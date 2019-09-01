EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  9165  74
Матеріали за темою:
Все про:армія РФ (1991) побиття (460) Крим (7368) Севастополь (200) кавказці (6)

 Кавказець, який побив сім'ю на пляжі в окупованому Севастополі, виявився рядовим 15-ї ракетної бригади ЗС РФ, - InformNapalm. ВIДЕО

Чоловік кавказької зовнішності, який побив сім'ю з дитиною на пляжі в окупованому Севастополі, виявився солдатом-строковиком ЗС РФ Алієвим, який пішов у "самоволку" і поїхав розважатися на узбережжі.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота  InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Алієв біля пляжу "Омега" разом із братом із Дагестану наїхав автомобілем BMW на дитину, а у відповідь на зауваження вийшов із машини і жорстоко побив його батьків.

Волонтери InformNapalm встановили, що солдат перебуває на службі в новосформованій окупантами в 2014 році 15-й ракетній бригаді берегової оборони (в/ч 80365, м. Севастополь, окупований Крим). Бригада створена після перебазування 46-го окремого берегового ракетного дивізіону морської піхоти зі складу Каспійської флотилії (в/ч 85103, м. Каспійськ, Республіка Дагестан).

У 2016 році в OSINT-розслідуванні волонтери InformNapalm розкрили особисті дані офіцера цього підрозділу і точне місце дислокації російських берегових ракетних комплексів (БРК) "БАЛ" зі складу 15-ї ракетної бригади берегової оборони.

Дивіться також: Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим пам'ятниками "ввічливим людям". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145782
 
   
 Топ коментарі
 
«1 сентября в польском городе Велюнь, где в 1939 году началась Вторая мировая война, проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества.
На них присутствуют президенты Польши, Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран.
Президента России Владимира Путина в Велюнь не пригласили».
 показати весь коментар
 
Якби їх не побив чечен,то цеб зробили солдати НАТО.Головне без Бандер))Руський мир заграв новими яскравими барвами чорного кавказу))
 показати весь коментар
 
Если бы крымскую семью не избил солдат-срочник ВС РФ Алиев, то её бы избил солдат НАТО!
вот так , поэтому слава Алиеву - он герой для крымчан ибо они против НАТО Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7057 Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7057 Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7057
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
«1 сентября в польском городе Велюнь, где в 1939 году началась Вторая мировая война, проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества.
На них присутствуют президенты Польши, Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран.
Президента России Владимира Путина в Велюнь не пригласили».
 показати весь коментар
 
 
очевидно путлер на 17 сентября готовится "подтянуться"
тогда советы ввели войска в Западную Украину
 показати весь коментар
 
 
Ну так. Освіти у війну 17 вересня вступили. ☺
 показати весь коментар
 
 
колись одна з центральних вулиць Рівного теж називалася 17 вересня.. тепер Чорновола Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 410
 показати весь коментар
 
 
Так, вибачте, совіти. Виправив без дозволу гугл-редактор. Навіть і ось щойно.😊
 показати весь коментар
 
 
Спричинивши при цьому лінгвістичні борошна )))
 показати весь коментар
 
 
Муку, тим більше - лінгвістичну не спричиняє, бо той редактор сам неграмотний. Виправляє деякі маловживані українські слова. З одного боку він виправляє помилки у написанні. Я пишу зі смартфону. букви маленькі. Іноді натисну не на ту, що треба. ТодТому редактор і не вимикаю. А іноді жбурнув би телефоном від його "приколів". А щодо перекладача, то наприклад закарпатський діалект:"Пуйдеме, поникаєме, може дещо уп'єме. Мало-мало палєнки, той них, буде якораз." ніякий кацап ніяким перекладачем не переложит. 😁
 показати весь коментар
 
 
«Ввєлі» в західні області УКРАЇНИ, які ЛЄНІН згдно Ризького Договору 1921 року ВІДДАВ Польші.
 показати весь коментар
 
Не удивительно, ссср в этой войне отжал у польши часть территории
 показати весь коментар
 
 
Одесская бубличная артель -- Московская баранка.
...попедалил я на пляж загорать -- у нас подмышкой прохладней, чем снаружи! -- ...тут недалеко...*)
 показати весь коментар
 
так это ещё одно доказательство о том что раша-параша это чурбанистан
 показати весь коментар
 
 
Якби їх не побив чечен,то цеб зробили солдати НАТО.Головне без Бандер))Руський мир заграв новими яскравими барвами чорного кавказу))
 показати весь коментар
 
 
Ну так свой же парень в доску,руський,своим можна омон же бьёт
 показати весь коментар
 
 
как и просили-Путин ввел войска.Вежливый человек,а чего не так?
 показати весь коментар
 
 
Підозрюю, що служивому не сподобався нововідкритий пам'ятник "кацапу-освободітєлю". Зважаючи на зовнішній вигляд воєна з пам'ятника, воєн з ракетної частини запідозрив кримчан у диверсійному сарказмі. 😊
 показати весь коментар
 
 
это рузький чилавек? с рузькаговорящей челюстью?
 показати весь коментар
 
 
Если бы крымскую семью не избил солдат-срочник ВС РФ Алиев, то её бы избил солдат НАТО!
вот так , поэтому слава Алиеву - он герой для крымчан ибо они против НАТО Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7057 Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7057 Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7057
 показати весь коментар
 
 
к стати. Как писал кр. биндеровец то семья то не крысьчане а беглые дамбасяне, и на следующий день они из накрысма свалили.
 показати весь коментар
 
 
Отлично! Крысюки об этом же только и мечтали!
 показати весь коментар
 
 
Семейный набор для РАБсиян)))
Подарок от каждого первого кавказца))))
 показати весь коментар
 
 
Ничего солдату не будет, вступил в росармию-получил право на насилие над другими, таков принцып, Пермяков с Армении подтвердит
 показати весь коментар
 
 
Ну может благодаря InformNapalm Алиева посадят за самоволку. А потом кто-то лопатой перетянет в воспитательных целях... Против лопаты кулаки бессильны!
 показати весь коментар
 
А я злопамятный, я бы все равно лопатой навернул. Из принципа. Чтобы неповадно было.
 показати весь коментар
 
Насколько бы цивилизованнее и счастливее была Раша, если бы она не влезла в этот гиблый Кавказ... Кавказець, який побив сім'ю на пляжі в окупованому Севастополі, виявився рядовим 15-ї ракетної бригади ЗС РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4539
 показати весь коментар
 
 
А нефть не оправдывает присутствие россиян на Кавказе?
 показати весь коментар
 
 
нефть потом нашли. Они влезли на Кавказ задолго до нефти. Якобы под предлогом защиты Грузии, но закончилось это плохо. Большевики пообещали горцам казачьи земли и чеченцы спускались с гор и с удовольствием вырезали целые станицы терских казаков. Ингуши делали тоже самое. Грузия сейчас злейший враг и никогда не была другом. Грузины просто терпели русских как меньшее зло. Сейчас они их не терпят и не удивлюсь, если турки их обратно к рукам приберут. Они и работают сейчас в основном в Турции и в Израиле. Думаю, Ращу вытеснят с Кавказа. Нечего ей там делать. Только людей напрасно губят.
 показати весь коментар
 
 
За реки нефти проливают море крови- СМИ во время войны с Чечней.
 показати весь коментар
 
А що там с кавказцами избившеми нардепа 8 созыва ВР Найема. Или я должен радоваться что в России кавказцы так же беспредлять, как и в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Если бы в бэхе русское быдло ехало, то новости бы небыло)) я к тому что не важно какой национальности быдло, их всех надо наказыватьтпо закону
 показати весь коментар
 
 
Нє ти должен вечно искать исключительно свое дерьмо ,а избившие Наема скоропостижно убежали из України.
 показати весь коментар
 
,а избившие Наема скоропостижно убежали из України.

он того и заслуживает- то в БПП состоял,то к СН примазывется.Наверно брат Шария по духу...
 показати весь коментар
 
это нормально:
"Этот день запомнится нам как время, когда мы стали настоящими мужиками. Аллах акбар!", - присяга "русских" моряков в оккупированном Севастополе. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/365340/etot_den_zapomnitsya_nam_kak_vremya_kogda_my_stali_nastoyaschimi_mujikami_allah_akbar_prisyaga_russkih
 показати весь коментар
 
Ах-ха-ха-ха-хаааа! Дочекались аслабанітєлєй.

 показати весь коментар
 
 
Побільше пам'ятників ставте отим кото- обам.
 показати весь коментар
 
 
Как бальзам на душу. Гавностопольцы кричим дружно перкуд, перкуд 😷
 показати весь коментар
 
А крисчане думали що хочуть каміння з неба)))) А ту чечи і дагестанці іх мають при чому дуже глибоко)) Скрепно, духовно
 показати весь коментар
 
 
Вежливые люди перестали быть вежливыми
 показати весь коментар
 
 
Нормальная служба.Даже отличная.И самое интересное,ему за это ничего не будет.
 показати весь коментар
 
 
ему наверное памятник "вежливому человеку " не понравился...)))
 показати весь коментар
 
Думали будут символически камни с неба, оказались реальные дагестанци с военной базы)))
 показати весь коментар
 
Вот оно что! Оказывается "вежливый человек" после замечания местных жителей, что он невежливый, показал всем окружающим, что он настоящий "вежливый человек".
 показати весь коментар
 
 
Мечтал помереть в России. Сбылась мечта идиота...
 показати весь коментар
 
 
Жаль, что так мало. На россіі, надо жить долго. Чтоп пробрало....
 показати весь коментар
 
 
Ой... А можна трохи "обработать японским напильником"?

Жаль, что так мало:
На россии надо жить долго -
Чтоб пробрало.

(хокку)
 показати весь коментар
 
Это исконно дагестанская земля, которую Хрущев у дагов украл.
 показати весь коментар
 
 
Потерпілим пощастило, що він не спецназівець, а лише якийсь чухан-ракетник.
А то забив би ногами до смерті.
 показати весь коментар
 
 
Да, повезло. А ведь мог и из пулемёта...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору