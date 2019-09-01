 Труп чоловіка зі зброєю і запискою знайдено в автомобілі під Києвом. ВIДЕО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.
Як розповіли правоохоронці, близько 9:00 у поліцію повідомили, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на одній із вулиць припарковано прострелений автомобіль, всередині якого - тіло чоловіка.
На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія і керівництво поліції Київської області. Під час слідчих дій встановлено, що в салоні автомобіля перебуває труп чоловіка віком близько 50 років, зброя і передсмертна записка.
Деталі події і обставини смерті встановлюються. Триває слідство.
Бува...
Прыходють киндюки: Супчика не будет -- горячая вода в кране кончилась!
...я валялся...*)
...ещё на Кресте кушал -- ну, там вообще -- горячие горшыки, прям из холодильника подали! -- три раза гонял, шо б подогрели...
А вот, когда я был киевским бандитом в 90хх. -- всё вокруг кипело, сверкало и булькало!
"О времена, о нравы!" *)
Назовись предметно -- получишь от меня...*)
Написал записку, а ещё лучше записал видео, поехал в укромное месте, точно указанное в записке, и ушёл себе честно и спокойно, с минимумом хлопот для родных. Машина не забрызгана мозгами, потому что их было немного.
Такое развитие событий тебе в голову не приходило?
"Такое развитие событий тебе в голову не приходило?"