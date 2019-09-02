 США підтримуватимуть Україну в питаннях законної вимоги про деокупацію Криму, - Пенс. ВIДЕО

Під час двосторонньої зустрічі 1 вересня у Варшаві Пенс заявив, що США підтримуватимуть Україну в питаннях безпеки і законної вимоги щодо Криму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Зеленський подякував віцепрезиденту за "зусилля США та відстоювання прав України".
Пенс також привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах та подальшою перемогою його партії на виборах до Верховної Ради, а також додав, що відносини між США та Україною "ніколи не були міцнішими".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Варшаві в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.
Планувався візит президента США Дональда Трампа. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.
Але президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення на його країну урагану. Трамп залишився у Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, на які припаде удар стихії. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.
Припускають, що тепер перша зустріч Зеленського і Трампа може відбутися у ході візиту українського лідера до США під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку в другій половині вересня.
Озабоченная озабоченность!
Крим може повернутись за двох умов, або Україна його відвоює назад, що вкрай сумнівно за сьогоднішнім станом речей, або в Росії здохне щось дуже велике маленького зросту!..
🤗
иса поставить? Нашел дефлоратора)))
А ты Сралин??
Нюю, лечись...
🤗
🤗
Выключил телик. Появился какой-то привкус блевотины во рту. Покурил. Отпустило.
Теперь понял, что чувствуют россияне со своими федеральными каналами в вещательной сетке.
(C)
@ZeUkraine
🤔
Поддерживаю США в вопросах "законного требования деоккупации Калифорнии"
США в ходе кампании"Буря в пустыне" (длилась 43 дня) потеряли 148 человека убитыми и 467 военнослужащих США получили ранения. А боевые потери иракской армии составили 100 тысяч человек убитыми и 300 тысяч ранеными.
Еще 150 тысяч солдат дезертировали в ходе боев, и 60 тысяч были взяты в плен. Также было уничтожено 4 280 танков, 2 870 других бронированных машин, 3 110 артиллерийских орудий....почти все производства ужасного ссср. В общей сложности полностью были уничтожены 42 иракских дивизии, и множество российских советников.
И не такие уже были большие потери у США в этой масштабной кровавой войне. А могли бы они реально помочь и нам в святой освободительной войне дружественному для США украинскому государству, против нашего общего лютого кровавого врага оккупанта суверенной Украинской земли Крыма и Донбасса. Помочь более существенно в нашей освободительной отечественной войне Украинского народа против проклятой фашистской паРаши кровавого маньяка...уйла, помочь разгромить этого кровавого агрессора.. А лапотная ********* паРаша со своим допотопным устарелым вооружением прошлого века, она почти как Ирак но побольше. Но её это не спасёт просто потери у разгромленной паРаши будут на порядок больше чем у Ирака..
Нам би хоча б частину цих $ 900 млрд ... безоплатної допомоги і кремлівські фашисти -)(уйла як раніше точно такі ж фашисти Рейху Гітлера були б вже давно гарантовано знищені ...