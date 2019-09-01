 Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра у фейсбуці.
"Привіт, друзі. Сьогодні - 1 Вересня. День знань. Завтра ви підете до школи. А я піду на роботу в Кабінет Міністрів України, де я працюю прем'єр-міністром. Колись хтось із вас також буде прем'єр-міністром. Але тоді Україна вже буде сильною модерною державою, з якою рахуватимуться у світі. Тоді уряд працюватиме в сучасній, інноваційній будівлі, яку ви обов'язково побачите", - звернувся Гончарук у ролику.
І, щось на вулицях України, важко перейти дорогу, не від похоронних процесій, а від нескінченного потоку ЛЕГКОВИХ автомобілів.
https://znaj.ua/dossier/176-aleksej-goncharuk-dose-i-biografiya
Україна феодальна диктатура кланів окупантів.
Вивіска бренд, що це країна ліберального демократичного капіталізму розливу імені таваріщєй Сороса і Ко.
Колоніальні адміністрації знищили промисловість високих технологій, сільське високорентабельне екологічно чисте сільське господарство та переробний комплекс.
Знищені наука, освіта та медицина.
Дипломи купуються та екзамени платні.
Корупція це основа відносин в державі.
Її неможливо знищити та і це не вплине на розвиток економіки бо високі технології це вже не наше.
Всі ці речі ми купуємо на Заході чи в Азії.
Поля вбивають рапсотехнічними соняшниковими рослинами.
Хліб вже без зерна.
Молоко без корів.
М'ясні вироби без м'яса.
Ліки без речовини.
Трохи перебільшив, але десь все так.
Яку роль можуть грати політики та державні структури які в поневоленні та на садєржаніі окупантів.
Країна то їх феодалів.
Там вся промисловість і фінанси.
Духовний та культурний рівень впав.
Мистецтво та література вже пережитки савєцького прошлага.
Ми у айфонах, смартфонах, компах.
Там наше життя.
Але без книг класиків ми здичавіємо швидко.
Влада.
А що влада.
Ну не буде красти.
Так вкрадуть хозяєва жізні власники колонії.
Скільки кинуть нам газу чи грошей з хлібом.
Стільки наше.
А то все на Захід.
Там гроші України.
Як повернути вкрадену країну?
Це питання стоїть чи це не головне?
Головне новоліціє.
Народ деградує з великою швидкістью.
Шарікови.
Головне коритце со пожрать.
Авто, аксєсюари та одяг.
Людина стає свинкою.
Поїв, ліг, наплодив собі та їм і поїхав чадіти в авті на забитих дорогах.
Богу така свиноферма потрібна чи ні ?
Абсурд та антилогіка думок і поведінки всіх нас.
Що ми будуємо і куди йдемо?
Зростання ВВПи.
Так то фікція та брехня.
Думай ТЕ...
Анатолий Можаровский
Звісно для молоді.