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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3053) освіта (618) Міносвіти (500) Новосад (2)

 Буду чути вас і пояснювати кожне своє рішення, - глава МОН Новосад привітала українців із 1 Вересня. ВIДЕО

Новопризначена міністр освіти і науки України Ганна Новосад привітала всіх із початком нового навчального року.

Відповідне відео оприлюднено на сайті МОН 1 вересня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"Мені видається дуже символічним те, що свою роботу я починаю на початку нового навчального року. Адже, погодьтеся, для кожного з нас саме цей період дає відчуття шансу, можливості поставити нові цілі, нові завдання та нові плани", - зазначила Новосад.

Вона підкреслила, що в Україні вже є дитсадки і школи, які дають високу якість освіти і виховують щасливих і успішних дітей. А також зауважила, що виховати таких дітей можуть лише успішні, професійні та мотивовані вчителі.

"Тому наше завдання - зробити так, щоб кожна українська дитина мала доступ саме до таких шкіл і саме до таких педагогів", - зазначила міністр.

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Новосад окремо наголосила, що у неї немає жодної амбіції робити все самотужки і що вона планує покладатися на командну роботу.

"Я вірю в те, що будь-які зміни, будь-які реформи можна робити лише разом, лише командою. Гарантую, що я працюватиму командно разом із вами - з агентами змін. Я буду дослухатися та чути вас, а також пояснювати кожне своє рішення", - пообіцяла вона.

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Новосад народилася 28 липня 1990 року. У 2007 році закінчила Український гуманітарний ліцей при КНУ імені Тараса Шевченка. Ступінь бакалавра з політології здобула у 2011 році в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

У 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в Університеті Маастрихта, Нідерланди. Є стипендіатом Фонду "Відкрите суспільство".

Протягом 2012-2013 років стажувалася в аналітичних центрах Іспанії і Чехії, учасник українсько-канадської парламентської програми.

У Міносвіти працює з 2014 року. З березня до листопада 2014 року обіймала посаду радника міністра, після чого в грудні 2017 року очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.

З грудня 2017 року - генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145774
 
   
 Топ коментарі
 
у зебилья сплошные лозунги
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Порохоботы, а статью слабо прочесть?
Или главное задание - высраться побыстрее на ветке?
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В США за свои деньги грызут гранит науки? Учатся инженеры? И ничего не рассыпалось.
"кадровый дефицит" - это риторика времен совка, когда единственным работодателем было государство. Сейчас нет вопроса "дефицита", есть вопрос цены. Нужен инженер - ищешь, даешь хорошую зарплату и имеешь инженера в нужное время в нужном месте.
Будет нехватка инженеров - их зарплата пойдет вверх, соответственно профессия станет престижной и на нее пойдут.
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Вы верите в "невидимую руку рынка" Буду чути вас і пояснювати кожне своє рішення, - глава МОН Новосад привітала українців із 1 Вересня - Цензор.НЕТ 7031
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В США (и не только) из Китая, Индии и других стран эмигрируют массово инженеры, получившие образование у себя на родине. Именно таким образом компенсируется дефицит собственных кадров.
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по факту - отмєнєно уже давно. На бюджет прінімают дєтєй "нашихлюдєй" лугандона і крима та трохи дітей загиблих в АТО/ООС
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да ладно, 180 тыс. бюджетных мест на набор 2018 г., это как бы очень и очень много.
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откєль інфа про 180 тищ? МОН публікував тільки кількість поданих заяв - близько лімона абітури, а по буджетним місцям якась хімія - кинули мутні скани по окремим ВНЗ
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істочнік NEWSONE, а хотілось би з перших рук - із міністерства ОтаН
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это первое что выдало в гугле, если у тебя обгрунтованных возражений по цифрам нет, то можешь прицепиться к источникам.
Кстати там статья - цитирование министра МОН. Эту же информацию от министра перепечатали и другие источники.
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кстаті, істочнікі інфи характеризують вас певним чином, бо вони вас і формують
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Цікаво, чи ця пані не с3,14здила дисертацію як її попередниця супепрафєсіаналка Гриневич?
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Пори все, насторожує лише одне - людина БОЇТЬСЯ брати на себе особисту відповідальність за свою роботу. Хоча, не лише вона, у всієї цієї ЗЕкоманди просто страх бути відповідальним. От вони й накерують, пілять.
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Если будет слушать советы опытных людей, ей мало что грозит. Вот только пусть науку не трогает; занимается детишками - и хватит с неё.
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какую науку? вы ее расхерячили со своим поросятами да хряками.
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Tу науку которая позволила с полного нуля и развала наладить производство ракетных вооружений.
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Кегебешник парашенский, сдрысни нафиг страусов доить! Надоел.
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Это тупое чмо "поступило" в могилянку на юрфак по звонку и так же сдавало все экзамены.
Теперь будет учить других.
У зебилов есть хоть один человек с твердым дипломом какого-нибудь техникума?
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Откуда инфа про "по звонку"? Лично знаете, или это очередной вброс от команды израильского черного пиарщика, нанятого порошком? Вброс, в которые охотно верят глупые соевые бабуины?
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В университете Маастрихта, кстати, она диплом тоже по звонку получила?
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ЦІКАВА КРАЇНА УКРАЇНА.
МАМА ТУТ ХОЛУЙСТВУЄ ПРАХОБОТИТЬ, А ДОЦЯ В ,,ЗЕЛЄБОБІКИ" ПОДАЛАСЯ. ЗЕЛЬОНКІНУ КАР'ЄРУ РОБИТЬ. 😂😅😂
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погоджуюсь із багатьма дописувачами - виступ без конкретики ,але такі виступи в основному і не носять смислового навантаження
можна, поважати людину за володіння двома іноземними мовами/мосkальська не зараховується)/
хочу ,перш за все, побажати людині приймати професійно вірні рішення і обов'язково втілювати рішення на практиці
"курчат по осені рахують"- народна мудрість
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поважати за дві інозємних мови мона дядю Колю сантєхніка, а для міністера освіти та науки тра' штук п'ять-сім, причом свободно: китайську, англійську, хранцузьку, італійську, хішпанську, німецьку, португальську, польську, чеську
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ага, а ше іврит, грецьку, html, C, Pascal та шо оце за швецьку та данську взявся. Тому не вистачає часу на хворумі дописувати. Сплю по 3-4 часа, але бодрячком с утра за работу, ну прям як разумкофф
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такі як qob українською грамотно не вміють спілкуватись)))
а ще про щось філосоВХствують)
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а, ше славіо та есперанто. Останню якось не дуже юзаю
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такі як qob українською грамотно не вміють спілкуватись)))
а ще про щось філосоВХствують)
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по осені - шо останеця з весни! а якшо по весні нічого? (((
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