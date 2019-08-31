 Зеленський у Варшаві зустрічається з Президентом Польщі Дудою. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

У Президентському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі глави Української держави з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.



Після цього розпочалося спілкування Володимира Зеленського та Анджея Дуди у форматі тет-а-тет, потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів.





За результатами зустрічей відбудеться спільна пресконференція Володимира Зеленського та Анджея Дуди для представників українських, польських та іноземних ЗМІ.

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Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні, крім Анджея Дуди, у нього заплановані зустрічі з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.

Після цього Президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.

У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

Завтра український лідер у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.