EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  5246  29
Все про:Зеленський (2526) Міноборони (2750) Полторак (740) Загороднюк (8)

 "Для мене він завжди буде міністром оборони України", - Зеленський подякував Полторакові і представив військовим нового главу Міноборони Загороднюка. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський представив військовим нового міністра оборони Андрія Загороднюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в залі був присутній і попередній глава відомства Степан Полторак.

"Хочу привітати, якщо можна, оплесками, пана Полторака. Для мене він завжди буде міністром оборони України", - сказав Зеленський і потиснув руку Полторакові.

Президент звернувся до присутніх у залі і попросив підтримати нового міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак допоможе наступникові порадою, - Арахамія

"Я дуже хочу, щоб ви підтримали цю людину. Тому що він є фахівцем в оборонних процесах, в оборонній галузі. Я хотів би, щоб у нас все було мирно. Тому я дуже хотів, щоб кандидатура Андрія була підтримана від серця, а не тому що я там щось сказав і попросив, бо вона була підтримана паном Полтораком", - сказав Зеленський.

Читайте також: Новий міністр оборони Загороднюк хоче завершити "апгрейд" української армії до стандартів НАТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145602
 
   
 Топ коментарі
 
есть за что - не привлек ответственности за трижды не приход в военкомат по повесткам...
Я бы тоже сказал спасибо...
 показати весь коментар
 
И все то вы, трололо, знаете."Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка - Цензор.НЕТ 3064
Что ты, что отписавшееся ниже о каких то "зебобиках"."Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка - Цензор.НЕТ 6421
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
полторака під суд, за провал виконання військових бюджетів під час війни!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
И все то вы, трололо, знаете."Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка - Цензор.НЕТ 3064
Что ты, что отписавшееся ниже о каких то "зебобиках"."Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка - Цензор.НЕТ 6421
 показати весь коментар
 
 
сначала нужно посадить свинарчука..потом закон про народовладдя..потом тарыфы..
(с) Телевизор
 показати весь коментар
 
 
І от так став Ігорюня своїм серед чужих і чужим серед своїх.😁
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Полутораметровые мусор так и ничего не сделал хорошего на посту так что Зеленский зря его благодарил,а может только для приличия
 показати весь коментар
 
есть за что - не привлек ответственности за трижды не приход в военкомат по повесткам...
Я бы тоже сказал спасибо...
 показати весь коментар
 
 
А превлекать ли к ответственности за треп "за трижды не приход в военкомат по повесткам", если МО само опровергло эту предьяву?
 показати весь коментар
 
 
опровергло уже после выборов, и подтерло все....
Разобрались уже с этим....
Да Зе и сам подтвердил что повестки были, но он был занят....
Гуглите...
 показати весь коментар
 
 
Опровєргло що? Повістки не заперечило. Просто написали, що ці повістки були з проханням уточнити анкетні дані. Тому не потрібно заперечувати заперечене.
 показати весь коментар
 
 
Это значит, что у данного допысувача в голове дебит с кредитом не сходится.
 показати весь коментар
 
Зєлєнскій хоче жити мирно, тому пропонує "миролюбця" Загороднюк а. Цікаво, чи поміняє пуцин "яструба" Шойгу на такого ж голуба? І чи взагалі у кацапському МО є голуби?
 показати весь коментар
 
 
для тебя и маиор в военкомате,
в который ты не явился по повестке должен быть генераллисимусом..
 показати весь коментар
 
 
кот из дома мыши в пляс - ето то, шо сегодня происходит в Украине...
 показати весь коментар
 
 
полторак бойовий мужик, з яйцями. найкращий поки з командувачів нгу та міністр оборони. але Зе бобікам і ватнікам він лютий ворог! хоча воно і не дивно
 показати весь коментар
 
 
Щож ти клоун цирк створюєш в ЗСУ? Якшо ти не лицемер, то нехай люди з досвідом керують цим відомством. Дуже "дотепні " характеристикі на міністров давав Гончарук--"класний спеціаліст". Час покаже,що можуть зробити ці "професіонали ",але держава від них втратить багато.
 показати весь коментар
 
 
Іншими словами - дякую, що накопичив так багато, нам буде що тепер продавати...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору