 Зеленський у Варшаві зустрічається з Президентом Польщі Дудою. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
У Президентському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі глави Української держави з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Після цього розпочалося спілкування Володимира Зеленського та Анджея Дуди у форматі тет-а-тет, потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів.
За результатами зустрічей відбудеться спільна пресконференція Володимира Зеленського та Анджея Дуди для представників українських, польських та іноземних ЗМІ.
Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні, крім Анджея Дуди, у нього заплановані зустрічі з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.
Після цього Президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.
У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.
Завтра український лідер у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/29/7224706/
Им еще правовую рехворму для вас, неблагодарных, делать!
він відтепер під прицілом фотокамер.
А ЗЕ пінгвінів понавішував та оголених жінок.
🤗
червона дата, після якої не лишиться жодного.
😁
🤑
что бы блазня не было с нашими героями даже рядом с картинами...
С шаурмой ему идет..... - пускай так и будет...
А ти, зебільчик, дивись там щоб Авакова ніде не діли. Він ваш єдиний захист.
А я таеємну інформацію розголошувати не буду. Мені за це шоколапками не платять.
Потом ещё раз скажешь когда они снова устроят подобное шоу.
Смокчите молча.
Я на дуде не могу, но зато на рояле могу слабать
🤑
green он и есть green ))))
даже такой липовый как 13-й
Номер с колокольней запомнился навеки
За шмарклю, розумом убогу!
ЗЕдиотьі, вам еще от зеленой ссаниньі глаза не вьіело?
Арахамія: в Авакова є нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо