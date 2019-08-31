 Вибачте, але САП не розшифрую: депутатам-новачкам влаштували бліцопитування в Раді. ВIДЕО

Опитування провели журналісти Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Так, народних обранців розпитали про їхні плани роботи в парламенті, а також попросили сказати, як розшифровується АРМА, чим займається ДБР і хто очолює НАБУ.

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