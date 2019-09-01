 Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра у фейсбуці.

"Привіт, друзі. Сьогодні - 1 Вересня. День знань. Завтра ви підете до школи. А я піду на роботу в Кабінет Міністрів України, де я працюю прем'єр-міністром. Колись хтось із вас також буде прем'єр-міністром. Але тоді Україна вже буде сильною модерною державою, з якою рахуватимуться у світі. Тоді уряд працюватиме в сучасній, інноваційній будівлі, яку ви обов'язково побачите", - звернувся Гончарук у ролику.

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