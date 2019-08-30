 Під час спроби штурму почався масований обстріл градами всіх позицій ЗСУ з території Росії, - Герой України Порхун про бої за Ізварине. ВIДЕО

Сьогодні український воїн - герой другої частини інтерв'ю в проєкті Цензор.НЕТ "Своя війна".

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2:06 Як призначили комбатом

3:33 Визволення населених пунктів навколо Слов'янська: напад на колону біля Кривої Луки

14:46 Взяття Миколаївки, Слов'янська і Краматорська 3-5 липня 2014 року

18:52 "Ритм" антитерористичної операції

20:15 12 липня 2014 року: завдання із захоплення Ізвариного

32:10 Переїзд на "броньованих" КрАЗах з Амвросіївки в Ізварине

43:15 Ситуація біля Ізвариного 13 липня: висота 202,2. План із захоплення населеного пункту

1:00:50 Зміна плану із захоплення Ізвариного. Повторна спроба штурму загоном Михайла Драпатого

1:05:23 Масований обстріл градами з Росії всіх позицій українських військ в районі Ізвариного.

1:08:00 14 липня: відхід з кордону до Дякового, завершення операції з перекриття кордону з Росією.

Дивіться всі випуски програми "Своя війна".

До бойових дій в Олександра не було військового досвіду. З початком російської агресії брав участь у боях за гору Карачун, Слов'янськ, Красний Лиман. Дякове 29 липня 2014 року штурмова група під керівництвом Олександра Порхуна взяла під контроль і утримувала Савур-могилу, що в подальшому позитивно вплинуло на хід операції з найменшими втратами серед особового складу і техніки. Під час операції Порхун отримав контузію III ступеня, але продовжував виконувати поставлені завдання. За виняткову особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові його нагороджено Орденом "Золота Зірка".

Також дивіться першу частину інтерв'ю з Олександром Порхуном: "Десантувалися в тилу ворога на кордоні з РФ, знищили близько 150 бойовиків і полетіли назад"