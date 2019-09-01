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Все про:ОБСЄ (2233) Донбас (12879) дрони (2) Станиця Луганська (55)

 Спостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ. ВIДЕО

Вдалося зняти на відео, як спостерігачі СММ ОБСЄ демонструють членам незаконних збройних формувань відео з дрона, запущеного над позиціями українських військ.

Ці кадри зняв і виклав в інтернет журналіст Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"А на цьому фото ми бачимо, як тіло у формі "МНС ЛНР" і чел, що виконує роль журналіста молодої республіки, допомагають спостерігачеві СММ ОБСЄ керувати дроном, що літає над українськими позиціями. Виявляється, так можна", - написав Реуцький у фейсбуці.

Спостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ 01

У коментарях Реуцький стверджує, що бачив на власні очі, як дрон, за відео з якого спостерігали на планшеті ОБСЄ бойовики, літав над українськими позиціями. Крім того, один із терористів знімав на камеру картинку, яку дрон передавав на екран планшета.

Спостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ 02Спостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ 03Спостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ 04

Читайте також: Найманці РФ як і раніше здійснюють більшу кількість обстрілів, - Бутусов про дані ОБСЄ щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі. ІНФОГРАФІКА

"Таке патрулювання передбачено угодою про перемир'я", - додає Реуцький у відповідь на зауваження про те, що невже на українських позиціях нема кому збити цей дрон.Спостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145783
 
 
 Топ коментарі
 
Це напевне від таких дронів " нєбоєвиє потєрі". Тепер зрозуміло, чому на інформацію про втрати накладено табу. Бо підписання ТАКИХ!!! умов "перемир'я" - це військовий злочин керівництва держави перед власними військовими, їхніми родинами і близькими. Також пояснює той факт, що давно вже немає інформації про збиті дрони-розвідники сепаратистів. А виявляється, нема що збивати - вони просто не літають. Навіщо, коли вся розвідінформація поступає від ОБСЄ? Питання лише в тому, чи це від недолугої кричущої некомпетенції такі дії, чи свідоме знищення найактивнішою частини українського вояцтва, яке зараз на передовій, а не на полігонах.
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"Такое патрулирование предусмотрено соглашением о перемирии", - добавляет Реуцкий

Це не ініціатива ОБСЕ. Це зелені перемирці підписали і дозволили.

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Ню-ню............. Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ - Цензор.НЕТ 8911
Фейк тіпа - всі проти нас.
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Тка, це перемога фигляра Зе і його розумово відсталих у розвітку фанатів.
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Сволочи.
Україна їх втримує, а вони з серарнею патрулюють.
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Це напевне від таких дронів " нєбоєвиє потєрі". Тепер зрозуміло, чому на інформацію про втрати накладено табу. Бо підписання ТАКИХ!!! умов "перемир'я" - це військовий злочин керівництва держави перед власними військовими, їхніми родинами і близькими. Також пояснює той факт, що давно вже немає інформації про збиті дрони-розвідники сепаратистів. А виявляється, нема що збивати - вони просто не літають. Навіщо, коли вся розвідінформація поступає від ОБСЄ? Питання лише в тому, чи це від недолугої кричущої некомпетенції такі дії, чи свідоме знищення найактивнішою частини українського вояцтва, яке зараз на передовій, а не на полігонах.
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"Такое патрулирование предусмотрено соглашением о перемирии", - добавляет Реуцкий

Це не ініціатива ОБСЕ. Це зелені перемирці підписали і дозволили.

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Я чувствую, закрывая глаза: Весь мир идет на меня войной
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Народ, читайте уважно. Це умови "перемир`я" яке підписали зеленські.
Европа просто виконує те що підписали.
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Да да.
А эти условия симметричные.
ВСУ они ихние позиции то же показывают?
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Питай тих хто підписав. Виходить що ні, не симетричні...
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стає зрозумілою дивна міткість орків коли накрили одною міною чотирьох азовців...
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Ха-ха, я недавно писал что ОБСЕ помогает оккупантам разминировать дорогу возле позиций ЗСУ, так оппонент не верил.
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ой дурак..... так своего свиновальца подставлять.....

Лучше бы ты проблеял что нибудь о мыролюбности и реформизме свиней.
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Чучело ты лишнехромосомное и соево-коричневое. Парашенка упрекают не в том что он напал на Украину а в том что он финансирует врага и дал врагу безпрепятственно в Украину войти и закрепиться
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Немцы и францы такие же фашисты как и парашисты. Но теперь у украины лох зе и его лживая свита,которых не лень обманывать. Которых нужно обманывать.
При пе такого пизтеца не было.
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При Пе наших слили в Дебальцево и Иловайске
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При пе украина успешно воевала,когда не зашли капацы своим войсками. Зе бы слил все под чистую. Его как последнего лоха кидают при обмене,когда даже самый тупой баран в украине знает что с кацапами договор не стоит цены бумаги.
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Да и то у капапов успех 12.5% остальных кацапы вывесли гумконвоями по 2000 трупов в каждом. А их было около 60. 60 гумконвоев *2к капапских кредитных должника = 120 тысяч убитых капапов за 4 года войны.
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Вы точно с головой дружите ? А с кем он собирался воевать ? Неужто с попуасами ? Так кто подписывал бумаги в Минске ? Минск это и была капитуляция.Вы это хоть понимаете? Просто красиво обставленная и оформленная разными нашими партнёрами и посредниками .А Зе сейчас просто пытается делать то что от него ТРЕБУЮТ , требуют млин! Те самые партнёры и посредники. Они требуют ЗАМОРОЗИТЬ конфликт .И знаешь почему ? Потому что никакого политического решения этот конфликт НЕ имеет .....только военное и силовое ! У Украины на это НЕТ возможностей просто на данный момент .За 5 предыдущих лет барыга НЕ сделал ничего чтобы указывало на то что он готов решать проблему военными способами .Если бы он желал этого , то его шаги и инициативы бы были совсем другими .От слова АБСОЛЮТНО !
А так Зе поступает совершенно верно, то есть по ситуации .Он конечно должен делать определённые шаги , те что так и НЕ сделал Рошен за 5 лет , но и спрашивать за это с Зели нужно будет тоже через пять лет .А пока он должен ЗАМОРОЗИТЬ конфликт
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+100! Я устала это объяснять тупым порохоботам..Кто-то понимает, но им за это не платят, а кто-то умышленно вносит ложь и смуту, у таких, видать, ставка в рублевом эквиваленте выше..
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Устальцев нужно уничтожать за панику. Сталин так и делал,чтобы не проиграть
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Вот с вас и начнем. Матросовых у нас пока маловато . Будем формировать батальоны Матросовых из порохоботов(( Ну чтобы не проиграть
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а ты примеряешь сине галифе с дырой от 12 калибра с заду твоего делда из НКВД Спостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 288
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У деда не могло быть синих галифе и он не служил в нквд . Ему было 17 лет когда началась война .На фронте он был водителем грузовика
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Здесь лежит 56 около гумконвой с украины лета 18 го https://www.youtube.com/watch?v=rtUYYJkAcHc

И смотрим на бабскую тварь которая ииза кредита отправила своего в украину
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Кім поц, не розхитуй будку зрадофіл!!
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Так было нужно. Если б их не слили , то путен бы тогда точно напал .
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Да он и так напал. Просто всу с добробатами из 4 вворуженных до зубов на т90х направлений 3 уничтожили под ноль. Только одно на луганском направлении в илловайске и дебальцево справилось на 50%. После этого пу созвал совбез,что против украины невозможно воевать без ракетного и авиа удара.но петя и пво восстановил потом и то не везде и не с многократным перекрытием.
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Он и ракеты восстановил ? И где они ? Против ракетных и авиаударов ведь воюют ракетными и авиаударами .ПВО только обороняются и где это НОВОЕ ПВО ? А старые комплексы уже не имеют необходимой эффективности. Это доказано много раз ВВС развитых стран
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Это нужно у зе уже спрашивать,а он полностью под дезой
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Да нет они в большинстве отсталые по сравнению с США и передовыми странами . НО на фоне наших пво и ввс таки да .Просто инопланетные технологии . Ну чтоб было понятно как у Запада в 80-х годах прошлого века .Количество раз в 10 больше .
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«Етого нє можєт бить, потомучьто етого нє может бить нікогда»?
Шо, «сдєлалі» Украіну? Зосталось «пасадіть Порошенка» ?
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давно нужно было гнать этих обсе...от них толку НОЛЬ!зато там половина кацапо-фашистов сливает инфу кацапне. Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ - Цензор.НЕТ 5087
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Це дозволила робить Україна за умовами "перемир`я".
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Расформировать ОБСЕ вообще.
Кому оно нужно?
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Новость? Сенсация? А как на сепарской свадьбе были - забыли?
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ОБСЕ - это еще один успешный бизнес проект с не хилым бюджетом.

Финансирование деятельности ОБСЕ осуществляется за счет взносов ее 57 государств-участников.

11 апреля 2019 года Постоянный совет ОБСЕ утвердил Сводный бюджет Организации на 2019 год в размере 138 204 100 евро (Решение ПС № 1326).

таких фактов злоупотребления и откровенной разведдеятельности в пользу врага выявлено не меряно и передано главе СММ ОБСЕ и шо?
Генеральный секретарь организации Томас Гремингер вручил медаль ОБСЕ Эртурулу Апакану.

30 мая, новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине избран турецкий дипломат Яшар Халит Чевик.

Фсё!
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ОБСЕ и Сущенко постоянно требует освободить, работа у них такая...
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Стоп, стоп. Это похоже на фейк. Мост , на котором не разобранный блокпост оккупантов, и до позиций ЗСУ должно быть 30 км.
Могу предположить, что ОБСЕ показывает оккупанту, типа представителю СЦК, что блокпост ЗСУ уже разобран.
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Какая граница, Вы о чем? ЗСУ за пределами Станицы ЛуганскойСпостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 7089
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по твоему, в 43м году граница СССР/Германия проходила по Волге?
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По какой волге?
Открой карту и померяй расстояние.
Я не учитель начальных классов показывать и рассказывать этот материал.
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И каким боком рос-укр граница к этой новости или написанному мной ? Или все таки журналист увидел как ОБСЕ показывает оккупантам готовность украинской стороны и разобранный блокпост и реши срочно раскрутить себя и зраду .

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Украинская сторона через специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе известила незаконные вооруженные формирования о готовности к проведению работ. Источник: https://censor.net.ua/n3145786
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Таким что за 30 км от места сьемки этого видео находится граница а так же по вашему мнению там же и ВСУ находятся.
Если у вас географический критинизм это одно а если вы сознательно вводите людей в заблуждение то это уже другое.
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Вы мне пишите про границу, и потом еще оскорбляете. Детект ольгинец.
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Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Источник: https://censor.net.ua/n3134327
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Значит пятый раз?
Вы писали:"Мост , на котором не разобранный блокпост оккупантов, и до позиций ЗСУ должно быть 30 км."

У вас нет гугл карты?
Позиции ВСУ находятся от моста пару километров.
Зачем вам врать что за 30 километров?
Ищите зебилов которые поверят?
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Если ЗСУ за пару км, то как оккупанты попали в Станицу Луганскую, когда СБУ оправдывалось на весь мир . И меня еще админы обвиняют в провоцировании, что меня оскорбляют.

ВЫ не хотите понимать что пишут, потому что ваша действительность искажена из-за лишних калорий из сои.


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Станица Луганская.
Ее административная граница начинается сразу за мостом.
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Вас никто не оскорбляет.
Вас спрашивают у вас географический критинизм?
Может вы и по навигатору соседнюю улицу не найдете?
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Написал этому журналисту про эту новость, так оно удалило. Значит моя догадка подтверждается- ему нужен хайп .
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Обратите внимание: на свободную сторону идут пустые, а в "процветающую республику" - полные баулы.
Вместо тысячи слов....
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Издержки убедительной победы гибридного мира "под эгидой"...


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Помню, как гиркинцы в Славянске захватили ОБСЕ-шников и продержали их пару дней, мотивируя это тем, что ОБСЕ это "шпионы Запада". Так вот, когда их отпускали, эти клоуны радостно обнимались с "народным мэром" Пономарёвым на прощание... такой себе "стокгольмский синдромчик". Если кто-то из ОБСЕ и шпионит, то не в пользу Украины, особенно российские представители и их друзья по пьянкам.
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чергова перемога Поросенки і Медведчука - 5 років "мінським угодам" ...
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Ничего удивительного. Перемирие и ОБСЕ нужны только оккупантам. Скажите спасибо, из Грузии ОБСЕ вообще убежало с криками, это все грузины начали агрессию. Кстати, так же они поступят, если мы попытаемся изгнать оккупантов. С воплями, Украина напала на Украину и нарушила перемирие.
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Ето где такое видано чтобы международные организации сдерживали не террористов и окупантов а законных хозяев етой земли. Помогают сволочи окупировать Украину. Сколько из-за етих ОБСЕшников и ихкамер которые они понаставляли на наших позициях наших парней погибло.
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А в каком месте там видно сам дрон и украинские позиции с его камеры?

Два обсешника держат в руках по планшету, держат за углы обеими руками (возможно что-то снимают на видео), у руль-то от дрона где? Кто из них двоих рулевой?
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Україна це все одно мовчки проковтне, як завжди.(
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Шкода наших захисників ,мочать на два фронта.З таким відношенням,замість 95 бригади буде на позиціях 95 квартал?
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Немного о подводных течениях в вопросе о выселение 59 военного мобильного госпиталя

Давайте расскажу вам немного о подводных течениях в вопросе о выселение 59 военного мобильного госпиталя. Глава Луганской областной державной администрации Комарницкий, недавно назначенный Зеленским, выселяет военный госпиталь, озвучивая, что ему, дескать, нужна областная больница для области. Срочно нужны "победы и реформы". Только господин Комарницкий лукавит и не говорит о двух очень важных моментах. 1. Для областной больницы, нужно минимум 500-600 больничных коек. А в госпитале всего 60. То есть он не решает вопрос в реальности, а только виртуально отчитывается после переименования, о создании больницы с нуля.
2. И самое вкусное в этой истории. У Комарницкого есть пустая посада главного врача областной больницы. Но самой больницы нет. Зато есть старый друг (по другой версии кум), приехавший из Луганска, который очень хочет стать этим самым главным врачом, пока еще не существующей областной больницы. И вместо того, чтобы разворачивать нормально больницу, которая нужна области с 800 тысячным населением (во время войны с учетом временно оккупированных территорий), Комарницкий решил тупо переименовать госпиталь на 60 коек в якобы новую областную больницу и показать всей стране чудеса строительства светлого будущего командой Зеленского. Вот так вот. За счет раненых. За счет госпиталя, который по крупицам восстанавливали военные и стаскивали со всей страны волонтеры.
И да, у нас есть все акты приема передачи оборудования для 59 госпиталя. Мы искали, закупали и привозили все это в военный госпиталь, а не в потемкинскую деревню имени Зеленского. Поэтому, все что мы привезли военным медикам, Комарницкому с кумом оставлять не намерены. Потому что, судя по стилю нового губернатора, он на повторной закупке волонтерского оборудования, еще деньжат решит освоить из бюджета.
PS. До сих пор массово сыпятся жалобы на забаненный основной аккаунт. Диджитализация страны, чо. Поэтому, на всякий случай, советую подписаться на альтернативные каналы связи
Телеграмм канал - https://t.me/romandonik
Страница ФБ https://www.facebook.com/donikroman/
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Надо было из пулемета крупнокалиберного отсалютовать по сепаратистам и их шавкам из обсе.
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Из этого следует не подпускать это обсе к украинским позициям и сбивать их дроны как вражеские.
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