 Суд виправдав ексберкутівця Хандрикіна, якого звинувачували у побитті активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Суд вважає за доречне ухвалити виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна. - Ред.). За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визанано невинуватим", - йдеться у рішенні суду, яке зачитала суддя Оксана Бірса

Обвинуваченого Хандрикіна на судовому засіданні не було.

Також дивіться: Суд почав вивчати відеодокази в справі екс-"беркутівця" Хандрикіна щодо побиття активістів на колонаді стадіону "Динамо". ФОТО

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, кілька працівників харківського "Беркуту" підозрюються в тортурах учасників Революції Гідності на колонаді стадіону "Динамо". Стало відомо, що двоє підозрюваних - Мастега і Войлоков втекли до Росії.

У 2017 році повідомлялося, що Андрій Хандрикін продовжує працювати в харківському управлінні Нацполіції попри статус обвинуваченого.

Хандрикін обвинувачується в катуваннях учасників Майдану (стаття 127 ч. 2 КК України, карається позбавленням волі терміном від 5 до 10 років).

Він є фігурантом епізоду 20 січня 2014 року на вулиці Грушевського, де двох учасників Майдану було по-звірячому побито на колонаді на вході до стадіону Лобановського.