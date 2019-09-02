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Все про:погода (486) США (5336) ураган (50)

 Ураган Доріан досяг Багамських островів. Пориви вітру сягають 320 км/год. ВIДЕО

Ураган Доріан досяг Багамських островів і продовжує рухатися в бік американського узбережжя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікують відео руйнівної стихії. На кадрах видно пошкоджені або повністю зруйновані будинки, вирвані з корінням дерева, розбиті й перекинуті автомобілі, затоплені вулиці.

Нагадаємо, що урагану Доріан присвоєна найвища, п'ята, категорія, і він продовжує посилюватися, пориви вітру сягають вже 320 км/год. Через наближення урагану президент США Дональд Трамп скасував візит до Польщі, де мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США готують до евакуації 830 тисяч жителів через ураган Доріан. Трамп закликав молитися

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145863
 
 
 Топ коментарі
 
Естественно!!! Ведь все, что с нами случается хорошее - это заслуга зеленского. А все что случается плохое - это Порошенко виноват!!!
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Да с географической точки зрения вы живёте в райском уголке, ни тайфунов, ни торнадо, ни землятресений, в США практически нет штата где бы не было каких-то стихийных бедствий. Нет практически и никаких опасностей для человека от животного мира в Украине, а у нас кроме медведей и волков, и ядовитые змеи и ядовитые пауки и скарпионы и даже ядовитая трава.
Вспоминаю украинский чернозём где местами глубиной более полуметра, а мы здесь землю в магазине покупаем. И после всего думаю, ну как это так получается что в таких ужасных условия эта страна себя да ещё и пол мира кормит? А в Украине где зерно брось и оно само прорастёт, палку в землю втыкни и виноград вырастит, и такая жопа. Парадокс не так-ли?
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Хорошо, что у нас такого нету. Так что мы еще не плохо живем, в относительно умеренной климатической зоне!
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Хорошо, что у нас такого нету. Так что мы еще не плохо живем, в относительно умеренной климатической зоне!
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благодаря Зе ,да?
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Естественно!!! Ведь все, что с нами случается хорошее - это заслуга зеленского. А все что случается плохое - это Порошенко виноват!!!
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На нём, родимом, всё держится! Ураган Доріан досяг Багамських островів. Пориви вітру сягають 320 км/год - Цензор.НЕТ 974 Здоровья этому чёрту!
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В статті про катастрофу на іншому континенті , а прихильники порошенка з прихильниками зеленського продовжують чубитись.
Люди, що з вами? Вас ху№ло покусало?
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Результат усилий путлера: разъеденить и ослабить противника.
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канешна будет. Планету засрали это факт. Но не скоро. Нам с тобой на наш век хватит жизни без катаклизмов. А вот делям или внуткам - не факт!
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Наше государство в целом имеет очень выгодные условия почти во всех аспектах. Только вот людской капитал в основном состоит из *********, к сожалению. Аж дух захватывает, если представить, чего мог бы добиться, к примеру, тот же еврейский народ, если бы его расселили на территории нашей страны.
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ты шутишь
а кто здесь командует?
а кто живет?
все остальные выживают
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та там обічная махровая юдофобия, шо там понимать
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Так у нас же еврейский народ на всех руководящих должностях и при власти всегда. Что-то не спешат они цветущую Украину строить
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Нет настроения шутковать на тему этих глупостей. Список премии Нобеля глянь - там больше половины прямые или косвенные евреи.
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все кошерно - самі гроші друкують, самі собі премії роздають
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Да с географической точки зрения вы живёте в райском уголке, ни тайфунов, ни торнадо, ни землятресений, в США практически нет штата где бы не было каких-то стихийных бедствий. Нет практически и никаких опасностей для человека от животного мира в Украине, а у нас кроме медведей и волков, и ядовитые змеи и ядовитые пауки и скарпионы и даже ядовитая трава.
Вспоминаю украинский чернозём где местами глубиной более полуметра, а мы здесь землю в магазине покупаем. И после всего думаю, ну как это так получается что в таких ужасных условия эта страна себя да ещё и пол мира кормит? А в Украине где зерно брось и оно само прорастёт, палку в землю втыкни и виноград вырастит, и такая жопа. Парадокс не так-ли?
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Украинский правящий класс слишком глуп и продажен.
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Хм, скажу не своими словами - каждый народ заслуживает своих правителей.
Правители не сваливаются с нема, а приходят из того же народа.
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Категорически нет.
Человечество мало изменилось со времён фараонов. Оно, как и тогда, на 90% подвержено банальной пропаганде. Если из каждого утюга, холодильника и газонокосилки пять лет орать что "Порошенко всё украл", "мальдивский вор", "мародёры, корыто, не нажрутся" - население проголосует за того кого рекламирует телевизор. Например, за весёлого парня на велосипеде. Или за козу с барабаном. В зависимости от того: про кого из них (парня или козу) будет снят телесериал.
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С 2014-го по 2019-й годы средства массовой информации Украины совершили грандиозную диверсию против государства и народа страны. Они провели чудовищную по своему масштабу кампанию лжи и клеветы против действовавшего Президента страны. Лично я считаю что необходимо уголовное расследование деятельности таких СМИ как телеканалы 1+1, NewsOne, Inter и им подобных. Между свобой слова и клеветой существует очень чёткая грань; и эти негодяи обязаны ответить именно за клевету, потому что их деятельность нанесла такой урон государству, который неизвестно можно ли будет компенсировать хотя бы частично.
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Обратно же спорить не буду на счёт того что произошло в Украине, потому как сам считаю что была совершена большая ошибка украинцами. Особенно отдав столько власти в руки одному человеку (даже пуйло столько добровольно не получил). Но были совершены роковые ошибки бывшим президентом и его кабинетом, и в конечном итоге получилось что получилось.
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Какие роковые ошибки совершил Порошенко ? Назовите, пожалуйста.
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Агрессию россии не называть каким-то АТО, и соответственно принимать решения как к стране агрессору. Вместо этого дипломатические отношения никак не пострадали, бизнес только шёл в гору. В стране не провели чистку / люстрацию. Слабая борьба с коррупцией и т.д
Оставшиеся проросийские средства массовой информации и политике в Украине и привели народ к такому результату.
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Ты зря тратишь своё время. Это персонаж отбитый на голову.
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Конечно, назвать нужно было именно АТО. Иначе по украинской территории до Киева и Львова поехали бы российские танки.
Дипотношения вообще практически прекратились; послов не было и нет; единственным звеном связи был Медведчук.
А по поводу экономических связей - скажите, чем Порошенко заправил бы танки, БТРы, тепловозы, теплоходы, грузовики, автобусы, если не "белорусской" соляркой ? Или вы считаете что он должен был оставить армию небоеспособной, а население без продуктов питания ? Без топлива - всё встанет.
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Можно оправдывать это как угодно, но воюющие страны на которые нападают так не ведут себя с противником (может найдёте примеры?). А теперь с оставшимися пророссийскими телевидением и политиками в Украине попробуйте разьяснить обратное.
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Вы так и не ответили на вопрос: чем Порошенко должен был заправить танки, и как вообще воевать практически несуществующей армией против страны у которой 10 тысяч ядерных боеголовок.
Заметьте: всемирная "честность" и "справедливость" - это эфемерные понятия. Побеждает самый хитрый и упорный. Потому Украина тогда победила, в практически безнадёжной ситуации.
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Смешной человек. На то он и был президентом чтобы находить выходы из сложившихся обстоятельств. Раз не нашёл, значит и не справился.
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Справился. С полного нуля воссоздана боеспособная армия. Страна потеряла сравнительно небольшую часть территории, хотя могла потерять 100%.
Вот с атакой со стороны СМИ - не справился. Слишком мощные силы были задействованы.
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Ты не улавливаешь мою мысль. Я и не говорю что он вообще ничего не сделал (судить его вообще считаю величайшей глупостью). Только вот те ошибки которые были упущены и сказались на его провале на выборах, а я их уже назвал.
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Он не совершил никаких ошибок. Политика - искусство возможного.
Провал на выборах, как я уже сказал - результат действий антиукраинских СМИ, больше ничей.
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По поводу пропаганды спорить не буду, Но ведь американцы как-то построили свою страну за 243 года (не тысячу, и даже не 500) которая стала передовой и пока ещё самой влиятельной в мире. Народ построил, не инопланетянине. Значит менталитет другой, другое отношение ко всему что позволяет приходить к успеху. Учиться надо у американцев, не каптировать как в 90х всякую херню, а как построить общество, результативное и главное успешное общество.
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Вас тоже можно "развести", к сожалению. Например, продвинуть на должность Президента человека, имеющего опыт "community organiser", и никакого опыта государственного управления. И на этой должности он пробыл восемь лет; Америка, честно говоря, топталась на месте, в то время как Китай стремительно развивался. Просто у вас в политической системе встроен, на такие крайние случаи, механизм защиты: коллегия выборщиков. Большинством победила Хиллари Клинтон, но система сработала в сторону здравого смысла, и Президентом стал Трамп. В Украине такого механизма защиты государства от массированного наезда враждебной пропаганды не существует.
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Не совсем так (это так кажется со стороны человеку не совсем осведомлённому во внутренних делах США). Так совпало что обе партии выставили наихудших кандидатов. Трам выиграл не потому что большинство избирателей его хотели, а потому что слишком многие были недовольны Клинтоншой. Что-то наподобие что произошло в Украине. Только разница в том что в США достаточно демократических институтов чтобы уберечься от ошибки выбранного президента. А в Украине ещё непонятно что получится когда вся власть оказалась в одних руках а демократических инстетутов котрые были бы проверены временем ещё нет.
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Не будем спорить; я лишь просто перечислил события фактологически.
В Украине, очевидно, нынешняя власть пришла с массой нарушений Конституции и других законов, и в её привод к власти замешано масштабное иностранное финансирование (если вскрыть источники финансирования "Центра Разумкова", то этот парень точно подпадёт под статью 111-ю УК).
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Обьединенные эмираты 50 лет тому назад жили в палатках и вокруг были одни пески,а сейчас построили оазис,искуственные озёра,народ обеспечен,а в россии,имея такие несметные богатства, газ нефть алмазы,золото, в республике Саха.Тюмени и других регионах,подавляющая масса населения живет в нищете,в развалюхах,которым уже по 100 лет,без дорог,туалетов и много другого. Чем это обьяснить.?
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Парадокс? Так ты уважаемый рассказывая про природу и какие штаты бедненькие,а Украина богатая на чернозем забываешь то, что США граничит лишь с Канадой и Мексикой, в то время как Украина расположена в центре геополитических интересов и имеет с неадекватной рашой 2тыс. км. сухопутной границы ты хоть представляешь сколько это? Вам бы вместо Канады рашу в соседи и чернозем, а нам Канаду и ваш грунт.
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Я думаю лет 100 назад вместо мексиканцев разместить бы рядышком со штатами дедушку Алоизыча - "всемирные кормильцы" бы имели довольно бледный вид на сегодня.
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Поганому танцюристу ноги заважають. раша з'явилась лише 300 років тому. он польща мала кородни з раше. і воювала і існує як країна вже більше 1000 років в різних формах.
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Одним із найбільш небезпечних в Україні був смерч 20 липня 1987 року в селі Шельвів Локачинського району Волинської області. Тоді загинуло чотири людини, 30 постраждало. Було пошкоджено більшу половину будинків у селі - 94 із 168. Цей смерч належить до третьої категорії за шкалою інтенсивності смерчів. Очевидці пригадують, що перед смерчем було спекотно й безвітряно. Раптом небо стало темно-бордове. У повітрі розірвало на шматки трактор з причепом. Будинки зривало з фундаменту. Дивно, що смерч летів прямолінійно.
«Був понеділок, 20 липня 1987-го. Весь день стояла страшенна спека. Ближче до п'ятої вечора раптово нахмарилося і місцями сипонув величезний град. Вітер загудів так, ніби десь поблизу пішов на посадку реактивний літак. Враз потемніло», - згадують очевидці.
Стихія тривала не більше десяти хвилин, але залишилася в пам'яті людей на все життя, - йдеться на сайті «Вісник і К».
Тетяна Подаш, секретар сільської ради, у ті часи лише працювала у Шельвові, а жила у сусідньому селі. Коли на вулиці почався град і страшенно загуло, в приміщенні сільради знаходилося ще четверо жінок.
- Ми вирішили подивитися, що там робиться, але не змогли відчинити вхідні двері. Так, наче їх хтось притиснув, - розповідає Тетяна Петрівна. - Поперелякувалися, скупчилися усі в тому коридорчику, та так і простояли. А в цей час вилітали вікна, рвало покрівлю, все ходило ходором. Коли нарешті змогли вийти - очам не повірили! Кущів, які росли навколо, ніби й не було, дерева повалені, дроти валяються. І тут хтось з наших закричав: «Села нема!».
Ми озирнулися. Дійсно, з іншого боку сільської ради, де ще десять хвилин тому була ціла вулиця, наче хтось величезною мітлою вимів хати та ще й помив місця, де вони стояли!
Руйнування, які нанесла стихія саме цьому селу, були страшними. 34 будинки зруйновано вщент (від семи з них залишилися одні фундаменти), більше сотні понівечено. Як не гірко констатувати, але той день забрав із собою життя чотирьох жителів. Більшість селян врятували льохи, які послужили надійним сховищем.
Переповідають й історію маленької дівчинки Вікторії, яка дивом залишилася живою. Її мама Валентина Смик навіть не встигла добігти до хати. А там же на ліжечку залишилася спати маленька донечка! Як тільки вихор відійшов, жінка кинулася у зруйнований дім - від помешкання залишилося три стіни. Під однією з них і побачила свою донечку, яка стояла в колисці, доверху наповненій побитою цеглою...
Після пережитого шоку люди не могли спати кілька днів. У повітрі довго стояв важкий запах гару, так, ніби хтось вичистив сажу з величезної грубки. Документи, паспорти, різноманітні посвідчення і фотографії із сімейних альбомів шельвівців знаходили за десятки кілометрів, аж у далекому від Локач Рожищенському районі!
Ще довго потім люди збирали по сусідніх селах свої особисті речі, одяг. Пробували їх прати, але на кожній кофтині чи штанях смерч ніби поставив свій розпис - бурі плями, які не могла вивести навіть білизна. Село за два місяці відбудували, а для людей, які взагалі залишилися без домівок, звели новий мікрорайон із 34 хат.
На місці, де смерч пошматував будівлі, тепер заросле поле і покинуті льохи, які колись порятували своїх господарів.
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Все відносно. Примхи природи нагадують людям про нікчемність їх орієнтирів, змушують цінити те, що справді варто, згуртовують та змушують розвиватися. Цивілізація не росте там, де кожен день можна просто нарвати бананів.
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Кстати да. Проекция климата на развитие прослеживается весьма чёткая.
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Трамп завантажить в свій літак пару а-бомбочок і полетить рятувати країну.
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Никогда не понимал эти деревянные конструкции в США и Канаде. Построй в такой климатической зоне уже нормальный железобетонный дом, но нет, строят эти коробочки которые от ветра складываются.
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Чтобы фирмы-производители могли ещё домов людям продать.
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Да нет, просто дешевле и быстрее в строительстве, намного дешевле в содержании, страхование и т.п. В некоторыхз моментах удобнее, снести стену и построить ее в другом месте можно быстро, дешево и без пыли. И еще можно ощутить себя Гадзилой, топнешь на верхнем этаже, весь дом трясется ))
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Заказывай хоть из мрамора. Строят деревянные потому-что дешевле, построй дом из кирпича и выстави на продажу, вместо 200тыс будет 500тыс и кто его у тебя купит?
Потом деревянные достаточно безопасные, одно дело когда на тебя кирпичная стена падает, другое дерево которое может перекашивать дом, но не валится, особенно это актуально в зонах где постоянные землятресения, и потом дома у всех застрахованы (тебе просто банк ссуду не даст без страховки), так что всё крутится в бизнесе. Когда читаю такие коментарии задаюсь вопросом, неужели вы думаете что вы самые умные задав такой вопрос
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Дешевле да, при землетрясении да, но лучше - нет.
И при чем здесь умные, или не умные вообще? Постоянно как ураганы, сплошные поля из полегших домов. Ты же не будешь возражать, что железобетонный дом устоит без напряжения, правда?
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Хочешь совет? Открой свою строительную фирму в штатах, строй дома с кирпича и продавай.
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Если я предпочитаю автомобили какой то конфигурации, то мне надо строить завод по выпуску этих автомобилей? ))
И я понимаю что дома из кирпича дороже во всем, но дороже в этом случае еще и означает лучше во всем. Реально лучше, а не просто маркетинг.
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Дело в страховке, построил из листьев и палок хибару, ее снесло - получи компенсацию, строй новую будку. А так геморой - только окна да двери повыбивало.
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У союзников катастрофа, а вам лишь бы какахами покидать друг в друга...
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І тут соєві відмітились. Всюди пхають пости про зеленського. Глибоко засунув народ х.я в дупу шоколадну. Ураган Доріан досяг Багамських островів. Пориви вітру сягають 320 км/год - Цензор.НЕТ 2045
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тебе не кажется, что ты уже и разговаривать скрепно начал?
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А мне нравится, как какой-то дон каломет безапелляционно отождествляет себя с народом, сам себе всунул и сам высунул, да, нарiд?
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Трамп. Ви нам зброю ми вам майстрів для відбудови. Тільки ж ми по дорослому, з бетоном та арматурою а не з матеріалу якутського скульптора яким ви відбудобуєте
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Дома стоят, крыши на местах, люди снимают видео - ничего экстраординарного.
Если лодки не прятать в ангар, то их разбросает и попереворачивавет.
Есть вещи похуже - кремлёвская агрессия, или хабадское госворовство.
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Хорошо что я, получив пенсию, не поехал в этом месяце отдыхать на Багамы. Как чувствовал!
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Вот видно неопытного путешественника. Для отдыха без ураганов на Карибы нужно ехать не раньше конца октября. Потерпите ещё месяцок, зато на Зе-пенсию сможете остановиться в отеле классом выше.
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Чекаємо на дешеві автомобілі... Тепер вже з США.
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Есть опыт у одной моей подруги х5 заглох из-за кончины всей электроники.
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Багама Мама((.. бывший Карибский Рай((
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