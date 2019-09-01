 Ворог обстріляв позиції ОС біля Водяного і Новолуганського із заборонених мінометів калібру 82 мм, - пресцентр. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ОС поблизу Миколаївки (з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і тричі - неподалік від Водяного (з забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік від Луганського (з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї), двічі - в районі Зайцевого (з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і поблизу Новолуганського (з забороненої мінських угодами зброї - мінометів калібру 82 мм).

Нагадаємо, 31 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 20 раз порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Збройних сил України має поранення.