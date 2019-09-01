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Все про:обстріл (5467) Донбас (12886) мінські угоди (1592) Об'єднані сили (361)

 Ворог обстріляв позиції ОС біля Водяного і Новолуганського із заборонених мінометів калібру 82 мм, - пресцентр. ВIДЕО

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сержант 24-ї ОМБр Олександр Грицаюк, поранений на Донбасі 25 серпня, помер у лікарні, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ОС поблизу Миколаївки (з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і тричі - неподалік від Водяного (з забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік від Луганського (з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї), двічі - в районі Зайцевого (з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і поблизу Новолуганського (з забороненої мінських угодами зброї - мінометів калібру 82 мм).

Нагадаємо, 31 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 20 раз порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Збройних сил України має поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145805
 
 
 Топ коментарі
 
Слава безальтернативному миролюбному перемирию от самого миролюбного преЗЕдента, = Наконец то сепары могут тренироваца как в тире полностью безнаказанно обстреливая наших солдат.
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так вони ж знають куди стріялти, бо завдяки зе пеервіряють наші позиції разом з обсєшниками.
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Ответь на один вопрос.Кто наживается на крови?
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Слава безальтернативному миролюбному перемирию от самого миролюбного преЗЕдента, = Наконец то сепары могут тренироваца как в тире полностью безнаказанно обстреливая наших солдат.
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"36 лет назад (1 сентября 1983 г) перехватчик Су-15 сбил южнокорейский Boeing-747,он рухнул в пролив Лаперуза в 37 километрах к юго-западу от Сахалина. Погибли все находившиеся на его борту 269 человек. У власти тогда был чекист Андропов."
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так вони ж знають куди стріялти, бо завдяки зе пеервіряють наші позиції разом з обсєшниками.
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Потужный мыролюбный реформизм Зеленського.
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При Порошенко такого не было! Опять Зе-команда виновата. Порохоботы-опарыши начинайте вечерний час ненависти!
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ЗЕлена Шмаркля ватажок опаришів Ворог обстріляв позиції ОС біля Водяного і Новолуганського із заборонених мінометів калібру 82 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7975
Жопой і є Кацапстан - а Каци, колективним розумом - на кшталт опариша Кацманавт Ворог обстріляв позиції ОС біля Водяного і Новолуганського із заборонених мінометів калібру 82 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5689
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Ответь на один вопрос.Кто наживается на крови?
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Зеленский, ктож ещё! Он тайными тропами продал мины 82 калибра и миномёты сепаратистам, а сам для прикрытия в Польшу укатил. Более того он оттуда дал тайный сигнал сепаратистам, чтобы начинали обстрел и мин не жалели, потому, как на подходе очередная партия.
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Ще 5 років зєбіли валитимуть все на пороха ? То нафіг ви голосували за зєлєбєню ? От ще він прийме в Україну ОДЛОСОС , де 70% ненавидять Україну . Після цього візьме кредити на відбудову Донбасу , а в розрахунок віддасть землю . Це ви виродки зєбіли проголосували за цю чуму зелену .
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Ну, извини, что вы в подавляющем меньшинстве проголосовали 8% за светоча украинской политики. Себя вините и вашего светоча-брехуна, почему вы нас вините? Есть земля? Не продавай. Нет земли? Покупай. Земля - это недвижимость и никуда она не денется с Украины если ты её скупишь всю. В чём проблема? Что тебя беспокоит?
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Я думал только Порох наживается😂🌷
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Будет будет, у кловуна у фейсбуке обязательно будет..может ещё видео записать..
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Глянь на будь-яке фото преЗЮдента - з'являться швиденько.
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А не з «запрєщонних» можна?
Під час перемирья?
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Ну тогда пусть и Калаши называют запрещенными
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Все як завжди. Нафіга тоді змінили шило на мило?
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Протягом п"яти останніх років ботоферма сприймала такі обстріли як повсякденність і називала неминучими. А от зараз, що конкретно змінилось?
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Минуло сто днів , і що зроблено ГК в цьому напрямку ? Звичайно крім поїдання шаурми та понтів про переїзд в новий офіс .
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Скільки минуло днів після обіцянки мародера: "Війна триватиме години"?
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