 "Для мене він завжди буде міністром оборони України", - Зеленський подякував Полторакові і представив військовим нового главу Міноборони Загороднюка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в залі був присутній і попередній глава відомства Степан Полторак.
"Хочу привітати, якщо можна, оплесками, пана Полторака. Для мене він завжди буде міністром оборони України", - сказав Зеленський і потиснув руку Полторакові.
Президент звернувся до присутніх у залі і попросив підтримати нового міністра.
"Я дуже хочу, щоб ви підтримали цю людину. Тому що він є фахівцем в оборонних процесах, в оборонній галузі. Я хотів би, щоб у нас все було мирно. Тому я дуже хотів, щоб кандидатура Андрія була підтримана від серця, а не тому що я там щось сказав і попросив, бо вона була підтримана паном Полтораком", - сказав Зеленський.
Что ты, что отписавшееся ниже о каких то "зебобиках".
(с) Телевизор
Я бы тоже сказал спасибо...
Разобрались уже с этим....
Да Зе и сам подтвердил что повестки были, но он был занят....
Гуглите...
ех!..
ги
в который ты не явился по повестке должен быть генераллисимусом..