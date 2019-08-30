 Міноборони не розповідатиме Генштабу, як воювати, - глава міністерства Загороднюк. ВIДЕО

Про це заявив під час представлення нового міністра оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

""Ми цивільні люди і таким буде міністерство, якою і є стратегія держави в цьому питанні. Я не розповідатиму вам, як воювати. Міністерство оборони ніколи не конкуруватиме з Генеральним штабом. Але як політичні представники Верховного головнокомандувача ми дуже серйозно дивитимемося на те, як виконують плани, рішення, домовленості, накази тощо", - сказав він.

Загороднюк наголосив, що впроваджуватиме цивільний контроль над Збройними силами, відповідно до стандартів НАТО. "Необхідний справжній перехід на стандарти НАТО. Хоча віддаймо належне Міністерству оборони та Генеральному штабу, і всім силам оборони, щоб велика робота була проведена з переходу до стандартів НАТО, але вона тільки розпочалася", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Для мене він завжди буде міністром оборони України", - Зеленський подякував Полторакові і представив військовим нового главу Міноборони Загороднюка. ВIДЕО

Міністр також зауважив, що відомство буде "безжалісним у боротьбі з корупцією", і його пріоритетом буде конкретний український військовослужбовець.