 Українська сторона починає будувати міст у Станиці Луганській, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів у понеділок у Києві.

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"Є перемоги і досягнення: демонтували нарешті на окупованій частині Станиці Луганської міст, тому я вітаю нашу групу, яка займалася стратегічно пріоритетним питанням, і починаємо будувати міст у Станиці Луганській", - заявив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, станом на 09.00 українська сторона почала демонтаж останньої фортифікаційної споруди, розташованої в районі КПВВ "Станиця Луганська", і готова до початку відновлювальних робіт на зруйнованій ділянці моста.

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