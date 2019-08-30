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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Росія (19541) Антитерористична операція (4980) ЗСУ (325) Олександр Порхун (2) Ізварине (1)

 Під час спроби штурму почався масований обстріл градами всіх позицій ЗСУ з території Росії, - Герой України Порхун про бої за Ізварине. ВIДЕО

Герой України Олександр Володимирович Порхун - позивний Порох 02 - майор Збройних сил України, колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади.

Сьогодні український воїн - герой другої частини інтерв'ю в проєкті Цензор.НЕТ "Своя війна".

Підписуйтесь на Youtube-канал Юрія Бутусова

2:06 Як призначили комбатом

3:33 Визволення населених пунктів навколо Слов'янська: напад на колону біля Кривої Луки

14:46 Взяття Миколаївки, Слов'янська і Краматорська 3-5 липня 2014 року

18:52 "Ритм" антитерористичної операції

20:15 12 липня 2014 року: завдання із захоплення Ізвариного

32:10 Переїзд на "броньованих" КрАЗах з Амвросіївки в Ізварине

43:15 Ситуація біля Ізвариного 13 липня: висота 202,2. План із захоплення населеного пункту

1:00:50 Зміна плану із захоплення Ізвариного. Повторна спроба штурму загоном Михайла Драпатого

1:05:23 Масований обстріл градами з Росії всіх позицій українських військ в районі Ізвариного.

1:08:00 14 липня: відхід з кордону до Дякового, завершення операції з перекриття кордону з Росією.

Дивіться всі випуски програми "Своя війна".

До бойових дій в Олександра не було військового досвіду. З початком російської агресії брав участь у боях за гору Карачун, Слов'янськ, Красний Лиман. Дякове 29 липня 2014 року штурмова група під керівництвом Олександра Порхуна взяла під контроль і утримувала Савур-могилу, що в подальшому позитивно вплинуло на хід операції з найменшими втратами серед особового складу і техніки. Під час операції Порхун отримав контузію III ступеня, але продовжував виконувати поставлені завдання. За виняткову особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові його нагороджено Орденом "Золота Зірка".

Також дивіться першу частину інтерв'ю з Олександром Порхуном: "Десантувалися в тилу ворога на кордоні з РФ, знищили близько 150 бойовиків і полетіли назад"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145595
 
   
 Топ коментарі
 
Это напоминание для тех умников, которые мантру про внутренний конфликт на Донбасе любят повторять.
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І тут ще знайдеться мразота, що почне про «гражданскую войну в Дамбассє»?
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Жаль что твари, отрицающие всё это не то что не чалятся, а в ВР прохлаждаются и в парашию "на переговоры" к убийцам украинцев летают суки как к себе домой
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Это напоминание для тех умников, которые мантру про внутренний конфликт на Донбасе любят повторять.
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Коломойский по це твердить постійно. Очевидно та само думає і так званий президент Зеленський.
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І тут ще знайдеться мразота, що почне про «гражданскую войну в Дамбассє»?
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И что ВСУ разбежались, и войну вели только добробаты.
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Жаль что твари, отрицающие всё это не то что не чалятся, а в ВР прохлаждаются и в парашию "на переговоры" к убийцам украинцев летают суки как к себе домой
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а зачем заезжать если доставали оттуда ?
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в ***** свого запитай, якщо сам не розумієш.
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Вопрос а почему вы не стреляли в ответ?! или вам оружие дали токо для виду!!
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стрілять на росію ?
щоби нас оголосили агресором і поперли десятки танків і полетіли літаки ?
ну ви і "розумне" написали.. Під час спроби штурму почався масований обстріл градами всіх позицій ЗСУ з території Росії, - Герой України Порхун про бої за Ізварине - Цензор.НЕТ 6659
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стрелять по противнику который стреляет по тебе (кем бы он ни был)! а если ты не собираешься стрелять по противнику (в силу разных причин) то за чем тебе оружие и зачем тогда ты вообще пришел воевать!!
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тоді би і по вас в українських містах стріляли..
вас би влаштував такий сценарій ?
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а война это и есть война, там стреляют! а вы что не знали этого?! и если ты боишься что по тебе будут стрелять то не начинай воевать сразу иди и сдавайся в плен, а не рассказывай какой ты крутой и страшный!!
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як би ***** стріляв не підло, а відкрито, і не відхрещувався від цього, то, звісно, стріляли б у відповідь. Невже так важко пригадати ті події? Це було ще до збиття кацапами Боїнгу. Тоді взагалі світ був впевнений що росія тут ні до чого, і що російські війська не перетинали корон, і тим більше не стріляли. А от після збиття Боїнгу світ уважніше придивився до подій, та став потроху розуміти хто є хто і що взагалі відбувається.
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скажем так спецлужбы первых стран мира прекрасно знали кто такой ***** и откуда он стрелял! так что все всё знали!! другое дело что в европе очень не хотели очередной горячей зоны возле своих границ вот они и надавили на того кто послабее или правильнее сказать на ту власть которая послабее!!
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