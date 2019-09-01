EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 За кордоном
  4322  106
Все про:Путін (10516) Росія (19552) "русский мир" (201)

 На Байкалі встановили бюст Путіна "для безпосередніх звернень до гаранта Конституції". ВIДЕО

Жителі селища Хужир на острові Ольхон встановили бюст президента Росії Володимира Путіна, щоб привернути увагу до проблем свого району.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на місцеве інформагентство "Байкал24".

Бюст використовуватимеся для безпосередніх звернень жителів Ольхонского району до "Гаранта Конституції" Володимира Путіна. Інших шляхів домогтися того, щоб їх почули, у активістів не залишилося", - пишуть російські журналісти.

Поки в соцмережах опубліковано одне звернення до Путіна, яке місцеві жителі записали на тлі бюста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступний контакт із Путіним буде особистою зустріччю в "нормандському форматі", - Зеленський

У зверненні йдеться про те, що населення узбережжя Байкалу "опинилося під жорстким пресом законів" і "фактично зазнає дискримінації через те, що живе на Байкальській природній території". Зокрема, місцеві жителі через суперечливе законодавство про Байкал не можуть зареєструвати свої будинки, поліпшити свої житлові умови, отримати в оренду земельні ділянки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145795
 
 
 Топ коментарі
 
Свежачок. Этот #ихтамнет тоже стал #ужеточнонет. Позывной - Карлсон. Родителям скажут, что упал с крыши т.к. моторчик забыл прицепить. - Myrotvorets

На Байкале установили бюст Путина "для прямых обращений к гаранту Конституции" - Цензор.НЕТ 3866

Курочкин Юрий Александрович. Красноярский край, г.Канск.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Як цей бУст зможе їм допомогти? На Байкалі встановили бюст Путіна "для безпосередніх звернень до гаранта Конституції" - Цензор.НЕТ 4827
Придурки, просять того, хто їх в цю фуйню і загнав
Швидкіше Байкал пересохне, чим ***** схаменеться На Байкалі встановили бюст Путіна "для безпосередніх звернень до гаранта Конституції" - Цензор.НЕТ 4670
 показати весь коментар
 
Многие люди не могут без царя, это ментальность такая, дай им полнейшую свободу, и они ее отдадут любому кто скажет что будет о них заботится, любить и бить, ведь если бьет, значит любит.
 показати весь коментар
 
 
Холопы вообще распоясались, челобитную сЦарю, не на коленях подают!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору