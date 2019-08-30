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Все про:Беркут (323) суд (5481) Євромайдан (571) Хандрикін Андрій (1)

 Суд виправдав ексберкутівця Хандрикіна, якого звинувачували у побитті активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо". ВIДЕО

Дніпровський районний суд Києва 30 серпня виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" в січні 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Суд вважає за доречне ухвалити виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна. - Ред.). За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визанано невинуватим", - йдеться у рішенні суду, яке зачитала суддя Оксана Бірса

Обвинуваченого Хандрикіна на судовому засіданні не було.

Також дивіться: Суд почав вивчати відеодокази в справі екс-"беркутівця" Хандрикіна щодо побиття активістів на колонаді стадіону "Динамо". ФОТО

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, кілька працівників харківського "Беркуту" підозрюються в тортурах учасників Революції Гідності на колонаді стадіону "Динамо". Стало відомо, що двоє підозрюваних - Мастега і Войлоков втекли до Росії.

У 2017 році повідомлялося, що Андрій Хандрикін продовжує працювати в харківському управлінні Нацполіції попри статус обвинуваченого.

Хандрикін обвинувачується в катуваннях учасників Майдану (стаття 127 ч. 2 КК України, карається позбавленням волі терміном від 5 до 10 років).

Він є фігурантом епізоду 20 січня 2014 року на вулиці Грушевського, де двох учасників Майдану було по-звірячому побито на колонаді на вході до стадіону Лобановського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145553
 
 
 Топ коментарі
 
КЛЯТЫЙ ПОРОШЕНКО, провёл честные выборы на которых и програл сопле которая гадит Украине!!!! Ненавижу пороха.

p.s. сейчас начнется от зебобов "про реформу"
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КЛЯТЫЙ ПОРОШЕНКО, провёл честные выборы на которых и програл сопле которая гадит Украине!!!! Ненавижу пороха.

p.s. сейчас начнется от зебобов "про реформу"
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Ну реформа же прошла успешно, не правда ли?
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и ты же наверное знаешь в чем она сотоит?))))))))))))
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Так більше не робіть. Бачите, чоловік завис. 😊
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Где информация что прошла? В судах низшей инстанции еще не начиналась и уже не начнется походу.
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на фото председатель Конституционного суда Наталья Шапталь и Андрей Богдан проводят "судебную реформу".Суд виправдав ексберкутівця Хандрикіна, якого звинувачували у побитті активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" - Цензор.НЕТ 3739

Суд виправдав ексберкутівця Хандрикіна, якого звинувачували у побитті активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" - Цензор.НЕТ 6961
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Львовчане, 63% которых проголосовало за Порошенко, совместно с Ивано-франковском, Тернополем, Ровно и Киевом готовят снова майдан в декабре.
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Это тебе из Зимбабве видно?!!!

Ой ржу не могу с клоуна!!!
нью-Ленин в Швейцарии блин!!!
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Майдан за сверхприбыли рошеноахмета ??? ты шо лоб набил себе об березку балалаечник ???
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На судебную реформу времени не хватило?
Или "телефонное право", вполне устраивало Порошенко?
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ну так сказал А скажи и Б, в чем заключалась судебная реформа?)))))))))))) Я жду твоего ответа, мальчик.
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Наверное, не в чем не заключалась "дядя".
Было торжественно объявлено, о реформе судов высшей инстанции, а на суды первой инстанции, якобы не хватило времени.
Правда, судя по результатам "реформы", в судах высшей инстанции оказалось такое же д-мо, как и было.
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"не в чем" - дааааа, так ты еще и безграмотное.... почему я не удивлён, что ты зебил?
p.s. иди почитай, знаток реформ, я с инфузориями ничего не обсуждаю, звеняй.
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Вали нафиг быдлота.
Тебе судя по всему, хоть в морду плюй.
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есть "мистер Смит"... я пошёл)))))
ты портфель приготовил, клоун?
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Знаешь, лучше быть клоуном, чем бараном, вроде тебя.
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да был бы ты "бараном как я" то понимал бы, что такое судебная реформа и в чем она заключается. Или как минимум - банально имел бы СВОЮ голову на плечах, а не в тупую, без понимания, повторяешь мантру зебилов. Нести бездоказательную чушь в который ни капли не разбираешь - куда проще, чем разобраться и подумать, да? Но ты клоун, а потому и продолжаешь веселить повторяя чужие тупые мысли. Жги мыкола.
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не было никаких честных выборов, поросенко гадил против всех, используя админресурс, подкупы, запугивания, подставы, особенно он гадил против Тимошенко, вспомните купленного однофамильца, и толпы посенковцев, обзывавших Тимошенко..
но поросенко просчитался с Зеленским, во второй тур - должны были выйти Ю и Зе, но никак не хрю..
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не ну это АХАХАХАХА
никитка, пиши еще.
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а почему не английского! я хочу второй государственный английский!!
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Тебе, вата, сказали по-русски - иди на хер.
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У тебя есть выход: чемодан - вокзал - кацапстан. И наслаждайся.
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Тобі скучно, кацапе? Збирає собі колектив? Так збирай своїх однодумців. А порохоботом навіть не пропонуй. ☺
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Второй китайский у себя введи , козломордое .
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Чоміндан - вокзал - расєюшка.
Унд шнель, щоб аж мова з рота теліпалася.
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ватник, во всей Украине не нашлось людей шоб подписать это дерьмо))) вали в куйлостанию и наслаждайся своим срузгим
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я фигею с нашего правосудия! куча людей погибла куча крови весь мир видел (видео на ютубе) и млять никто ни виноват!!
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Генпрокуратура с Алкашем, видно, так старалась доказательства собирать.
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А за 100 дней что сделано ? ... сколько выпустили рыгов на волю? Как там дело с рюкзаками ? Авакова уже посадили ?
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А как сказал генпрокурор при легитивном на ВР - у них не было номерков на шлемах , поэтому кто бил мы найти не можем!
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почему буквально весь наш народ - сплошные проститутки? независимо от места работы
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Подозревал что с приходом Зеленского будут изменения, но что бы так быстро и такие яркие!
Электорат Зе, вы в восторге от нескончаемого представления?
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Прокурор вже новий. Вся відповідальність на новій владі.
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Я помню сброшенных ребят . Порохоботы ! Как там реформа судейская ?
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если ЗЭ не придумает что делать с этой судейской сворой решал,его,слуг народа,судей,и прочую песдоту- просто порвут.
никто уже на мусорье с палками и щитами не полезет.
за 5 лет народ научился стрелять и подрывать.
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вніманіє ******* па всєм франтам для зе каманди прєкращаєм гаваріть о пєтрє марадьорє і баригє ! ігарь валєріч дал отбой Суд оправдал экс-"беркутовца" Хандрыкина, которого обвиняли в избиении активистов "Евромайдана" на колоннаде стадиона "Динамо" - Цензор.НЕТ 3859
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Петя и коломойша - братья-барыги на веки.
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я не знаю кто такой барыга и мародер, но я точно знаю что за гавно этот мыролюбный реформист свиновальц.
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єщьо раз прєдупрєждаю для бпаранав сказать што на ігарь валєріча і нє виполніть єво рєкомєндацій равнасільна прагнать на ЗЁ шо нэ панятна
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это что получается, что бе-бе-беркут онижыдети?
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такими темпами Небесну сотню скоро визнають терористами
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вполне возможно. соевая свинофемида этому очень поможет.
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ну не получится уже у вас все на Пороха валить )у меня уже половина знакомых зебилов зекретина проклинают....
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понятно. свиновальц не виноват? он тожыдети? и далее винницкая хатынь - низабудим нипрастим? Или при свиновальце такого не было?
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Суд виправдав екс-беркутівця, бойовики наступають, аваков при владі, ЄС хоче вернути русаків, мотор січ продають, Україна видає росії свідка у справі MH17, це такі жарти від ЗЕ?
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Всех судей вывести в бабий яр и расстрелять без суда. В Украине НЕТ судов.
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стрелять это же немыролюбно. их нужно просто потужно отреформить.
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Кто сказал что не миролюбно? Суды же убийц отпустили. Значит убивать людей ето законно.
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Смотрю я на французов, как французские копы колошматят жёлтых жилетов, уже тысячи две отправили к травматологу. И никому в голову не приходит тащить их за это в суд.
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Это потому что французские копы знают, что у "жилетов" нет спрятанного автоматического оружия...
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Пост ни о чём. Если бы французские копы знали, что у жилетов есть автоматическое оружие тогда что. Копов за это судили или что.
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Ну после того как суды отпустили всех сепаров, изменников, террористов, убийц и даже грабителей то уже ничего хорошего от етого государства ждать не нужно. Ето получается что избиение и пытки людей в Украине законны? В Европу идем? Будем знать.
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А это, я вам скажу, про@об прокуратуры! Я конечно не оправдываю суды, петей реформированые, но любой суд , при вынесении приговора, опирается на факты, предоставленные следствием и прокуратурой.
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Судья выбирает они всех фактов то что ей выгодно, а остальные в сторону она так считает. Поэтому вина на судьях времён Януковича будет лежать всегда.
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По этому прокуратура должна предоставить железобетонные факты. хотя, как говорил один прокурор, преступник - это товар, и каждый преступник имеет свою цену.
Кажись при януковоще в Харькове судью со всем семейством грохнули и головы отрезали и унесли. Так ни преступников, ни головы до сих пор не нашли. А затевалось всё для того, чтоб всем судейским разрешили иметь боевое оружие.
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Судьи живут и выносят приговор так потому что думают что они недоторканые , а когда до них начнут доторкаться , то гореть будут они вместе со своими выбл..ми детишками мажорами .
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Тю, так он теперь может политическую карьеру в Слугах Народа начать.
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Який би не був петя но такої х.рні не було. І кацапів в парє не було, і не збирались їх повертати в г7, і на обстріли відповідали(правда вже в кінці правління), і паради для нас і наших воїнів проводили виказуючи цим свою повагу до них, і сиділи беркутівці (правда розслідування велось довго результати якого бачимо). Відчуття якоїсь великої біди для України.
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Біда уже давно в Україні!
80% населення тупі імбецили.
Ще Тарас Шевченко констатував смерть розуму:

Якось-то йдучи уночі
Понад Невою... та, йдучи,
Міркую сам-таки з собою:
«Якби-то,- думаю,- якби
Не похилилися раби...
То не стояло б над Невою
Оцих осквернених палат!
Була б сестра, і був би брат,
А то... нема тепер нічого...
Ні бога навіть, ні півбога.
Псарі з псарятами царять,
А ми, дотепні доїжджачі,
Хортів годуємо та плачем».
Отак-то я собі вночі,
Понад Невою ідучи,
Гарненько думав. І не бачу,
Що з того боку, мов із ями,
Очима лупа кошеня -
А то два ліхтаря горять
Коло апостольської брами.
Я схаменувся, осінивсь
Святим хрестом і тричі плюнув
Та й знову думать заходивсь
Про те ж таки, що й перше думав.
13 ноября [1860,
С.-Петербург] Суд виправдав ексберкутівця Хандрикіна, якого звинувачували у побитті активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" - Цензор.НЕТ 6972
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Украинский суд главный враг государственности! Он будет сеять хаос в стране, потому что при нормальном порядке, этой коррумпированной банде просто не выжить, и они прекрасно это знают.
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Суды и судьи это ещё один привет от офшорно-шоколадного мародёра.
Ну что, шокопитеки, так кто дебил ?
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висновок для майданівців: в майбутньому "плєнних нє брать"
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Петя-мародер триумфально в марте объявил что успешно провел судебную реформу и очень ею гордиться!
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намайданили с поро#у#лами и авакянами, теперь будем майданить с зелемойшами и опять с авакянами.
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Поэтому и идут в милицию- можно безнаказанно нарушать закон. Единичные случаи привлечения к ответственности, просто замена на своего чела.
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Ми всі є представниками жалюгідного рабського народу . На жаль .
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Если ты т.н."беркут" до 2014 включительно - ты виновен априори, только степень вины у всех разная. То же самое относится и к судьям, но только по сегодняшний день включительно, к чиновникам высоких, да и других рангов.....и так далее-далее-далее.
Короче, задница полная. А с учетом прихода ко власти тех кто сейчас пришли - то просто п***здец.
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