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 Політика України
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 Вибачте, але САП не розшифрую: депутатам-новачкам влаштували бліцопитування в Раді. ВIДЕО

Депутатів, які вперше потрапили в парламент, перевірили на готовність до роботи і наявність необхідних знань. Виявилося, що не всі вони орієнтуються в реаліях українського життя.

Опитування провели журналісти Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Так, народних обранців розпитали про їхні плани роботи в парламенті, а також попросили сказати, як розшифровується АРМА, чим займається ДБР і хто очолює НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче скасувати державне фінансування партій, які не пройшли в Раду

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145720
 
 
 Топ коментарі
 
Это ужас... это просто полный пздц... полнейший...
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Не для того слуг народа выбирали, что бы они в чем разбирались.
Их выбирали, чтобы они законы пачками(!) голосовали на "ура".
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Извините, а зачем слугам интеллект? Раньше слуг вообще продавали и покупали, били розгами и насильно женили. Уж коль они пошли в услужение к древнему народу среди моря гоев - значит избранные. Нечего у них спрашивать всякие глупости.
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Тю! Хто не знає, що таке САП? Сап-сап, тихою сапою Холодніцький хоче всю корупцію подолати. Але в нього щось сапка затупилась, здається...
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хароше мнемо-правіло придумав, ваня
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это не смешно - один карабас барабас с бородой управляет молодыми баранами - зебильные статисты - но все по закону - тушки есть - голосуют - значит демократия
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ох и обезьяны чему вас только вТрускавце учили жрать спать срать **-ть
в зеленой бабочке вообще мурло полное . девки с вэлыким досвидом вообще тупорылые это писец полный
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Да пусть хоть руки подымают,столько ещё законов нужно принять и много нужно скасувати...В Генпрокуратуре объяснили, почему закрыли дело Калетника,наверное закон бабы Нади помог,нужно его скасувати и всех вернуть на нары. Вибачте, але САП не розшифрую: депутатам-новачкам влаштували бліцопитування в Раді - Цензор.НЕТ 4179
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Спросите у них : Ты гомосапиенс? Так драться полезут
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ШО ОБЩЕГО У прахобобиков С янукодлвцами???????
ТА ОНИ, ШО ТЕ, ШО ДРУГИЕ, НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ,,ПРАФЕССИАНАЛАМИ" И ШО ИМ ТУПО НЕПОВЕЗЛО С НАРОДОМ УКРАИНЫ. 😂😅😂
МЛЯТЬ ПРЕДЫДУЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ БЫЛИ СТЕНАНИЯ ОДНИХ УБЛЮДКОВ ШО ИХ ,,ПРАФЕССИАНАЛЬНЫХ" ОТОДВИНУЛИ ОТ КОРЫТА, ТЕПЕРЬ ПРИЙДЁТСЯ ОПЯТЬ ВЫСЛУШИВАТЬ СТЕНАНИЯ ДРУГИХ ЗАЖРАВШИХСЯ ,,ПРАФЕССИАНАЛОВ". 😂😅😂
НУ ПОЧЕМУ СПОКОЙНО УШЛИ КРАВЧУК, КУЧМА, ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО?????? И ГДЕ НАБРАЛИ ЭТИХ ИСТЕРИЧНЫХ?????? 😂😅😂
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мордва ,обращайся к своему хрюсскому простому*мудрому нариду* ,а нас не зачіпайте та не турбуйте ,йдітьнах ,коротше...
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Кукольный театр Карабаса Барабаса Бени. Тупые но честные ( что то же сомнительно). И чего от них ждать? Нет слов
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