 Вибачте, але САП не розшифрую: депутатам-новачкам влаштували бліцопитування в Раді. ВIДЕО

Опитування провели журналісти Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Так, народних обранців розпитали про їхні плани роботи в парламенті, а також попросили сказати, як розшифровується АРМА, чим займається ДБР і хто очолює НАБУ.
Опитування провели журналісти Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Так, народних обранців розпитали про їхні плани роботи в парламенті, а також попросили сказати, як розшифровується АРМА, чим займається ДБР і хто очолює НАБУ.
в зеленой бабочке вообще мурло полное . девки с вэлыким досвидом вообще тупорылые это писец полный
ТА ОНИ, ШО ТЕ, ШО ДРУГИЕ, НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ,,ПРАФЕССИАНАЛАМИ" И ШО ИМ ТУПО НЕПОВЕЗЛО С НАРОДОМ УКРАИНЫ. 😂😅😂
МЛЯТЬ ПРЕДЫДУЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ БЫЛИ СТЕНАНИЯ ОДНИХ УБЛЮДКОВ ШО ИХ ,,ПРАФЕССИАНАЛЬНЫХ" ОТОДВИНУЛИ ОТ КОРЫТА, ТЕПЕРЬ ПРИЙДЁТСЯ ОПЯТЬ ВЫСЛУШИВАТЬ СТЕНАНИЯ ДРУГИХ ЗАЖРАВШИХСЯ ,,ПРАФЕССИАНАЛОВ". 😂😅😂
НУ ПОЧЕМУ СПОКОЙНО УШЛИ КРАВЧУК, КУЧМА, ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО?????? И ГДЕ НАБРАЛИ ЭТИХ ИСТЕРИЧНЫХ?????? 😂😅😂