 Міноборони не розповідатиме Генштабу, як воювати, - глава міністерства Загороднюк. ВIДЕО

Про це заявив під час представлення нового міністра оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
""Ми цивільні люди і таким буде міністерство, якою і є стратегія держави в цьому питанні. Я не розповідатиму вам, як воювати. Міністерство оборони ніколи не конкуруватиме з Генеральним штабом. Але як політичні представники Верховного головнокомандувача ми дуже серйозно дивитимемося на те, як виконують плани, рішення, домовленості, накази тощо", - сказав він.
Загороднюк наголосив, що впроваджуватиме цивільний контроль над Збройними силами, відповідно до стандартів НАТО. "Необхідний справжній перехід на стандарти НАТО. Хоча віддаймо належне Міністерству оборони та Генеральному штабу, і всім силам оборони, щоб велика робота була проведена з переходу до стандартів НАТО, але вона тільки розпочалася", - зазначив він.
Міністр також зауважив, що відомство буде "безжалісним у боротьбі з корупцією", і його пріоритетом буде конкретний український військовослужбовець.
Дай Бог !
Тепер наша армія буде завжди забезпечена дешевим і якісним пальним від Ігорь Валєріча.
Сказал: "Воевать - вы, бабло - мы. И ни о чём плохом не думайте."
С ложками в столовую...
В 1980 году не все сундуки нормы по физ. подготовке сдавали,а сейчас что ни генерал - то мешок с картошкой!
Скоро у нас будет как в латинской Америке - каждый второй в ВСУ- бригадный генерал!...
а чим це відрізняється від того, шо було?
ну как - шило на мыло...
Да купил запад Украину -17 млрд, это не фунт изюма!
А кто платит-того и музыка...
Как одену портупею - все тупею и тупею... В Испании при наборе военнослужащих при требуемых IQ=90 образовался недоштат. Снизили до 70.
В бундесвере есть поговорка - Если ты не вяжешь слова - в бундесвер возьмут любого!
Представляю, что делается у нас...
Там черт ногу сломает. При крымской войне было братание, а здесь лбами столкнули
и смотрят, что получилось...
у вас там шо у ольгіно - зовсім конкурсу немає?
скоро будем иметь гнома-диктатора...., тоже как в рашке...
Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
·26 мин
Презедент внесли до парламенту законопроект, яким виводить нацгвардію з під МВС, а підпорядкує через командувача нгу презеденту...
Зе послаблює Авакова і створює персональну армію на випадок іншої позиції ЗСУ
зебилы,это для вас
Воевать будет Генштаб, а пилить Минобороны. Не терпится начать