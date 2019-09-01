 Спостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ. ВIДЕО

Ці кадри зняв і виклав в інтернет журналіст Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"А на цьому фото ми бачимо, як тіло у формі "МНС ЛНР" і чел, що виконує роль журналіста молодої республіки, допомагають спостерігачеві СММ ОБСЄ керувати дроном, що літає над українськими позиціями. Виявляється, так можна", - написав Реуцький у фейсбуці.
У коментарях Реуцький стверджує, що бачив на власні очі, як дрон, за відео з якого спостерігали на планшеті ОБСЄ бойовики, літав над українськими позиціями. Крім того, один із терористів знімав на камеру картинку, яку дрон передавав на екран планшета.
"Таке патрулювання передбачено угодою про перемир'я", - додає Реуцький у відповідь на зауваження про те, що невже на українських позиціях нема кому збити цей дрон.
Фейк тіпа - всі проти нас.
Україна їх втримує, а вони з серарнею патрулюють.
Це не ініціатива ОБСЕ. Це зелені перемирці підписали і дозволили.
Европа просто виконує те що підписали.
А эти условия симметричные.
ВСУ они ихние позиции то же показывают?
Лучше бы ты проблеял что нибудь о мыролюбности и реформизме свиней.
При пе такого пизтеца не было.
А так Зе поступает совершенно верно, то есть по ситуации .Он конечно должен делать определённые шаги , те что так и НЕ сделал Рошен за 5 лет , но и спрашивать за это с Зели нужно будет тоже через пять лет .А пока он должен ЗАМОРОЗИТЬ конфликт
И смотрим на бабскую тварь которая ииза кредита отправила своего в украину
Шо, «сдєлалі» Украіну? Зосталось «пасадіть Порошенка» ?
Кому оно нужно?
Финансирование деятельности ОБСЕ осуществляется за счет взносов ее 57 государств-участников.
11 апреля 2019 года Постоянный совет ОБСЕ утвердил Сводный бюджет Организации на 2019 год в размере 138 204 100 евро (Решение ПС № 1326).
таких фактов злоупотребления и откровенной разведдеятельности в пользу врага выявлено не меряно и передано главе СММ ОБСЕ и шо?
Генеральный секретарь организации Томас Гремингер вручил медаль ОБСЕ Эртурулу Апакану.
30 мая, новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине избран турецкий дипломат Яшар Халит Чевик.
Фсё!
Могу предположить, что ОБСЕ показывает оккупанту, типа представителю СЦК, что блокпост ЗСУ уже разобран.
Там до границы столько.
Российско украинская
Открой карту и померяй расстояние.
Я не учитель начальных классов показывать и рассказывать этот материал.
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Украинская сторона через специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе известила незаконные вооруженные формирования о готовности к проведению работ. Источник: https://censor.net.ua/n3145786
Если у вас географический критинизм это одно а если вы сознательно вводите людей в заблуждение то это уже другое.
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Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Источник: https://censor.net.ua/n3134327
Вы писали:"Мост , на котором не разобранный блокпост оккупантов, и до позиций ЗСУ должно быть 30 км."
У вас нет гугл карты?
Позиции ВСУ находятся от моста пару километров.
Зачем вам врать что за 30 километров?
Ищите зебилов которые поверят?
ВЫ не хотите понимать что пишут, потому что ваша действительность искажена из-за лишних калорий из сои.
Ее административная граница начинается сразу за мостом.
Вас спрашивают у вас географический критинизм?
Может вы и по навигатору соседнюю улицу не найдете?
Вместо тысячи слов....
Два обсешника держат в руках по планшету, держат за углы обеими руками (возможно что-то снимают на видео), у руль-то от дрона где? Кто из них двоих рулевой?
Давайте расскажу вам немного о подводных течениях в вопросе о выселение 59 военного мобильного госпиталя. Глава Луганской областной державной администрации Комарницкий, недавно назначенный Зеленским, выселяет военный госпиталь, озвучивая, что ему, дескать, нужна областная больница для области. Срочно нужны "победы и реформы". Только господин Комарницкий лукавит и не говорит о двух очень важных моментах. 1. Для областной больницы, нужно минимум 500-600 больничных коек. А в госпитале всего 60. То есть он не решает вопрос в реальности, а только виртуально отчитывается после переименования, о создании больницы с нуля.
2. И самое вкусное в этой истории. У Комарницкого есть пустая посада главного врача областной больницы. Но самой больницы нет. Зато есть старый друг (по другой версии кум), приехавший из Луганска, который очень хочет стать этим самым главным врачом, пока еще не существующей областной больницы. И вместо того, чтобы разворачивать нормально больницу, которая нужна области с 800 тысячным населением (во время войны с учетом временно оккупированных территорий), Комарницкий решил тупо переименовать госпиталь на 60 коек в якобы новую областную больницу и показать всей стране чудеса строительства светлого будущего командой Зеленского. Вот так вот. За счет раненых. За счет госпиталя, который по крупицам восстанавливали военные и стаскивали со всей страны волонтеры.
И да, у нас есть все акты приема передачи оборудования для 59 госпиталя. Мы искали, закупали и привозили все это в военный госпиталь, а не в потемкинскую деревню имени Зеленского. Поэтому, все что мы привезли военным медикам, Комарницкому с кумом оставлять не намерены. Потому что, судя по стилю нового губернатора, он на повторной закупке волонтерского оборудования, еще деньжат решит освоить из бюджета.
PS. До сих пор массово сыпятся жалобы на забаненный основной аккаунт. Диджитализация страны, чо. Поэтому, на всякий случай, советую подписаться на альтернативные каналы связи
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Чего ожидать от миссии ООН?