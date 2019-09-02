 Ураган Доріан досяг Багамських островів. Пориви вітру сягають 320 км/год. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікують відео руйнівної стихії. На кадрах видно пошкоджені або повністю зруйновані будинки, вирвані з корінням дерева, розбиті й перекинуті автомобілі, затоплені вулиці.
Нагадаємо, що урагану Доріан присвоєна найвища, п'ята, категорія, і він продовжує посилюватися, пориви вітру сягають вже 320 км/год. Через наближення урагану президент США Дональд Трамп скасував візит до Польщі, де мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Люди, що з вами? Вас ху№ло покусало?
а кто здесь командует?
а кто живет?
все остальные выживают
Вспоминаю украинский чернозём где местами глубиной более полуметра, а мы здесь землю в магазине покупаем. И после всего думаю, ну как это так получается что в таких ужасных условия эта страна себя да ещё и пол мира кормит? А в Украине где зерно брось и оно само прорастёт, палку в землю втыкни и виноград вырастит, и такая жопа. Парадокс не так-ли?
Правители не сваливаются с нема, а приходят из того же народа.
Человечество мало изменилось со времён фараонов. Оно, как и тогда, на 90% подвержено банальной пропаганде. Если из каждого утюга, холодильника и газонокосилки пять лет орать что "Порошенко всё украл", "мальдивский вор", "мародёры, корыто, не нажрутся" - население проголосует за того кого рекламирует телевизор. Например, за весёлого парня на велосипеде. Или за козу с барабаном. В зависимости от того: про кого из них (парня или козу) будет снят телесериал.
Оставшиеся проросийские средства массовой информации и политике в Украине и привели народ к такому результату.
Дипотношения вообще практически прекратились; послов не было и нет; единственным звеном связи был Медведчук.
А по поводу экономических связей - скажите, чем Порошенко заправил бы танки, БТРы, тепловозы, теплоходы, грузовики, автобусы, если не "белорусской" соляркой ? Или вы считаете что он должен был оставить армию небоеспособной, а население без продуктов питания ? Без топлива - всё встанет.
Заметьте: всемирная "честность" и "справедливость" - это эфемерные понятия. Побеждает самый хитрый и упорный. Потому Украина тогда победила, в практически безнадёжной ситуации.
Вот с атакой со стороны СМИ - не справился. Слишком мощные силы были задействованы.
Провал на выборах, как я уже сказал - результат действий антиукраинских СМИ, больше ничей.
В Украине, очевидно, нынешняя власть пришла с массой нарушений Конституции и других законов, и в её привод к власти замешано масштабное иностранное финансирование (если вскрыть источники финансирования "Центра Разумкова", то этот парень точно подпадёт под статью 111-ю УК).
«Був понеділок, 20 липня 1987-го. Весь день стояла страшенна спека. Ближче до п'ятої вечора раптово нахмарилося і місцями сипонув величезний град. Вітер загудів так, ніби десь поблизу пішов на посадку реактивний літак. Враз потемніло», - згадують очевидці.
Стихія тривала не більше десяти хвилин, але залишилася в пам'яті людей на все життя, - йдеться на сайті «Вісник і К».
Тетяна Подаш, секретар сільської ради, у ті часи лише працювала у Шельвові, а жила у сусідньому селі. Коли на вулиці почався град і страшенно загуло, в приміщенні сільради знаходилося ще четверо жінок.
- Ми вирішили подивитися, що там робиться, але не змогли відчинити вхідні двері. Так, наче їх хтось притиснув, - розповідає Тетяна Петрівна. - Поперелякувалися, скупчилися усі в тому коридорчику, та так і простояли. А в цей час вилітали вікна, рвало покрівлю, все ходило ходором. Коли нарешті змогли вийти - очам не повірили! Кущів, які росли навколо, ніби й не було, дерева повалені, дроти валяються. І тут хтось з наших закричав: «Села нема!».
Ми озирнулися. Дійсно, з іншого боку сільської ради, де ще десять хвилин тому була ціла вулиця, наче хтось величезною мітлою вимів хати та ще й помив місця, де вони стояли!
Руйнування, які нанесла стихія саме цьому селу, були страшними. 34 будинки зруйновано вщент (від семи з них залишилися одні фундаменти), більше сотні понівечено. Як не гірко констатувати, але той день забрав із собою життя чотирьох жителів. Більшість селян врятували льохи, які послужили надійним сховищем.
Переповідають й історію маленької дівчинки Вікторії, яка дивом залишилася живою. Її мама Валентина Смик навіть не встигла добігти до хати. А там же на ліжечку залишилася спати маленька донечка! Як тільки вихор відійшов, жінка кинулася у зруйнований дім - від помешкання залишилося три стіни. Під однією з них і побачила свою донечку, яка стояла в колисці, доверху наповненій побитою цеглою...
Після пережитого шоку люди не могли спати кілька днів. У повітрі довго стояв важкий запах гару, так, ніби хтось вичистив сажу з величезної грубки. Документи, паспорти, різноманітні посвідчення і фотографії із сімейних альбомів шельвівців знаходили за десятки кілометрів, аж у далекому від Локач Рожищенському районі!
Ще довго потім люди збирали по сусідніх селах свої особисті речі, одяг. Пробували їх прати, але на кожній кофтині чи штанях смерч ніби поставив свій розпис - бурі плями, які не могла вивести навіть білизна. Село за два місяці відбудували, а для людей, які взагалі залишилися без домівок, звели новий мікрорайон із 34 хат.
На місці, де смерч пошматував будівлі, тепер заросле поле і покинуті льохи, які колись порятували своїх господарів.
Потом деревянные достаточно безопасные, одно дело когда на тебя кирпичная стена падает, другое дерево которое может перекашивать дом, но не валится, особенно это актуально в зонах где постоянные землятресения, и потом дома у всех застрахованы (тебе просто банк ссуду не даст без страховки), так что всё крутится в бизнесе. Когда читаю такие коментарии задаюсь вопросом, неужели вы думаете что вы самые умные задав такой вопрос
И при чем здесь умные, или не умные вообще? Постоянно как ураганы, сплошные поля из полегших домов. Ты же не будешь возражать, что железобетонный дом устоит без напряжения, правда?
И я понимаю что дома из кирпича дороже во всем, но дороже в этом случае еще и означает лучше во всем. Реально лучше, а не просто маркетинг.
Если лодки не прятать в ангар, то их разбросает и попереворачивавет.
Есть вещи похуже - кремлёвская агрессия, или хабадское госворовство.