 Суд виправдав ексберкутівця Хандрикіна, якого звинувачували у побитті активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Суд вважає за доречне ухвалити виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна. - Ред.). За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визанано невинуватим", - йдеться у рішенні суду, яке зачитала суддя Оксана Бірса
Обвинуваченого Хандрикіна на судовому засіданні не було.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, кілька працівників харківського "Беркуту" підозрюються в тортурах учасників Революції Гідності на колонаді стадіону "Динамо". Стало відомо, що двоє підозрюваних - Мастега і Войлоков втекли до Росії.
У 2017 році повідомлялося, що Андрій Хандрикін продовжує працювати в харківському управлінні Нацполіції попри статус обвинуваченого.
Хандрикін обвинувачується в катуваннях учасників Майдану (стаття 127 ч. 2 КК України, карається позбавленням волі терміном від 5 до 10 років).
Він є фігурантом епізоду 20 січня 2014 року на вулиці Грушевського, де двох учасників Майдану було по-звірячому побито на колонаді на вході до стадіону Лобановського.
p.s. сейчас начнется от зебобов "про реформу"
Ой ржу не могу с клоуна!!!
нью-Ленин в Швейцарии блин!!!
Или "телефонное право", вполне устраивало Порошенко?
Было торжественно объявлено, о реформе судов высшей инстанции, а на суды первой инстанции, якобы не хватило времени.
Правда, судя по результатам "реформы", в судах высшей инстанции оказалось такое же д-мо, как и было.
p.s. иди почитай, знаток реформ, я с инфузориями ничего не обсуждаю, звеняй.
Тебе судя по всему, хоть в морду плюй.
ты портфель приготовил, клоун?
но поросенко просчитался с Зеленским, во второй тур - должны были выйти Ю и Зе, но никак не хрю..
никитка, пиши еще.
Унд шнель, щоб аж мова з рота теліпалася.
Электорат Зе, вы в восторге от нескончаемого представления?
никто уже на мусорье с палками и щитами не полезет.
за 5 лет народ научился стрелять и подрывать.
Кажись при януковоще в Харькове судью со всем семейством грохнули и головы отрезали и унесли. Так ни преступников, ни головы до сих пор не нашли. А затевалось всё для того, чтоб всем судейским разрешили иметь боевое оружие.
80% населення тупі імбецили.
Ще Тарас Шевченко констатував смерть розуму:
Якось-то йдучи уночі
Понад Невою... та, йдучи,
Міркую сам-таки з собою:
«Якби-то,- думаю,- якби
Не похилилися раби...
То не стояло б над Невою
Оцих осквернених палат!
Була б сестра, і був би брат,
А то... нема тепер нічого...
Ні бога навіть, ні півбога.
Псарі з псарятами царять,
А ми, дотепні доїжджачі,
Хортів годуємо та плачем».
Отак-то я собі вночі,
Понад Невою ідучи,
Гарненько думав. І не бачу,
Що з того боку, мов із ями,
Очима лупа кошеня -
А то два ліхтаря горять
Коло апостольської брами.
Я схаменувся, осінивсь
Святим хрестом і тричі плюнув
Та й знову думать заходивсь
Про те ж таки, що й перше думав.
13 ноября [1860,
С.-Петербург]
Ну что, шокопитеки, так кто дебил ?
Короче, задница полная. А с учетом прихода ко власти тех кто сейчас пришли - то просто п***здец.