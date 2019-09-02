 Українська сторона починає будувати міст у Станиці Луганській, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів у понеділок у Києві.
Відео 112
"Є перемоги і досягнення: демонтували нарешті на окупованій частині Станиці Луганської міст, тому я вітаю нашу групу, яка займалася стратегічно пріоритетним питанням, і починаємо будувати міст у Станиці Луганській", - заявив президент.
Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, станом на 09.00 українська сторона почала демонтаж останньої фортифікаційної споруди, розташованої в районі КПВВ "Станиця Луганська", і готова до початку відновлювальних робіт на зруйнованій ділянці моста.
Станица это точка на этой линии в глухом углу
а якщо завтра випустять снаряди і загине все бригада відкупишся квартирами?
"2 сентября в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3145825
Чим інакше пояснити такий прогин ЗЕ перед кацапами?
Зебуїни сподівалися, що пуцін буде з ними все по чесному домовлятися, та не врахували, що пуцін = *****.
так, биндёровцам пора собирать чемоданы!....
Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК
02.09.19 12:27
Украинская сторона начинает строить мост в Станице Луганской, - Зеленский.
дно
ахахаха
?
Зеленский анонсировал строительство моста в Станице Луганской. По словам главы государства, его могут построить за неделю.Сейчас строительство отложили, чтобы дать боевикам время демонтировать бетонные конструкции, на что им нужно около 8−10 дней. По словам Зеленского, они подождут восемь дней и начнут строить мост.
----
зеля киздун
Толя: Папа, а на том бєpєгу наші?
Опанас (зловісно): Там кацапи…
То навіщо для кацапів будувати моста?