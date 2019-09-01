 Кавказець, який побив сім'ю на пляжі в окупованому Севастополі, виявився рядовим 15-ї ракетної бригади ЗС РФ, - InformNapalm. ВIДЕО

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Алієв біля пляжу "Омега" разом із братом із Дагестану наїхав автомобілем BMW на дитину, а у відповідь на зауваження вийшов із машини і жорстоко побив його батьків.
Волонтери InformNapalm встановили, що солдат перебуває на службі в новосформованій окупантами в 2014 році 15-й ракетній бригаді берегової оборони (в/ч 80365, м. Севастополь, окупований Крим). Бригада створена після перебазування 46-го окремого берегового ракетного дивізіону морської піхоти зі складу Каспійської флотилії (в/ч 85103, м. Каспійськ, Республіка Дагестан).
У 2016 році в OSINT-розслідуванні волонтери InformNapalm розкрили особисті дані офіцера цього підрозділу і точне місце дислокації російських берегових ракетних комплексів (БРК) "БАЛ" зі складу 15-ї ракетної бригади берегової оборони.
На них присутствуют президенты Польши, Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран.
Президента России Владимира Путина в Велюнь не пригласили».
тогда советы ввели войска в Западную Украину
...попедалил я на пляж загорать -- у нас подмышкой прохладней, чем снаружи! -- ...тут недалеко...*)
вот так , поэтому слава Алиеву - он герой для крымчан ибо они против НАТО
Подарок от каждого первого кавказца))))
он того и заслуживает- то в БПП состоял,то к СН примазывется.Наверно брат Шария по духу...
"Этот день запомнится нам как время, когда мы стали настоящими мужиками. Аллах акбар!", - присяга "русских" моряков в оккупированном Севастополе. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/365340/etot_den_zapomnitsya_nam_kak_vremya_kogda_my_stali_nastoyaschimi_mujikami_allah_akbar_prisyaga_russkih
Медичний діагноз.
Жаль, что так мало:
На россии надо жить долго -
Чтоб пробрало.
(хокку)
А то забив би ногами до смерті.