ївці.

У 2015-му був призваний на строкову службу, після закінчення якої Савінов підписав контракт із Військово-Морськими силами. Служив спочатку на посаді стрільця-санітара в 36-й ОБрМП, а потім став командиром відділення. Захоплювався військовою тематикою, спортом і туризмом.

У Героя залишилася мати.

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