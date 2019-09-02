 Ураган Доріан досяг Багамських островів. Пориви вітру сягають 320 км/год. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікують відео руйнівної стихії. На кадрах видно пошкоджені або повністю зруйновані будинки, вирвані з корінням дерева, розбиті й перекинуті автомобілі, затоплені вулиці.

Нагадаємо, що урагану Доріан присвоєна найвища, п'ята, категорія, і він продовжує посилюватися, пориви вітру сягають вже 320 км/год. Через наближення урагану президент США Дональд Трамп скасував візит до Польщі, де мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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