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Все про:Київська область (993) Нацполіція (8118) труп (58)

 Труп чоловіка зі зброєю і запискою знайдено в автомобілі під Києвом. ВIДЕО

У неділю, 1 вересня, в селі Петропавлівська Борщагівка в Київській області виявили труп чоловіка в автомобілі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли правоохоронці, близько 9:00 у поліцію повідомили, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на одній із вулиць припарковано прострелений автомобіль, всередині якого - тіло чоловіка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія і керівництво поліції Київської області. Під час слідчих дій встановлено, що в салоні автомобіля перебуває труп чоловіка віком близько 50 років, зброя і передсмертна записка.

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Деталі події і обставини смерті встановлюються. Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145790
 
 
 Топ коментарі
 
Застрелив себе ззовні....
Бува...
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У деяких генералів получається двійчи в голову собі стріляти, самогубство воно таке дивне...
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У деяких генералів получається двійчи в голову собі стріляти, самогубство воно таке дивне...
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Правой рукой в правый висок. А голова почти пустая, навылет
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Зачем такие мелочи, кровь, гильзы и прочее....
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Ну Вы даете,ведь Кирпа убил себя двумя выстрелами в затылок (по официальной версии следствия) а ректор УЖНУ Сливка совершил суицид пятьмя ударами ножа себе в спину и тоже по официальному утверждению ментов и криминалистов.
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Стекло было бы все в крови, а тут только паутинка пошла...
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Не знаю,но мне кажется что если мужик хотел бы порешиться то на боковом вышибнутом стекле остались бы его остатки мозгов.А все указывает что стекло пробито из наружи.
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свиносоя. это евробляхеры ?
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...я уже в Нэньку ехать боюся! -- не ограбят, так пристрелят. *)
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правильно. не нужно. сиди в фатерлянде.
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вдруг у нас облавы на свиношнырей начнутся. и ты можешь попасть под раздачу.
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...правда, я токо шо из Киева -- ...обедал на Левобережной... -- супчик заказал!
Прыходють киндюки: Супчика не будет -- горячая вода в кране кончилась!
...я валялся...*)
...ещё на Кресте кушал -- ну, там вообще -- горячие горшыки, прям из холодильника подали! -- три раза гонял, шо б подогрели...
А вот, когда я был киевским бандитом в 90хх. -- всё вокруг кипело, сверкало и булькало!
"О времена, о нравы!" *)
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и это нужно было ехать тысячу км чтобы посьорбать зюппэ?
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...я к любимой Девчонке ехаю ... -- на любой край света...*)
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Не хотели ли вы помочь голодающим детям поволжья?
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-- я всем помогаю... -- хто не вевельсбург -- с Германии...*)
Назовись предметно -- получишь от меня...*)
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понятно. значит не хочешь помогать.
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-- лохам помогать -- шо пиво без водки -- деньги на ветер! ...*)
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поэтому я и написал, что не судьба тебе помочь. ты неизлечим.
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Это я к тому, что те кто прошли лихие 90е, ныне об этом помалкивают. Те кто не на кладбище, те давно молчат....
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Я з Соломенки! -- когда там ещё и паровоза не стояло! ...всегда беру разгон с Бессарабки...*)
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То что авто прострелено снаружи не берите в голову. Музычко тоже застрелил себя со связаными руками притом смог выстрелить в сердце аж два раза. Украинцы народ изобретательный.
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***** сказал хватит на сегодня. Придется подчиниться
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Если бы нужно было стреляться (разное бывает - неизлечимый рак, например), то зачем портить машину и стекло, да ещё делать это на улице, где может кто-то пострадать, либо дети увидят труп и т.д?
Написал записку, а ещё лучше записал видео, поехал в укромное месте, точно указанное в записке, и ушёл себе честно и спокойно, с минимумом хлопот для родных. Машина не забрызгана мозгами, потому что их было немного.
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стекло разбито снаружи полицией чтобы открыть машину.
Такое развитие событий тебе в голову не приходило?
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А зачем полиции бить стекло????? Если двери закрыты их бы открыли снаружи как минимум болгарской.
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зачем болгарка? Разбить стекло и открыть изнутри - 2 секунды.
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Таку тарадайку можна відкрити без розбивання вікна де теоретично можуть бути чиїсь сліди!
"Такое развитие событий тебе в голову не приходило?" Труп чоловіка зі зброєю і запискою знайдено в автомобілі під Києвом - Цензор.НЕТ 4532
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Очень интересна личность погибшего. А то у нас как смена власти, так набор непонятных смертей. То Кушнарев во фраке охотится, то прокурор стреляет я в тире, то министр мужественно пускает себе две пули в голову, то ирижер Рады решает, что к старости у него выросли крылья и прыгает с 10 этажа.....
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у нас не смена власти а отодвигание свиновальцмана от кормушки.
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Смена власти всегда кто тот кого то отодвигает....
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Возможно. Я уж как то подробности полёта Чечета и не помню. С 17 пусть будет с 17
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Можливо хтось з служби гєлєтєя ,що підірвав здоров'я на чумайданах з кешом? Труп чоловіка зі зброєю і запискою знайдено в автомобілі під Києвом - Цензор.НЕТ 5947
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Возможно двери были заблокированы, а стекло разбили те, кто был свидетелем для того, чтобы открыть и оказать помощь.
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а шо двери открывать ? там боковая форточка уже посыпалась ее рукой толкни и нет стекла, там обычная каленка. А дальше можно разлочить все двери легко. кнопка блокировки на подлокотнике.
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