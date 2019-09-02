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 Політика України
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Все про:Крим (7371) США (5336) підтримка (173) Пенс (68)

 США підтримуватимуть Україну в питаннях законної вимоги про деокупацію Криму, - Пенс. ВIДЕО

Віцепрезидент США Майк Пенс під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її вимозі повернути Крим.

Під час двосторонньої зустрічі 1 вересня у Варшаві Пенс заявив, що США підтримуватимуть Україну в питаннях безпеки і законної вимоги щодо Криму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Зеленський подякував віцепрезиденту за "зусилля США та відстоювання прав України".

Читайте: Зеленський обговорив із Пенсом покрокову стратегію повернення миру до України, - ОП

Пенс також привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах та подальшою перемогою його партії на виборах до Верховної Ради, а також додав, що відносини між США та Україною "ніколи не були міцнішими".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Варшаві в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Планувався візит президента США Дональда Трампа. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.

Але президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення на його країну урагану. Трамп залишився у Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, на які припаде удар стихії. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.

Припускають, що тепер перша зустріч Зеленського і Трампа може відбутися у ході візиту українського лідера до США під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку в другій половині вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики, - Перрі

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145824
 
   
 Топ коментарі
 
Осторожные высказывания кидал по Будапештскому меморандуму...
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пенс лурак - сначала надо было выяснить собирается ли ЗЕбил вообще требовать возврашения крыма))) чтобы не выглядеть клоуном
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Через переводчика общается ваш перзидент. Это какой-то позор.
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Осторожные высказывания кидал по Будапештскому меморандуму...
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Напам'ятаю, Америка ніколи не визнала захоплення Прибалтійських республік Радянським Союзом. Зараз ми маємо що маємо🤔
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І що, прибалтам від американського "невизнання" було легше? Чи СССР від того дуже свербіло?
Озабоченная озабоченность!
Крим може повернутись за двох умов, або Україна його відвоює назад, що вкрай сумнівно за сьогоднішнім станом речей, або в Росії здохне щось дуже велике маленького зросту!.. США будут поддерживать Украину в вопросах законного требования о деоккупации Крыма, - Пенс - Цензор.НЕТ 856
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Якби була політична воля відвоювати Крим, то й Америка б допомогла.
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пенс лурак - сначала надо было выяснить собирается ли ЗЕбил вообще требовать возврашения крыма))) чтобы не выглядеть клоуном
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А кому-то очки и слуховой аппарат нужен - бо не слышат и не видят
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просто умные зелино вранье фильтруют, в отличие от его фанатов
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Через переводчика общается ваш перзидент. Это какой-то позор.
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Ты думаешь Пенс знает мову?
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ТАК СДЕЛАЙТЕ БОЛЬШОЙ КОТЕЛ ДЛЯ РОССИИ !!!
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Деоууупация Крыма - это аннуляция раисси в не нынешнем виде...
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Лучче шоб ПЕНиС сделал дефлорацию раSSиюшке!
🤗
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Ты знаешь таких: Наполеон, Гитлер, Батый, Карл XII....? Ты можешь вровень с ними какого-то Пениса поставить? Нашел дефлоратора)))
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Енто в твоей палате √6 такия ?
А ты Сралин??
Нюю, лечись...
🤗
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Это исторические личности, и все они приходили в Россию (Русь) с войной.
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Вони хотіли парабатіть свабодалюбівий русскій народ (крєпасних, калхознікав...)? (у так званій радянській школі нас саме так й вчили)
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Правильно учили, только ты не сильно то разделяй русских и всех остальных
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зачем вы кацапы встали с колен...?\оно вам надо было...?)))\
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Ты лучше ответь, зачем Украина на колени встала? Да какие колени, там уже даже не рачки, а ниже плинтуса. Румыния помощь оказала. -15 000 долларов. РУМЫНИЯ, 15 000 долларов.... не доходит?
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Доброго ранку нормальним українцям!!! Нормальним.
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Посмотрел "ТСН.Тиждень" по "1+1". Отлично живём. У нас лучшая страна. Лучшая власть. Открылись перспективы.

Выключил телик. Появился какой-то привкус блевотины во рту. Покурил. Отпустило.

Теперь понял, что чувствуют россияне со своими федеральными каналами в вещательной сетке.
(C)
@ZeUkraine
🤔
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Прошло 5 лет
Поддерживаю США в вопросах "законного требования деоккупации Калифорнии"
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Обама тот тоже " поддерживал" Украину в её требовании о деоккупации Крыма, и никакого результата. Теперь уже Трамп дплает вид что якобы поддерживает деоккупацию укринского полуострова но только на словах. А сам постоянно вертит хвостом назначая встречи с кровавым фашистом маньяком - )(уйлом и лобирует возращение милитаристской профашистской паРаши в G8. С такой нам подержкой США надолго затянется освобождение нашего родного суверенного украинского но временно оккупированного кремлёвскими фашистами Крыма.
США в ходе кампании"Буря в пустыне" (длилась 43 дня) потеряли 148 человека убитыми и 467 военнослужащих США получили ранения. А боевые потери иракской армии составили 100 тысяч человек убитыми и 300 тысяч ранеными.
Еще 150 тысяч солдат дезертировали в ходе боев, и 60 тысяч были взяты в плен. Также было уничтожено 4 280 танков, 2 870 других бронированных машин, 3 110 артиллерийских орудий....почти все производства ужасного ссср. В общей сложности полностью были уничтожены 42 иракских дивизии, и множество российских советников.
И не такие уже были большие потери у США в этой масштабной кровавой войне. А могли бы они реально помочь и нам в святой освободительной войне дружественному для США украинскому государству, против нашего общего лютого кровавого врага оккупанта суверенной Украинской земли Крыма и Донбасса. Помочь более существенно в нашей освободительной отечественной войне Украинского народа против проклятой фашистской паРаши кровавого маньяка...уйла, помочь разгромить этого кровавого агрессора.. А лапотная ********* паРаша со своим допотопным устарелым вооружением прошлого века, она почти как Ирак но побольше. Но её это не спасёт просто потери у разгромленной паРаши будут на порядок больше чем у Ирака..
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Чого був вартий той Обама, коли через два тижні свого правління він притьмом заплатив університету наперед за майбутнє навчання своїм двом донькам.
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Поддержка деоккупации уже деоккупировала Крым?
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Україна почала купувати зброю і військову техніку у дружніх США. Це добре, адже ці передові ******* військові системи які на порядок краще, вище і набагато крутіше допотопної зброї нашого лютого ворога окупанта личакової паРаші. І звичайно ця зброя дуже сильно допомога у святій визвольній війні українського народу, допомога звільнити нашу тимчасово окуповану кремлівськими фашистами )(уйла суверенну українську землю Криму і Донбасу. Да ось де взяти просто величезну суму грошей для придбання саме великих партій супер ******** серйозної зброї США. Україна веде важку національно - визвольну війну з російськими фашистами окупантами, і вона має право розраховувати від свого близького союзника на допомогу державної програми США Ленд-лізу. Програми Ленд - лізу по якій Сполучені Штати Америки, і на безоплатній основі, раніше передавали в основному срср і своїм союзникам у Другій світовій війні **********, техніку, продовольство і стратегічну сировину....... І це близько $ 50.1 млрд (еквівалентно приблизно $ 900. млрд. в цінах 2018 року)
Нам би хоча б частину цих $ 900 млрд ... безоплатної допомоги і кремлівські фашисти -)(уйла як раніше точно такі ж фашисти Рейху Гітлера були б вже давно гарантовано знищені ...
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А де Сполученим Штатам брати гроші, коли у них постійно смерчі та цунамі. Вони і на Ірак пішли війною на вимогу ізраїля, бо були їм винні 400 млрд доларів.
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За отказ Украины от ядерного оружия должны что "зеиля колхозу". За 25 лет сэкономили десятки если не сотни миллиардов на безопасности в Европе и не только.
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Так, тепер наш президент не скидається на клоуна, тільки на руках у нього на цій зустрічі чомусь жовті стрічки. Може це знак пошани і пам'яті загиблим євреям у другій світовій війні, яких німці змушували носити нагрудний знак -- жовту зірку
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