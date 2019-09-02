 США підтримуватимуть Україну в питаннях законної вимоги про деокупацію Криму, - Пенс. ВIДЕО

Під час двосторонньої зустрічі 1 вересня у Варшаві Пенс заявив, що США підтримуватимуть Україну в питаннях безпеки і законної вимоги щодо Криму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Зеленський подякував віцепрезиденту за "зусилля США та відстоювання прав України".

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Пенс також привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах та подальшою перемогою його партії на виборах до Верховної Ради, а також додав, що відносини між США та Україною "ніколи не були міцнішими".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Варшаві в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Планувався візит президента США Дональда Трампа. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.

Але президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення на його країну урагану. Трамп залишився у Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, на які припаде удар стихії. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.

Припускають, що тепер перша зустріч Зеленського і Трампа може відбутися у ході візиту українського лідера до США під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку в другій половині вересня.

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